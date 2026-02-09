Получите все материалы CNews по ключевому слову
Концерн ВКО Алмаз-Антей Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина ЛЭМЗ НПО Лианозовский электромеханический завод НПО
ПАО «НПО «Алмаз» — российское приборостроительное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве автоматизированных систем контроля и технического обслуживания, крупнейший оборонный холдинг России.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Концерн ВКО Алмаз-Антей и организации, системы, технологии, персоны:
|Леманский Александр 1 1
|Соломенцев Виктор 4 1
|Новиков Ян 1 1
|Алексеевич Александр 3 1
|Pistorius Boris - Писториус Борис 1 1
|Нуралиев Борис 295 1
|Белоусов Андрей 146 1
|Чемезов Сергей 146 1
|Нестеров Алексей 172 1
|Иванов Сергей 398 1
|Антонов Михаил 5 1
|Моничев Алексей 4 1
|Безбородов Александр 7 1
|Мазур Владимир 11 1
|Алиханов Антон 36 1
|Токарев Юрий 3 1
|Кислов Алексей 4 1
|Зелин Александр 32 1
|Митрохин Станислав 3 1
|Торопов Дмитрий 5 1
|Нуралиев Сергей 4 1
|Сурков Дмитрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.