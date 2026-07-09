Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Анатолий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 154, упоминаний - 161
Попов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
|Ускова Ольга 174 5
|Нуралиев Борис 298 5
|Греф Герман 485 5
|Костин Андрей 68 2
|Романенко Андрей 94 2
|Егоров Даниил 23 2
|Глазачев Иван 27 2
|Соловьева Юлия 22 2
|Лившиц Дмитрий 23 2
|Колбин Евгений 87 2
|Анохин Сергей 121 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Крылов Александр 13 1
|Горный Александр 44 1
|Дубовенко Александр 1 1
|Богомолов Алексей 14 1
|Михайленко Константин 2 1
|Волков Михаил 70 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Минкин Юрий 14 1
|Зубцов Дмитрий 3 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Михайлова Мария 6 1
|Канделаки Нина 2 1
|Илюшникова Татьяна 15 1
|Малков Артемий 10 1
|Спиров Вячеслав 2 1
|Лунин Денис 2 1
|Россо Геннадий 1 1
|Корнилов Леонид 2 1
|Достов Виктор 26 1
|Цветков Сергей 22 1
|Бетсис Павел 101 1
|Заботкин Алексей 8 1
|Кромский Дмитрий 29 1
|Лимаренко Валерий 19 1
|Веретенников Игорь 14 1
|Ищенко Игорь 7 1
|Горшков Тимофей 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews Инновация года - награда 155 1
|MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
|Tagline - Тэглайн 30 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.