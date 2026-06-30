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DEWA Dubai Electricity and Water Authority

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Российские ИТ-поставщики получили доступ к госпрограммам цифровизации ОАЭ: какие ниши открыты 1
19.04.2024 «Лаборатория Касперского» подписала меморандум о взаимопонимании с государственным департаментом Дубая 1
27.08.2018 Российского робота продали в ОАЭ ремонтировать государственные ЛЭП 1
17.07.2015 Trend Micro обнаружила в «глубокой паутине» сервисы для отмывания незаконных доходов в биткоинах 1
20.11.2013 Дубай оборудуют 250 тыс. «умных» счетчиков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

DEWA и организации, системы, технологии, персоны:

Trend Micro 648 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 1
Freenet AG - freenet.de AG 24 1
Лаборатория будущего 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 719 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 1
Enel Group 40 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5595 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 3
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1381 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6815 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33156 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14128 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1572 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 193 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 423 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3730 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9281 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2467 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1417 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1290 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1033 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12069 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15913 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1189 1
Умные платформы 1970 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2374 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9805 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 1
Silk Road 17 1
Лаборатория будущего - Канатоход 2 1
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 41 1
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