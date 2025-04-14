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Зарубина Камила



14.04.2025 «Сколково» совместно с Сеченовским Университетом откроет кафедру технологического лидерства 1
26.09.2024 Резидент «Сколково» внедрил платформу «умного дома» для медицинских организаций 1
24.09.2024 Врачи Пермского края протестировали возможности электронного стетоскопа резидента «Сколково» 1
21.06.2024 Медицинский мультицелевой ИИ-помощник резидента «Сколково» зарегистрирован Росздравнадзором 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
19.02.2024 Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника 1
15.02.2024 Сеченовский университет подписал соглашение с партнерами о сотрудничестве в области применения квантовых технологий в медицине 1
12.07.2023 ИИ-систему выявления рака кишечника EvaLab внедрят в Свердловской и Челябинской областях 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
17.03.2023 Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Зарубина Камила и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 4
Ovision - Овижн 46 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
Яблочков Зарядные станции 44 2
Stereotech - Стереотек 47 2
Promobot - Промобот 139 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
Ростелеком 9854 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1254 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 76 1
Eva Lab - Эва Лаб 1 1
IRA Labs - АЙРА Лабс 1 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Neuralink 16 1
НейроЧат 6 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Медхард 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 929 7
Рапид Био 102 3
Whoosh - ВУШ Холдинг 98 2
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 47 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Альфа-Банк 1787 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Kama Flow - КФ Венчурс 16 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
AngelsDeck 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Национальные приоритеты АНО 19 1
ЭФКО ГК 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 943 1
ЧОКЦОиЯМ ГАУЗ - Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины 1 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 28 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Правительство Челябинской области 64 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3222 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1615 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4040 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2304 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 643 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5389 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3003 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1463 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1235 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2228 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1077 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 76 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4246 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 110 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1084 1
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Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 639 1
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Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1808 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 186 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 1
Eva Lab - Polyptron 2 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1155 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 443 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МосМедИИ 8 1
Медхард - Phonendo 2 1
Каем Кирилл 36 2
Алханов Евгений 2 2
Лебедев Артемий 100 1
Иванов Сергей 388 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Дашков Сергей 5 1
Бровко Эрик 5 1
Шуленин Вячеслав 6 1
Пивень Сергей 7 1
Дроздов Игорь 45 1
Южаков Алексей 27 1
Власов Алексей 16 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Чех Илья 9 1
Фурсин Алексей 157 1
Максимов Юрий 28 1
Спиридонов Максим 11 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 20 1
Куцевляк Иван 3 1
Демидов Денис 4 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Тишин Кирилл 1 1
Козленков Дмитрий 1 1
Глыбочко Петр 11 1
Арабаджян Сергей 2 1
Гомболевский Виктор 1 1
Кулешов Денис 16 1
Ремез Алексей 7 1
Давидюк Андрей 10 1
Валуева Виктория 2 1
Тарасов Вадим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Армения - Республика 2309 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1290 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Казахстан - Республика 5607 1
Индия - Bharat 5514 1
Таиланд - Королевство 830 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1063 1
Аргентина - Аргентинская Республика 589 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 1
Европа Восточная 3109 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Саудовская Аравия - Королевство 596 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1132 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 569 1
Таджикистан - Республика 876 1
Филиппины - Республика 571 1
Бахрейн - Королевство 123 1
Нигерия - Федеративная Республика 320 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Перу - Республика 280 1
Туркмения - Туркменистан 435 1
Куба - Республика 367 1
Камерун - Республика 55 1
Россия - УФО - Свердловская область 1555 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1587 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1500 1
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 23 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4445 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 910 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2784 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 1
Спортивное программирование 28 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 78 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1905 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5715 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1527 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1972 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 792 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 12 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1635 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 136 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 19 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 183 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 1
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 20 1
Образование в России 2258 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2050 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1218 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 351 2
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 32 1
РАН - Российская академия наук 1911 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 173 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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