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Thomson Reuters Reuters Group Рейтер

Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Китайский гигант микроэлектроники запускает выпуск ИИ-чипов на новом техпроцессе

рые планируется использовать для создания чипов искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Reuters с cсылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Согласно данным источников, подр
26.02.2026 Санкции против США работают. Производителям чипов и авиадвигателей остро не хватает ценных металлов, альтернативы Китаю нет

оторые задействуются в производстве высокотехнологичной продукции различных видов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в соответствующих отраслях. В первую очередь нынешний дефицит
30.01.2026 Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Контракт под угрозой из-за разногласий Пентагон может расторгнуть контракт на $200 млн с Anthropic, пишет Reuters. ИТ-разработчикам не нравится, что военные могут использовать их модели с технологией искусственного интеллекта (ИИ) для слежки за гражданами США и для нанесения ракетных ударов. Соглас
13.08.2025 Трамп придумал гениальную схему по обходу собственных санкций: Грабить своих и зарабатывать на китайцах

в кассу, техника в китайские массы Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) намеревается фактически узаконить для американских ИТ-корпораций торговые отношения с Китаем. Как пишет Reuters, чтобы получить «милость» государства, им придется выплачивать ему часть денег с каждой сделки, притом процент будет весьма большим. К моменту выхода материала эта инициатива еще была н
24.07.2025 В Китае появилась масса ненужных вычислительных ресурсов. Для их продажи создается государственное мегаоблако

аммы, в рамках которой было развернуто огромное количество дата-центров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, и два осведомленных источника
03.07.2025 Intel похоронит свой новейший супертехпроцесс, какого ни у кого нет. Это выльется в миллиардные убытки

Не смогли 1,8 нм, сможем 1,4 Компания Intel может свернуть разработку и освоение техпроцесса 18А, предполагающего производство полупроводников по топологии 1,8 нм. Как пишет Reuters, инициатива исходит от Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), нынешнего гендиректора компании, вставшего у ее руля в начале весны 2025 г. Разработка 18А стартовала при прежнем гендиректоре Intel Пат
20.02.2025 Илон Маск уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink

кращение штата Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США уволил нескольких сотрудников Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) США, пишет Reuters. Государственные служащие контролировали проверку компании по производству мозговых имплантатов Neuralink, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk). Это решение вызвало обеспокоенность в н
23.08.2024 Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса

США и по полной используют американский облачный сервис Amazon Web Services (AWS), пишет агентство Reuters. Притом делают это именно компании, в той или иной степени связаны с властями КНР, то
15.07.2024 Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта

у над новым сверхсекретным проектом. Об этом в середине июля 2024 г. стало известно информагентству Reuters. По информации Reuters, в задачи проекта, носящего кодовое имя Strawberry, буд
05.06.2024 Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США

одников – тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных осведомленных источника. Крупные китайские компании, с
12.07.2023 Huawei придумал, как вернуться на рынок 5G-смартфонов вопреки санкциям США

Huawei вернется на рынок 5G Huawei планирует вернуться на рынок смартфонов с поддержкой технологии сотовой связи пятого поколения (5G) до конца 2023 г., вопреки американским санкциям, пишет Reuters со ссылкой на отраслевые источники. Китайский технологический гигант теперь имеет возможность обеспечивать себя 5G-чипами благодаря достижениям в развитии собственных инструментов проек
01.03.2023 США вводят драконовские условия для производителей процессоров. У них заберут прибыль в обмен на госсубсидии

Государство велело делиться Американские власти изменят принцип предоставления государственных субсидий компаниям по выпуску микросхем. Как пишет Reuters, согласно новым правилам, в обмен на них вендоры должны будут делиться с государством своими сверхприбылями. Об изменениях открыто сообщило американское Министерство торговли. Они вступ
06.12.2022 Власти США начали федеральное расследование против компании Илона Маска

Маск под подозрением Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру и филантропу Илону Маску (Elon Musk), попала во внимание американских регуляторов. Как пишет Reuters. они инициировали против нее федеральное расследование, поводом к которому могло послужить негуманное отношение к животным, которые Neuralink использует в качестве подопытных в своих эк
14.11.2022 Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений

тысяч приложений, с виду американских, но на деле содержащих российский программный код. Как пишет Reuters, это следствие деятельности компании Pushwoosh, выдающей себя за американскую, но на

30.09.2022 Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи

ого массового выхода из строя сегментов сотовых сетей местных операторов связи. Как пишет агентство Reuters, это может стать следствием перехода Старого света на нормирование (экономию) потребл
22.04.2022 Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ

Binance и ФСБ Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Как пишет Reuters (скриншот оригинального материала), в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными представителями сервиса с целью получения доступа к персональным данным его клиентов. По информа
01.04.2022 После громкого ухода Microsoft по-тихому вернулась в Россию

е никто не заметил Корпорация Microsoft приняла решение продолжить работу в России, пишет агентство Reuters. Об этом сообщил лично президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith). Со слов Смита, кор
11.03.2022 Россия и Украина обрушили мировое производство микросхем

Россия забрала у мира неон Украина прекратила поставки неона, без которого невозможно производство полупроводников, пишет Reuters. Страна производила половину общемирового объема этого газа. В мире назревает новый коллапс, связанный с выпуском микросхем. Проблема связана с остановкой производства сразу у двух круп
25.02.2022 Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией

Украина собирает киберармию Украинское Минобороны обратилось к хакерам за помощью в противостоянии с Россией, пишет Reuters. По данным агентства, призывы помочь стране размещены на хакерских форумах. Сообщения, разосланные украинскими военными, содержат в себе предложение принять участие в кибервойне, но име
20.01.2022 США хотят оставить Россию без американских микросхем и процессоров

Нужно больше санкций Россия оказалась под угрозой частичного или полного прекращения поставок различных микросхем и электронных компонентов из США. Как пишет Reuters, администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) призвала американскую Ассоциацию полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) оперативно подго
19.11.2019 Samsung придумала, как сделать смартфоны дешевле и победить Xiaomi и Huawei

ung Корпорация Samsung нашла способ снизить цены на свои смартфоны, что должно помочь ей укрепить свое положение на рынке в условиях жесткой конкуренции с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi, пишет Reuters. По данным агентства, ссылающегося на собственные источники в Samsung, компания планирует воспользоваться услугами китайского ODM-производителя Wingtech, который также выпускает некотор
21.02.2019 Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler

Заявление Reuters Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group у предпринимателя Александра Мамута, пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых c ситуацией. Из этих источников два б
30.01.2019 Apple снизит цены на iPhone в странах, где рухнули национальные валюты

Пересмотр ценников Apple снизит цены на iPhone в некоторых странах, наиболее подверженных колебаниям курса валют. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), передает Reuters. По словам Кука, сейчас Apple пересматривает свой подход к образованию цен на iPhone. Компания больше не будет жестко привязывать ценник к курсу доллара, а вместо этого установит цены в
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные

Россиянин требует от Thomson Reuters прекратить использовать его персональные данные В распоряжении CNews оказалось требов
11.10.2017 Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций

йРоссийские государственные организации и компании приобретают ПО корпорации Microsoft в обход санкций, наложенных США на Россию после присоединения Крыма в 2014 г., сообщает информационное агентство Reuters. Закупки осуществляются как в Крыму, так и в других регионах России. Всего за время действия санкционного режима таким образом было приобретено более 5 тыс. продуктов Microsoft общей ст
15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США

по вопросам науки, космоса и технологий при Палате представителей Конгресса США, сообщило агентство Reuters. По словам Евгения Касперского, заседание Комитета с его участием, где он ответит на

26.04.2017 Reuters: «Лаборатория Касперского» передумала жаловаться в Еврокомиссию на нечестную конкуренцию Microsoft

оминирующим положением на рынке, чтобы ослабить позиции производителей стороннего антивирусного ПО.О решении «Лаборатории» подождать с жалобой в Европейскую комиссию написало информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение самого Касперского. Касперский заявил, что собирается продолжить обсуждение с Microsoft тех изменений, которые, по его мнению, следует внести в политику компании
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов

Кибервойна АНБ и Администрации Обамы США названы единственной страной, которая когда-либо реально начинала кибервойну. По данным информационного агентства Reuters, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) занимается электронным шпионажем за иностранными политиками и прослушивает иностранные телекоммуникационные системы с 1952 г. Тем
12.11.2015 Thomson Reuters запустила русскоязычную версию платформы Web of Science

Представители подразделения Intellectual Property and Science компании Thomson Reuters, поставщика интеллектуальной информации для бизнеса и профессионалов, объявили о запу
05.06.2015 Reuters: Инновационный сервис Apple оказался не нужен

В сентябре 2014 г. наряду с iPhone 6 и iPhone 6 Plus компания Apple представила платежный сервис Apple Pay. В недавнем интервью агентству Reuters представитель компании заявил, что они провели переговоры со 100 крупнейшими розничными сетями в США, и около половины из них согласились добавить в свои терминалы поддержку Apple Pay д
01.04.2015 Thomson Reuters обновила свое решение для финансовых рынков Thomson Reuters Eikon

Компания Thomson Reuters обновила флагманское решение для финансовых рынков — терминал Thomson Reuters

26.02.2015 Власти Китая отказались от продукции Apple, Cisco и McAfee

itrix и принадлежащего Intel разработчика антивирусных продуктов McAfee. Об этом сообщило агентство Reuters. Журналисты Reuters ознакомилась со списками оборудования, из которого выбирае
20.06.2014 Авторитетное СМИ рассекретило дату выхода и подробности об «умных часах» Apple iWatch

Агентство Reuters сообщило даты запуска в массовое производство и коммерческого дебюта «умных часов» Ap
14.05.2014 Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России

ти большинства сделок 2009 г. между своими российскими реселлерами и государственной компанией «Связьинвест». Информация о сделках была либо искажена, либо документы были изъяты реселлерами, сообщает Reuters. Информагентство изучило результаты проверок и другие внутренние документы Cisco, а также провела интервью с двумя людьми, находящимися в курсе событий. «Это поднимает вопросы, знает ли
24.03.2014 Thomson Reuters: В финансовой сфере большие данные созрели еще 30 лет назад

ям больших данных? Андрей Маслов: Для начала скажу несколько слов о специфике нашей работы. Thomson Reuters – это не только новостное агентство, но и поставщик аналитической информации, ИТ-реше
12.03.2014 Reuters откроет новостной потоковый видеосервис Reuters Live Online

Агентство Reuters объявило о планах по запуску сервиса Reuters Live Online (RLO), предназначенно
29.07.2013 Thomson Reuters выпустила первое приложение Eikon для BlackBerry 10

Компания Thomson Reuters, поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, объявила о выпуске

05.04.2013 Samsung ставит рекорд по выручке и вдвое обходит Apple

ппоненту Apple на рынке смартфонов обеспечили продажи аппаратов средней ценовой категории, сообщает Reuters. Предварительные финансовые результаты, опубликованные перед появлением полного кварт
31.07.2012 Анонс нового iPhone состоится 12 сентября - Reuters, Bloomberg

Вслед за сообщением ресурса iMore крупнейшие агентства подтвердили информацию о том, что официальный анонс iPhone шестого поколения состоится в среду, 12 сентября 2012 г. Информацию подтвердили Reuters и Bloomberg. Первое агентство сослалось на один источник, второе - на два независимых источника. В отличие от iMore, ни одно из агентств не подтвердило информацию о том, что в рамках то
24.07.2012 Amazon готовит 5-6 новых планшетов Kindle Fire - Reuters

Интернет-магазин Amazon готовит к выпуску до 5-6 новых моделей планшета Kindle Fire, сообщает Reuters со ссылкой на Демоса Парнероса (Demos Parneros), президента американской розничной сети Staples, которая продает планшеты Amazon Kindle Fire. Речь идет о товарных единицах (SKU). Иными


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Toshiba Corporation 2980 168
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AMD - Advanced Micro Devices 4641 157
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Sharp Corporation 1062 81
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eBay Inc 1640 107
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 91
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 60
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Lockheed Martin 777 21
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 14
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JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 16
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 15
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 15
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
Демократическая политическая партия США 122 10
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 10
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 10
Коммунизм - Коммунистические партии 71 10
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 9
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
OLPC - One Laptop per Child 82 8
Аль-Каида - террористическая организация 67 8
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 7
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
Церковь Вечности 11 5
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Verdi 4 3
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 3
Symbian Foundation 38 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 827
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 614
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 484
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 380
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 358
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 355
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 340
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 334
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 316
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 278
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 268
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 257
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 246
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 237
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 201
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 185
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 181
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 179
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 175
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 173
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 168
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 162
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 159
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 152
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 149
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 145
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 139
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 137
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 136
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 134
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 127
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 127
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 123
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 120
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 120
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 113
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 112
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 111
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 105
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 100
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 285
Microsoft Windows 16882 266
Google Android 15244 171
Apple iPad 4012 132
Linux OS 11533 123
Apple iPod 1553 119
Google YouTube - Видеохостинг 3002 111
Microsoft Windows 2000 8678 107
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 96
Apple iTunes Store 1118 95
Apple iPhone 6 4861 94
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 73
Myspace - социальная сеть 640 69
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 64
Apple iOS 8583 63
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 51
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 51
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 50
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 50
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 48
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 48
Microsoft Office 4170 45
Intel x86 - архитектура процессора 2151 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 41
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 41
Microsoft Windows XP 2431 41
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 38
Google - Gmail 1021 37
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 36
Nokia Symbian OS 1411 36
Apple iPhone 4 800 35
Apple - App Store 3109 35
Oracle Java - язык программирования 3469 34
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 33
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 33
Baidu 302 32
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 32
FreePik 1841 31
Oracle PeopleSoft 426 30
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 30
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 117
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 81
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 69
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 43
Путин Владимир 3454 42
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 36
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 34
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 34
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 33
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 32
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 31
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 29
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 28
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 20
Dell Michael - Делл Майкл 193 19
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 18
Bush George - Буш Джордж 336 17
Icahn Carl - Айкан Карл 68 17
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 17
Icahn Carl - Икан Карл 59 17
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 16
Касперский Евгений 337 15
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 15
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 15
Smith Brad - Смит Брэд 104 14
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 13
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 13
Yang Jerry - Янг Джерри 96 13
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 12
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 12
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 11
Евтушенков Владимир 217 11
Изосимов Александр 192 11
Chambers John - Чемберс Джон 123 11
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 11
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 11
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 10
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 10
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 10
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2271
Россия - РФ - Российская федерация 166168 826
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 793
Япония 13807 747
Европа 24964 696
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 503
Германия - Федеративная Республика 13221 444
Южная Корея - Республика 7052 378
Франция - Французская Республика 8177 268
Китай - Тайвань 4245 224
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 221
США - Калифорния 4829 213
Канада 5081 200
Азия - Азиатский регион 5920 195
Индия - Bharat 5869 195
Финляндия - Финляндская Республика 3697 190
США - Нью-Йорк 3180 173
Нидерланды 3746 171
Швеция - Королевство 3782 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 164
Италия - Итальянская Республика 4508 139
США - Колумбия - Вашингтон 1487 123
Земля - планета Солнечной системы 10865 122
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 118
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 116
Испания - Королевство 3840 110
Украина 7928 110
Израиль 2856 99
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 93
Китай - Пекин - Beijing 1096 83
Великобритания - Лондон 2432 83
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 80
Бразилия - Федеративная Республика 2520 76
Америка - Американский регион 2206 74
Иран - Исламская Республика Иран 1155 73
Ближний Восток 3154 72
Сингапур - Республика 1953 62
Африка - Африканский регион 3641 62
США - Техас 1048 61
Япония - Токио 1020 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 868
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 635
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 585
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 526
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 348
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 266
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 252
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 242
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 205
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 194
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 188
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 182
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 174
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 163
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 162
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 161
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 152
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 148
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 139
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 136
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 116
Йена - денежная единица Японии 503 105
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 104
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 104
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 103
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 100
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 98
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 94
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 92
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 87
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 80
Английский язык 7030 79
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 79
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 77
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 75
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 74
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 72
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 72
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 71
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 71
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 292
Bloomberg 1627 158
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 111
AP - Associated Press 2007 78
FT - Financial Times 1296 71
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 70
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 61
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 61
NYT - The New York Times 1100 60
News Corp - News Corporation 221 38
Forbes - Форбс 1002 38
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 36
Times 661 31
The Register - The Register Hardware 1784 30
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 29
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 29
Wikipedia - Википедия 650 28
The Washington Post 350 26
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 26
Tom’s Hardware 600 24
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 23
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 22
CNews RND - R&D.CNews 2274 22
NBC News 188 20
Viacom - Video & Audio Communications 117 20
The Guardian - Британская газета 406 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 18
CNET Networks - CNET News 1643 18
The Verge - Издание 619 18
DigiTimes - Издание 1331 17
AppleInsider 400 16
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 16
Engadget - Блог о технологиях 429 14
New Scientist 1448 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
ZDnet 663 14
Ars Technica 450 13
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
IDC - International Data Corporation 4975 124
Gartner - Гартнер 3658 124
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 68
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 36
Strategy Analytics 285 35
Forrester Research 834 30
Gartner - Dataquest 353 23
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 22
NPD DisplaySearch 285 22
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 19
comScore 379 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
Thomson Financial - Thomson First Call 386 15
NPD Group 140 14
Counterpoint Research 110 12
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 12
Fortune Global 500 295 12
ABI Research 236 12
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 11
Reuters Estimates 16 11
TrendForce 187 10
Moody's Investors Service 136 9
HitWise 69 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
TechInsights 16 8
Informa - Ovum - Omdia 155 7
Dell'Oro Group 66 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
CCS Insight 22 6
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 6
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 6
Net Applications 127 6
Gartner - AMR Research 48 6
comScore Networks 35 6
Insight 64 20 6
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 6
Frost & Sullivan 207 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 5
Needham & Company 36 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 12
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 4
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 4
British Library - Британская библиотека 30 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
University of Bristol - Бристольский университет 86 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 3
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 3
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 3
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 3
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 176
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 88
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 37
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 19
CeBIT 614 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 9
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