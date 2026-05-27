Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян ИТ-систем для работы с СОРМ – системой технического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Согласно новому приказу Минцифры отныне операторы связи должны передавать силовикам, помимо прочего, паспортные данные россиян, адреса их прописки и проживания, ИНН, все банковские реквизиты. Также в архив будут добавлены геокоординаты россиян, IP-адреса, домены, логины и организационные сведе

Цифровые паспорта детских площадок: участник «Сколково» запустил новый канал обратной связи мониторинг состояния площадок и получение обратной связи напрямую, позволяет компании устранять неисправности еще до того, как проблема станет известна управляющей компании или девелоперу. «Цифровой паспорт — это серьезное конкурентное преимущество для наших партнеров. Мы предлагаем застройщикам и управляющим компаниям систему опережающего сервиса. Благодаря прямой связи с конечным потреби

Smart Engines запатентовала в США сканер с ИИ, который сам проверяет паспорта любых стран чевая особенность устройства – автоматический мониторинг сканируемых документов в разных спектрах и условиях освещения. Это позволяет определять, какой именно документ находится в сканере: внутренний паспорт, загранпаспорт, удостоверение личности стран СНГ или паспортно-визовые документы любого государства мира. После определения типа встроенный ИИ самостоятельно принимает решение о наборе

Сервис «Кнопка» с помощью ИИ Smart Engines избавил бизнес от ручного ввода паспортных данных ngines подвели итоги технологического партнерства. Внедрение интеллектуальной системы распознавания паспорта и кадровых документов позволило автоматизировать одну из самых рутинных и ответствен

F6 обнаружила новую схему кражи персональных данных ь выполнит это условие, то создатели бота получат такие персональные данные, как ФИО, серия и номер паспорта, дата рождения, ИНН, контактный телефон и адрес электронной почты. После отправки ск

QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос тает «в ближайшем будущем». Техническая реализация Чтобы иметь возможность показывать QR-код вместо паспорта, для начала потребуется зарегистрироваться на «Госуслугах». Социальный фонд России Н

ИИ Smart Engines помогает девелоперам увеличить конверсию и повысить удобство обслуживания . Интеграция искусственного интеллекта позволила автоматически извлекать данные основного разворота паспорта России, страницы с пропиской и сведениями о ранее выданных паспортах, СНИЛС и ИНН. О

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» дополнила «Паспорт участника ATI.SU» сведениями из государственных реестров «Паспорт участника ATI.SU» «Биржи грузоперевозок ATI.SU» стал информативнее. Теперь в нем будут отображаться сведения, полученные из государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр дисквалифициро

Система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» официально принята в постоянную промышленную эксплуатацию Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили разработку и внедрение системы «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» и перешли к ее постоянной промышленной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех-Сервис». Заключительный четвертый этап проекта был завершен в установленные

Мошенники создают поддельные сайты якобы для получения российского биометрического паспорта рты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» обнаружили ряд фишинговых сайтов для сбора персональных данных россиян якобы для получения российского биометрического паспорта – в том числе, в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Так, один из сайтов имитирует официальный портал Правительства России. На с

«1С-Рарус: Управление отелем»: выпущены новые модули для СПА и распознавания паспорта модуля «1С-Рарус:Управление отелем». Модуль «СПА» предназначен для автоматизации оказания косметических и оздоровительных услуг. Ускорять процесс заселения гостей помогает новый модуль «Распознавание паспорта». В связи с расширением возможностей введены новые цены на модули и лицензии отраслевого решения. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Модуль «СПА» позволяет автоматизирова

«Яндекс Аренда» подключила верификацию пользователей через «Госуслуги» жилья «Яндекс Аренда» внедрил подтверждение личности через «Госуслуги». Теперь вместо загрузки фото паспорта пользователям достаточно разрешить загрузить данные с портала «Госуслуг». Об этом CN

Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» перешли к заключительному этапу особо значимого проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» В ходе реализации третьего этапа система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» установлена в контуре компании «ЛокоТех-Сервис» и интегрирована с системами ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «Желдорреммаш». Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO. «В результа

Smart Engines выпустила новую версию ПО Smart ID Engine для распознавания паспорта России и других документов Научно-производственная компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта, свидетельств ЗАГС и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.6 улучшено качество распознавания печатного и рукописного текста, а также впервые реализ

Резиденты «Жигулевской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного проект готов выйти на рынок. Алгоритм работает отлично. Хозяева питомцев смогут бесплатно оформлять паспорта. С одного аккаунта можно создать несколько паспортов». Новая технология позволяет за

ИИ-разработчик заработал более 2 млрд на распознавании российских паспортов 2 млрд за 10 лет Как стало известно CNews, российский ИИ-разработчик Smart Engines заработал 2,1 млрд руб. на своей технологии распознавания страниц паспорта за 10 лет существования решения. Об этом CNews рассказали представители компании. Решением пользуются крупнейшие банки страны Альфа-Банк, ВТБ, «Газпромбанк», МКБ, «Райффайзенбанк», «Со

Специализированный депозитарий «Инфинитум» внедрил систему распознавания паспортов Smart Engines ментов и имущества. Установленная в спецдепозитарии система Smart ID Engine выполняет распознавание паспорта гражданина России, печатного и рукописного основного разворота и страницы с прописко

Участники второго этапа обмена ГДР Noventiq, получившие отказ в исполнении заявок из-за ошибки в паспортных данных, смогут получить бонусные акции ПАО «Софтлайн» во время сбора оферт по третьему этапу обмена во время второго этапа обмена из-за проблем в идентификации участников обмена в связи с ошибками в паспортных данных, во время сбора оферт по третьему этапа обмена. Возможность получения допол

«ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» В конце 2024 г. ООО «ЛокоТех-Сервис» и ООО «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия». Данный проект признан Правительством России особо значимым и реализуется с привлечением средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом C

Ряд банков настроили проверку паспортных данных через СМЭВ 4 при поддержке «Диасофт» News сообщили представители «Диасофт». «По сравнению с обработкой запросов через СМЭВ 3, производительность через СМЭВ 4 в разы выше: реальная скорость обработки запросов на проверку действительности паспорта доходит до восьми запросов в секунду. Ряд банков, в том числе банк из топ-10, уже пользуются преимуществами проверки по новому каналу взаимодействия при поддержке «Диасофт», – отметил

«Рецикл-Мет» ускорит работу в «1С» с документами при помощи ИИ Smart Engines ммное обеспечение интегрировано в учетную систему на базе «1С», и теперь данные основного разворота паспорта контрагента и информация об его прописке будут вводиться автоматически. Поставкой и

Smart Engines представила новую систему ИИ для проверки удостоверений личности с нейросетевыми «Шерлоком» и «Да Винчи» ИИ-компания Smart Engines представила новую версию системы распознавания паспорта и других документов Smart ID Engine 2.5 для удостоверения личности клиентов. Для это

Дмитрий Григоренко: запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта В России запущен сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта – на базе государственной Единой биометрической системы. Первым прием заявителей по

Резидент «Сколково» обучил нейросеть в 4 раза быстрее распознавать и проверять паспорт России чшенная нейросеть в 4,25 раза быстрее и в восемь раз точнее своей предыдущей модели распознает поле паспорта с машиночитаемой записью (МЧЗ, MRZ). Это помогает контролировать качество обработки

Сбербанк взаимодействует с сервисом «цифровой профиль гражданина» Недействительность паспорта не станет причиной блокировки «Сбербанк Онлайн» - замена паспортных данных будет про

Smart Engines внедрила в «Т-Банке» технологию распознавания паспорта Белоруссии Российский разработчик ИИ-решений Smart Engines интегрировал в системы «Т-Банка» технологию распознавания паспорта Республики Беларусь. Теперь открытие счета для белорусских граждан стало более быстрым и комфортным и занимает буквально пару минут. Внедренная в «Т-Банке» технология является on-premi

Исследование «Авито»: почти 70% покупателей доверяют верификации через «Госуслуги», а 38% продавцов проходят проверку с помощью паспорта чок «Документы проверены». Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью с помощью паспорта (38%), «Сбер ID» (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следом по популярности

Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов самым тоже увеличивая количество оформленных на себя номеров. Таким образом, у граждан России, владеющих современной техникой и растящих детей, вполне может быть несколько SIM-карт, оформленных на их паспорт. Но если не совершать по номеру никаких платных транзакций в течение трех месяцев, оператор имеет право заблокировать его, после чего вернуть в продажу. То есть номер сменит владельца,

Покупателей SIM-карт в России будут пробивать по СМЭВ, а пополнять счет наличными только по паспорту ании уже проходят проверку в СМЭВ. Что касается пополнения баланса наличными, требование предъявить паспорт не должно стать серьезной проблемой, поскольку доля офлайн‑платежей за мобильную связ

Российский ИИ защитит граждан и компании от мошенническим схем при оформлении нотариальных сделок и нотариальных действий. Более семи тыс. нотариусов могут впервые автоматически выявлять поддельные паспорта России у участников сделки и документы мигрантов из стран СНГ при оформлении нотариа

Компания «Технологии успеха» ускоряет регистрацию в отелях с помощью распознавания паспорта Smart Engines Компания «Технологии успеха», занимающаяся внедрением систем автоматизации предприятий сферы HoReCa, выбрала систему распознавания паспорта российского разработчика ИИ-решений Smart Engines. Программный продукт Smart ID Engine интегрирован в приложение ServiceBook и расширение для терминалов самообслуживания CheckInPoint,

Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 ентов, удостоверяющих личность. Сервис самостоятельно, с заданной в настройках частотой, валидирует паспорта в СМЭВ и записывает результаты в свою базу. В качестве основного канала используются

Российские ученые обучили ИИ проверять на подлинность паспорта всех стран мира жности искусственный интеллект способен осуществлять проверку свыше 500 шаблонов паспортов, включая паспорта стран Евросоюза, СНГ, Южной, Центральной и Северной Америки, Австралии и Океании, Но

Завершен первый этап реализации проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» «ЛокоТех» и Ctrl2GO при поддержке РФРИТ завершили выполнение работ по первому этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия», в рамках которого сформированы ЧТЗ и технический проект на разработку ПО. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех». Информационная система обеспечит накопление и хранен

«Диасофт» настроил групповую и единичную проверку паспортных данных через СМЭВ 4 Компания «Диасофт» реализовала функционал не только единичной проверки действительности паспорта в СМЭВ 4, но и групповой. Обновления доступны в продукте «Взаимодействие с миграционной службой (ФМС)». В продукте также есть возможность массовой проверки всей базы клиентов банка на

В «Безбумажном офисе F.Doc» компании могут верифицировать данные клиентов по фотографии паспорта рвис F.Doc, имеют возможность верифицировать данные клиентов — физических лиц по селфи и фотографии паспорта. Такой функционал востребован при заключении высокорисковых сделок, когда организаци

Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США Эксперты издания 404 Media обнаружили в даркнете сайт, позволяющий быстро сгенерировать фотографии паспорта различных стран, которые затем смогут пройти любую проверку. Проект базируется на не

R-Style Softlab адаптировала модуль для взаимодействия с ГИС «Проверка паспорта на действительность» для работы со СМЭВ4 и системный интегратор, выпустила обновление модуля для взаимодействия с ГИС «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность». Новая версия модуля позволяет автоматически осуществлять прове

ИИ Smart Engines помог сервису Gosoblako на 15% ускорить процесс подачи заявок на банковские гарантии Сервис Gosoblako внедрил технологию автоматического распознавания паспорта России Smart ID Engine. Она позволила сократить время на подачу заявки на выпуск бан