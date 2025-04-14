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Тарасов Вадим



14.04.2025 «Сколково» совместно с Сеченовским Университетом откроет кафедру технологического лидерства 1
30.09.2024 В Сеченовском университете создадут первую в России прогностическую систему для повышения эффективности разработки инновационных отечественных лекарств 1
16.10.2015 МТС запустила «Мультирум» в регионах Центральной России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тарасов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1397 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 72 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7149 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2711 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1168 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3126 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2991 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 722 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4445 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 485 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
Аренда 2463 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 180 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1110 1
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