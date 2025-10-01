Разделы

01.10.2025 «Инферит ОС» объявила о совместимости ОС «МСВСфера» и ИИ-решений Smart Engines 1
18.09.2025 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников 1
16.09.2025 Ученые Smart Engines создали «зеленый» ИИ, который распознает текст в 10 раз точнее и на 20% быстрее прошлых моделей 1
03.06.2025 В системе распознавания документов Smart Engines появились ИИ-агенты 1
16.05.2025 Российская ИИ-компания Smart Engines вышла на отрицательный уровень выброса углерода 1
24.04.2025 Smart Engines представила ИИ для распознавания любых документов без «галлюцинаций» 1
23.01.2025 ИИ-компания Smart Engines увеличила выручку на 80% в 2024 году 1
26.12.2024 Smart Engines представила no-code-систему ИИ с обучением распознаванию новым типам документов по 1 фотографии 1
07.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines 1
30.08.2024 Минцифры присвоило всем продуктам Smart Engines статус ПО с искусственным интеллектом 1
09.08.2024 Подтверждена работа программных продуктов Smart Engines на планшетах Kvadra_T 1
12.04.2024 Smart Engines портировала системы распознавания для веб-приложений на ОС «Аврора» 1
05.04.2024 Smart Engines обновила продуктовую линейку до версии 2.3.0 1
28.03.2024 Подтверждена совместимость новой версии программных продуктов Smart Engines с «Ред ОС 8» 1
27.12.2023 В 2023 г. AI-разработчик Smart Engines представил 18 новых технологий 1
31.10.2023 Банковская платформа Abanking усилится ИИ для распознавания документов компании Smart Engines 1
29.09.2023 Системы ИИ Smart Engines помогут идентифицировать клиентов хостингов 1
21.09.2023 МТС предложит бизнесу технологии распознавания документов Smart Engines 1
14.09.2023 «Лига цифровой экономики» предложит клиентам решение Smart ID Engine 2.0 для распознавания паспортов и проверки подлинности 1
18.08.2023 Платежи по QR-кодам заменили россиянам Apple Pay 1
20.07.2023 Smart Engines обновила софт для распознавания документов 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
04.07.2023 Сеть “Да!” с помощью ИИ увеличила скорость найма работников 1
16.06.2023 США выдали патент на внедренную в банки России технологию ИИ 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду 1
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной 1
01.07.2022 В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт 1
02.06.2022 Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов 1
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax 1
15.03.2022 Smart Engines выпустила обновила все свои продукты 1
21.09.2021 Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines 1
11.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПО Smart Engines для распознавания документов 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1

Публикаций - 44, упоминаний - 46

Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 409 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1185 5
VerifyMyAge 6 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2299 4
МегаФон 9648 3
Blockpass IDN 6 3
iDenfy 5 3
Kofax 57 3
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 100 3
8774 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Ред Софт - Red Soft 915 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5164 2
Ростелеком 10144 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 2
Beorg - Биорг 119 2
Travizory - Travizory Border Security SA 5 2
Data Matrix - Дата Матрикс 82 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1202 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1527 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 237 1
AMD - Advanced Micro Devices 4413 1
Amazon Inc - Amazon.com 3091 1
Крок - Croc 1793 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1059 1
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 1
Digitax - САВ - Системы автоматического возмещения - Диджит Трейдинг 1 1
Dell EMC 5061 1
IBM - International Business Machines Corp 9512 1
Softline - Софтлайн 3144 1
Navicon - Навикон 310 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Т1 Иннотех 191 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 65 1
BPO Invest - ТКсэт - Correct 3 1
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 9 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 284 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1318 8
МКБ - Московский кредитный банк 608 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 6
ВТБ - Почта Банк 492 5
Альфа-Банк 1834 5
Tessi 9 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 5
АльфаСтрахование СГ 346 4
BCW - BioCollections Worldwide 7 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 462 4
ГПБ - Газпромбанк 1146 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2626 3
Visa International 1965 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 543 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 508 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1899 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 74 2
Caribbean Airlines 5 2
Oman Arab Bank 7 2
Emirates NBD 7 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 129 2
Газпром нефть 657 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
American Express - Amex 335 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
JCB International 145 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 61 1
TWINO 4 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 312 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Air France–KLM - Air France - KLM 79 1
NNTC 3 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1571 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1175 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3075 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4713 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4728 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
Судебная власть - Judicial power 2376 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1466 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 99 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 723 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3670 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 25
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1911 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 21
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1051 18
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3790 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8485 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4050 11
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 239 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 10
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4820 10
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1024 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5691 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7374 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5694 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2666 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9602 6
Оцифровка - Digitization 4833 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12580 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4347 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 723 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11076 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 5
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 509 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7385 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 217 29
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 57 29
Linux OS 10676 12
Smart Engines - GreenOCR 42 12
Google Android 14512 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 971 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 908 10
Apple iOS 8145 9
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 9
Microsoft Windows 16160 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1203 7
Intel x86 - архитектура процессора 1958 6
Apple macOS 2192 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 513 4
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 42 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1004 3
Google Play - Google Store - Android Market 3396 3
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 89 3
Oracle Java - язык программирования 3294 2
Купибилет - Kupibilet 32 2
Apple - App Store 2978 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 769 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5693 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 338 2
Beorg Smart Vision 37 2
Abbyy FlexiCapture 172 2
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 30 2
C/C++ - Язык программирования 822 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 2
Content AI - ContentCapture 37 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 131 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 539 1
Oz Liveness 42 1
MasterCard Maestro 156 1
Google Flutter 57 1
React JS - JavaScript фреймворк 101 1
Smart Engines - Smart Vision Engines 1 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2013 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Арлазаров Владимир 257 29
Путин Владимир 3309 2
Силуянов Дмитрий 6 2
Горюнов Виктор 8 2
Ян Давид 68 2
Цыганов Вячеслав 75 1
Северюхин Андрей 6 1
Николаев Дмитрий 19 1
Рустамов Рустам 496 1
Сажин Олег 12 1
Бочарова Елена 14 1
Петухов Илья 8 1
Терещенко Вадим 15 1
Петрова Ольга 9 1
Дергачева Светлана 53 1
Мартынов Олег 3 1
Мухин Василий 11 1
Веригин Илья 35 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Булатов Константин 4 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 15 1
Терещенко Елена 3 1
Яковлев Сергей 46 1
Адеев Николай 14 1
Химий Иван 1 1
Кадомский Вячеслав 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 8
Германия - Федеративная Республика 12868 6
Франция - Французская Республика 7947 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 6
Южная Корея - Республика 6801 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4056 5
Япония 13443 5
Европа 24540 5
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 4
Африка - Африканский регион 3547 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 3
Индия - Bharat 5623 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1127 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2520 2
Ближний Восток 3014 2
Америка Латинская 1865 2
Ливия 152 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 2
Украина 7741 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1013 2
Турция - Турецкая республика 2458 2
Грузия 1276 2
Америка - Американский регион 2183 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3024 2
Финляндия - Финляндская Республика 3644 2
Армения - Республика 2357 2
Азия - Азиатский регион 5694 1
Саудовская Аравия - Королевство 625 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1166 1
Болгария - Республика 783 1
Иран - Исламская Республика Иран 1110 1
Египет - Арабская Республика 1039 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 1
Бахрейн - Королевство 126 1
Эквадор - Республика 117 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Марокко - Королевство 213 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 34
Паспорт - Паспортные данные 2693 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 18
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 346 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2496 7
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 868 6
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 552 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 6
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 5
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 300 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4249 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 860 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6740 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11320 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 3
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 224 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1600 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 396 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3720 2
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 141 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8208 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1368 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3569 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 466 2
Латинский алфавит 191 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1711 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 647 2
ООН Global Digital Compact - Глобальный цифровой договор 6 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1429 2
IEEE Access 17 1
Ведомости 1168 1
TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5989 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3685 4
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1056 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 295 1
РАН - Российская академия наук 1980 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
День молодёжи - 27 июня 974 1
