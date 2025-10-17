Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184564
ИКТ 14347
Организации 11129
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26306
Персоны 79308
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

1С:DirectBank 1С:ДиректБанк


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.10.2025 «Финлид» от «Точка Банка» добавил поддержку смс-подписи платежей в «1С» 1
27.07.2022 Банк «Бланк» масштабирует бизнес в 40 раз на облачной платформе Yandex Cloud 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
22.09.2020 Райффайзенбанк интегрировался с сервисом «1С:ДиректБанк» 2
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
30.01.2018 Интеграция «Сбербанк Бизнес Онлайн» с «1С» доступна всем клиентам интернет-банка 1
11.12.2017 Сбербанк запустил сдачу отчетности из 1С одним нажатием клавиши 1
27.02.2017 У российских компаний воровали деньги, взламывая файлы «1С» 1
16.02.2017 Хакерская правка текстовых файлов лишила российские компании 200 млн 1
16.02.2017 Злоумышленники похитили свыше 200 млн руб. у российских организаций путем подмены реквизитов 1
10.02.2017 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client x64» 1
09.11.2016 «Татнефть» организовала документооборот с помощью «1С:Предприятие 8» 1
08.11.2016 Станислав Шилов -

ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента

 1
18.10.2016 Отчетность по кредиту теперь можно отправить из 1С в Сбербанк «в один клик» 1
17.06.2016 «1С» бесплатно поставила в Сбербанк «уникальное банковское решение» 2
16.06.2016 Сбербанк и «1С» договорились о стратегическом сотрудничестве 1
10.06.2016 Банк «Точка» запустил прямой обмен документами с «1С:Предприятием 8» 1
02.06.2016 Обмен платежными документами между «1С:Предприятием» и PSB On-Line теперь возможен «в один клик» 1
07.04.2016 «МДМ Банк» и «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank 1
10.11.2015 ВТБ интегрировал сервис ДБО с системой «1С:Предприятие 8» 1
27.08.2015 «1С» выпустила первую версию нового формата обмена бизнес-данными EnterpriseData 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

1С:DirectBank и организации, системы, технологии, персоны:

8841 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5211 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 659 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 692 2
1С-Рарус 929 2
Такском - Taxcom 245 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1214 2
1С:Франчайзинг 25 1
Северсталь Проект 3 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 5 1
1С:Сервистренд 5 1
Импульс-ИВЦ 19 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 232 1
ESET - ESET Software 1145 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 105 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Buhtrap - Хакерская группировка 20 1
SafeTech - СэйфТек 103 1
Yandex - Яндекс 8239 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3297 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 125 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7982 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Альфа-Банк 1848 2
ПСБ - Промсвязьбанк 892 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 16 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 641 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 12 1
ТМС групп УК 17 1
Черемушки 60 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Татнефть - Татнефтеснаб 4 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
Абсолют Банк 240 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 115 1
Почта России ПАО 2223 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 97 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Татнефть 237 1
Газпром нефть 663 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 146 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 1
Komatsu - Комацу 18 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 131 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
Абрау-Дюрсо 21 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 14 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2058 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3090 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6221 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1122 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 35 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4416 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13210 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7180 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56109 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12844 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16890 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25723 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22684 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30964 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13465 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3242 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5763 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11221 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2222 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33441 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2140 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 793 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4120 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4836 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5452 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4697 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12076 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9571 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 914 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 441 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 381 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5553 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 975 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5889 1
Маркировка - Marking 1199 1
Электронный документ - Electronic document 1518 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14265 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3896 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2605 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 834 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2401 14
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 981 5
1С:ERP Управление предприятием 680 3
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 3
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 43 3
1С:Предприниматель 13 2
1С:Подпись 3 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 344 2
1С:Розница 105 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 2
1С:Отчетность 19 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 466 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 636 2
1С:Контрагент 7 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 199 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 283 2
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 2
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 1
Такском 1С 8 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 61 1
1С:Маркировка 1 1
1С:Бухгалтерия КОРП 54 1
1С:Номенклатура 5 1
1С:Кредит 2 1
1С:Садовод 2 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 91 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 1
1С:БухОбслуживание 16 1
Астрал ГК - Калуга Астрал-М 2 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
BSS Электронный офис 21 1
SafeTech - PayControl 45 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 58 1
1С:Медицина 50 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 600 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 584 1
Харитонов Александр 68 5
Нуралиев Борис 294 3
Попов Анатолий 139 3
Митюрин Игорь 2 2
Легезо Денис 40 2
Малахов Михаил 10 1
Шилов Станислав 9 1
Ахметшин Рамиль 6 1
Черников Александр 23 1
Нихал Гуриндер 9 1
Сабирянов Роберт 2 1
Смирнов Александр 84 1
Егоричев Александр 1 1
Кудинова Елена 1 1
Фогель Олег 1 1
Бессонов Сергей 17 1
Белянцева Наталья 1 1
Шевелев Илья 1 1
Сухарев Игорь 6 1
Липовцева Дарья 4 1
Котова Любовь 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Арипов Никита 1 1
Валеев Ренат 1 1
Шилак Ксения 28 1
Сергеев Михаил 110 1
Шилов Сергей 96 1
Колбин Евгений 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4222 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2164 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17975 2
Казахстан - Республика 5761 2
Азия - Азиатский регион 5709 2
Индия - Bharat 5641 2
Германия - Федеративная Республика 12898 2
Франция - Французская Республика 7961 2
Европа 24563 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2901 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53215 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 751 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18376 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7998 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3216 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3135 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1624 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1391 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 647 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1213 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 682 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6263 12
Платёжное поручение - Payment order 236 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11608 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31404 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6592 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7210 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6284 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 363 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 407 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8260 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7950 1
Энергетика - Energy - Energetically 5448 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 377 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8452 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1784 1
Аудит - аудиторский услуги 3010 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3159 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 90 1
Философия - Philosophy 488 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3664 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1276 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 434 1
Налогообложение - Налог на прибыль 214 1
Федеральный закон 217-ФЗ 2 1
Федеральный закон 402-ФЗ - О бухгалтерском учете 1 1
Финансовый сектор - Банковская тайна 15 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2233 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 302 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 123 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 176 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 532 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 181 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6171 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25607 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4699 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2719 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Ведомости 1181 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393660, в очереди разбора - 732330.
Создано именных указателей - 184564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще