«Сколково» совместно с Сеченовским Университетом откроет кафедру технологического лидерства

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Первый МГМУ имени И.М. Сеченова создадут совместную кафедру по подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики России. Кафедра будет работать на базе Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета. Обучение планируется начать в четвертом квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Кафедра технологического лидерства сфокусируется на программах профессионального образования, направленных на развитие предпринимательского потенциала, подготовку исследовательских и управленческих кадров. Обучать специалистов будут по пяти ключевым направлениям, определенным в национальных проектах технологического лидерства: «Технологии сбережения здоровья», «Химия и новые материалы», «Биоэкономика», «Средства производства и автоматизации» и «Продовольственная безопасность».

Со стороны Сколково «Сколково» возглавит управляющий директор по направлению биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково», к.б.н., Камила Зарубина. Ответственным за построение образовательных программ со стороны Сеченовского университета будет заместитель директора Центра индустриальных технологий и предпринимательства, к.и.н. Алла Панченко.

Флагманскими направлениями кафедры станут программы подготовки управленческих кадров для высокотехнологичного бизнеса и компаний – технологических лидеров. Часть программ будут ориентированы на развитие регионального венчурного потенциала внутри отраслевых университетов. Это позволит сформировать кадровый ресурс для реализации внутренних высокотехнологичных проектов.

Образовательные программы будут разработаны совместно с партнерами «Сколково» и Первого МГМУ, которые также поддержат молодых ученых грантами. Совместно с научными партнерами будет создан диссертационный совет по направлению экономики инноваций. Клинические и инновационные партнеры окажут менторскую поддержку обучающимся и их проектам, организуют стажировки и практики, также будут предложены площадки для пилотирования, апробации и внедрения решении. Более 100 выпускников кафедры смогут пройти стажировки в сколковских стартапах.

Уже сегодня ряд высокотехнологичных российских компаний – абсолютных лидеров в сфере инновационных технологий в медицине, – готовы доверить кафедре подготовку управленческих кадров для ключевых позиций в своих компаниях. Среди них – «Моторика», «Рапид Био», группа компаний «Р-фарм» и др.

Кирилл Каем, заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда «Сколково»: «У «Сколково» богатый и плодотворный опыт сотрудничества с Сеченовским университетом. За последние три года более 20 стартапов Сеченовки получили статус резидента «Сколково», а 10 участников проекта прошли пилотирование в клинических центрах Университета и получили авторитетную экспертную поддержку. Стартапы, прошедшие совместные программы фонда и университета, уже привлекли инвестиции на сумму более 220 млн руб. Создание кафедры поможет развитию новых технологий в медицине и послужит источником кадров для технологических лидеров. Надеемся, что проект даст мощный репутационный ресурс для развития профессионального сообщества и послужит хорошим опытом для масштабирования в других вузах России. Вместе мы сможем вырастить новых технологических лидеров страны».

Вадим Тарасов, проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского университета, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии, профессор, доктор фармацевтических наук: «Открытие кафедры технологического лидерства – это новый этап в истории Сеченовского университета. Он позволит нам готовить не только ведущих специалистов в области здравоохранения, но и лидеров технологического развития в различных отраслях экономики. Мы уверены, что уникальный опыт Сеченовского университета в индустрии здоровья, подкрепленный партнерством с Фондом «Сколково», станет катализатором подготовки для индустрии квалифицированных управленцев в биоэкономике, химии и других направлениях новых национальных проектов. Это важный шаг в укреплении кадрового резерва для технологического суверенитета нашей страны и достижению национальных целей развития России».