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Beorg Smart Vision


Платформа Beorg Smart Vision – российский корпоративный сервис для автоматической оцифровки с высоким качеством любого вида документов, в том числе технических и рукописных


19.12.2024 ИИ в нефтесервисе: новый аналитический комплекс помогает контролировать расходы ГСМ и безопасность в процессе геологоразведки 1
13.12.2024 ИИ на дистанции: технология помогает клиентам Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получать карты без посещения офиса 1
19.07.2024 Калининская АЭС полностью оцифровала архив технической документации с применением российских технологий ИИ 1
20.06.2024 Культурное наследие защитят «цифрой»: с помощью электронных данных в Воронеже будут оперативно решать вопросы госохраны культурных объектов 1
27.05.2024 ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис 1
05.04.2024 «Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность 2
05.03.2024 Выручка «Биорг» от услуг по распознаванию документов за 2023 год выросла на 27, 3 млн руб. 1
30.08.2023 Искусственный интеллект поможет ритейлу быстро привлечь временных исполнителей на подработку 2
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
20.04.2023 ИИ-платформа резидента «Сколково» на 20% повысила скорость работы отдела кадров 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
04.04.2023 Нейросеть резидента «Сколково» трудоустроила 85% сотрудников российской сети аптек 1
27.01.2023 Ключевые сотрудники российского ИТ-стартапа «Биорг» стали его новыми владельцами 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
11.10.2022 ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития 1
19.09.2022 Резиденту «Сколково» не дали удалить из Сети негативные отзывы сотрудников. Суд решил, что это ограничит свободу Рунета 1
24.06.2022 Холдинг «Петон» автоматизировал процесс массового трудоустройства сотрудников с помощью отечественного ИИ 1
11.05.2022 «Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллекта 1
18.04.2022 «МС банк Рус» упростил выдачу автокредитов с помощью российской технологии распознавания документов 1
28.03.2022 Отечественный ИИ ускорит проведение госзакупок в три-четыре раза 1
18.03.2022 Российский ИИ сократил время оформления на работу до 10 минут 2
22.11.2021 ИИ и краудсорсинг: обзор сервиса по распознаванию и оцифровке документов для государства и бизнеса 2
17.11.2021 Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
30.12.2020 «SBI банк» внедрит цифровые сервисы QPlatform 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
28.09.2020 ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации 1
13.08.2020 Резидент «Сколково» совместно с жителями Тамбова оцифрует миллион записей актов гражданского состояния 1
07.07.2020 «Биорг» автоматизировал процесс обработки кредитных досье для «Столичного АВД» с помощью ИИ 1
01.06.2020 «Биорг» предоставил Тele2 технологии для создания архива финансовой документации 1
18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области 1
12.05.2020 Платформа Mail.ru Cloud Solutions масштабирует систему оцифровки документов Beorg Smart Vision 1
18.02.2020 SAP, Минкомсвязи и «Сколково» определили резидентов совместного акселератора 1

Публикаций - 34, упоминаний - 38

Beorg Smart Vision и организации, системы, технологии, персоны:

Beorg - Биорг 112 31
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 5
Ростелеком 9701 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
8213 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Directum - Директум 1090 3
Content AI - Контент ИИ 75 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Т1 Иннотех 178 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 2
ИИ-Технологии 104 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
SAP SE 5279 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
Cybertonica - Кибертоника 5 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 1
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Крок - Croc 1777 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
ARNI.io - АРНИ 2 1
Технологии скоринга 7 1
Abbyy Украина 11 1
Unitarius - Юнитариус 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
ClimateGuard - КлайматГард 1 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
Газпром нефть 618 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Спортмастер - Sportmaster 177 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Global Pilots 12 1
Ароматный мир 7 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
ЯКласс 68 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Рапид Био 101 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ГИИКН АУК ВО - Государственная инспекция историко-культурного наследия - Автономное учреждение культуры Воронежской области 1 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
Судебная власть - Judicial power 2311 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 30
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