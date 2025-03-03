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Профотек
Электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения разработки «Профотек» применяются на промышленных предприятиях, преимущественно цветной металлургии для контроля процесса электролиза алюминия, магния, меди, цинка и других металлов. Их использование значительно сокращает потери электроэнергии, повышает эффективность производства и снижает риски его остановки.
Профотек и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 10047 1
|Реестр добросовестных экспортеров 200 1
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