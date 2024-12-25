Моторика - Motorica - Хомо Ауктус

Группа «Моторика» приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования» ью свыше 40 тыс. изделий в год и площадью более 5000 кв. м. Партнерство способствует выходу группы «Моторика» сразу в несколько сегментов российского рынка инвалидных колясок — для детей с ДЦП,

Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики Инклюзивный проект Everland провел исследование невизуальной доступности востребованных онлайн-ресурсов 36 компаний и оценил, насколько они адаптированы для людей с нарушением зрения и моторики. Всего в ходе исследования было протестировано 90 платформ (сайтов и мобильных приложений) из шести сфер: ритейл, банки, телеком, путешествия, маркетплейсы и обучение. Об этом CNews со

«Моторика» открывает направление протезов нижних конечностей Российская компания-разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» (резидент «Сколково») приступила к разработке протезов ног: первым станет модуль ст

Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью Компания «Моторика», резидент Фонда «Сколково», начала во Владивостоке второй этап исследования по очув

Управлять «умным домом» вскоре можно будет при помощи «кибер-рук» Бионические протезы, созданные резидентом Фонда Сколково «Моторика», в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от «Билайна», которые позволят вла

«Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств «Вымпелком» (бренд Билайн) и «Моторика» запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассист

«Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации ациентов с протезами верхних конечностей в формате увлекательной игры по индивидуальному сценарию. «Моторика» уже запустила регистрацию для частного бета-тестирования с реабилитационными центра