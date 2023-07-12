ИИ-систему выявления рака кишечника EvaLab внедрят в Свердловской и Челябинской областях

Резидент центра «Сколково» компания EvaLab подписала соглашение о пилотном внедрении системы выявления рака кишечника на основе ИИ Polyptron в клиниках Свердловской и Челябинской областях.

Polyptron – система поддержки принятия врачебных решений для колоноскопии. EvaLab разработала алгоритм компьютерного зрения, способный распознавать новообразования, очаговые воспаления и отклонения нижних отделов ЖКТ (потенциальный колоректальный рак). Решение позволяют в режиме реального времени детектировать ранние признаки рака кишечника (полипы), повышая качество диагностики (выявляемость) с 74% до 98%.

По результатам опытной эксплуатации технология получила положительную оценку от врачей Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Иван Куцевляк, заместитель губернатора Челябинской области, сказал: «Я рад, что инновационные разработки южноуральцев становятся востребованными и в других регионах. Разработанный EvaLab алгоритм компьютерного зрения позволит не только повысить качество диагностики в медицинских учреждениях, но и увеличить продолжительность жизни населения в целом. Уверен, что через год мы встретимся вновь для подписания новых соглашений».

Денис Демидов, заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист-онколог Минздрава, сказал: «Для Свердловской области сегодня важный день — подписано соглашение, которое ставит на качественно новый уровень диагностику онкологических заболеваний толстого кишечника. Мы знаем, что и для Челябинской области, и для Свердловской области, и для России в целом диагностика колоректального рака — направление, которое содержит огромный потенциал в ранней диагностике, в следствие этого уменьшается количество выявлений на поздних стадиях. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, в ближайшее время начнём использовать технологию».

Пилотирование проекта сразу в двух субъектах РФ позволит повысить точность работы системы Polyptron, а также отработает возможность интеграции системы с эндоскопическим оборудованием различных производителей.

Камила Зарубина, и.о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказала: «Решения, разработанные EvaLab, обладают впечатляющей точностью в детектировании ранних признаков рака кишечника и позволят значительно улучшить результаты колоноскопии. Мы уверены, что пилотный проект в этих регионах будет успешным, и это откроет двери для дальнейшего расширения и интеграции системы с различным медицинским оборудованием. Совместные усилия EvaLab, Свердловской и Челябинской областей и “Сколково” будут способствовать более эффективной борьбе с раком кишечника и повышению уровня диагностики в России».

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Дмитрий Козленков, директор IT-Park74, сказал: «Это уже шестой проект в рамках сотрудничества регионального оператора фонда “Сколково” в Челябинске IT-Park74 и Районной больницы с. Долгодеревенское, которое мы развиваем с мая 2022 г.».

Дальнейшие шаги по развитию проекта: увеличение точности работы алгоритма, расширение функциональности, интеграция со сторонним ПО и валидация бизнес-модели.

Евгений Алханов, директор по продукту EvaLab, отметил: «Система Polyptron с помощью нейронной сети выявляет ранние признаки рака кишечника в режиме реального времени на видеоизображении с эндоскопа и подсказывает врачу во время процедуры колоноскопии. В рамках пилотного внедрения будет проверена эффективность применения искусственного интеллекта для снижения рисков развития рака».

По данным аналитического отчета МНИОИ им. П. А. Герцена (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) за 2020 г., колоректальный рак входит в число ведущих по количеству диагностированных случаев онкологических заболеваний в России (12,3%). Так, у женщин разные виды колоректального рака по числу случаев на третьем месте после рака молочной железы и рака кожи (12%), у мужчин — на четвертом после рака органов дыхательной системы, предстательной железы и кожи (12,6%). Средний возраст людей, у которых впервые был диагностирован колоректальный рак, — 66–69 лет.