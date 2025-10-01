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M&A Mergers and Acquisitions Монополии Monopoly антимонопольные службы, законодательство, комплаенс

СОБЫТИЯ


01.10.2025 «СКБ Контур» и «Монополия» договорились о сотрудничестве

«СКБ Контур» и платформа «Монополия» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере электронного документооборота. Подписи под соглашением поставили генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и операционный директо
11.08.2025 Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции

домстве отметили, что на транзакционные платформы иммунитеты уже не распространяются после принятия пятого антимонопольного пакета. Photo by Kevin Ku on Unsplash ФАС борется с ростом цен на ИТ-
19.06.2025 Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

ствием требованиям постановления Правительства от 17 июля 2015 г. № 719, а проистекает из положений специального инвестиционного контракта (СПИК), который заключен Минпромторгом с ООО «Катюша Принт». Монополия и убытки «Так как принтеры и МФУ других производителей в настоящее время в реестре отсутствуют, в сегменте госзакупок поставки де-факто осуществляются единственным поставщиком», — спр
14.11.2024 Apple принудительно лишат монополии в России на магазины приложений и заставят установить RuStore на iPhone. Законопроект принят

я единственным каталогом программ для iOS и iPadOS в большинстве регионов мира. Но важно подчеркнуть, что нынешняя инициатива российских властей не является общемировым прецедентом. Первыми разрушить монополию Apple на рынке каталогов мобильных приложений для iPhone решили власти Европы – из-за них же, к слову, почти все нынешние гаджеты компании комплектуются портом USB-C вместо морально у
07.11.2024 ИТ-платформа «Монополия» выходит на новый рынок

ов платформы с учетом характеристик и особенностей «малотоннажа». Алгоритмы – процессинговый центр «Монополии», разработанное in-house технологическое решение, «мозг» платформы. Сюда поступает

06.08.2024 Google официально признана монополистом. Поисковому гиганту грозит расчленение

вание поискового гиганта и, возможно, принудить его к определенным шагам, которые лишат его статуса монополиста. Среди мер, которые могут быть приняты в отношении Google, – разделение Alphabet

04.06.2024 Монополии Intel и AMD конец. Есть новый сильный игрок, который в два счета захватит больше половины рынка процессоров

возможно» (Haas' statement is as wild as it gets). Они подтверждают, что за последние несколько лет при поддержке Microsoft и Qualcomm архитектура ARM ощутимо внедрилась в рынок ПК, но до разрушения монополии х86, а вместе с ней Intel и AMD, которые «держат» этот рынок на протяжении последних 40 лет, еще очень далеко. По оценке экспертов Tom’s Hardware, 50% рынка процессоров для компьютеро
22.05.2024 Google предложила взятку властям США за закрытие дела о своей монополии

лении Google для издания The Register. Именно поэтому закон требует судебного рассмотрения доказательств по этому делу. Unsplash - Jonas Stolle Google предложила взятку Минюсту США за закрытие дела о монополии На май 2024 г. компания Google не собирается соглашаться на мировое соглашение и продолжает отстаивать свою невиновность перед обвинениями в злоупотреблении монопольным положением на

15.01.2024 «Монополия», «Контур» и MedPoint24 запустили полный цикл ЭПЛ с дистанционным медосмотром

етербурге и Самаре. В начале 2024 г. планируется масштабировать решение на все регионы присутствия «Монополии». Елена Зозуля, руководитель направления электронного документооборота ГК «Монополи
24.08.2023 «Монополия» перевела бизнес-процессы на платформу «Яндекс 360 для бизнеса»

ктов и услуг требуют качественных коммуникаций между всеми направлениями. Более тысячи сотрудников «Монополии» работает в офисе управляющей компании в Санкт-Петербурге, в регионах России распол
01.08.2023 Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое

нии: какая доля подразделений в ней владеет своей цифровой повесткой, знают ли они, что, как нужно делать, и что это им даст, какой опыт в разработке решений у них есть, и что они могут сделать сами. Монополия на «цифру» уходит в прошлое. Мы стремимся к тому, чтобы производственные команды осознанно подходили к внедрению цифровых решений, видели в них средство достижения своей бизнес-страте
23.06.2023 Власти запретили создание в России «цифровых монополий»

te / Фотобанк Фотодженика Госдума одобрила «пятый антимонопольный пакет», направленный на борьбу с «цифровыми монополиями» При проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке, на кот
22.06.2023 На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают

едставителей компании, балльная система оценки «отечественности» АРМ может привести к возникновению монополии. «Сейчас мы наблюдаем, как одна компания пытается через министерство, которому необ
25.04.2023 В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

Apple доигралась в монополиста Российские власти готовятся положить конец монополии Apple на рынке магазинов при
21.10.2022 Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак

Провайдер ИТ-сервисов Linxdatacenter защитил веб-ресурсы группы компаний «Монополия» от хакерских атак. Сервис защиты от DDoS-атак повысил надежность и устойчивость цифровой платформы Monopoly.Online и других сайтов компании. Группа компаний «Монополия» оказыв
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»

Группа компаний «Монополия», специализирующаяся на бизнес-решениях в цифровой логистике, измерила вовлеченность и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение T
18.01.2022 «Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение
23.12.2021 ГК «Монополия» автоматизирует систему корпоративного планирования на отечественном ПО

Транспортно-логистическая группа компаний «Монополия», которая специализируется на бизнес-решениях в цифровой логистике и грузоперевозках, создает систему интегрированного планирования. Проект реализуется на базе отечественной разработк
29.10.2021 «Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka

ендинг сервиса и откажется от слова «Яндекс», трансформировав бренд в «Лавку» или «Я.Лавку». Зачем Яндексу суд? Суд за отмену товарных знаков Lavka может быть частью стратегии по закреплению правовой монополии на бренд. Ответчик может согласиться передать права на знаки бесплатно или за небольшие деньги, если поймет, что шансы на победу невелики. Тогда стороны заключат мировое соглашение. Н
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах

ли некоммерческую организацию «Коалиция за справедливость приложений», в составе которой они планировали совместными усилиям бороться с Google и Apple. Участники коалиции, в том числе, хотели, чтобы «монополисты» снизили свою действующую 30-процентную комиссию для разработчиков ПО в своих маркетплейсах. В апреле 2021 г. Судебный комитет Сената собрал представителей коалиции, чтобы те поясни
23.04.2021 Объявлены признаки российских ИТ-компаний, к которым будут применяться карательные антимонопольные меры

фект)». Для чего нужен «пакет» ФАС По данным Федеральной антимонопольной службы, цель по внедрению «Пятого антимонопольного пакета» в действующее законодательство заключается в «защите потребит
11.02.2021 Apple: iPhone грозит уничтожение по инициативе законодателей

огичные законопроекты. Тучи все же сгущаются над Apple Американские власти не впервые видят в Apple монополиста, и даже если сенаторы Северной Дакоты могут в итоге никак не повлиять на ее бизне
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД

риальной распределенности» филиалов ФСК ЕЭС — они располагаются по всей России. Несколько фактов о ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» официально является естественной монополией, на которую возложена задача сохранения и развития Единой национальной электрической сети России «как общенационального достояния и гарантии энергетической безопасности государства».
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете

ынка. Он предоставил доказательства в виде отчета на 449 листах и заявил, что Google, а также Apple, Facebook и Amazon необходимо разделить на более мелкие компании. В лице Google Конгресс США увидел монополиста в сегменте веб-рекламы, плюс к этому компания контролирует рынок поисковых систем. В стремлении не допустить развития конкурентов она предустанавливала и продолжает предустанавливат
07.10.2020 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании

качестве примера приведена ситуация с американским оператором связи AT&T, который тоже был признан монополией, но намного раньше, в 1982 г. Расследование было инициировано Министерством юстици
15.09.2020 Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения

на согласование в профильные ведомства и нескольким профильным ассоциациям, отмечает РБК. Борьба с монополией Google и Apple в России Борьба с доминирующим положением американских корпораций G
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете

ационной политике и связи Леонида Левина, и представляет собой поправки в законы «О связи», «О СМИ», «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Законопроект вводит монополию на трансляцию в интернете обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, вещающих на территории всей страны через мультиплексы цифрового эфирного телевидения. Такую орга
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad

«Касперский» против Apple В Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) поступила жалоба компании «Лаборатория Касперского» на ко
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России

лежат Павлу Старюку. СРТ также является оператором национальной сети передачи телематической информации «Стриж.Net». В случае утверждения предложенных Минкомсзвязи поправок у СРТ и «ГЛОНАСС-ТМ» будет монопольное право на поставку и обслуживание оборудования на передачи данных с электросчетчиков. В России ежегодно продается 8 млн электросчетчиков. С 2022 г. планируется сделать обязательным и
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру

матичного развития событий эксперты рассматривают возможность разбиения крупнейших ИТ-гигантов на более мелкие части. В рамках этого сценария Дональд Трамп и Конгресс США способны усилить давление на антимонопольные органы для организации проверки этих компаний, по итогам которой может быть заявлено о необходимости введения защиты потребителей и экономики страны от влияния монополистов.
13.07.2018 Как непризнанная страна организовала сотовую связь в условиях тотальной блокады. Репортаж

сторически и в самой Армении была телекоммуникационная монополия. В 1998 г. греческая OTE приобрела монополиста фиксированной телефонной связи «Арментел», после чего компания получила эксклюзив
02.03.2018 Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян

безопасной обработки и хранения биометрических персональных данных, — говорят в компании. — И принимает активное участие в создании нормативно-правой базы, необходимой для внедрения системы». Была ли монополия предрешена заранее По данным CNews, еще в начале 2017 г. идея распоряжаться персональными данными россиян была и у других крупных технологичных организаций. Известно также, что в нояб
31.10.2017 Цифровая монополия: «Ростелеком» может забрать бюджеты госорганизаций на подключение к интернету
16.03.2016 Google Play в России официально стал монополией

решения по иску американской корпорации Google и ее ирландской «дочки» Google Ireland к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ранее суд отклонил требования Google признать незаконным выданн
18.09.2015 Тагир Яппаров - Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией

как на один из ключевых элементов государственной стратегии информатизации, но дальше декларации намерений дело не пошло. Сейчас мы находимся в ситуации, когда нужно вернуть на рынок ИТ многообразие, монополизм заменить на конкуренцию решений. Я считаю, что это хороший шанс для российских разработчиков получить свою долю и завоевать новые ниши, которые до этого были абсолютно закрыты. Слово
05.06.2015 Белорусский интернет-монополист будет вырезать из сайтов чужую рекламу и вставлять собственную

» — крупнейший провайдер в Белоруссии. Он предоставляет услуги телефонии, интернет-доступа и телевидения. Компания обслуживает более 2 млн только абонентов широкополосного доступа. «Белтелеком» имеет монопольное право на предоставление доступа белорусским интернет-провайдерам к международным линиям электросвязи. Таким образом, компания способна подменять рекламу во всем трафике, поступающем
07.01.2013 Lenovo сделала 27-дюймовый планшет для игры в «Монополию»

crosoft PixelSense (ранее - Microsoft Surface). Вместе с самим планшетом Lenovo анонсировала набор аксессуаров, в который вошли джойстик, бита и электронные игральные кости. Помимо предустановленной «Монополии», покупатели устройства смогут загрузить адаптированные игры из магазина Lenovo App Shop, построенного на платформе Intel AppUp. Кроме того, технология BlueStacks позволит запускать п
19.10.2012 Свириденко: Иностранные монополии не оставляют шансов российской ИТ-отрасли. МЕРЫ

дами, наоборот, открытый рынок (включая ВТО) устроен так, что поддерживает и усиливает сложившегося монополиста. Монополизм возможно предотвратить и ограничить только грамотным госрегулирование
06.07.2012 БИТ автоматизировал «Монополию»

ковским и Санкт-Петербургским подразделениями компании. Оптимизировать бизнес-процессы руководство «Монополии» решило с помощью комплексной автоматизации. При выборе партнера по внедрению больш
25.10.2011 МТС приобрел монополиста кабельного ТВ Татарстана

Компания также оказывает услуги фиксированной телефонии и доступа в интернет по технологиям Dial-up, ADSL, Docsis и Ethernet. На рынке телефонии у ТВТ в Казани и Набережных Челнах второе место после монополиста «Тателекома». Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) от ТВТ, по данным IKS-Consulting, составляет 80 тыс., число подключенных домохозяйств превышает 600 тыс.


Публикаций - 1916, упоминаний - 2226

M&A и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 368
Google LLC 12688 213
Ростелеком 10948 182
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 176
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 164
Apple Inc 13154 159
МегаФон 10742 124
Ростелеком - Связьинвест 1719 108
Yandex - Яндекс 9216 84
Intel Corporation 12811 82
IBM - International Business Machines Corp 9699 82
Oracle Corporation 7074 76
Samsung Electronics 11064 66
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 63
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 57
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 56
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 55
Yahoo! 3726 53
Amazon Inc - Amazon.com 3277 52
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 48
Meta Platforms - Facebook 4621 47
9594 45
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 45
AT&T Inc 1725 44
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
SAP SE 5601 42
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 41
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 41
Deutsche Telekom 954 40
HP Inc. 5883 39
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 38
Huawei 4676 37
AOL Inc - America Online 1883 36
Киевстар - Kyivstar 569 35
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 34
AMD - Advanced Micro Devices 4641 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 34
Cisco Systems 5372 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 33
VK - Mail.ru Group 3602 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 79
РЖД - Российские железные дороги 2096 58
Почта России ПАО 2370 41
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
Газпром ПАО 1493 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Альфа-Групп 745 22
Альфа-Банк 1979 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 18
Warner 540 18
Евросеть 1421 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
eBay Inc 1640 14
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 13
Связной ГК 1401 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Visa International 1993 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Boeing 1031 11
Монополия ГК 12 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 10
Резонанс НПП 407 10
Walt Disney Company 647 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
EPIC Telecom Invest 212 9
Expedia Group 136 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 9
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 350
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 261
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 108
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 103
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 92
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 90
Судебная власть - Judicial power 2500 83
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 53
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 53
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 53
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 53
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 49
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 45
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 40
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 39
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 31
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 30
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 30
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 30
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 26
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 20
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
Федеральное казначейство России 1949 17
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 111
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 32
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 8
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
FairSearch альянс 4 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 4
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 3
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 394
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 321
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 311
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 298
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 283
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 215
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 199
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 167
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 161
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 139
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 129
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 127
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 125
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 123
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 121
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 120
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 120
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 111
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 106
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 95
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 92
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 91
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 86
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 83
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 81
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 79
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 76
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 71
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 68
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 68
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 67
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 67
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 65
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 65
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 63
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 62
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 62
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 62
Microsoft Windows 16882 201
Linux OS 11533 103
Google Android 15243 100
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 87
Microsoft Windows 2000 8678 75
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 68
Apple iOS 8583 62
Apple - App Store 3109 59
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 53
Microsoft Office 4170 43
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 43
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 42
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 39
Microsoft Windows XP 2431 39
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 38
Apple iPhone 6 4861 37
Apple iPad 4011 35
Google Chrome - браузер 1701 34
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 30
Oracle Java - язык программирования 3469 29
Intel x86 - архитектура процессора 2151 27
Mozilla Firefox - браузер 1951 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 24
Apple macOS 2419 23
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 23
Apple Safari - браузер 896 23
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 19
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
Microsoft Azure 1526 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
StatCounter 478 18
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 16
FreePik 1841 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
Путин Владимир 3454 69
Медведев Дмитрий 1665 43
Рейман Леонид 1065 38
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 32
Брюквин Юрий 300 25
Никифоров Николай 1138 22
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 18
Овчинников Борис 129 17
Шадаев Максут 1210 16
Греф Герман 485 16
Щеголев Игорь 699 15
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 15
Слизень Виталий 244 14
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 13
Малис Александр 158 12
Евтушенков Владимир 217 12
Евраев Михаил 266 12
Алкснис Виктор 70 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Голомолзин Анатолий 75 11
Кусков Денис 221 11
Морошкин Александр 118 11
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 10
Рамендик Михаил 19 10
Массух Илья 239 9
Кочетков Владислав 248 9
Клименко Антон 11 9
Мишустин Михаил 787 8
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 8
Касперский Евгений 337 8
Шамолин Михаил 124 8
Smith Brad - Смит Брэд 104 8
Мардер Наум 116 8
Домбровский Юрий 62 8
Зобнина Маргарита 54 8
Чернышенко Дмитрий 581 7
Иванов Олег 153 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
Иванов Сергей 405 7
Горелкин Антон 118 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1004
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 597
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 345
Европа 24964 287
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 208
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 167
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 150
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 133
Германия - Федеративная Республика 13221 119
Украина 7928 118
Япония 13807 96
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 88
Франция - Французская Республика 8177 78
Южная Корея - Республика 7052 65
Нидерланды 3746 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 58
Индия - Bharat 5869 58
Казахстан - Республика 6048 55
Земля - планета Солнечной системы 10865 54
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 53
Армения - Республика 2449 51
Швеция - Королевство 3782 51
Италия - Итальянская Республика 4508 46
Азия - Азиатский регион 5920 44
США - Калифорния 4829 44
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 43
Канада 5081 42
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 41
Турция - Турецкая республика 2620 40
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Финляндия - Финляндская Республика 3697 38
Норвегия - Королевство 1858 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 33
Испания - Королевство 3840 33
Узбекистан - Республика 2005 28
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 27
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 26
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 77
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Bloomberg 1627 28
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 25
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 25
Total Telecom 613 24
FT - Financial Times 1296 23
Ведомости 1466 22
The Register - The Register Hardware 1784 21
AP - Associated Press 2007 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 18
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 15
Известия ИД 770 14
Forbes - Форбс 1002 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 12
CNews - ZOOM.CNews 1866 12
РИА Новости 1033 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 11
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 10
ComNews - Медиа-бизнес 142 9
Стрим-ТВ - телекомпания 166 9
Mercury Center 309 9
CNET Networks - CNET News 1643 9
The Verge - Издание 619 8
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NYT - The New York Times 1100 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 7
Liberty Media 71 7
Tom’s Hardware 600 6
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
Ars Technica 450 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 6
РБК Daily 91 6
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 112
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
IDC - International Data Corporation 4975 35
Gartner - Гартнер 3658 32
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 31
Рустелеком ТК 305 26
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
TrendForce 187 5
Net Applications 127 4
Forrester Research 834 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Mercury Research 73 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
comScore 379 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
INFOLine-Аналитика 78 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Strategy Analytics 285 2
Synergy Research Group 48 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Fortune Global 100 142 2
Allied Market Research 22 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
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CNews ИТ-инфраструктура 28 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
MForum Analytics 20 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
РАН - Российская академия наук 2122 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
ИИИ - Институт исследований интернета 66 7
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 5
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
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Международный женский день - 8 марта 418 3
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
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GITEX Technology - международная выставка 48 1
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