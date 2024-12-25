Получите все материалы CNews по ключевому слову
Моторика Motorica Хомо Ауктус
ООО «Моторика» является резидентом инновационного центра «Сколково». Компания занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей различных технических средств реабилитации верхних конечностей. С 2016 года компания произвела более 4500 протезов рук для пользователей из 15 страна мира: СНГ, Франции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Южной Корее.
|25.12.2024
|
Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования»
ью свыше 40 тыс. изделий в год и площадью более 5000 кв. м. Партнерство способствует выходу группы «Моторика» сразу в несколько сегментов российского рынка инвалидных колясок — для детей с ДЦП,
|18.12.2023
|
Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики
Инклюзивный проект Everland провел исследование невизуальной доступности востребованных онлайн-ресурсов 36 компаний и оценил, насколько они адаптированы для людей с нарушением зрения и моторики. Всего в ходе исследования было протестировано 90 платформ (сайтов и мобильных приложений) из шести сфер: ритейл, банки, телеком, путешествия, маркетплейсы и обучение. Об этом CNews со
|18.07.2023
|
«Моторика» открывает направление протезов нижних конечностей
Российская компания-разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» (резидент «Сколково») приступила к разработке протезов ног: первым станет модуль ст
|11.05.2022
|
Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью
Компания «Моторика», резидент Фонда «Сколково», начала во Владивостоке второй этап исследования по очув
|08.04.2022
|
Управлять «умным домом» вскоре можно будет при помощи «кибер-рук»
Бионические протезы, созданные резидентом Фонда Сколково «Моторика», в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от «Билайна», которые позволят вла
|03.09.2018
|
«Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств
«Вымпелком» (бренд Билайн) и «Моторика» запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассист
|28.05.2018
|
«Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации
ациентов с протезами верхних конечностей в формате увлекательной игры по индивидуальному сценарию. «Моторика» уже запустила регистрацию для частного бета-тестирования с реабилитационными центра
|27.09.2016
|
Резидент «Сколково» готовит к выпуску бионический протез
Резидент кластера биомедицинских технологий «Сколково» компания «Моторика» после получения декларации соответствия активного тягового протеза предплечья может
Моторика и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Павел 99 9
|Дроздов Игорь 45 9
|Чех Илья 8 8
|Щеглова Юлия 18 7
|Столбова Екатерина 19 7
|Каленчук Алексей 15 6
|Путин Владимир 3210 5
|Сапрыкин Юрий 15 5
|Каем Кирилл 34 5
|Шувалов Игорь 82 5
|Чернышенко Дмитрий 569 4
|Фурсин Алексей 157 4
|Давидюк Андрей 10 4
|Андриянова Ольга 7 4
|Гудков Павел 17 4
|Сергунина Наталья 369 3
|Царевская-Дякина Наталья 18 3
|Медведев Дмитрий 1656 3
|Зарубина Камила 9 3
|Верестникова Дарья 35 3
|Мартынова Елена 87 3
|Перцовский Олег 5 2
|Парменова Наталия 63 2
|Попова Ольга 10 2
|Лебедев Михаил 53 2
|Блохин Павел 2 2
|Ляпунов Игорь 123 2
|Паршин Константин 63 2
|Беляков Алексей 30 2
|Кузнецов Никита 10 2
|Матвеев Евгений 12 2
|Литманович Дмитрий 3 2
|Новицкий Роман 11 2
|Колесников Максим 25 2
|Бирюков Игорь 10 2
|Чернышева Наталья 5 2
|Исаков Дмитрий 2 2
|Дегтев Геннадий 262 2
|Дутов Сергей 8 2
|Сибирский Юрий 3 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.