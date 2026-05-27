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Паспорт Паспортные данные

СОБЫТИЯ


27.05.2026 Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

ИТ-систем для работы с СОРМ – системой технического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Согласно новому приказу Минцифры отныне операторы связи должны передавать силовикам, помимо прочего, паспортные данные россиян, адреса их прописки и проживания, ИНН, все банковские реквизиты. Также в архив будут добавлены геокоординаты россиян, IP-адреса, домены, логины и организационные сведе
27.04.2026 Цифровые паспорта детских площадок: участник «Сколково» запустил новый канал обратной связи

мониторинг состояния площадок и получение обратной связи напрямую, позволяет компании устранять неисправности еще до того, как проблема станет известна управляющей компании или девелоперу. «Цифровой паспорт — это серьезное конкурентное преимущество для наших партнеров. Мы предлагаем застройщикам и управляющим компаниям систему опережающего сервиса. Благодаря прямой связи с конечным потреби
18.02.2026 Smart Engines запатентовала в США сканер с ИИ, который сам проверяет паспорта любых стран

чевая особенность устройства – автоматический мониторинг сканируемых документов в разных спектрах и условиях освещения. Это позволяет определять, какой именно документ находится в сканере: внутренний паспорт, загранпаспорт, удостоверение личности стран СНГ или паспортно-визовые документы любого государства мира. После определения типа встроенный ИИ самостоятельно принимает решение о наборе

25.11.2025 Сервис «Кнопка» с помощью ИИ Smart Engines избавил бизнес от ручного ввода паспортных данных

ngines подвели итоги технологического партнерства. Внедрение интеллектуальной системы распознавания паспорта и кадровых документов позволило автоматизировать одну из самых рутинных и ответствен
13.10.2025 F6 обнаружила новую схему кражи персональных данных

ь выполнит это условие, то создатели бота получат такие персональные данные, как ФИО, серия и номер паспорта, дата рождения, ИНН, контактный телефон и адрес электронной почты. После отправки ск
22.09.2025 QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

тает «в ближайшем будущем». Техническая реализация Чтобы иметь возможность показывать QR-код вместо паспорта, для начала потребуется зарегистрироваться на «Госуслугах». Социальный фонд России Н
11.09.2025 ИИ Smart Engines помогает девелоперам увеличить конверсию и повысить удобство обслуживания

. Интеграция искусственного интеллекта позволила автоматически извлекать данные основного разворота паспорта России, страницы с пропиской и сведениями о ранее выданных паспортах, СНИЛС и ИНН. О
09.09.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» дополнила «Паспорт участника ATI.SU» сведениями из государственных реестров

«Паспорт участника ATI.SU» «Биржи грузоперевозок ATI.SU» стал информативнее. Теперь в нем будут отображаться сведения, полученные из государственных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр дисквалифициро
03.09.2025 Система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» официально принята в постоянную промышленную эксплуатацию

Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили разработку и внедрение системы «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» и перешли к ее постоянной промышленной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех-Сервис». Заключительный четвертый этап проекта был завершен в установленные

25.08.2025 Мошенники создают поддельные сайты якобы для получения российского биометрического паспорта

рты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» обнаружили ряд фишинговых сайтов для сбора персональных данных россиян якобы для получения российского биометрического паспорта – в том числе, в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Так, один из сайтов имитирует официальный портал Правительства России. На с
21.07.2025 «1С-Рарус: Управление отелем»: выпущены новые модули для СПА и распознавания паспорта

модуля «1С-Рарус:Управление отелем». Модуль «СПА» предназначен для автоматизации оказания косметических и оздоровительных услуг. Ускорять процесс заселения гостей помогает новый модуль «Распознавание паспорта». В связи с расширением возможностей введены новые цены на модули и лицензии отраслевого решения. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Модуль «СПА» позволяет автоматизирова
01.07.2025 «Яндекс Аренда» подключила верификацию пользователей через «Госуслуги»

жилья «Яндекс Аренда» внедрил подтверждение личности через «Госуслуги». Теперь вместо загрузки фото паспорта пользователям достаточно разрешить загрузить данные с портала «Госуслуг». Об этом CN
23.04.2025 Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» перешли к заключительному этапу особо значимого проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»

В ходе реализации третьего этапа система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» установлена в контуре компании «ЛокоТех-Сервис» и интегрирована с системами ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «Желдорреммаш». Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO. «В результа
09.04.2025 Smart Engines выпустила новую версию ПО Smart ID Engine для распознавания паспорта России и других документов

Научно-производственная компания Smart Engines представила новую версию флагманского продукта для распознавания российского паспорта, свидетельств ЗАГС и других документов, удостоверяющих личность. В обновлении Smart ID Engine 2.6 улучшено качество распознавания печатного и рукописного текста, а также впервые реализ
02.04.2025 Резиденты «Жигулевской долины» запустили сервис для создания цифрового паспорта животного

проект готов выйти на рынок. Алгоритм работает отлично. Хозяева питомцев смогут бесплатно оформлять паспорта. С одного аккаунта можно создать несколько паспортов». Новая технология позволяет за
17.03.2025 ИИ-разработчик заработал более 2 млрд на распознавании российских паспортов

2 млрд за 10 лет Как стало известно CNews, российский ИИ-разработчик Smart Engines заработал 2,1 млрд руб. на своей технологии распознавания страниц паспорта за 10 лет существования решения. Об этом CNews рассказали представители компании. Решением пользуются крупнейшие банки страны Альфа-Банк, ВТБ, «Газпромбанк», МКБ, «Райффайзенбанк», «Со
04.02.2025 Специализированный депозитарий «Инфинитум» внедрил систему распознавания паспортов Smart Engines

ментов и имущества. Установленная в спецдепозитарии система Smart ID Engine выполняет распознавание паспорта гражданина России, печатного и рукописного основного разворота и страницы с прописко
03.02.2025 Участники второго этапа обмена ГДР Noventiq, получившие отказ в исполнении заявок из-за ошибки в паспортных данных, смогут получить бонусные акции ПАО «Софтлайн» во время сбора оферт по третьему этапу обмена

во время второго этапа обмена из-за проблем в идентификации участников обмена в связи с ошибками в паспортных данных, во время сбора оферт по третьему этапа обмена. Возможность получения допол
23.01.2025 «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»

В конце 2024 г. ООО «ЛокоТех-Сервис» и ООО «КонтролТуГоу.Ру» завершили выполнение работ по второму этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия». Данный проект признан Правительством России особо значимым и реализуется с привлечением средств гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом C
27.12.2024 Ряд банков настроили проверку паспортных данных через СМЭВ 4 при поддержке «Диасофт»

News сообщили представители «Диасофт». «По сравнению с обработкой запросов через СМЭВ 3, производительность через СМЭВ 4 в разы выше: реальная скорость обработки запросов на проверку действительности паспорта доходит до восьми запросов в секунду. Ряд банков, в том числе банк из топ-10, уже пользуются преимуществами проверки по новому каналу взаимодействия при поддержке «Диасофт», – отметил

12.12.2024 «Рецикл-Мет» ускорит работу в «1С» с документами при помощи ИИ Smart Engines

ммное обеспечение интегрировано в учетную систему на базе «1С», и теперь данные основного разворота паспорта контрагента и информация об его прописке будут вводиться автоматически. Поставкой и

05.12.2024 Smart Engines представила новую систему ИИ для проверки удостоверений личности с нейросетевыми «Шерлоком» и «Да Винчи»

ИИ-компания Smart Engines представила новую версию системы распознавания паспорта и других документов Smart ID Engine 2.5 для удостоверения личности клиентов. Для это
05.12.2024 Дмитрий Григоренко: запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта

В России запущен сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта – на базе государственной Единой биометрической системы. Первым прием заявителей по

31.10.2024 Резидент «Сколково» обучил нейросеть в 4 раза быстрее распознавать и проверять паспорт России

чшенная нейросеть в 4,25 раза быстрее и в восемь раз точнее своей предыдущей модели распознает поле паспорта с машиночитаемой записью (МЧЗ, MRZ). Это помогает контролировать качество обработки

18.10.2024 Сбербанк взаимодействует с сервисом «цифровой профиль гражданина»

Недействительность паспорта не станет причиной блокировки «Сбербанк Онлайн» - замена паспортных данных будет про
23.09.2024 Smart Engines внедрила в «Т-Банке» технологию распознавания паспорта Белоруссии

Российский разработчик ИИ-решений Smart Engines интегрировал в системы «Т-Банка» технологию распознавания паспорта Республики Беларусь. Теперь открытие счета для белорусских граждан стало более быстрым и комфортным и занимает буквально пару минут. Внедренная в «Т-Банке» технология является on-premi
29.08.2024 Исследование «Авито»: почти 70% покупателей доверяют верификации через «Госуслуги», а 38% продавцов проходят проверку с помощью паспорта

чок «Документы проверены». Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью с помощью паспорта (38%), «Сбер ID» (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следом по популярности
25.07.2024 Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов

самым тоже увеличивая количество оформленных на себя номеров. Таким образом, у граждан России, владеющих современной техникой и растящих детей, вполне может быть несколько SIM-карт, оформленных на их паспорт. Но если не совершать по номеру никаких платных транзакций в течение трех месяцев, оператор имеет право заблокировать его, после чего вернуть в продажу. То есть номер сменит владельца,

16.07.2024 Покупателей SIM-карт в России будут пробивать по СМЭВ, а пополнять счет наличными только по паспорту

ании уже проходят проверку в СМЭВ. Что касается пополнения баланса наличными, требование предъявить паспорт не должно стать серьезной проблемой, поскольку доля офлайн‑платежей за мобильную связ
23.05.2024 Российский ИИ защитит граждан и компании от мошенническим схем при оформлении нотариальных сделок

и нотариальных действий. Более семи тыс. нотариусов могут впервые автоматически выявлять поддельные паспорта России у участников сделки и документы мигрантов из стран СНГ при оформлении нотариа
22.05.2024 Компания «Технологии успеха» ускоряет регистрацию в отелях с помощью распознавания паспорта Smart Engines

Компания «Технологии успеха», занимающаяся внедрением систем автоматизации предприятий сферы HoReCa, выбрала систему распознавания паспорта российского разработчика ИИ-решений Smart Engines. Программный продукт Smart ID Engine интегрирован в приложение ServiceBook и расширение для терминалов самообслуживания CheckInPoint,

07.03.2024 Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3

ентов, удостоверяющих личность. Сервис самостоятельно, с заданной в настройках частотой, валидирует паспорта в СМЭВ и записывает результаты в свою базу. В качестве основного канала используются
04.03.2024 Российские ученые обучили ИИ проверять на подлинность паспорта всех стран мира

жности искусственный интеллект способен осуществлять проверку свыше 500 шаблонов паспортов, включая паспорта стран Евросоюза, СНГ, Южной, Центральной и Северной Америки, Австралии и Океании, Но
01.03.2024 Завершен первый этап реализации проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»

«ЛокоТех» и Ctrl2GO при поддержке РФРИТ завершили выполнение работ по первому этапу проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия», в рамках которого сформированы ЧТЗ и технический проект на разработку ПО. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех». Информационная система обеспечит накопление и хранен
15.02.2024 «Диасофт» настроил групповую и единичную проверку паспортных данных через СМЭВ 4

Компания «Диасофт» реализовала функционал не только единичной проверки действительности паспорта в СМЭВ 4, но и групповой. Обновления доступны в продукте «Взаимодействие с миграционной службой (ФМС)». В продукте также есть возможность массовой проверки всей базы клиентов банка на

08.02.2024 В «Безбумажном офисе F.Doc» компании могут верифицировать данные клиентов по фотографии паспорта

рвис F.Doc, имеют возможность верифицировать данные клиентов — физических лиц по селфи и фотографии паспорта. Такой функционал востребован при заключении высокорисковых сделок, когда организаци
06.02.2024 Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США

Эксперты издания 404 Media обнаружили в даркнете сайт, позволяющий быстро сгенерировать фотографии паспорта различных стран, которые затем смогут пройти любую проверку. Проект базируется на не
02.02.2024 R-Style Softlab адаптировала модуль для взаимодействия с ГИС «Проверка паспорта на действительность» для работы со СМЭВ4

и системный интегратор, выпустила обновление модуля для взаимодействия с ГИС «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность». Новая версия модуля позволяет автоматически осуществлять прове
01.02.2024 ИИ Smart Engines помог сервису Gosoblako на 15% ускорить процесс подачи заявок на банковские гарантии

Сервис Gosoblako внедрил технологию автоматического распознавания паспорта России Smart ID Engine. Она позволила сократить время на подачу заявки на выпуск бан
07.12.2023 Пользователи Smart ID Engine могут автоматически распознавать рукописную прописку в паспорте за 0,4 секунды

оцессов, который обеспечивает ввод данных адреса клиента в информационные системы. Применяемые в решении сверхлегкие нейросети без использования GPU и даже на телефоне позволяют распознавать страницы паспорта с регистрацией на изображении за 0,4 секунды. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. Smart ID Engine распознает рукописную прописку на фотографиях, сканах и в видеопотоке


Публикаций - 2848, упоминаний - 3606

Паспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 243
Ростелеком 10948 234
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 163
МегаФон 10742 129
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 126
Yandex - Яндекс 9215 87
Telegram Group 2940 74
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 69
9594 69
Microsoft Corporation 25775 62
Google LLC 12688 62
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 60
Восход ФГБУ НИИ 721 58
Apple Inc 13154 55
Meta Platforms - Facebook 4621 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 41
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 40
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 39
ЦФТ - Золотая Корона 362 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
X Corp - Twitter 2938 33
Oracle Corporation 7074 33
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 33
Intel Corporation 12811 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 29
SAP SE 5601 27
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
БАРС Груп 579 25
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Samsung Electronics 11064 23
Huawei 4675 23
InfoWatch - Инфовотч 1185 22
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 22
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 21
HP Inc. 5883 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 18
PayPal 671 18
Webmoney - Вебмани.Ру 547 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 186
Почта России ПАО 2370 95
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 86
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 86
Альфа-Банк 1979 70
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 68
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 56
Visa International 1993 55
РЖД - Российские железные дороги 2096 49
Евросеть 1421 45
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 37
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 35
ВТБ - Почта Банк 514 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 32
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 32
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 32
ГПБ - Газпромбанк 1273 31
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 31
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 30
МКБ - Московский кредитный банк 657 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
ПСБ - Промсвязьбанк 963 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 23
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 22
NanduQ - Qiwi 1013 22
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 22
АльфаСтрахование СГ 394 22
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
Связной ГК 1401 20
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 17
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 17
Ингосстрах СПАО 478 17
Совкомбанк ПАО 316 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 17
НСПК - Национальная система платежных карт 948 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 468
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 232
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 221
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 220
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 145
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ЛДПР 116 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 2
ГосИнформСистемы 160 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 604
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 549
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 522
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 511
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 445
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 407
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 355
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 351
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 327
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 313
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 307
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 304
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 302
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 279
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 277
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 276
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 272
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 261
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 256
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 255
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 241
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 241
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 219
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 214
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 208
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 192
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 188
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 180
Оцифровка - Digitization 5185 166
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 165
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 162
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 154
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 143
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 141
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 139
Оповещение и уведомление - Notification 5943 136
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 130
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 129
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 127
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 126
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 593
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 293
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 154
Google Android 15243 152
Apple iOS 8583 127
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 96
Microsoft Windows 16882 84
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 80
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 79
Linux OS 11533 76
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 69
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 57
Apple - App Store 3109 54
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 48
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 48
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 45
Apple iPhone 6 4861 38
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 36
Microsoft Windows 2000 8678 35
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 34
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 33
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 33
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 33
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 32
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 31
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 30
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 28
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 28
FreePik 1841 27
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 26
Apple iPad 4011 26
Microsoft Office 4170 25
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 25
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 25
Apple macOS 2419 24
Арлазаров Владимир 290 145
Путин Владимир 3454 92
Медведев Дмитрий 1665 46
Шадаев Максут 1210 42
Никифоров Николай 1138 40
Попов Алексей 339 32
Чернышенко Дмитрий 580 29
Козырев Алексей 328 25
Мишустин Михаил 787 19
Оганесян Ашот 152 19
Григоренко Дмитрий 249 18
Щеголев Игорь 699 16
Куртяник Надежда 441 14
Греф Герман 485 12
Ромодановский Константин 21 12
Массух Илья 239 11
Кивокурцев Олег 100 11
Акимов Максим 192 10
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Собянин Сергей 538 10
Пальчун Кирилл 84 10
Рейман Леонид 1065 9
Авербах Владимир 127 9
Тюркин Михаил 45 9
Марков Дмитрий 81 8
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Набиуллина Эльвира 123 7
Огуряев Дмитрий 85 7
Рудычева Наталья 95 7
Валяева Елизавета 72 7
Ксенин Алекс 311 7
Поволоцкий Владислав 21 7
Алигаджиев Руслан 15 6
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Казахстан - Республика 6047 82
Беларусь - Белоруссия 6289 74
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Индия - Bharat 5869 49
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 44
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 44
Россия - СФО - Новосибирск 4875 43
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Армения - Республика 2449 38
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РОИ - Российская общественная инициатива 85 11
The Register - The Register Hardware 1784 10
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Independent 111 6
NYT - The New York Times 1100 5
The Guardian - Британская газета 406 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Автокод (портал) 40 5
WikiLeaks 120 4
The Washington Post 350 4
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 4
New Scientist 1448 4
Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 4
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 4
РБК Туризм - tour.rbc.ru - turist.rbc.ru 6 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 3
Комсомольская правда ИД 83 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Regnum - Регнум 114 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Times 661 3
The Verge - Издание 619 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 71
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 37
IDC - International Data Corporation 4975 16
Gartner - Гартнер 3658 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
Comparitech 5 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
ABI Research 236 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
CNews Инновация года - награда 155 3
Technavio 29 3
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
Zecurion Analytics 25 3
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
Harvey Spencer Associates 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 1
Celent - Celent Communications 12 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
РАН - Российская академия наук 2122 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 16
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 3
РАН УНЦ РА - Институт биохимии и генетики Российской академии наук 4 2
Башнефтехим НОУ ПО УУК 2 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 2
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 2
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 2
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
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