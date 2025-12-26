Разделы

Правительство Челябинской области

Леонид Мальчер, Директор, Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области "Импортозамещение в региональном госсекторе" Конференция CNews 03.10.2024 | Москва "Импортозамещение цифровых решений 2024"

СОБЫТИЯ


26.12.2025 ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота 1
09.07.2025 Резидент «Сколково» будет разрабатывать федеральные стандарты для Умного ИЖС 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
08.07.2025 Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области 1
19.06.2025 На площадке ОЭЗ в Челябинской области запустят роботизированные производства 1
19.06.2025 Сбербанк, «СберМобайл» и «Завод роботов» объединят усилия, чтобы ускорить цифровизацию промышленности 1
15.05.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки данных геопорталов и пространственных баз данных 1
14.05.2025 Корпорация «Элар» завершила работы по модернизации функционала ГИС «Электронный архив» Челябинской области 1
16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД 1
27.03.2025 Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов 1
17.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями 1
01.11.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2024 года 2
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 2
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске 1
06.06.2024 «Ростелеком» и правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.12.2023 Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора 1
14.12.2023 В Челябинской области создали реестр ИТ-стартапов 2
15.11.2023 «Ростелеком» на Южном Урале открыл юбилейную базовую станцию связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 1
18.07.2023 «Ростелеком» обеспечил интернетом и мобильной связью 35 сел и деревень Южного Урала 1
12.07.2023 ИИ-систему выявления рака кишечника EvaLab внедрят в Свердловской и Челябинской областях 1
23.05.2023 Искусственный интеллект и видеонаблюдение «Ростелекома» на Южном Урале помогут провести честное ЕГЭ 1
01.02.2023 Интеллектуальная система МТС поможет следить за состоянием воздуха 2
06.09.2022 В Челябинске пройдет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» 1
25.04.2022 В Челябинской области стартовал прием заявок и предложений от операторов связи и интернет-провайдеров на получение субсидий из областного бюджета 1
18.02.2022 Внутренний ИТ-интегратор «Росатома» вышел на открытый рынок с прицелом на выручку в 5 миллиардов 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
13.04.2021 Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 3
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
18.05.2018 Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1

Ростелеком 10348 12
9037 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
Microsoft Corporation 25266 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1588 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2518 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 4
Ланит Урал 17 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 3
Крок - Croc 1815 3
БАРС Груп 561 3
Diasoft - Диасофт 1038 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 3
КСК Технологии 46 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 3
Samsung Electronics 10644 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5293 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 423 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
Oracle Corporation 6882 3
Центр развития цифровых технологий 26 2
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 2
RusRobot - Русский Робот - Завод Роботов 7 2
inSmart - Инсмартавтоматика 6 2
Cisco Systems 5225 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
СП.АРМ 50 2
Парус Корпорация 199 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3130 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 2
Nginx - Энджайникс 190 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
ПСБ - Промсвязьбанк 904 7
Ростех - Вертолеты России 175 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 6
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 6
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 33 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 349 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 565 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
ЧКПЗ - Челябинский кузнечно-прессовый завод 3 1
Пермский Банк Развития 1 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
ЧОКЦОиЯМ ГАУЗ - Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины 1 1
Пермь-Аверс АКБ 1 1
ТОФС - Технологии ОФС 21 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Институт развития образования 14 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 10
Федеральное казначейство России 1879 10
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 7
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 5
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 5
Альянстрансатом 6 5
Администрация Твери 5 5
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 4
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 4
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3464 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 369 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 9
Электронный документ - Electronic document 1531 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 5
Оповещение и уведомление - Notification 5388 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 988 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 5
Google Android 14734 4
Apple iOS 8272 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 4
Linux OS 10943 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 4
Haulmont - Тезис СЭД 91 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2887 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 3
Microsoft Windows 16365 3
Новые облачные технологии - МойОфис 900 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1723 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 273 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 3
Microsoft Office 365 984 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1328 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1534 2
GS Nanotech - SiP Amber 5 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 65 2
Red Hat WildFly - Keycloak 54 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 2
Microsoft Office 3969 2
Intel x86 - архитектура процессора 1986 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 346 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 951 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 118 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 2
Соколов Алексей 135 7
Матвеева Татьяна 108 7
Чукарин Алексей 59 7
Носов Михаил 18 7
Дюбанов Анатолий 95 7
Калина Роман 62 7
Гаттаров Руслан 144 7
Текслер Алексей 30 7
Галактионов Вячеслав 9 6
Масенков Владислав 10 6
Приданкин Андрей 30 6
Зыков Игорь 8 6
Гоцуцов Сергей 17 6
Макаренков Константин 41 6
Корягин Михаил 7 6
Кудрявцев Олег 7 6
Осипова Александра 18 6
Козлов Александр 68 5
Симаков Олег 113 5
Емелин Дмитрий 16 5
Артамохов Павел 6 5
Иванов Георгий 18 5
Исаев Антон 12 5
Баренбойм Владислав 5 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Мозин Олег 5 5
Балашов Игорь 16 5
Тарасевич Василий 8 4
Шадрин Виталий 9 4
Газизов Алексей 11 4
Фетисов Игорь 14 4
Гуральников Сергей 164 4
Макагонов Евгений 35 3
Копаев Геннадий 16 3
Определенов Владимир 20 3
Израйлев Иван 11 3
Скворцов Иван 3 3
Зайчиков Илья 20 3
Емельянов Никита 8 3
Валяева Елизавета 72 3
Россия - УФО - Челябинская область 1401 67
Россия - РФ - Российская федерация 157438 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 26
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1702 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 13
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 283 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 886 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2119 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 5
Россия - УФО - Свердловская область 1760 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1675 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 5
Россия - УФО - Тюменская область 1262 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 4
Земля - планета Солнечной системы 10668 4
Россия - СФО - Кемеровская область 995 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 923 4
Россия - СЗФО - Псковская область 672 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 993 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 953 3
Россия - УФО - Курганская область 583 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 316 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 863 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 57
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 10
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5876 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 8
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 4
Энергетика - Energy - Energetically 5530 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 876 4
НКО - Некоммерческая организация 592 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
ТВ-Новости АНО 7 1
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Автокод (портал) 37 1
Ведомости 1256 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 426 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 13
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner - Гартнер 3614 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Инновация года - награда 133 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 5
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 2
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 19 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
Школа цифровых технологий 20 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
CNews AWARDS - награда 556 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
Транспортная неделя - форум 4 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
