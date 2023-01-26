Индексная книга CNews*
Налогообложение ИНН Идентификационный номер налогоплательщика
Публикаций - 416, упоминаний - 417
Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1629 19
|Путин Владимир 2726 15
|Никифоров Николай 1172 10
|Сергунина Наталья 288 9
|Шадаев Максут 627 7
|Иванченко Евгений 15 7
|Акимов Максим 178 7
|Попов Алексей 330 5
|Лысенко Эдуард 270 5
|Паршин Максим 273 5
|Чернышенко Дмитрий 428 5
|Мишустин Михаил 481 5
|Арлазаров Владимир 159 4
|Оганесян Ашот 103 4
|Щеголев Игорь 689 4
|Козырев Алексей 288 4
|Фурсин Алексей 150 3
|Скоробогатова Ольга 39 3
|Орловский Виктор 345 3
|Носков Константин 230 3
|Octavian Tanase - Октавиан Танас 9 2
|Гузев Иван 14 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Палюх Юрий 15 2
|Осин Денис 19 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Колесников Виталий 6 2
|Китляр Владимир 19 2
|Кобин Алексей 3 2
|Адеев Николай 9 2
|Горелкин Антон 60 2
|Чугунов Никита 66 2
|Минасян Карине 21 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Шевченко Мария 15 2
|Греф Герман 365 2
|Рыжиков Сергей 110 2
|Пятков Иван 26 2
|Раевский Алексей 75 2
|Херсонцев Алексей 63 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.