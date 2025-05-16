Российская ИИ-компания Smart Engines вышла на отрицательный уровень выброса углерода

Российская компания Smart Engines сообщила о достижении отрицательного уровня эмиссии СО2. Это означает, что разработчик удаляет из атмосферы больше углекислого газа, чем выбрасывает. «Углеродно-негативный» статус Smart Engines был обеспечен двумя факторами – интеграцией авторской природосберегающей технологии GreenOCR и сверхкомпактных нейросетей в программные продукты компании для распознавания документов, QR-кодов и банковских карт, а также компенсацией выбросов за счет лесовосстановительных инициатив. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Очередная посадка саженцев прошла в мае 2025 г. на территории национального парка «Земля леопарда». В настоящее время конечными потребителями ИИ Smart Engines являются 70% жителей России и более 275 млн человек по всему миру.

Бурное развитие искусственного интеллекта, особенно энергоемких генеративных моделей, напрямую ведет к росту выбросов СО2 – эти алгоритмы требуют столь значительных вычислительных мощностей, что нагрузка на центры обработки данных (ЦОД) резко возрастает. К 2030 г., пишет Reuters со ссылкой на исследование Morgan Stanley, объем выбросов углекислого газа от деятельности ЦОД вырастет до 2,5 млрд тонн.

В ответ на этот вызов Smart Engines реализует комплексную ESG-стратегию, утвержденную советом директоров компании в 2020 г. «Мы делаем так, чтобы технологии, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, оставались экологически нейтральными. Когда человек распознает документы — паспорт России, первичку – или совершает платеж по QR-коду, он может быть уверен: он не нарушает природный баланс», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Разработчик фокусируется на двух ключевых направлениях: разработке принципиально новых энергоэффективных алгоритмов и реализации природоохранных инициатив.

В настоящее время абсолютно все программные решения Smart Engines оснащены авторскими компактными и быстрыми сетями, которые могут исполняться на конечных устройствах – серверах без GPU, мобильных телефонах и даже в браузере. В 2024 г. ученые представили сверхлегкие 4,6-битные сети, которые работают на 40% быстрее классических 8-битных. Еще раньше была представлена энергоэффективная технология GreenOCR, которая требует на три-четыре порядка меньше энергии: при одном распознавании выделяется 0,000143 грамм СО2.

Эти разработки интегрированы в последние версии программных решений компании – Smart ID Engine 2.0 для распознавания и проверки подлинности паспорта России и других удостоверений личности, которую используют 10 из 13 системно значимых банков России, большая тройка сотовых операторов, ФНС, «Шереметьево» в автогейтах. Сверхкомпактный ИИ встроен в программный продукт Smart Code Engine, с помощью которого в 2024 г. было реализовано более 1 млрд платежей по QR, а также в новый продукт Smart Document Engine 2.0 и дизайнер форм для распознавания первички и других документов.

В мае 2025 г. Smart Engines инициировал посадку 4000 сеянцев кедра корейского на территории Национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Текущая лесовосстановительная инициатива компенсирует свыше 530 тонн СО2-эквивалента за проектный период. Партнером проекта стал сервис по восстановлению лесов «Сохрани лес».

Парк «Земля Леопарда» известен прежде всего как уникальный заповедник, созданный для сохранения самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда (Panthera pardus orientalis). Это единственное место на планете, где обитает устойчивая популяция подвида. Благодаря природоохранным мерам численность леопардов увеличилась с 30 особей в начале 2000-х до 120 сегодня. Парк занимает более 280 тыс. га в юго-западной части Приморья и включает старейший в России заповедник «Кедровая Падь», основанный в 1916 г.

Кедр корейский, высаженный Smart Engines, играет ключевую роль в экосистеме Приморья. Эти хвойные деревья формируют ареал обитания дальневосточной фауны, в том числе — редчайших эндемиков, предотвращают эрозию почвы и выступают естественным фильтром для подземных источников. Также кедры поглощают парниковые газы, компенсируя углеродный след производственной активности. Посадка, прошедшая в мае 2025 г., компенсирует за проектный период свыше 536 тыс. кг СО2-эквивалента.

Это уже четвертая лесовосстановительная инициатива, реализованная при поддержке Smart Engines. В 2022-2023 гг. сотрудники компании приняли участие в посадках сеянцев черешчатого дуба в национальных парках «Смоленское Поозерье» и «Угра», расположенных в Смоленской и Калужской областях соответственно, а в 2024 г. инициировали посадку сосны обыкновенной в Национальном парке «Мещерский». В общей сложности было высажено более 15 тыс. саженцев.