Текслер Алексей
Текслер Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Инюцын Антон 17 5
|Щербов Роман 15 4
|Путин Владимир 3182 3
|Новак Александр 28 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Акимов Максим 187 2
|Шипов Савва 101 2
|Чибис Андрей 31 2
|Куцевляк Иван 3 2
|Строкович Антон 53 2
|Горемульта Андрей 8 2
|Пшыченко Дмитрий 20 2
|Бандурин Гаральд 15 2
|Цветков Юрий 9 2
|Подольская Екатерина 9 2
|Кожуховский Игорь 10 2
|Хитрик Игорь 5 2
|Мителев Вадим 5 2
|Шадрин Виталий 9 2
|Бартенева Мария 32 2
|Гимранов Ринат 122 2
|Зубков Александр 7 2
|Рябов Борис 3 2
|Толстопятенко Юрий 3 2
|Егоркин Дмитрий 3 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Носков Константин 236 1
|Мишустин Михаил 680 1
|Левин Леонид 130 1
|Собянин Сергей 385 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Сахненко Сергей 88 1
|Паршин Максим 316 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Зрюмов Евгений 8 1
|Ципорин Павел 102 1
|Турчак Евгений 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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