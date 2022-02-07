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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Паспорт Паспортные данные



07.02.2022 В приложении Альфа-банка теперь можно обновить паспортные данные
29.07.2021 Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны
05.12.2019 Технологию Smart IDReader в системе «Экспресс» используют более 80% нотариусов России
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт
26.03.2019 Мобильное приложение ЦИАН распознает паспорт РФ при оформлении ипотеки
06.12.2018 Microsoft разрабатывает универсальный всемирный паспорт
30.11.2018 В России будут предъявлять мобильное приложение вместо прав и паспорта
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема»
17.09.2018 «Триасофт» и Smart Engines предложили нотариусам ИИ для распознавания паспорта РФ
23.07.2018 Рокетбанк распознает паспорта в видеопотоке и на изображениях с помощью технологии Smart Engines
04.06.2018 Иностранным болельщикам ЧМ2018 открыт въезд в Россию по FAN ID
10.04.2018 «ОднаКасса» распознает паспорта на мобильных устройствах при продаже автобусных билетов
12.03.2018 Иностранные зрители ЧМ-2018 смогут выехать из России по электронной форме FAN ID
05.11.2013 Исландия превратит смартфоны граждан в электронные паспорта
30.10.2007 1 ноября состоится конференция «Паспортные и правоохранительные системы»
02.10.2006 Конференция "Паспортные и правоохранительные системы" переносится в другое место
18.09.2006 Делегаты AIA 2006 LEGS примут участие в Interpolitex-2006
15.09.2006 18 сентября прекращается регистрация иностранных граждан для AIA 2006 LEGS
15.08.2006 США начали выпуск уязвимых электронных паспортов
31.03.2005 Microsoft готовит новый "паспорт" для пользователей Windows

Публикаций - 152, упоминаний - 197
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
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