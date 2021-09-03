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Попов Анатолий


03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 2
02.09.2021 Сбер ID стал доступен на платформе InSales 2
01.07.2021 «Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales 1
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 1
13.04.2021 «Сбер» приобретает 80% в компании InSales 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
22.01.2021 Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 4
20.01.2021 Портфель Sber Trading Swiss AG достиг $3 млрд 1
12.01.2021 Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен 1
26.11.2020 Сбер выступил проектировщиком и разработчиком суперсервисов для российских экспортёров 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines 1
31.07.2020 Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн 3
22.06.2020 Сбербанк запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей 1
08.06.2020 В Сбербанке назначен новый глава дивизиона «Цифровой корпоративный банк» 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
29.05.2020 Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии 1
23.04.2020 Сбербанк присоединился к блокчейн-платформе ФНС для малого бизнеса 1
20.04.2020 Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка 1
16.04.2020 Сбербанк отменил плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета 1
17.03.2020 ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату 3
16.01.2020 Сбербанк предоставил возможность оплатить квартиру от ПИК онлайн банковской картой 1
20.12.2019 Российская онлайн-платформа для сбора денег на бизнес-проекты получила 100 миллионов 1
16.12.2019 Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу 1
25.11.2019 Сбербанк и Google объявили о запуске новых курсов в рамках федеральной программы «Бизнес класс» 2
07.10.2019 Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса 1
06.06.2019 Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета 1
05.06.2019 Количество активных бизнес-карт Сбербанка превысило 650 тысяч. 1
05.06.2019 Сбербанк объявил о запуске первых на рынке цифровых бизнес-карт 1
05.06.2019 Сбербанк запустил ИИ-решение для улучшения работы операторов колл-центра 1
05.06.2019 Сбербанк представил прототип инвестиционной P2B-платформы «Сберкредо» 1
24.05.2019 Полмиллиона участников зарегистрировались в обучающей программе Сбербанка и Google 2
24.05.2019 Сбербанк запустил онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга 2
20.03.2019 Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства 1
20.03.2019 Сбербанк запустил сервис Business Travel для организации деловых поездок 1
14.02.2019 Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare обеспечат регионы медоборудованием 1
14.02.2019 Сбербанк запустил чат-бот клиентской поддержки 3
14.02.2019 Сбербанк создал новый алгоритм, который работает как дата-сайентист 2
09.01.2019 Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту 1

Публикаций - 98, упоминаний - 124

Попов Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3738 11
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 6
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
Сбербанк Деловая среда 37 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 4
Microsoft Corporation 11077 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
МойСклад - Логнекс 85 3
Google Russia - Гугл Россия 48 2
Google LLC 7148 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Эвотор - Evotor 105 2
Cognitive Pilot 35 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Сбер Решения - Интеркомп 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
HP Autonomy 53 1
Seldon - Селдон 14 1
Infotecs - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 1 1
Nethouse 12 1
S7 TechLab 5 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
IBM 3539 1
GE Healthcare 13 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Telegram Group 702 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Huawei 2730 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 91
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Альфа-Банк 1123 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Сбербанк Лизинг 23 1
Сбербанк Технологии кредитования 1 1
Sberbank Switzerland - Sber Trading Swiss AG 1 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 4 1
Моя доставка 2 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Сбербанк Sber Trading Swiss AG 2 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Открытие ФК 538 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
S7 Airlines 80 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Правительство РФ 2203 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Проверка контрагентов 53 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Big Data - Большие данные 1136 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 39
Google Android 10751 6
Microsoft Excel 436 4
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 4
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 4
1С:Бухгалтерия 396 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Apple Pay 385 3
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 3
Сбербанк Моя торговля 9 3
Сбербанк Сберкредо - краудлендинговая платформа - инвестиционная P2B-платформа 3 3
Microsoft Windows 10 6635 3
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 2
Сбербанк Моя команда 8 2
Сберкорус Корус Каталог 4 2
Сберкорус Корус Лаборатория 2 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Эвотор Онлайн-касса 7 2
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 2
Сбербанк SOWA - шлюз безопасности 2 2
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 2
Microsoft Windows Hello 170 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Microsoft Office 365 769 2
Cognitive Agro Pilot 30 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
Microsoft Store 229 2
Apple - App Store 2198 1
Huawei Cloud 26 1
Сбербанк Бухгалтерия для ИП 4 1
Apple iOS 5742 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
MoneyTalk 10 1
Штрафы ГИБДД 16 1
Visabot 1 1
Ускова Ольга 126 4
Греф Герман 205 3
Колбин Евгений 43 2
Соловьева Юлия 11 2
Глазачев Иван 21 2
Романенко Андрей 76 2
Костин Андрей 45 2
Нуралиев Борис 204 2
Лунин Денис 1 1
Россо Геннадий 1 1
Спиров Вячеслав 2 1
Малков Артемий 9 1
Канделаки Нина 2 1
Корнилов Леонид 1 1
Заботкин Алексей 6 1
Анисимова Светлана 9 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Зубцов Дмитрий 1 1
Михайленко Константин 2 1
Дубовенко Александр 1 1
Крылов Александр 6 1
Тиньков Олег 38 1
Егоров Даниил 15 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Путин Владимир 1824 1
Носков Константин 201 1
Орловский Виктор 229 1
Лоевская Анна 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - Ростовская область 862 3
Россия - Калужская область 571 3
Россия - Краснодарский край 914 3
Украина 3365 3
Россия - Курская область 338 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Калининградская область 537 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Ставропольский край 458 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Россия - Томская область 419 2
Россия - Калининград 664 2
Россия - Воронежская область 395 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Белгородская область 367 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Европа 3752 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 3
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 6
Metro Expo 7 5
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 2
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
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