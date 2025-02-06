Текслер Алексей

Путин поручил цифровизировать трудовое законодательство 1

Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1

Одобрен нацпроект по разработке и внедрению цифровых электрических подстанций на объектах энергетики 1

Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС 1

В битве за ГИС ТЭК определен победитель 1