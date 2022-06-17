Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен

Минцифры перенесло замену бумажных паспортов россиян на электронные на неопределенный срок. В будущем власти намерены вернуться к этой идее.

Цифровизация откладывается

Всероссийский переход на электронные паспорта временно приостановлен. Как пишут РИА «Новости», о заморозке проекта сообщил лично глава Минцифры Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2022).

«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы, – сказал министр. – Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим».

Проект по переходу на электронные паспорта совсем скоро отметит свой 10-летний юбилей. Власти начали прорабатывать его еще в I квартале 2013 г. Другими словами, идея по замене бумажных паспортов на электронные досталась Максуту Шадаеву «в наследство», когда в начале 2020 г. он возглавил Минцифры. Замена паспортов была запланирована на 2023 г.

Слухи оказались правдой

Впервые об очередном переносе цифровизации паспортов стало известно 10 июня 2022 г., однако на тот момент не было официальных подтверждений. Как сообщало издание Forbes, причиной тому стали финансы – в Правительстве усомнились в том, что проект в итоге окупится. Также высказывались опасения, что из-за дефицита микросхем, на выпуск требуемого числа электронных паспортов могло не хватить чипов.

Вероятно, финальный вариант дизайна электронного паспорта

Источник Forbes, осведомленный о деталях развития проекта, сообщил, что на первом этапе власти собирались выпустить как минимум 100 тыс. электронных паспортов. С его слов, инвестиции в проект должны были составить 20 млрд руб., и он должен был выйти на самоокупаемость. При этом цена пластикового паспорта должна была составить 1000 руб. Для сравнения, бумажный паспорт стоит более чем втрое дешевле – 300 руб.

По оценке источника, немалая разница в цене едва ли получила бы одобрение со стороны населения. «Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна», – сказал он, добавив, что после начала спецоперации на Украине «стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса». Также, с его слов, в техническом плане проект уже готов, но «в правительстве не согласовали его запуск».

Банковские карты нужнее

Вынужденный временный отказ от электронных паспортов источники издания связывают также с нехваткой в России пластика и чипов для смарт-карт, к которым, помимо электронных паспортов, относятся и банковские карты. Дефицит возник в связи с геополитической ситуацией и разрывом логистических цепочек – Россия заказывала чипы для смарт-карт, по большей части, в Южной Корее и в Китае.

В России такие микросхемы тоже выпускаются, но только на заводе компании «Микрон». Как пишет Forbes, ее мощностей не хватает для производства партий требуемого объема. Однако, со слов гендиректора производителя пластиковых карт «Страна карт» Константина Деришева, проблему с поставками почти удалось решить путем заключения контрактов с новыми поставщиками. «Сейчас рынок активно переходит с европейских чипов на китайские и отечественные», – сообщил он изданию, добавив, что пластик для карт в настоящее время можно заказать в Китае, Индии, Дубае, Казахстане и других странах мира.

Универсальный документ, который никому не нужен

Электронный паспорт должен был заменить собой не только свой бумажный аналог. В память его чипа предполагалось записывать данные ИНН, СНИЛС и водительского удостоверения, а также биометрию – фотографию и отпечатки пальцев.

Первые испытания основных электронных компонентов паспорта прошли в конце 2021 г., то есть к тому моменту проект был готов в техническом плане.

Все данные владельца предполагалось хранить в чипе российской разработки и производства. Тем не менее, МВД и Минцифры не предоставили производителям микросхем техническую документацию на эти микросхемы. Вендоры не знали, какие именно чипы нужны для электронных паспортов, и какой их объем требуется выпустить.

Российские власти, в частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, были уверены, что россияне с охотой перейдут на электронный паспорт и откажутся от бумажного. Но, как выяснилось, население его оптимизма не разделяет. В августе 2021 г. портал SuperJob опросил 1600 россиян старше 18 лет, проживающих в 390 населенных пунктах, и выяснил, что значительная часть населения страны не видит смысла в замене привычного документа на новый формат.

Опрос показал, что лишь трое из 10 граждан готовы отказаться от бумажного документа в пользу пластикового. 41% респондентов наотрез отказались менять свой бумажный паспорт на пластиковую смарт-карту. 28% не смогли определиться с мнением на этот счет. 31% пока еще рассматривали возможность перехода на новый тип удостоверяющего личность документа.

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В начале сентября 2021 г. решительно против электронных паспортов высказалась лично президент группы InfoWatch Наталья Касперская. Она заявила, что такие паспорта являются угрозой всероссийских масштабов.

Постоянные переносы

Впервые идея о всероссийском переходе на электронные паспорта прозвучала в I квартале 2013 г. Власти намеревались организовать их выдачу с января 2015 г. и прекратить выпуск бумажных с 2025 г. Недействительными их планировалось признать к 2030 г. Однако уже в сентябре 2013 г. сроки начала выдачи новых паспортов перенесли на начало 2016 г.

Прототип будущего паспорта был готов в августе 2014 г. и представлял собой пластиковую карту размером с кредитку (86х54 мм). Лицевая сторона нового паспорта содержала фото владельца и базовую информацию о нем – ФИО, дату и месту рождения, половую принадлежность. Здесь же указывались срок действия паспорта, дата его выдачи, серия и номер. Внутри пластика власти предлагали размещать микрочип с этой же информацией в цифровом виде.

В итоге в 2016 г. выдача электронных паспортов в России не началась, как и в последующие годы. В ноябре 2020 г. представители МВД заявили, что процесс будет запущен не позднее декабря 2021 г., и Максут Шадаев подтвердил это. Однако на 27 декабря 2021 г. смарт-карт на руках у россиян по-прежнему нет.

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В октябре 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев озвучил новые сроки начала перехода к цифровым паспортам. Он заявил, что возможность обменять свой бумажный паспорт на электронный россияне получат до конца 2022 г., добавив, что эта опция станет доступна жителям трех регионов, но не уточнив, каких именно.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года (2022 г.; – прим CNews) мы в трех субъектах России сможем уже начать выдавать новый паспорт», – сказал министр в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

В конце декабря 2021 г. власти в очередной раз перенесли сроки начала выдачи электронных паспортов. Как сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, выдача новой версии главного документа гражданина была перенесена на 2023 г. Эту информацию подтвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Универсальная электронная карта

Власти России ранее предпринимали попытку внедрения современного документа, заменяющего паспорт. Им была универсальная электронная карта (УЭК), идею которой поддерживал Дмитрий Медведев во время своего президентства.

Разработка УЭК, которую вела компания ООО «УЭК», началась в 2009 г., тестовое внедрение карты стартовало в октябре 2011 г. в нескольких регионах России. Массовое распространение УЭК началось в I квартале 2013 г., и к концу IV квартала 2013 г. было подано свыше 190 тыс. заявлений на получение карты и выпущено более 147 тыс. самих карт. Это оказалось значительно ниже изначальных планов, которые предполагали существенно более крупные объемы эмиссии карт на 2013 г. – около 3 млн.

Универсальная электронная карта

В декабре 2016 г. Госдума приняла законопроект об отмене УЭК как обязательного инструмента предоставления государственных и муниципальных услуг в связи с разработкой электронного удостоверения личности гражданина России. Тем не менее, уже выпущенные карты остались действительными до истечения срока действия.