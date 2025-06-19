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На площадке ОЭЗ в Челябинской области запустят роботизированные производства

Состоялась встреча Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора ООО «АВГ Газовое оборудование» и ООО «АВГ Прицепная Техника» Андрея Гартунга. По итогам переговоров подписаны два соглашения, направленные на развитие промышленности и промышленной роботизации в Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители RusRobot.

В рамках реализации соглашений планируется строительство двух роботизированных высокотехнологичных производств на площадке Особой экономической зоны «Южноуральская» в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области.

Первый завод будет производить импортозамещающую продукцию – газовые баллоны высокого давления объемом от 20 до 250 литров. Локализация сырья и материалов в готовом изделии и производственных процессах будет достигать 100%. Срок реализации первого этапа инвестиционного проекта – до конца 2027 г. Общий объем инвестиций оценивается более чем в три млрд. руб. Планируется создать 149 новых рабочих мест.

На втором предприятии запустят масштабное производство прицепной и полуприцепной техники для отраслей промышленности. Цель проекта – сокращение зависимости от импорта за счет локализации и внедрения отечественных технологий. Первый этап проекта планируется завершить к концу 2027 г. Общий объем инвестиций составит более 13 млрд. руб. Будет создано более 280 новых рабочих мест.

В ходе переговоров стороны договорились о дальнейшей совместной работе, направленной на развитие промышленной роботизации в Челябинской области.

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Алексей Текслер отметил, что «Строительство двух новых роботизированных заводов на территории ОЭЗ «Южноуральская» открывает новую веху во внедрении роботов на отечественных предприятиях страны. «АВГ Газовое оборудование» и «АВГ Прицепная Техника» — флагманские проекты как для региона, так и для страны в целом, поскольку строительство инновационных производств с применением новых высоких технологий роботизации и автоматизации технологических процессов – основа технологического уклада будущего».

Андрей Гартунг поблагодарил Губернатора Челябинской области и Правительство России за оказываемую инновационным проектам поддержку, и сообщил, что «Цеха на новых производствах будут оборудованы как роботами, так и беспилотными транспортными системами, что позволит создать практически «безлюдные» производства, заменив все сложные и опасные участки отечественными высокотехнологичными решениями. Отработанные тут подходы можно будет распространить и на другие новые заводы в различных регионах России».

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