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StatCounter
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.03.2024
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Linux на ПК прорвался через барьер 4%. Это исторический рекорд
Linux пробил 4-процентный потолок Доля свободной GNU/Linux на рынке настольных операционных систем впервые превысила 4%. Соответствующие данные по итогам февраля 2024 г. приводит сервис статистики Statcounter, который также ведет мониторинг ситуации на рынках веб-браузеров и поисковых систем. Важно отметить, что в зафиксированных сервисом 4,03% не входят персональные компьютеры, работающ
|04.04.2023
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Популярность Windows 11 стремительно взлетела до небес
чем за полтора года заняла почти 21% мирового рынка Windows-компьютеров. Об этом говорится в отчете StatCounter за март 2023 г. По меркам современных операционных систем это стремительный взлет
|08.11.2018
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Eset обнаружила целевую атаку на криптобиржу Gate.io
Вирусная лаборатория Eset выявила целевую атаку на популярную криптовалютную биржу Gate.io. Для кражи средств пользователей финансового сервиса злоумышленники скомпрометировали StatCounter – платформу для анализа веб-трафика. StatCounter используется для сбора статистики посещений сайтов. По собственным данным, у платформы больше двух миллионов сайтов-участнико
|05.03.2012
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Конец эпохи: Opera больше не самый популярный мобильный браузер
Веб-браузер, интегрированный в мобильную платформу Android, в конце февраля 2012 г. вышел на место самого популярного мобильного веб-браузера в мире. Об этом сообщает аналитический ресурс StatCounter. По состоянию на конец февраля на Android-браузер пришлось 22,67% всех посещений, на Opera - 21,70% (о каких версиях браузера идет речь, не отмечается), на Safari - 21,06% (только i
|06.02.2012
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Internet Explorer нарастил долю в России на фоне мирового обвала
По данным портала веб-статистики StatCounter, с января 2011 г. по январь 2012 г. общая доля браузера Microsoft в мире сократилась с 46% до 37,45%. Значительное падение доли Internet Explorer наблюдалось, к примеру, в США, Евро
|21.12.2009
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Firefox 3.5 стал самым популярным в мире
Согласно данным ресурса StatCounter, браузер Firefox 3.5 от компании Mozilla впервые обошел своего главного конкурент
|24.03.2009
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Windows Vista заняла треть рынка США
Компания Microsoft на прошлой недели совершила в США достаточно серьезный прорыв, считает компания StatCounter: операционной системе Windows Vista впервые удалось удержать более 30% рынка в те
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