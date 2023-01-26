HR Tech 2022 1

В Подмосковье впервые в России информацию о должниках можно запросить онлайн 1

В МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с ФНС 1

Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года 1

Минцифры выпустило рекомендации по дизайну госсервисов 1

Минцифры уточнило требования для включения в реестр российского ПО 1