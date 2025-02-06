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Индексная книга (каталог) CNews*
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Текслер Алексей



06.02.2025 Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах 1
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске 2
06.06.2024 «Ростелеком» и правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
14.12.2023 В Челябинской области создали реестр ИТ-стартапов 1
02.06.2023 В Челябинской области подписано первое соглашение для региональной выплаты компенсации по льготной ИТ-ипотеке 1
22.05.2023 «Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале 1
16.08.2022 «Росэлектроника» создаст в Челябинской области центр компетенций по аэродромному оборудованию 1
25.07.2022 «Ростелеком» обеспечит связью легкоатлетический забег «Парижский полумарафон» в Челябинской области 1
25.04.2022 В Челябинской области стартовал прием заявок и предложений от операторов связи и интернет-провайдеров на получение субсидий из областного бюджета 2
05.07.2021 Правительство Челябинской области и «1С» будут сотрудничать в сфере ИТ 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
24.08.2020 «Росэлектроника» и Челябинская область внедрят «умные» технологии в инфраструктуру региона 1
21.07.2020 Челябинская область и «Яндекс» приступили к реализации соглашения о сотрудничестве в IT-сфере 1
28.05.2020 Путин поручил цифровизировать трудовое законодательство 1
05.09.2019 «ЭР-Телеком» представил комплексные решения промышленного интернета вещей 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
06.02.2017 Путина просят создать в России «интернет энергий» 1
06.02.2017 НТИ: «Умная» энергетика – это шанс для российских ИТ- и телеком-компаний 1
26.12.2016 Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1
29.10.2014 Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС 1
17.10.2014 В битве за ГИС ТЭК определен победитель 1
09.10.2014 R-Style, «Крок», «Ланит», «Информзащита» и «Керосинка» бьются за ГИС ТЭК 1
08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год 1
07.10.2014 CNews приглашает на круглый стол «ИКТ в ТЭК 2014» 1
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Текслер Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Прогноз 1652 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
Крок - Croc 1777 3
Информзащита 762 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 3
Ростелеком 9720 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1162 2
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 17 2
Телеком-защита 53 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 2
Артекс Технолоджи - Артекс Консалтинг - Артекс Нефтегаз 6 2
Бест Софт ПКФ 8 2
Pentaho 59 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
8246 1
Vodafone Group 1370 1
Профотек 16 1
Yandex - Яндекс 7377 1
Экра НПП 2 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Прософт-Системы 13 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
Таврида Электрик 2 1
Центр развития цифровых технологий 12 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Релематика 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Россети Ленэнерго 1701 3
Bright Capital 14 2
Транснефть 300 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Газпром нефть 620 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
Газпром ПАО 1342 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 378 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 233 7
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 4
Правительство Челябинской области 63 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5934 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1909 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра 5 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 571 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 15
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7006 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3230 2
Intersoft Lab - Референт 156 2
1С Энергетика 9 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 55 1
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Путин Владимир 3182 3
Новак Александр 28 3
Медведев Дмитрий 1654 3
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