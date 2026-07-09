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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Анатолий

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Единое окно финансов: «Сбер» и «1С» обновили среду интеграции для бизнеса 1
03.06.2026 Каждый второй работодатель в России уже внедрил ИИ в работу 1
24.04.2026 «СберУниверситет» и «Школа 21» запускают «ГигаАкадемию» 1
23.04.2026 Сбербанк трансформировал часть экосистемы юрлиц в «Сбер2В» 1
23.04.2026 Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты 1
03.03.2026 97% крупных российских компаний уже внедрили ИИ либо планируют 1
02.02.2026 В 2025 году на платформе цифровых активов «Сбера» выпущено ЦФА объемом свыше 400 млрд рублей 1
22.01.2026 Почти 50% крупнейших промышленных компаний готовы использовать генеративный искусственный интеллект в производственных процессах 1
22.01.2026 39% российских компаний в автоматизации бизнес-процессов используют искусственный интеллект 2
26.12.2025 Сбербанк провел пилот по выдаче корпоративного кредита, обеспеченного криптовалютой 1
25.12.2025 Сбербанк разместил ЦФА на денежный поток по кредиту юридического лица 1
11.12.2025 83% россиян знают о криптовалютах 1
17.11.2025 Исследование Сбербанка, ФОМ и Минэкономразвития: 77% российских предпринимателей уже знакомы с ИИ, а каждый второй пробует применять его в бизнесе 1
10.11.2025 В 87% российских компаний уже сформирована команда по цифровизации 1
22.10.2025 ИИ-ассистент в «СберБизнесе» на базе GigaChat вышел на новый уровень: теперь он сам предлагает бизнесу пути роста 1
17.09.2025 «Сбер» и «Северсталь» оцифровали финансирование поставок 1
16.09.2025 Клиенты Сбербанка могут ездить в Индию без наличных 1
05.09.2025 Сбербанк расширяет возможности экосистемы для юридических лиц 1
04.09.2025 Сбербанк предложил бизнесу ИИ-инструмент для планирования и запуска рекламных кампаний 1
18.06.2025 Бизнес получил возможность инвестировать в облигации онлайн 1
18.06.2025 Юрлица и ИП могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес» 1
18.06.2025 Сбербанк поможет предпринимателю заключить контракт с государством 1
18.06.2025 200 тыс. российских предпринимателей уже решают бизнес-задачи с помощью Giga-ассистента 1
18.06.2025 «СберБизнес» запустит сервис автопополнения «Копилка» для налоговых выплат и зарплат 1
18.04.2025 1,4 трлн руб. получили застройщики в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта 1
17.03.2025 Предприниматели могут оплачивать счета на «Госуслугах» с помощью «СберБизнеса» 1
05.09.2024 Сбербанк снизил ставку по торговому эквайрингу для новых клиентов 1
03.09.2024 Сбербанк и «СберСтрахование» выпускают ЦФА на космические запуски 1
29.07.2024 В России легализуют майнинг криптовалют, но с серьезными ограничениями 1
22.07.2024 Пользователи приложения «СберБизнес» получили защиту от телефонных мошенников 1
06.06.2024 Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 1
05.06.2024 «Сбер» импортозаместил ПО для крупного грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» 1
05.06.2024 Сервисы в Sber API стали бесплатными 1
24.05.2024 «Ростелеком» успешно разместил ЦФА на 1 млрд руб. на платформе цифровых активов Сбербанка 1
02.04.2024 «СберБизнес Спасибо» ― Сбербанк запустил программу лояльности для предпринимателей 1
01.03.2024 Первый клиент открыл счет в Сбербанке в ходе эксперимента ФНС «Старт бизнеса онлайн» 1
06.02.2024 Время принятия решений «Сбером» по заявкам на проектное финансирование жилья сократится благодаря ИИ 1
02.02.2024 Сбербанк предоставил возможность регистрации на платформе цифровых активов всем физическим лицам 1
06.12.2023 Физлица смогут совершать операции на платформе цифровых активов Сбербанка 1
04.12.2023 Теперь на портале «Госуслуг» можно безопасно купить или продать авто через аккредитив 1

Публикаций - 154, упоминаний - 161

Попов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

9594 15
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 8
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 7
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 6
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 6
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 5
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 5
Microsoft Corporation 25775 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 4
Эвотор - Evotor 231 4
МойСклад - Логнекс 124 3
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
Google LLC 12688 2
Сбер - СберРешения - Интеркомп 23 2
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 2
Сбер - Сбер2В - Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 30 2
Сбер - Сбер2В 27 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
HP Autonomy 86 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 1
Seldon - Селдон 18 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 1
Nethouse 14 1
Shopify 36 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 17 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 151
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 13 2
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 2
Сбер - Sber Trading Swiss AG 2 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Русагро Группа Компаний 379 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Группа Самолет 106 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Mars Wrigley 21 1
Моя доставка 2 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии кредитования 1 1
Coface - Кофасе 3 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
Finbridge - Новое Финансирование МФК - НФ МФК - микрофинансовая компания 1 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Агросоюз АКБ 5 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
Лазаревское ПХ - Лазаревское Племенное хозяйство 3 1
ЮВАГ - Юго-Восточная Агрогруппа 1 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
Сбер - Sberbank International - Sberbank Europe - Sberbank Switzerland - Sber Trading Swiss AG Сбер - Sberbank Hungary - Сбербанк Венгрия 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Аналитический центр города Москвы 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 10
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 9
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 56
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 9
Google Android 15243 8
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 38 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 4
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 16 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Cognitive Agro Pilot 39 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - HR-платформа 17 3
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 54 3
Сбер - Сберкредо - краудлендинговая платформа - инвестиционная P2B-платформа 3 3
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows Hello 210 3
Apple Pay 519 3
Microsoft Office 365 1042 3
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Каталог 4 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Лаборатория 2 2
Сбер - SOWA шлюз безопасности 8 2
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 2
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iOS 8583 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 2
Apple iPhone 6 4861 2
Ускова Ольга 174 5
Нуралиев Борис 298 5
Греф Герман 485 5
Костин Андрей 68 2
Романенко Андрей 94 2
Егоров Даниил 23 2
Глазачев Иван 27 2
Соловьева Юлия 22 2
Лившиц Дмитрий 23 2
Колбин Евгений 87 2
Анохин Сергей 121 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Крылов Александр 13 1
Горный Александр 44 1
Дубовенко Александр 1 1
Богомолов Алексей 14 1
Михайленко Константин 2 1
Волков Михаил 70 1
Калаев Дмитрий 27 1
Минкин Юрий 14 1
Зубцов Дмитрий 3 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Анисимова Светлана 9 1
Михайлова Мария 6 1
Канделаки Нина 2 1
Илюшникова Татьяна 15 1
Малков Артемий 10 1
Спиров Вячеслав 2 1
Лунин Денис 2 1
Россо Геннадий 1 1
Корнилов Леонид 2 1
Достов Виктор 26 1
Цветков Сергей 22 1
Бетсис Павел 101 1
Заботкин Алексей 8 1
Кромский Дмитрий 29 1
Лимаренко Валерий 19 1
Веретенников Игорь 14 1
Ищенко Игорь 7 1
Горшков Тимофей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
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Украина 7928 3
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 3
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Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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