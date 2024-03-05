Linux пробил 4-процентный потолок Доля свободной GNU/Linux на рынке настольных операционных систем впервые превысила 4%. Соответствующие данные по итогам февраля 2024 г. приводит сервис статистики Statcounter , который также ведет мониторинг ситуации на рынках веб-браузеров и поисковых систем. Важно отметить, что в зафиксированных сервисом 4,03% не входят персональные компьютеры, работающ

чем за полтора года заняла почти 21% мирового рынка Windows-компьютеров. Об этом говорится в отчете StatCounter за март 2023 г. По меркам современных операционных систем это стремительный взлет

Вирусная лаборатория Eset выявила целевую атаку на популярную криптовалютную биржу Gate.io. Для кражи средств пользователей финансового сервиса злоумышленники скомпрометировали StatCounter – платформу для анализа веб-трафика. StatCounter используется для сбора статистики посещений сайтов. По собственным данным, у платформы больше двух миллионов сайтов-участнико