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Thomson Reuters Reuters Group Рейтер

Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер


12.07.2023 Huawei придумал, как вернуться на рынок 5G-смартфонов вопреки санкциям США

Huawei вернется на рынок 5G Huawei планирует вернуться на рынок смартфонов с поддержкой технологии сотовой связи пятого поколения (5G) до конца 2023 г., вопреки американским санкциям, пишет Reuters со ссылкой на отраслевые источники. Китайский технологический гигант теперь имеет возможность обеспечивать себя 5G-чипами благодаря достижениям в развитии собственных инструментов проек
22.03.2023 Nvidia вдвое замедлила свой новейший GPU, чтобы легально продавать его в Китай

ерсия GPU, предназначенная для КНР, продается под иным названием – H800. Об этом сообщило агентство Reuters. Представитель Nvidia на вопрос корреспондента агентства о том, в чем заключаются отл
01.03.2023 США вводят драконовские условия для производителей процессоров. У них заберут прибыль в обмен на госсубсидии

Государство велело делиться Американские власти изменят принцип предоставления государственных субсидий компаниям по выпуску микросхем. Как пишет Reuters, согласно новым правилам, в обмен на них вендоры должны будут делиться с государством своими сверхприбылями. Об изменениях открыто сообщило американское Министерство торговли. Они вступ
06.12.2022 Власти США начали федеральное расследование против компании Илона Маска

Маск под подозрением Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру и филантропу Илону Маску (Elon Musk), попала во внимание американских регуляторов. Как пишет Reuters. они инициировали против нее федеральное расследование, поводом к которому могло послужить негуманное отношение к животным, которые Neuralink использует в качестве подопытных в своих эк
14.11.2022 Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений

тысяч приложений, с виду американских, но на деле содержащих российский программный код. Как пишет Reuters, это следствие деятельности компании Pushwoosh, выдающей себя за американскую, но на

30.09.2022 Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи

ого массового выхода из строя сегментов сотовых сетей местных операторов связи. Как пишет агентство Reuters, это может стать следствием перехода Старого света на нормирование (экономию) потребл
22.04.2022 Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ

Binance и ФСБ Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Как пишет Reuters (скриншот оригинального материала), в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными представителями сервиса с целью получения доступа к персональным данным его клиентов. По информа
01.04.2022 После громкого ухода Microsoft по-тихому вернулась в Россию

е никто не заметил Корпорация Microsoft приняла решение продолжить работу в России, пишет агентство Reuters. Об этом сообщил лично президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith). Со слов Смита, кор
11.03.2022 Россия и Украина обрушили мировое производство микросхем

Россия забрала у мира неон Украина прекратила поставки неона, без которого невозможно производство полупроводников, пишет Reuters. Страна производила половину общемирового объема этого газа. В мире назревает новый коллапс, связанный с выпуском микросхем. Проблема связана с остановкой производства сразу у двух круп
25.02.2022 Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией

Украина собирает киберармию Украинское Минобороны обратилось к хакерам за помощью в противостоянии с Россией, пишет Reuters. По данным агентства, призывы помочь стране размещены на хакерских форумах. Сообщения, разосланные украинскими военными, содержат в себе предложение принять участие в кибервойне, но име
20.01.2022 США хотят оставить Россию без американских микросхем и процессоров

Нужно больше санкций Россия оказалась под угрозой частичного или полного прекращения поставок различных микросхем и электронных компонентов из США. Как пишет Reuters, администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) призвала американскую Ассоциацию полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) оперативно подго
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу

з американских фондовых площадок. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal и агентство Reuters. По данным изданий, Ozon уже передал документы, необходимые для проведения IPO, Амери
19.11.2019 Samsung придумала, как сделать смартфоны дешевле и победить Xiaomi и Huawei

ung Корпорация Samsung нашла способ снизить цены на свои смартфоны, что должно помочь ей укрепить свое положение на рынке в условиях жесткой конкуренции с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi, пишет Reuters. По данным агентства, ссылающегося на собственные источники в Samsung, компания планирует воспользоваться услугами китайского ODM-производителя Wingtech, который также выпускает некотор
21.02.2019 Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler

Заявление Reuters Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group у предпринимателя Александра Мамута, пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых c ситуацией. Из этих источников два б
30.01.2019 Apple снизит цены на iPhone в странах, где рухнули национальные валюты

Пересмотр ценников Apple снизит цены на iPhone в некоторых странах, наиболее подверженных колебаниям курса валют. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), передает Reuters. По словам Кука, сейчас Apple пересматривает свой подход к образованию цен на iPhone. Компания больше не будет жестко привязывать ценник к курсу доллара, а вместо этого установит цены в
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные

Россиянин требует от Thomson Reuters прекратить использовать его персональные данные В распоряжении CNews оказалось требов
11.10.2017 Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций

йРоссийские государственные организации и компании приобретают ПО корпорации Microsoft в обход санкций, наложенных США на Россию после присоединения Крыма в 2014 г., сообщает информационное агентство Reuters. Закупки осуществляются как в Крыму, так и в других регионах России. Всего за время действия санкционного режима таким образом было приобретено более 5 тыс. продуктов Microsoft общей ст
15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США

по вопросам науки, космоса и технологий при Палате представителей Конгресса США, сообщило агентство Reuters. По словам Евгения Касперского, заседание Комитета с его участием, где он ответит на

28.04.2017 Гениальный топ-менеджер Tesla уволился после скандала с Маском

Клаус Громан (Klaus Grohmann) был вынужден покинуть компанию после скандала с гендиректором Илоном Маском (Elon Musk). Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщило информационное агентство Reuters. Громан был основателем и главой немецкой компании Grohmann Engineering, которую Tesla поглотила в ноябре 2016 г.Причиной ссоры Громана и Маска стало желание последнего, чтобы Grohmann

26.04.2017 Reuters: «Лаборатория Касперского» передумала жаловаться в Еврокомиссию на нечестную конкуренцию Microsoft

оминирующим положением на рынке, чтобы ослабить позиции производителей стороннего антивирусного ПО.О решении «Лаборатории» подождать с жалобой в Европейскую комиссию написало информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение самого Касперского. Касперский заявил, что собирается продолжить обсуждение с Microsoft тех изменений, которые, по его мнению, следует внести в политику компании
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов

Кибервойна АНБ и Администрации Обамы США названы единственной страной, которая когда-либо реально начинала кибервойну. По данным информационного агентства Reuters, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) занимается электронным шпионажем за иностранными политиками и прослушивает иностранные телекоммуникационные системы с 1952 г. Тем
12.11.2015 Thomson Reuters запустила русскоязычную версию платформы Web of Science

Представители подразделения Intellectual Property and Science компании Thomson Reuters, поставщика интеллектуальной информации для бизнеса и профессионалов, объявили о запу
05.06.2015 Reuters: Инновационный сервис Apple оказался не нужен

В сентябре 2014 г. наряду с iPhone 6 и iPhone 6 Plus компания Apple представила платежный сервис Apple Pay. В недавнем интервью агентству Reuters представитель компании заявил, что они провели переговоры со 100 крупнейшими розничными сетями в США, и около половины из них согласились добавить в свои терминалы поддержку Apple Pay д
01.04.2015 Thomson Reuters обновила свое решение для финансовых рынков Thomson Reuters Eikon

Компания Thomson Reuters обновила флагманское решение для финансовых рынков — терминал Thomson Reuters

26.02.2015 Власти Китая отказались от продукции Apple, Cisco и McAfee

itrix и принадлежащего Intel разработчика антивирусных продуктов McAfee. Об этом сообщило агентство Reuters. Журналисты Reuters ознакомилась со списками оборудования, из которого выбирае
10.07.2014 От электромобилей до телепортации: Названы 10 главных инноваций на ближайшие 10 лет

Аналитики Intellectual Property & Science — подразделения Thomson Reuters — опубликовали отчет «Мир в 2025 году: десять инноваций будущего» (PDF). В нем содерж
20.06.2014 Авторитетное СМИ рассекретило дату выхода и подробности об «умных часах» Apple iWatch

Агентство Reuters сообщило даты запуска в массовое производство и коммерческого дебюта «умных часов» Ap
14.05.2014 Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России

ти большинства сделок 2009 г. между своими российскими реселлерами и государственной компанией «Связьинвест». Информация о сделках была либо искажена, либо документы были изъяты реселлерами, сообщает Reuters. Информагентство изучило результаты проверок и другие внутренние документы Cisco, а также провела интервью с двумя людьми, находящимися в курсе событий. «Это поднимает вопросы, знает ли
24.03.2014 Thomson Reuters: В финансовой сфере большие данные созрели еще 30 лет назад

ям больших данных? Андрей Маслов: Для начала скажу несколько слов о специфике нашей работы. Thomson Reuters – это не только новостное агентство, но и поставщик аналитической информации, ИТ-реше
12.03.2014 Reuters откроет новостной потоковый видеосервис Reuters Live Online

Агентство Reuters объявило о планах по запуску сервиса Reuters Live Online (RLO), предназначенно
29.07.2013 Thomson Reuters выпустила первое приложение Eikon для BlackBerry 10

Компания Thomson Reuters, поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, объявила о выпуске

05.04.2013 Samsung ставит рекорд по выручке и вдвое обходит Apple

ппоненту Apple на рынке смартфонов обеспечили продажи аппаратов средней ценовой категории, сообщает Reuters. Предварительные финансовые результаты, опубликованные перед появлением полного кварт
31.07.2012 Анонс нового iPhone состоится 12 сентября - Reuters, Bloomberg

Вслед за сообщением ресурса iMore крупнейшие агентства подтвердили информацию о том, что официальный анонс iPhone шестого поколения состоится в среду, 12 сентября 2012 г. Информацию подтвердили Reuters и Bloomberg. Первое агентство сослалось на один источник, второе - на два независимых источника. В отличие от iMore, ни одно из агентств не подтвердило информацию о том, что в рамках то
24.07.2012 Amazon готовит 5-6 новых планшетов Kindle Fire - Reuters

Интернет-магазин Amazon готовит к выпуску до 5-6 новых моделей планшета Kindle Fire, сообщает Reuters со ссылкой на Демоса Парнероса (Demos Parneros), президента американской розничной сети Staples, которая продает планшеты Amazon Kindle Fire. Речь идет о товарных единицах (SKU). Иными

23.07.2012 Следующий iPhone будет обладать новым разъемом - Reuters

Apple iPhone следующего поколения будет обладать более узким разъемом, с 19 контактами, сообщает Reuters со ссылкой на два независимых источника. Текущий разъем, присутствующий в iPhone с 2007 г. и в iPad, имеет 30 контактов и имеет ширину 21 мм. Новый разъем создаст головную боль производ
17.05.2012 У нового iPhone будет большой экран. Дисплеи уже заказаны

ний, вышедших начиная с 2007 г. Информацию представили сразу два авторитетных источника - агентство Reuters и деловое издание Wall Street Journal. По данным Reuters, новый дисплей будет

02.08.2011 Thomson Reuters выбрала инфраструктуру хранения данных NetApp для поискового сервиса WestlawNext

Компания NetApp сообщила о том, что компания Thomson Reuters, мировой поставщик услуг интеллектуального поиска юридических сведений, выбрала решен
20.04.2011 iPhone 5 с более мощным процессором выйдет в сентябре - Reuters

Приступить к продажам iPhone 5 планируется в сентябре 2011 г., сообщает Reuters со ссылкой на три независимых источника, находящихся в курсе планов Apple по выпуску новой продукции. По словам одного из источников, производство iPhone 5 начнется в июле или августе.

22.02.2011 Начало продаж iPad 2 переносится на июнь - Reuters

Начало продаж Apple iPad 2 переносится с апреля на июнь 2011 г., сообщает Reuters со ссылкой на тайваньскую брокерскую фирму Yuanta Securities. В начале года разработчики в Apple решили, что конструкция iPad 2 будет иной, чем планировалось изначально. Вследствие этог
09.02.2011 Nokia отказалась от MeeGo-смартфона - Reuters

о устройства на платформе MeeGo. Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщает агентство Reuters. Напомним, что данное устройство так и не было анонсировано. В середине 2010 г. предс

Публикаций - 5802, упоминаний - 6429

Thomson Reuters упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23784 779
Apple Inc 11402 593
Google LLC 11143 537
Samsung Electronics 9840 428
Intel Corporation 11759 363
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 361
Sony 6495 342
IBM - International Business Machines Corp 9266 282
Yahoo! 3692 277
Lenovo Motorola 3506 193
Dell EMC 4955 176
Toshiba Corporation 2903 166
Meta Platforms - Facebook 4355 138
LG Electronics 3556 131
Amazon Inc - Amazon.com 2841 130
HP Inc. 5589 122
Oracle Corporation 6403 122
AMD - Advanced Micro Devices 3918 118
HP - Hewlett-Packard 3621 116
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 108
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2980 108
AOL Inc 1589 97
Qualcomm Technologies 1734 94
Прогноз 1684 93
Huawei 3591 93
Vodafone Group 1366 91
Philips 2058 90
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 89
Siemens AG - Siemens Group 2556 89
AT&T Inc 1663 89
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9917 86
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 83
Sharp Corporation 1044 81
Cisco Systems 4940 80
Dell Technologies - Dell Computer 2024 76
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1344 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8194 73
Twitter 2759 71
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1508 70
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 166
eBay Inc 1604 105
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6721 90
Warner 554 60
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 55
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 44
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 38
Россети Ленэнерго 2402 36
Walt Disney Company 575 36
UMG - Universal Music Group 262 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6129 34
Boeing 990 31
Walmart - Wal-Mart Stores 370 31
WMG - Warner Music Group 209 31
LinkedIn 594 30
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 29
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 28
Альфа-Групп 668 27
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 26
Sony BMG 185 26
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 25
Visa International 1888 22
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 22
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 21
SoftBank Group 251 21
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 20
Lockheed Martin 752 20
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 20
Citi - Citigroup 294 19
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 17
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 17
Uber 313 16
Bertelsmann 193 16
Honda Motor Company 230 16
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2504 16
Coca-Cola Company 252 16
Tesla Motors 355 15
Merrill Lynch 433 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10660 209
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18512 205
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4691 138
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 109
Судебная власть - Judicial power 2146 109
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 79
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 66
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 63
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1085 59
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 959 58
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 50
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 44
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 41
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2908 36
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 34
Президент Российской Федерации 3831 32
Верховный суд Российской Федерации 793 31
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 29
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 509 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 27
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 27
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 250 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9635 26
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3892 25
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2802 19
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 152 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1996 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2435 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 13
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 13
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 13
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 361 12
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3080 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел 391 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 114
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2609 94
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 16
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 14
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 14
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 11
Коммунизм - Коммунистические партии 75 10
Демократическая политическая партия США 118 10
OLPC - One Laptop per Child 81 8
Аль-Каида - террористическая организация 53 7
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 6
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 6
Церковь Вечности 11 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 39 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 3
Symbian Foundation 38 3
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и информационны 19 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 3
Verdi 4 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 3
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 3
Linux Foundation 175 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 3
DVD Forum 23 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 233 2
Galton Institute - Институт Гальтона - Британское движение по контролю за репродуктивным здоровьем общества 2 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 583 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25875 818
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22754 609
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41086 467
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21968 443
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26590 341
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17850 324
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22623 324
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15289 308
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19551 303
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21036 283
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6668 276
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6766 256
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55580 225
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13457 225
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18398 215
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3707 210
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13778 206
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5063 195
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9190 178
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12958 170
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11475 162
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9242 162
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4556 159
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11856 159
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12020 152
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5554 148
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9545 134
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 134
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10291 131
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11590 125
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12493 125
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4391 122
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12687 120
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10382 114
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6224 104
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8426 99
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2705 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11741 96
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7634 92
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18096 92
Apple iPhone - серия смартфонов 6731 267
Microsoft Windows 14714 256
Microsoft Windows 2000 12851 173
Google Android 12915 168
Apple iPad 3768 123
Apple iPhone 6 6296 120
Apple iPod 1532 119
Linux OS 8579 115
Google YouTube - Видеохостинг 2494 98
Apple iTunes Store 1063 94
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 94
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 80
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 70
Myspace - социальная сеть 636 69
Apple Mac - Apple Macintosh 2890 60
Age of Kings 3460 60
Apple iOS 7035 56
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 51
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 50
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3019 50
Microsoft Skype 1998 49
Microsoft Office 3518 46
Microsoft Edge - браузер 1953 43
Microsoft Windows XP 2375 41
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 40
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 36
Nokia Symbian OS 1400 36
Apple iPhone 4 787 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4401 35
Google Gmail 855 34
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 33
Oracle Java - язык программирования 2814 33
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 32
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 32
Microsoft Windows Vista Longhorn 1601 32
Apple - App Store 2678 29
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 393 29
Baidu 274 28
Oracle PeopleSoft 385 28
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 28
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 80
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 67
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 56
Путин Владимир 2813 36
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 36
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 34
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 31
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 30
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 27
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 298 27
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 319 24
Dell Michael - Делл Майкл 190 19
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 17
Icahn Carl - Айкан Карл 65 17
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 15
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 15
Касперский Евгений 310 15
Smith Brad - Смит Брэд 87 14
Bush George - Буш Джордж 305 14
Biden Joe - Байден Джо 81 14
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 130 13
Yang Jerry - Янг Джерри 84 12
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 11
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 11
Ахмадинежад Махмуд 44 11
Евтушенков Владимир 204 11
Изосимов Александр 193 11
Chambers John - Чемберс Джон 118 11
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 31 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 271 10
Рейман Леонид 1033 10
Satya Nadella - Сатья Наделла 188 10
Каспаров Гарри 52 10
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 10
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 9
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 9
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 9
Hurd Mark - Херд Марк 95 9
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 9
Ollila Jorma - Оллила Йорма 39 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50727 2077
Россия - РФ - Российская федерация 126988 726
Япония 13038 722
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15484 656
Европа 21527 609
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13845 524
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 470
Германия - Федеративная Республика 12196 409
Южная Корея - Республика 6357 342
Франция - Французская Республика 7627 251
США - Калифорния 4688 195
Китай - Тайвань 3818 192
Финляндия - Финляндская Республика 3502 187
Канада 4742 185
Азия - Азиатский регион 5174 180
Индия - Республика 5160 171
США - Нью-Йорк 3104 168
Швеция - Королевство 3548 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40302 152
Нидерланды 3345 149
Италия - Итальянская Республика 4248 131
Земля - планета Солнечной системы 9995 114
Испания - Королевство 3626 105
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3449 103
Америка Северная 3123 102
Украина 7386 97
Израиль 2631 88
США - Калифорния - Сан-Франциско 1394 85
США - Колумбия - Вашингтон 1375 85
Великобритания - Лондон 2384 80
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1661 74
Америка 2167 73
Бразилия - Федеративная Республика 2254 71
Иран - Исламская Республика Иран 1018 64
Африка - Африканский регион 3318 59
Ближний Восток 2702 58
Япония - Токио 990 57
Норвегия - Королевство 1775 57
Сингапур - Республика 1790 54
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2403 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43279 808
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6997 547
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43172 474
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14459 459
Internet Economy - Интернет-экономика 5589 253
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21336 252
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5575 238
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11135 233
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5759 224
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 195
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25115 160
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4158 157
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6638 150
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3842 148
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4835 146
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2059 145
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6706 143
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5670 141
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8120 136
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5388 122
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15685 109
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9508 109
Йена - денежная единица Японии 495 105
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9038 102
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1766 97
Кредитование - Сrediting - Заём 6092 95
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2648 91
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7154 91
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2202 78
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4413 74
Английский язык 6253 72
Абонентская база - Абонентская плата 5347 70
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5117 68
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1777 68
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1420 67
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4693 66
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8613 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9616 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11232 62
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2873 61
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11042 290
Bloomberg 1146 104
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 99
AP - Associated Press 1994 78
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 71
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 57
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 56
NYT - The New York Times 1008 51
FT - Financial Times 1178 51
91Mobiles 1735 45
News Corp 186 35
Forbes - Форбс 660 33
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 30
Times 655 27
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 24
CNBC - Consumer News and Business Channel 175 23
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1189 22
CNews RND - R&D.CNews 2274 22
The Washington Post 311 21
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 21
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 21
Viacom - Video & Audio Communications 117 20
NBC News 178 19
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 18
CNET Networks - CNET News 1642 18
DigiTimes - Издание 1300 17
The Verge - Издание 512 17
AppleInsider 387 16
New Scientist 1447 14
The Guardian - Британская газета 347 14
ZDnet 597 14
The Register 1443 14
All Things Digital 168 14
Wikipedia - Википедия 444 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1366 13
Engadget - Блог о технологиях 421 13
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 162 13
Ars Technica 393 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 840 12
23ABC News 168 11
Gartner - Гартнер 3499 124
IDC - International Data Corporation 4871 117
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7584 71
Strategy Analytics 283 35
IHS iSuppli 397 33
Forrester Research 814 30
Gartner - Dataquest 348 23
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 22
NPD DisplaySearch 282 22
comScore 394 21
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 19
NPD Group 140 14
Thomson Financial - Thomson First Call 206 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2447 13
Fortune Global 500 283 12
ABI Research 233 12
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 11
Piper Jaffray 101 10
S&P - Standard and Poor’s 483 10
Moody's Investors Service 135 9
HitWise 69 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 9
Counterpoint Research 77 7
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 6
Frost & Sullivan 202 6
Gartner - AMR Research 48 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 6
Juniper Research 509 6
CCS Insight 21 6
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 11 5
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 5
Net Applications 114 5
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 5
TrendForce 85 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
eMarketer 201 3
S&P 500 554 3
Consumer Reports 38 3
Illuminata 13 3
In-Stat 115 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 13
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 8
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 5
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 4
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 12 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 42 3
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 3
University of Oxford - Оксфордский университет 194 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 15 2
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 4 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 497 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 2
Columbia University - Колумбийский университет 152 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 2
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
USST - University of Shanghai for Science and Technology - Шанхайский научно-технический университет 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11880 325
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2143 84
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 37
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 18
CeBIT 461 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 13
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 9
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 8
День молодёжи - 27 июня 707 7
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 5
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 5
JD.com 618 Shopping Festival 74 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 3
Photokina 61 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
Amazon Prime Day 5 2
Apple Expo 11 2
Международный женский день - 8 марта 284 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Black Hat - Конференция 78 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 2
MacWorld Expo 35 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
Oracle OpenWorld 65 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 27 1
Samsung Unpacked 32 1
Aspen RooftopComedy Festival 1 1
CNews FORUM Кейсы 149 1
CEATEC 49 1
World Solar Challenge 2 1
CiscoLive! 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 1
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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