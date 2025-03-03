Электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения разработки «Профотек» применяются на промышленных предприятиях, преимущественно цветной металлургии для контроля процесса электролиза алюминия, магния, меди, цинка и других металлов. Их использование значительно сокращает потери электроэнергии, повышает эффективность производства и снижает риски его остановки.