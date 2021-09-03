Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Попов Анатолий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 124
Попов Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ускова Ольга 126 4
|Греф Герман 205 3
|Колбин Евгений 43 2
|Соловьева Юлия 11 2
|Глазачев Иван 21 2
|Романенко Андрей 76 2
|Костин Андрей 45 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Лунин Денис 1 1
|Россо Геннадий 1 1
|Спиров Вячеслав 2 1
|Малков Артемий 9 1
|Канделаки Нина 2 1
|Корнилов Леонид 1 1
|Заботкин Алексей 6 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Зубцов Дмитрий 1 1
|Михайленко Константин 2 1
|Дубовенко Александр 1 1
|Крылов Александр 6 1
|Тиньков Олег 38 1
|Егоров Даниил 15 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Путин Владимир 1824 1
|Носков Константин 201 1
|Орловский Виктор 229 1
|Лоевская Анна 14 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Analytics 1988 3
|MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761658, в очереди разбора - 665347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru