Beorg Smart Vision
Платформа Beorg Smart Vision – российский корпоративный сервис для автоматической оцифровки с высоким качеством любого вида документов, в том числе технических и рукописных
Beorg Smart Vision и организации, системы, технологии, персоны:
|Коробов Александр 17 6
|Алигаджиев Руслан 9 6
|Веригин Илья 33 5
|Миронов Александр 16 4
|Зуев Георгий 4 4
|Путин Владимир 3171 3
|Стариков Дмитрий 13 2
|Калуцкий Владимир 2 2
|Арлазаров Владимир 227 2
|Горюнов Виктор 7 2
|Ян Давид 67 2
|Филатов Андрей 114 1
|Летунов Илья 49 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Карякин Андрей 9 1
|Борисов Алексей 27 1
|Шаров Дмитрий 2 1
|Сажин Олег 9 1
|Авдеев Максим 3 1
|Лагода Георгий 59 1
|Шведов Александр 26 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Печенин Алексей 18 1
|Морозов Михаил 17 1
|Малахов Александр 20 1
|Шевяхов Евгений 7 1
|Бочарова Елена 14 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Семочкин Александр 12 1
|Злобин Виталий 12 1
|Сухецкий Денис 2 1
|Завьялов Алексей 2 1
|Хамзин Тимур 2 1
|Петухов Илья 7 1
|Терещенко Вадим 14 1
|Шмидт Павел 1 1
|Костикова Марина 1 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Мартынов Олег 3 1
|Мухин Василий 7 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|RusProfile 10 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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