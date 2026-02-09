Разделы

Концерн ВКО Алмаз-Антей Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина ЛЭМЗ НПО Лианозовский электромеханический завод НПО

Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО

ПАО «НПО «Алмаз» — российское приборостроительное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве автоматизированных систем контроля и технического обслуживания, крупнейший оборонный холдинг России.

СОБЫТИЯ

09.02.2026 Холдинг «НПО «Алмаз» автоматизировал налоговую отчётность в «1С» 5
10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине 1
15.09.2023 В России развернут систему отслеживания БПЛА 2
31.03.2022 «Ростех» участвует в создании пилотной зоны для полетов дронов в Санкт-Петербурге 2
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
27.09.2007 Не стало генерального конструктора С-400 3
06.08.2007 Сегодня пройдет торжественная церемония первой постановки на БД ЗРК С-400 1
20.03.2007 ПРО СССР и роль личности в высоких технологиях 1
01.03.2007 Определился разработчик перспективных систем ПВО и ПРО России 1
11.04.2005 В российском подразделении SAP назначен новый директор по продажам 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Концерн ВКО Алмаз-Антей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 4
9108 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 2
Ростех - Азимут - Azimut JSC 81 2
Магнитной гидродинамики НПЦ - Магнитной гидродинамики Научно-производственный центр 1 1
Ростех - АИС - Инфоком-Авиа 5 1
АиБ Цифровизация 5 1
Элемент ГК - Элемент-технологии 4 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 19 1
SAP SE 5461 1
Oracle Corporation 6901 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9240 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 473 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 1
Biocad - Биокад 85 1
Т8 НТЦ 105 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 130 1
SimbirSoft - СимбирСофт 105 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
Tonk - Тонк ГК 60 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Профотек 17 1
СуперОкс 4 1
Seldon - Селдон 17 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 18 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Patriot Memory 74 1
Аргус-Спектр 15 1
ТермоЛазер - Центр оптических и лазерных технологий 2 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 58 1
Открытые технологии 716 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 3
Почта России ПАО 2267 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 2
Komatsu - Комацу 18 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 2
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
Черемушки 60 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
ГЕЛАР НПО 1 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Волгабурмаш 4 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Газпром нефть 680 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1367 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 4 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
Полипластик 16 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 116 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3478 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 70 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 907 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1729 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8145 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 429 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Робототехника - Мехатроника 37 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
1С:ERP Управление предприятием 734 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 292 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 2
FreePik 1496 1
1С:Номенклатура 5 1
1С:Подпись 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 2913 1
Microsoft Office 3993 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5913 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 36 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 659 1
IBM Informix СУБД 135 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
1С:Корпорация 54 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 10 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
1С:Отчетность 19 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
Ростех - Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 4 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 1
1С:Контрагент 7 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 1
Леманский Александр 1 1
Соломенцев Виктор 4 1
Новиков Ян 1 1
Алексеевич Александр 3 1
Pistorius Boris - Писториус Борис 1 1
Нуралиев Борис 295 1
Белоусов Андрей 146 1
Чемезов Сергей 146 1
Нестеров Алексей 172 1
Иванов Сергей 398 1
Антонов Михаил 5 1
Моничев Алексей 4 1
Безбородов Александр 7 1
Мазур Владимир 11 1
Алиханов Антон 36 1
Токарев Юрий 3 1
Кислов Алексей 4 1
Зелин Александр 32 1
Митрохин Станислав 3 1
Торопов Дмитрий 5 1
Нуралиев Сергей 4 1
Сурков Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18787 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 2
Европа 24678 2
Россия - СФО - Новосибирск 4699 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 2
Франция - Куршевель 3 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 8 1
Минобороны РФ - Сары-Шаган - полигон 12 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4116 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8218 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Германия - Федеративная Республика 12959 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2708 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3420 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2145 1
Украина 7814 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1713 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1676 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 985 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 658 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 869 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1254 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1003 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1273 1
США - Колумбия - Вашингтон 1456 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 694 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1003 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6285 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6378 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 112 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 370 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 28 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - Воздушные сражения - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 39 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3257 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2204 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 717 1
Sky News - Телеканал 30 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1295 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
