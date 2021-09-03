Попов Анатолий

Сбер ID стал доступен на платформе InSales 2

Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 1

Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1

Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 4

Сбер выступил проектировщиком и разработчиком суперсервисов для российских экспортёров 1

Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн 3

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка 1

Сбербанк отменил плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета 1

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату 3

Сбербанк предоставил возможность оплатить квартиру от ПИК онлайн банковской картой 1

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу 1

Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса 1

Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета 1

Полмиллиона участников зарегистрировались в обучающей программе Сбербанка и Google 2