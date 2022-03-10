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M&A Mergers and Acquisitions Монополии Monopoly антимонопольные службы, законодательство, комплаенс



10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»
18.01.2022 «Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение
23.12.2021 ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО
29.10.2021 «Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах
23.04.2021 Объявлены признаки российских ИТ-компаний, к которым будут применяться карательные антимонопольные меры
11.02.2021 Apple: iPhone грозит уничтожение по инициативе законодателей
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете
07.10.2020 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж
02.03.2018 Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян
31.10.2017 Цифровая монополия: «Ростелеком» может забрать бюджеты госорганизаций на подключение к интернету
16.03.2016 Google Play в России официально стал монополией
18.09.2015 Тагир Яппаров - Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией
05.06.2015 Белорусский интернет-монополист будет вырезать из сайтов чужую рекламу и вставлять собственную
07.01.2013 Lenovo сделала 27-дюймовый планшет для игры в «Монополию»
19.10.2012 Свириденко: Иностранные монополии не оставляют шансов российской ИТ-отрасли. МЕРЫ
06.07.2012 БИТ автоматизировал «Монополию»
25.10.2011 МТС приобрел монополиста кабельного ТВ Татарстана
03.03.2011 Антимонопольный комитет Украины под защитой Kaspersky Work Space Security
10.02.2011 Игра "Монополия" появилась в виде компьютера
02.12.2010 Японские антимонопольщики одобрили сделку Yahoo Japan с Google
20.10.2010 Японские антимонопольщики рассмотрят сделку Yahoo Japan с Google
19.10.2010 Антимонопольный комитет Украины оставил в силе одобрение сделки по объединению «ВымпелКома» и «Киевстара»
22.09.2010 Минкомсвязи обвиняют в поддержке почтового монополиста
12.07.2010 Корейский монополист офисного ПО раскрывает исходные тексты и спецификации
01.06.2010 Антимонопольщики подозревают МТС, «МегаФон» и «Билайн» в сговоре между собой и с операторами Казахстана
18.03.2010 Антимонопольный комитет Украины одобрил объединение «ВымпелКома» и «Киевстара»
07.09.2009 Телеком-монополист занялся демпингом
10.04.2009 Монополисты-провайдеры: новый рекорд заоблачных цен на интернет
24.06.2008 Телефонный монополист заплатит рекордные дивиденды
12.03.2008 Антимонопольные органы заинтересовались Windows 7
08.02.2008 Антимонопольный комитет США рассмотрит сделку Microsoft+Yahoo
27.09.2007 ЕС: новые ПК нужно продавать без ОС
17.09.2007 ИгроMoney № 64. Онлайн-игры: конец монополии
09.08.2007 Google+Postini: антимонопольные органы «дают добро»

Публикаций - 1746, упоминаний - 2016
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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