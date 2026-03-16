Китайский гигант микроэлектроники запускает выпуск ИИ-чипов на новом техпроцессе рые планируется использовать для создания чипов искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Reuters с cсылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Согласно данным источников, подр

Санкции против США работают. Производителям чипов и авиадвигателей остро не хватает ценных металлов, альтернативы Китаю нет оторые задействуются в производстве высокотехнологичной продукции различных видов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в соответствующих отраслях. В первую очередь нынешний дефицит

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов Контракт под угрозой из-за разногласий Пентагон может расторгнуть контракт на $200 млн с Anthropic, пишет Reuters. ИТ-разработчикам не нравится, что военные могут использовать их модели с технологией искусственного интеллекта (ИИ) для слежки за гражданами США и для нанесения ракетных ударов. Соглас

Трамп придумал гениальную схему по обходу собственных санкций: Грабить своих и зарабатывать на китайцах в кассу, техника в китайские массы Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) намеревается фактически узаконить для американских ИТ-корпораций торговые отношения с Китаем. Как пишет Reuters, чтобы получить «милость» государства, им придется выплачивать ему часть денег с каждой сделки, притом процент будет весьма большим. К моменту выхода материала эта инициатива еще была н

В Китае появилась масса ненужных вычислительных ресурсов. Для их продажи создается государственное мегаоблако аммы, в рамках которой было развернуто огромное количество дата-центров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, и два осведомленных источника

Intel похоронит свой новейший супертехпроцесс, какого ни у кого нет. Это выльется в миллиардные убытки Не смогли 1,8 нм, сможем 1,4 Компания Intel может свернуть разработку и освоение техпроцесса 18А, предполагающего производство полупроводников по топологии 1,8 нм. Как пишет Reuters, инициатива исходит от Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), нынешнего гендиректора компании, вставшего у ее руля в начале весны 2025 г. Разработка 18А стартовала при прежнем гендиректоре Intel Пат

Илон Маск уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink кращение штата Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США уволил нескольких сотрудников Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) США, пишет Reuters. Государственные служащие контролировали проверку компании по производству мозговых имплантатов Neuralink, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk). Это решение вызвало обеспокоенность в н

Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса США и по полной используют американский облачный сервис Amazon Web Services (AWS), пишет агентство Reuters. Притом делают это именно компании, в той или иной степени связаны с властями КНР, то

Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта у над новым сверхсекретным проектом. Об этом в середине июля 2024 г. стало известно информагентству Reuters. По информации Reuters, в задачи проекта, носящего кодовое имя Strawberry, буд

Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США одников – тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных осведомленных источника. Крупные китайские компании, с

Huawei придумал, как вернуться на рынок 5G-смартфонов вопреки санкциям США Huawei вернется на рынок 5G Huawei планирует вернуться на рынок смартфонов с поддержкой технологии сотовой связи пятого поколения (5G) до конца 2023 г., вопреки американским санкциям, пишет Reuters со ссылкой на отраслевые источники. Китайский технологический гигант теперь имеет возможность обеспечивать себя 5G-чипами благодаря достижениям в развитии собственных инструментов проек

США вводят драконовские условия для производителей процессоров. У них заберут прибыль в обмен на госсубсидии Государство велело делиться Американские власти изменят принцип предоставления государственных субсидий компаниям по выпуску микросхем. Как пишет Reuters, согласно новым правилам, в обмен на них вендоры должны будут делиться с государством своими сверхприбылями. Об изменениях открыто сообщило американское Министерство торговли. Они вступ

Власти США начали федеральное расследование против компании Илона Маска Маск под подозрением Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру и филантропу Илону Маску (Elon Musk), попала во внимание американских регуляторов. Как пишет Reuters. они инициировали против нее федеральное расследование, поводом к которому могло послужить негуманное отношение к животным, которые Neuralink использует в качестве подопытных в своих эк

Российское ПО тайно наводнило армию США. Код пугающего Америку авторства содержится в тысячах приложений тысяч приложений, с виду американских, но на деле содержащих российский программный код. Как пишет Reuters, это следствие деятельности компании Pushwoosh, выдающей себя за американскую, но на

Последствия антироссийских санкций: Европа вот-вот останется без сотовой связи ого массового выхода из строя сегментов сотовых сетей местных операторов связи. Как пишет агентство Reuters, это может стать следствием перехода Старого света на нормирование (экономию) потребл

Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ Binance и ФСБ Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Как пишет Reuters (скриншот оригинального материала), в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными представителями сервиса с целью получения доступа к персональным данным его клиентов. По информа

После громкого ухода Microsoft по-тихому вернулась в Россию е никто не заметил Корпорация Microsoft приняла решение продолжить работу в России, пишет агентство Reuters. Об этом сообщил лично президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith). Со слов Смита, кор

Россия и Украина обрушили мировое производство микросхем Россия забрала у мира неон Украина прекратила поставки неона, без которого невозможно производство полупроводников, пишет Reuters. Страна производила половину общемирового объема этого газа. В мире назревает новый коллапс, связанный с выпуском микросхем. Проблема связана с остановкой производства сразу у двух круп

Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией Украина собирает киберармию Украинское Минобороны обратилось к хакерам за помощью в противостоянии с Россией, пишет Reuters. По данным агентства, призывы помочь стране размещены на хакерских форумах. Сообщения, разосланные украинскими военными, содержат в себе предложение принять участие в кибервойне, но име

США хотят оставить Россию без американских микросхем и процессоров Нужно больше санкций Россия оказалась под угрозой частичного или полного прекращения поставок различных микросхем и электронных компонентов из США. Как пишет Reuters, администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) призвала американскую Ассоциацию полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) оперативно подго

Samsung придумала, как сделать смартфоны дешевле и победить Xiaomi и Huawei ung Корпорация Samsung нашла способ снизить цены на свои смартфоны, что должно помочь ей укрепить свое положение на рынке в условиях жесткой конкуренции с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi, пишет Reuters. По данным агентства, ссылающегося на собственные источники в Samsung, компания планирует воспользоваться услугами китайского ODM-производителя Wingtech, который также выпускает некотор

Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler Заявление Reuters Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group у предпринимателя Александра Мамута, пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых c ситуацией. Из этих источников два б

Apple снизит цены на iPhone в странах, где рухнули национальные валюты Пересмотр ценников Apple снизит цены на iPhone в некоторых странах, наиболее подверженных колебаниям курса валют. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), передает Reuters. По словам Кука, сейчас Apple пересматривает свой подход к образованию цен на iPhone. Компания больше не будет жестко привязывать ценник к курсу доллара, а вместо этого установит цены в

«Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные Россиянин требует от Thomson Reuters прекратить использовать его персональные данные В распоряжении CNews оказалось требов

Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций йРоссийские государственные организации и компании приобретают ПО корпорации Microsoft в обход санкций, наложенных США на Россию после присоединения Крыма в 2014 г., сообщает информационное агентство Reuters. Закупки осуществляются как в Крыму, так и в других регионах России. Всего за время действия санкционного режима таким образом было приобретено более 5 тыс. продуктов Microsoft общей ст

Касперского вызвали на допрос в Сенат США по вопросам науки, космоса и технологий при Палате представителей Конгресса США, сообщило агентство Reuters. По словам Евгения Касперского, заседание Комитета с его участием, где он ответит на

Reuters: «Лаборатория Касперского» передумала жаловаться в Еврокомиссию на нечестную конкуренцию Microsoft оминирующим положением на рынке, чтобы ослабить позиции производителей стороннего антивирусного ПО.О решении «Лаборатории» подождать с жалобой в Европейскую комиссию написало информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение самого Касперского. Касперский заявил, что собирается продолжить обсуждение с Microsoft тех изменений, которые, по его мнению, следует внести в политику компании

Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов Кибервойна АНБ и Администрации Обамы США названы единственной страной, которая когда-либо реально начинала кибервойну. По данным информационного агентства Reuters, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) занимается электронным шпионажем за иностранными политиками и прослушивает иностранные телекоммуникационные системы с 1952 г. Тем

Thomson Reuters запустила русскоязычную версию платформы Web of Science Представители подразделения Intellectual Property and Science компании Thomson Reuters, поставщика интеллектуальной информации для бизнеса и профессионалов, объявили о запу

Reuters: Инновационный сервис Apple оказался не нужен В сентябре 2014 г. наряду с iPhone 6 и iPhone 6 Plus компания Apple представила платежный сервис Apple Pay. В недавнем интервью агентству Reuters представитель компании заявил, что они провели переговоры со 100 крупнейшими розничными сетями в США, и около половины из них согласились добавить в свои терминалы поддержку Apple Pay д

Thomson Reuters обновила свое решение для финансовых рынков Thomson Reuters Eikon Компания Thomson Reuters обновила флагманское решение для финансовых рынков — терминал Thomson Reuters

Власти Китая отказались от продукции Apple, Cisco и McAfee itrix и принадлежащего Intel разработчика антивирусных продуктов McAfee. Об этом сообщило агентство Reuters. Журналисты Reuters ознакомилась со списками оборудования, из которого выбирае

Авторитетное СМИ рассекретило дату выхода и подробности об «умных часах» Apple iWatch Агентство Reuters сообщило даты запуска в массовое производство и коммерческого дебюта «умных часов» Ap

Cisco не может понять, куда делись ее деньги в России ти большинства сделок 2009 г. между своими российскими реселлерами и государственной компанией «Связьинвест». Информация о сделках была либо искажена, либо документы были изъяты реселлерами, сообщает Reuters. Информагентство изучило результаты проверок и другие внутренние документы Cisco, а также провела интервью с двумя людьми, находящимися в курсе событий. «Это поднимает вопросы, знает ли

Thomson Reuters: В финансовой сфере большие данные созрели еще 30 лет назад ям больших данных? Андрей Маслов: Для начала скажу несколько слов о специфике нашей работы. Thomson Reuters – это не только новостное агентство, но и поставщик аналитической информации, ИТ-реше

Reuters откроет новостной потоковый видеосервис Reuters Live Online Агентство Reuters объявило о планах по запуску сервиса Reuters Live Online (RLO), предназначенно

Thomson Reuters выпустила первое приложение Eikon для BlackBerry 10 Компания Thomson Reuters, поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, объявила о выпуске

Samsung ставит рекорд по выручке и вдвое обходит Apple ппоненту Apple на рынке смартфонов обеспечили продажи аппаратов средней ценовой категории, сообщает Reuters. Предварительные финансовые результаты, опубликованные перед появлением полного кварт

Анонс нового iPhone состоится 12 сентября - Reuters, Bloomberg Вслед за сообщением ресурса iMore крупнейшие агентства подтвердили информацию о том, что официальный анонс iPhone шестого поколения состоится в среду, 12 сентября 2012 г. Информацию подтвердили Reuters и Bloomberg. Первое агентство сослалось на один источник, второе - на два независимых источника. В отличие от iMore, ни одно из агентств не подтвердило информацию о том, что в рамках то