«СКБ Контур» и «Монополия» договорились о сотрудничестве «СКБ Контур» и платформа «Монополия» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере электронного документооборота. Подписи под соглашением поставили генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и операционный директо

Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции домстве отметили, что на транзакционные платформы иммунитеты уже не распространяются после принятия пятого антимонопольного пакета. Photo by Kevin Ku on Unsplash ФАС борется с ростом цен на ИТ-

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании ствием требованиям постановления Правительства от 17 июля 2015 г. № 719, а проистекает из положений специального инвестиционного контракта (СПИК), который заключен Минпромторгом с ООО «Катюша Принт». Монополия и убытки «Так как принтеры и МФУ других производителей в настоящее время в реестре отсутствуют, в сегменте госзакупок поставки де-факто осуществляются единственным поставщиком», — спр

Apple принудительно лишат монополии в России на магазины приложений и заставят установить RuStore на iPhone. Законопроект принят я единственным каталогом программ для iOS и iPadOS в большинстве регионов мира. Но важно подчеркнуть, что нынешняя инициатива российских властей не является общемировым прецедентом. Первыми разрушить монополию Apple на рынке каталогов мобильных приложений для iPhone решили власти Европы – из-за них же, к слову, почти все нынешние гаджеты компании комплектуются портом USB-C вместо морально у

ИТ-платформа «Монополия» выходит на новый рынок ов платформы с учетом характеристик и особенностей «малотоннажа». Алгоритмы – процессинговый центр «Монополии», разработанное in-house технологическое решение, «мозг» платформы. Сюда поступает

Google официально признана монополистом. Поисковому гиганту грозит расчленение вание поискового гиганта и, возможно, принудить его к определенным шагам, которые лишат его статуса монополиста. Среди мер, которые могут быть приняты в отношении Google, – разделение Alphabet

Монополии Intel и AMD конец. Есть новый сильный игрок, который в два счета захватит больше половины рынка процессоров возможно» (Haas' statement is as wild as it gets). Они подтверждают, что за последние несколько лет при поддержке Microsoft и Qualcomm архитектура ARM ощутимо внедрилась в рынок ПК, но до разрушения монополии х86, а вместе с ней Intel и AMD, которые «держат» этот рынок на протяжении последних 40 лет, еще очень далеко. По оценке экспертов Tom’s Hardware, 50% рынка процессоров для компьютеро

Google предложила взятку властям США за закрытие дела о своей монополии лении Google для издания The Register. Именно поэтому закон требует судебного рассмотрения доказательств по этому делу. Unsplash - Jonas Stolle Google предложила взятку Минюсту США за закрытие дела о монополии На май 2024 г. компания Google не собирается соглашаться на мировое соглашение и продолжает отстаивать свою невиновность перед обвинениями в злоупотреблении монопольным положением на

«Монополия», «Контур» и MedPoint24 запустили полный цикл ЭПЛ с дистанционным медосмотром етербурге и Самаре. В начале 2024 г. планируется масштабировать решение на все регионы присутствия «Монополии». Елена Зозуля, руководитель направления электронного документооборота ГК «Монополи

«Монополия» перевела бизнес-процессы на платформу «Яндекс 360 для бизнеса» ктов и услуг требуют качественных коммуникаций между всеми направлениями. Более тысячи сотрудников «Монополии» работает в офисе управляющей компании в Санкт-Петербурге, в регионах России распол

Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое нии: какая доля подразделений в ней владеет своей цифровой повесткой, знают ли они, что, как нужно делать, и что это им даст, какой опыт в разработке решений у них есть, и что они могут сделать сами. Монополия на «цифру» уходит в прошлое. Мы стремимся к тому, чтобы производственные команды осознанно подходили к внедрению цифровых решений, видели в них средство достижения своей бизнес-страте

Власти запретили создание в России «цифровых монополий» te / Фотобанк Фотодженика Госдума одобрила «пятый антимонопольный пакет», направленный на борьбу с «цифровыми монополиями» При проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке, на кот

На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают едставителей компании, балльная система оценки «отечественности» АРМ может привести к возникновению монополии. «Сейчас мы наблюдаем, как одна компания пытается через министерство, которому необ

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан Apple доигралась в монополиста Российские власти готовятся положить конец монополии Apple на рынке магазинов при

Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак Провайдер ИТ-сервисов Linxdatacenter защитил веб-ресурсы группы компаний «Монополия» от хакерских атак. Сервис защиты от DDoS-атак повысил надежность и устойчивость цифровой платформы Monopoly.Online и других сайтов компании. Группа компаний «Монополия» оказыв

ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы» Группа компаний «Монополия», специализирующаяся на бизнес-решениях в цифровой логистике, измерила вовлеченность и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение T

ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО Транспортно-логистическая группа компаний «Монополия», которая специализируется на бизнес-решениях в цифровой логистике и грузоперевозках, создает систему интегрированного планирования. Проект реализуется на базе отечественной разработк

«Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka ендинг сервиса и откажется от слова «Яндекс», трансформировав бренд в «Лавку» или «Я.Лавку». Зачем Яндексу суд? Суд за отмену товарных знаков Lavka может быть частью стратегии по закреплению правовой монополии на бренд. Ответчик может согласиться передать права на знаки бесплатно или за небольшие деньги, если поймет, что шансы на победу невелики. Тогда стороны заключат мировое соглашение. Н

Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах ли некоммерческую организацию «Коалиция за справедливость приложений», в составе которой они планировали совместными усилиям бороться с Google и Apple. Участники коалиции, в том числе, хотели, чтобы «монополисты» снизили свою действующую 30-процентную комиссию для разработчиков ПО в своих маркетплейсах. В апреле 2021 г. Судебный комитет Сената собрал представителей коалиции, чтобы те поясни

Объявлены признаки российских ИТ-компаний, к которым будут применяться карательные антимонопольные меры фект)». Для чего нужен «пакет» ФАС По данным Федеральной антимонопольной службы, цель по внедрению «Пятого антимонопольного пакета» в действующее законодательство заключается в «защите потребит

Apple: iPhone грозит уничтожение по инициативе законодателей огичные законопроекты. Тучи все же сгущаются над Apple Американские власти не впервые видят в Apple монополиста, и даже если сенаторы Северной Дакоты могут в итоге никак не повлиять на ее бизне

Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД риальной распределенности» филиалов ФСК ЕЭС — они располагаются по всей России. Несколько фактов о ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» официально является естественной монополией, на которую возложена задача сохранения и развития Единой национальной электрической сети России «как общенационального достояния и гарантии энергетической безопасности государства».

Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете ынка. Он предоставил доказательства в виде отчета на 449 листах и заявил, что Google, а также Apple, Facebook и Amazon необходимо разделить на более мелкие компании. В лице Google Конгресс США увидел монополиста в сегменте веб-рекламы, плюс к этому компания контролирует рынок поисковых систем. В стремлении не допустить развития конкурентов она предустанавливала и продолжает предустанавливат

Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании качестве примера приведена ситуация с американским оператором связи AT&T, который тоже был признан монополией, но намного раньше, в 1982 г. Расследование было инициировано Министерством юстици

Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения на согласование в профильные ведомства и нескольким профильным ассоциациям, отмечает РБК. Борьба с монополией Google и Apple в России Борьба с доминирующим положением американских корпораций G

В России вводят монополию на телетрансляции в интернете ационной политике и связи Леонида Левина, и представляет собой поправки в законы «О связи», «О СМИ», «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Законопроект вводит монополию на трансляцию в интернете обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, вещающих на территории всей страны через мультиплексы цифрового эфирного телевидения. Такую орга

Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad «Касперский» против Apple В Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) поступила жалоба компании «Лаборатория Касперского» на ко

Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России лежат Павлу Старюку. СРТ также является оператором национальной сети передачи телематической информации «Стриж.Net». В случае утверждения предложенных Минкомсзвязи поправок у СРТ и «ГЛОНАСС-ТМ» будет монопольное право на поставку и обслуживание оборудования на передачи данных с электросчетчиков. В России ежегодно продается 8 млн электросчетчиков. С 2022 г. планируется сделать обязательным и

Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру матичного развития событий эксперты рассматривают возможность разбиения крупнейших ИТ-гигантов на более мелкие части. В рамках этого сценария Дональд Трамп и Конгресс США способны усилить давление на антимонопольные органы для организации проверки этих компаний, по итогам которой может быть заявлено о необходимости введения защиты потребителей и экономики страны от влияния монополистов.

Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж сторически и в самой Армении была телекоммуникационная монополия. В 1998 г. греческая OTE приобрела монополиста фиксированной телефонной связи «Арментел», после чего компания получила эксклюзив

Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян безопасной обработки и хранения биометрических персональных данных, — говорят в компании. — И принимает активное участие в создании нормативно-правой базы, необходимой для внедрения системы». Была ли монополия предрешена заранее По данным CNews, еще в начале 2017 г. идея распоряжаться персональными данными россиян была и у других крупных технологичных организаций. Известно также, что в нояб

Google Play в России официально стал монополией решения по иску американской корпорации Google и ее ирландской «дочки» Google Ireland к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ранее суд отклонил требования Google признать незаконным выданн

Тагир Яппаров - Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией как на один из ключевых элементов государственной стратегии информатизации, но дальше декларации намерений дело не пошло. Сейчас мы находимся в ситуации, когда нужно вернуть на рынок ИТ многообразие, монополизм заменить на конкуренцию решений. Я считаю, что это хороший шанс для российских разработчиков получить свою долю и завоевать новые ниши, которые до этого были абсолютно закрыты. Слово

Белорусский интернет-монополист будет вырезать из сайтов чужую рекламу и вставлять собственную » — крупнейший провайдер в Белоруссии. Он предоставляет услуги телефонии, интернет-доступа и телевидения. Компания обслуживает более 2 млн только абонентов широкополосного доступа. «Белтелеком» имеет монопольное право на предоставление доступа белорусским интернет-провайдерам к международным линиям электросвязи. Таким образом, компания способна подменять рекламу во всем трафике, поступающем

Lenovo сделала 27-дюймовый планшет для игры в «Монополию» crosoft PixelSense (ранее - Microsoft Surface). Вместе с самим планшетом Lenovo анонсировала набор аксессуаров, в который вошли джойстик, бита и электронные игральные кости. Помимо предустановленной «Монополии», покупатели устройства смогут загрузить адаптированные игры из магазина Lenovo App Shop, построенного на платформе Intel AppUp. Кроме того, технология BlueStacks позволит запускать п

Свириденко: Иностранные монополии не оставляют шансов российской ИТ-отрасли. МЕРЫ дами, наоборот, открытый рынок (включая ВТО) устроен так, что поддерживает и усиливает сложившегося монополиста. Монополизм возможно предотвратить и ограничить только грамотным госрегулирование

БИТ автоматизировал «Монополию» ковским и Санкт-Петербургским подразделениями компании. Оптимизировать бизнес-процессы руководство «Монополии» решило с помощью комплексной автоматизации. При выборе партнера по внедрению больш