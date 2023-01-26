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Индексная книга CNews*
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Налогообложение ИНН Идентификационный номер налогоплательщика



26.01.2023 «Яндекс маркет» поможет продавцам торговать с юрлицами 1
25.01.2023 «Контур» и «Первая форма» выпустили интеграцию для автоматической оценки контрагентов 1
24.01.2023 Энергобанк при поддержке «Диасофт» подключил сервис привязки счетов для оплаты через СБП 1
16.01.2023 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Амурской области 1
HR Tech 2022 1
29.12.2022 В Подмосковье впервые в России информацию о должниках можно запросить онлайн 1
14.12.2022 В МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с ФНС 1
18.11.2022 «Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска 1
31.10.2022 Минцифры России запустило электронный сервис «Поделиться документом» 1
24.10.2022 Всех российских получателей госденег на инновации учтут в едином реестре. Зачем это нужно 1
19.10.2022 Топ-5 причин, по которым давно пора автоматизировать проверку контрагентов и клиентов 1
12.10.2022 На «Госуслугах» доступен сервис проверки аккредитации ИТ-компаний 1
03.10.2022 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года 1
28.09.2022 Минцифры начало принимать заявления ИТ-шников на отсрочку. Счет обращений пошел на тысячи 1
28.09.2022 На «Госуслугах» начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ- и телеком-специалистов 1
27.09.2022 Минцифры выпустило рекомендации по дизайну госсервисов 1
22.09.2022 Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных 1
19.09.2022 Positive Technologies объявляет о запуске secondary public offering (SPO) 1
19.09.2022 R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect 1
14.09.2022 С «Госключом» можно исправить ошибки в ЕГРН 1
05.09.2022 «Сбер» запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП 1
29.08.2022 Минцифры уточнило требования для включения в реестр российского ПО 1
29.08.2022 Меняются правила включения в реестр российского ПО. Что в них нового? 1
26.08.2022 ИТ-бизнесмен, задолжавший государству миллиарды, попросил признать себя банкротом 1
24.08.2022 Постаматами «Сберлогистики» оборудовали МФЦ Воронежа 1
12.08.2022 Самозанятые могут встать на учет через «Госуслуги» 1
28.07.2022 «Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета 1
19.07.2022 VShuffle и «Норбит» стали партнерами в области кибербезопасности 1
13.07.2022 Благотворительные организации при поддержке «Добра Mail.ru» бесплатно получат ПО «Мойофис» 1
22.06.2022 «Яндекс маркет» адаптировал свой сервис B2B-закупок для малого и среднего бизнеса 1
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» 1
17.06.2022 Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен 1
16.06.2022 Более 5,5 тыс. малых и средних предприятий Москвы получили финансовую поддержку с начала 2022 года 1
15.06.2022 «Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта 1
31.05.2022 Минцифры запустило сайт по льготной ипотеке для ИТ-специалистов 1
23.05.2022 «Бланк» предоставил предпринимателям возможность бесплатно проверить надёжность контрагентов 1
04.05.2022 Востребованность онлайн-сервисов проекта «Малый бизнес Москвы» выросла в три раза 1
18.04.2022 В Москве в два раза выросла востребованность электронных госуслуг для бизнеса 1
10.04.2022 Как найти информацию о ком-то в Интернете: 3 простых шага 1
24.03.2022 Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит» 1

Публикаций - 416, упоминаний - 417

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10057 32
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1036 28
1С-ИжТиСи 6313 17
6996 17
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 14
Yandex - Яндекс 5661 14
Oracle Corporation 6299 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 899 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2633 10
Microsoft Corporation 23484 10
РТИ Микрон - Micron 1229 9
Восход ФГБУ НИИ 599 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6931 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 8
Meta Platforms - Facebook 4337 8
IBM - International Business Machines Corp 9192 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4151 7
SAP SE 4879 7
Цифра ГК 2144 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 7
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 6
Directum - Директум 906 6
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 239 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 5
Webmoney 523 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 259 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 341 4
VK - Mail.ru Group 3198 4
Telegram Group 1044 4
Google LLC 10932 4
InfoWatch - Инфовотч 916 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2773 4
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 51 4
HP Inc. 5517 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 586 4
Крок - Croc 1705 3
Twitter 2696 3
Softline - Софтлайн 2078 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 29
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 23
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 22
Holiday Inn - Холидей ИНН 75 15
Альфа-Банк 1596 10
Почта России ПАО 1988 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 8
Сокольники - Парк культуры и отдыха 108 7
Qiwi 923 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2374 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 148 5
Русский стандарт Банк 384 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 5
Связной ГК 1335 5
ПСБ - Промсвязьбанк 733 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 5
Лента - Сеть розничной торговли 1697 4
Евросеть 1399 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 4
ГПБ - Газпромбанк 939 4
НСПК - Национальная система платежных карт 612 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 4
Visa International 1872 4
МКБ - Московский кредитный банк 407 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1181 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 3
Ингосстрах СПАО 331 3
АльфаСтрахование СГ 270 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 3
Синара Банк - СКБ-банк 129 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 3
QIWI Банк - Киви Банк 84 2
Газпром ПАО 1150 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2393 94
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 94
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 56
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1176 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 30
Президент Российской Федерации 3707 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 30
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 24
Правительство Москвы 1989 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 17
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 13
Федеральное казначейство России 1548 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 689 11
Судебная власть - Judicial power 2090 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 379 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 253 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 249 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 4
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 6
РосКомСвобода - Общественная организация 85 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 2
Единая Россия - Политическая партия 262 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
АЮР - Ассоциация юристов России 28 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
ЛДПР 100 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 17 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 131
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53175 131
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 114
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25922 72
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5454 71
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9039 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10786 59
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2963 58
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9094 50
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10142 48
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11628 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 40
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7833 37
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3471 36
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 34
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Проверка контрагентов 1470 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19773 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 32
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25621 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12961 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 28
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 512 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11770 25
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5239 25
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1341 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17416 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7475 23
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 632 23
Оповещение и уведомление - Notification 3055 22
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2520 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 20
Распознавание - Recognition 2841 20
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 357 20
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1025 19
Электронный документ - Electronic document 1168 19
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2605 18
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 380 107
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4103 107
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1050 29
Google Android 12534 22
Apple iOS 6788 20
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 583 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 692 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 16
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1750 13
Microsoft Windows 14424 12
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 208 12
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 11
СКБ Контур - Контур.Светофор 152 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 9
Apple iPhone 6 6172 9
Microsoft Office 3434 8
Microsoft Windows 2000 12668 8
Abbyy FlexiCapture 144 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 43 7
Linux OS 8229 7
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 180 7
Age of Kings 3445 6
Apple - App Store 2596 6
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 210 6
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 164 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 94 5
СБП - Система быстрых платежей Банка России 392 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 222 5
Google Play - Google Store - Android Market 2930 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 4
Microsoft Skype 1973 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 186 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 126 4
Apple macOS 1705 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 213 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 264 4
Медведев Дмитрий 1629 19
Путин Владимир 2726 15
Никифоров Николай 1172 10
Сергунина Наталья 288 9
Шадаев Максут 627 7
Иванченко Евгений 15 7
Акимов Максим 178 7
Попов Алексей 330 5
Лысенко Эдуард 270 5
Паршин Максим 273 5
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Octavian Tanase - Октавиан Танас 9 2
Гузев Иван 14 2
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Осин Денис 19 2
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Кобин Алексей 3 2
Адеев Николай 9 2
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Чугунов Никита 66 2
Минасян Карине 21 2
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Россия - РФ - Российская федерация 122676 270
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