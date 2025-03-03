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Профотек

Профотек

Электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения разработки «Профотек» применяются на промышленных предприятиях, преимущественно цветной металлургии для контроля процесса электролиза алюминия, магния, меди, цинка и других металлов. Их использование значительно сокращает потери электроэнергии, повышает эффективность производства и снижает риски его остановки.


03.03.2025 Столичные промышленники увеличили производство электротехнических устройств 1
31.10.2024 Началась процедура банкротства производителя трансформаторов, принадлежавшего «Роснано» 2
28.06.2024 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению 1
12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1
17.03.2022 Новая российская установка для тестирования высоковольтного оборудования появилась в ОЭЗ «Технополис «Москва» 2
27.01.2022 VEB Ventures инвестировал 300 млн руб. в компанию «Профотек» 2
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
12.02.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил цифровую систему коммерческого учета электроэнергии 1
01.12.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование 1
24.09.2020 «РТ-Техприемка» поможет резидентам ОЭЗ «Технополис Москва» в интеграции в высокотехнологичные производственные цепочки 1
19.05.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» локализует свое производство в Швейцарии 1
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
28.02.2017 «Профотек» оснастит «Объединенную Энергетическую Компанию» системами противоаварийной автоматики 2
21.02.2017 «Профотек» подтсвердила совместимость своего оборудования с решениями Siemens 1
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 3
26.08.2014 «Профотек» и ЛИСИС представили совместное решение для интеллектуальных электрических сетей 1
01.09.2011 МФТИ и «Роснано» открывают кафедру технологического предпринимательства 1

Публикаций - 17, упоминаний - 23

Профотек и организации, системы, технологии, персоны:

Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 3
Condis SA 2 2
Ростех - Автоматика Концерн 1649 2
Релематика 4 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
Biocad - Биокад 82 1
Т8 НТЦ 84 1
Ростех - Азимут 67 1
СуперОкс 4 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Ростех - РТ-Техприёмка 15 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
ТермоЛазер - Центр оптических и лазерных технологий 2 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 5 1
РМ Нанотех - RM Nanotech 2 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
Числовая механика 10 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Экра НПП 2 1
Аргус-Спектр 14 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Seldon - Селдон 17 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Микробор Технолоджи 6 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
Приводная техника НТЦ ГК 15 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
Неорос - Neoros 9 1
Прософт-Системы 15 1
CSort - СиСорт 1 1
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 6 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 2
Chirana+ - Хирана+ 7 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 1 1
Георезонанс 2 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Завод Премиксов №1 1 1
Русагро Группа Компаний 280 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 591 1
Композит 94 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 1
Фотоэксперт 2 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
ГЕЛАР НПО 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Руслет 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 472 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 370 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 580 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 89 1
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