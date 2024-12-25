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Индексная книга (каталог) CNews*
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Моторика Motorica Хомо Ауктус

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус

ООО «Моторика» является резидентом инновационного центра «Сколково». Компания занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей различных технических средств реабилитации верхних конечностей. С 2016 года компания произвела более 4500 протезов рук для пользователей из 15 страна мира: СНГ, Франции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Южной Корее


25.12.2024 Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования»

ью свыше 40 тыс. изделий в год и площадью более 5000 кв. м. Партнерство способствует выходу группы «Моторика» сразу в несколько сегментов российского рынка инвалидных колясок — для детей с ДЦП,
18.12.2023 Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики

Инклюзивный проект Everland провел исследование невизуальной доступности востребованных онлайн-ресурсов 36 компаний и оценил, насколько они адаптированы для людей с нарушением зрения и моторики. Всего в ходе исследования было протестировано 90 платформ (сайтов и мобильных приложений) из шести сфер: ритейл, банки, телеком, путешествия, маркетплейсы и обучение. Об этом CNews со
18.07.2023 «Моторика» открывает направление протезов нижних конечностей

Российская компания-разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» (резидент «Сколково») приступила к разработке протезов ног: первым станет модуль ст
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью

Компания «Моторика», резидент Фонда «Сколково», начала во Владивостоке второй этап исследования по очув
08.04.2022 Управлять «умным домом» вскоре можно будет при помощи «кибер-рук»

Бионические протезы, созданные резидентом Фонда Сколково «Моторика», в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от «Билайна», которые позволят вла
03.09.2018 «Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств

«Вымпелком» (бренд Билайн) и «Моторика» запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассист
28.05.2018 «Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации

ациентов с протезами верхних конечностей в формате увлекательной игры по индивидуальному сценарию. «Моторика» уже запустила регистрацию для частного бета-тестирования с реабилитационными центра
27.09.2016 Резидент «Сколково» готовит к выпуску бионический протез

Резидент кластера биомедицинских технологий «Сколково» компания «Моторика» после получения декларации соответствия активного тягового протеза предплечья может

Публикаций - 173, упоминаний - 189

Моторика и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 103
Beorg - Биорг 114 70
ЦРТ Инновации 70 45
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 45
С-Инновации 45 45
Stereotech - Стереотек 47 45
VisionLabs - ВижнЛабс 223 44
Vocord - Вокорд 183 44
Яблочков Зарядные станции 44 43
Ovision - Овижн 46 43
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 458 42
F2 innovations - Ф2 инновации 13 13
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 8
Ростелеком 9819 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 5
Cinemood - МультиКубик 30 5
SAP SE 5305 4
Microsoft Corporation 24731 4
8346 4
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 4
Yandex - Яндекс 7527 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 4
SafeTech - СэйфТек 93 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 3
Apple Inc 12192 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 962 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 3
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 28 3
Softline - Софтлайн 2890 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 2
МегаФон 9082 2
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IBM - International Business Machines Corp 9457 2
Код Безопасности 633 2
Promobot - Промобот 139 2
Oracle Corporation 6735 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Neurobotics - Нейроботикс 7 2
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 7 2
Рапид Био 101 100
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 66
Whoosh - ВУШ Холдинг 96 53
Гепатера - Hepatera 46 45
ЯКласс 68 44
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 4
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 4
Everland - социальный бизнес-проект 19 4
РЖД - Российские железные дороги 1927 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 3
Газпром нефть 627 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 3
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 698 3
ВкусВилл - Избёнка 161 2
Лента - Сеть розничной торговли 2103 2
Совкомбанк ПАО 260 2
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Реиннольц Лаб 2 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 2
Верный - торговая сеть 291 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 70 2
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 2
Альфа-Банк 1785 2
Газпром ПАО 1351 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 2
Электрополис Промышленный технопарк 2 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 2
НСПК - Национальная система платежных карт 824 2
Optima Bank - Оптима Банк 6 2
Почта России ПАО 2133 2
Сколково - SK Agrotech Hub 3 2
Lender Invest - Лэндэр Инвест 3 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3081 113
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2940 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 7
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 585 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4578 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 3
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 476 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 2
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ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 96 1
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ЕАПО - Евразийская патентная организация 10 1
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Apple iOS 7891 8
Google Android 14140 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 5
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 4
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 4
Microsoft Windows 15795 4
Моторика - ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 3 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 268 3
Google YouTube - Видеохостинг 2779 3
SafeTech - PayControl 44 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 235 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1809 2
Apple iPad 3873 2
Microsoft Azure 1415 2
Microsoft Kinect 199 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 156 2
Google Scholar 8 2
Сенсарт - Surfancy Compact 4 2
Cinemood OS 3 2
Cinemood Кинокубик 5 2
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 14 2
Правительство Москвы - Наш город 103 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
F2 innovations - F2 Gigantry 2 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Хаб кибербезопасности 4 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 268 2
Beorg Smart Vision 35 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Linux OS 10106 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4584 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 150 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 776 1
Новиков Павел 99 9
Дроздов Игорь 45 9
Чех Илья 8 8
Щеглова Юлия 18 7
Столбова Екатерина 19 7
Каленчук Алексей 15 6
Путин Владимир 3210 5
Сапрыкин Юрий 15 5
Каем Кирилл 34 5
Шувалов Игорь 82 5
Чернышенко Дмитрий 569 4
Фурсин Алексей 157 4
Давидюк Андрей 10 4
Андриянова Ольга 7 4
Гудков Павел 17 4
Сергунина Наталья 369 3
Царевская-Дякина Наталья 18 3
Медведев Дмитрий 1656 3
Зарубина Камила 9 3
Верестникова Дарья 35 3
Мартынова Елена 87 3
Перцовский Олег 5 2
Парменова Наталия 63 2
Попова Ольга 10 2
Лебедев Михаил 53 2
Блохин Павел 2 2
Ляпунов Игорь 123 2
Паршин Константин 63 2
Беляков Алексей 30 2
Кузнецов Никита 10 2
Матвеев Евгений 12 2
Литманович Дмитрий 3 2
Новицкий Роман 11 2
Колесников Максим 25 2
Бирюков Игорь 10 2
Чернышева Наталья 5 2
Исаков Дмитрий 2 2
Дегтев Геннадий 262 2
Дутов Сергей 8 2
Сибирский Юрий 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 146658 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 12
Индия - Bharat 5496 9
Европа 21852 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17249 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 5
Земля - планета Солнечной системы 10428 4
Казахстан - Республика 5594 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 566 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2899 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 4
Европа Восточная 3106 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 3
Германия - Федеративная Республика 12739 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3161 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 3
Ближний Восток 2962 3
Куба - Республика 365 3
Узбекистан - Республика 1758 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1594 2
Япония 13331 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1748 2
США - Флорида 767 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1916 2
США - Колумбия - Вашингтон 1396 2
Украина 7643 2
Франция - Французская Республика 7877 2
Канада 4904 2
Южная Корея - Республика 6688 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 2
Великобритания - Лондон 2390 2
Швейцария - Цюрих 268 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1818 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5152 114
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 100
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 35
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 29
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3470 22
Здравоохранение - Реабилитация 386 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5949 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 10
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5703 10
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 8
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1345 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2385 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2994 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4045 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1903 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2709 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5026 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4720 5
Образование в России 2247 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6394 5
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 3
9to5Mac 70 2
9to5Google 48 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 1
AP - Associated Press 2004 1
GigaOM 71 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Telegraph 195 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
CNews Мишень 166 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 347 16
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 4
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1536 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 955 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1095 2
РАН - Российская академия наук 1902 2
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 2 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 108 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 2
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 2
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 350 2
Ростелеком - Азбука интернета 29 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 450 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
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Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
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ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
РГБ - Российская государственная библиотека 105 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 38 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
Минтруд РФ - ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта ФГБУ - СПбНЦЭР им. Альбрехта - Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 2 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 4
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
SAP UP 5 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
World Summit Awards 6 1
SAP Show 1 1
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Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 48 1
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