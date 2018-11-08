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Индексная книга CNews*
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StatCounter

StatCounter


08.11.2018 Eset обнаружила целевую атаку на криптобиржу Gate.io
05.03.2012 Конец эпохи: Opera больше не самый популярный мобильный браузер
06.02.2012 Internet Explorer нарастил долю в России на фоне мирового обвала
21.12.2009 Firefox 3.5 стал самым популярным в мире
24.03.2009 Windows Vista заняла треть рынка США

Публикаций - 206, упоминаний - 212

StatCounter упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 103
Microsoft Corporation 22497 100
Apple Inc 10683 51
Yandex - Яндекс 5015 40
Meta Platforms - Facebook 4267 23
Twitter 2493 16
Samsung Electronics 9333 16
Yahoo! 3603 14
VK - Mail.ru Group 3057 14
Intel Corporation 11262 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 13
Opera Software 329 13
AMD - Advanced Micro Devices 3661 13
Telegram Group 805 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Xiaomi 1095 7
Huawei 3222 7
Blink 34 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Lenovo Group 2077 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
Элемент ГК - Elementec 1523 6
Alibaba Group 353 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Alibaba UCWeb - Alibaba UC Mobile Business Group - Alibaba Mobile Operating System 14 5
GitHub 487 5
Oracle Corporation 6035 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 4
Rambler Group - Рамблер ГК 811 4
Lenovo Motorola 3463 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 4
Sony 6145 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 3
Mozilla Foundation 92 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
LinkedIn 558 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
Yandex Reklamcilik Hizmetleri - Яндекс Рекламные Услуги 2 2
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 4 2
ConocoPhillips 19 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
AllianceBernstein Holding - Bernstein Research 10 1
Amoco 6 1
Mobil - Мобил 15 1
Y Combinator - венчурный фонд 44 1
Standard Oil 1 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Совкомбанк ПАО 171 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 2 1
Star Media 12 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 1
Golden Brick Capital Management 3 1
Hagens Berman 6 1
Sequoia Capital 102 1
British Airways - British Midland International 120 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Открытие ФК 2713 1
Visa International 1809 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Президент Российской Федерации 3770 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
Парламент Австралии - Parliament of Australia 7 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Правительство Москвы 1640 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 1
Прокуратура США - Федеральный прокурор США - United States Attorney, Federal prosecutor 16 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 10 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 66 1
Администрация Президента РФ 904 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 3
Web development - Веб-разработка 0 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 127
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 49
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 25
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 22
Website - Вебсайт 9736 22
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 14
Google Android смартфоны 793 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 10
Google Android-приложения и разработчики 326 9
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1081 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 8
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 7
ARM64 - Архитектура процессора 1261 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 6
Google Android устройства 605 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 5
Micorosft Windows Insider 86 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 5
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 454 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 4
Google Chrome - браузер 1270 91
Microsoft Windows 10 11713 85
Mozilla Firefox - браузер 1738 85
Microsoft Edge - браузер 1891 61
Google Android 11959 59
Apple Safari - браузер 743 56
Opera Browser - Браузер 923 53
Apple iOS 6422 46
Linux OS 7669 37
Microsoft Windows 7 1780 32
Apple macOS 1457 28
Microsoft Windows 2104 27
Microsoft Internet Explorer (IE) - Интернет Эксплорер - браузер 586 23
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 22
Microsoft Windows XP 2291 22
Microsoft Bing 343 20
Google Play - Google Store - Android Market 2732 20
Google Chrome OS 336 19
Microsoft Windows 11 125 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 17
Chromium - Браузер 177 17
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 15
Vivaldi - Браузер 59 14
Apple macOS X - Rhapsody 1495 14
Microsoft Windows 2000 2856 13
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 54 13
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 179 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 12
Google YouTube - Видеохостинг 2277 10
Opera Mini - браузер 206 10
JavaScript - JS - язык программирования 959 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 9
Apple iPad 3663 9
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 100 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 9
Apple - App Store 2437 8
Baidu 254 8
Microsoft Store 254 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 7
Microsoft Windows Mobile 10 87 7
Исанин Антон 9365 12
Путин Владимир 2542 6
Исаев Владимир 12 5
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 69 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 4
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 3
Eich Brendan - Айк Брендан 12 3
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 3
Дуров Павел 230 2
Blass Evan - Бласс Эван 34 2
Белоусов Сергей 233 2
Бакунов Григорий 21 2
Saraswat Rudra - Сарасват Рудра 3 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 2
Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 2
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 6 2
Волож Аркадий 212 2
Малькевич Александр 2 1
Воробьев Сергей 13 1
Прянишников Николай 285 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Иванов Роман 15 1
Манджиков Очир 56 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Сергеев Михаил 52 1
Овчинников Сергей 30 1
Арсентьев Андрей 56 1
Калинин Андрей 20 1
Алкснис Виктор 66 1
Паршин Максим 200 1
Fishkin Rand - Фишкин Рэнд 1 1
Грачев Антон 8 1
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 24 1
Clegg Nick - Клегг Ник 5 1
Степанов Николай 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Европа 12319 8
Индия - Республика 4263 8
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 7
Турция - Турецкая республика 1708 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
Япония 10069 5
Норвегия - Королевство 1155 5
Южная Корея - Республика 4394 5
Польша - Республика 1559 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Украина 6212 5
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 4
Америка Северная 2650 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 3
США - Калифорния 3381 3
Испания - Королевство 2917 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 3
Канада 3319 3
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Швеция - Королевство 2072 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Нидерланды 2197 2
Казахстан - Республика 4467 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Турция - Стамбул 130 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Китай - Тайвань 2115 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Колумбия - Республика 476 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 54
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 53
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 5
Юриспруденция 1629 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
"корпорация добра" 8 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Федеральное законодательство 1944 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
Торговая марка - Товарный знак 1107 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Webmaster - Вебмастер 22 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 191 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 32 1
Английский язык 764 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Истец 142 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 1
Ctrl 69 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
The Verge - Издание 482 13
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
ZDnet 584 6
Reddit 221 6
Windows Central 19 5
GizmoChina 90 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
NYT - The New York Times 956 4
The Register 1286 4
9to5Google 30 3
91Mobiles 590 3
Bloomberg 1009 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 3
Forbes - Форбс 591 3
FT - Financial Times 1118 3
Windowslatest 13 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Ars Technica 364 2
Roem.ru - Роем.ру 40 2
Digg 65 2
TechSpot 31 2
Liliputing 33 2
Tom’s Hardware 127 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
TechRadar 88 1
WABetaInfo 4 1
The Guardian - Британская газета 320 1
ComputerWorld 139 1
Mashable 366 1
TorrentFreak (TF) 93 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Bloomberg Businessweek 121 1
Independent 98 1
Microsoft Tech Community 1 1
Huawei Central 9 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 10 1
PR Newswire 48 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Times 500 1
Мобильные системы 94 1
Net Applications 114 18
IDC - International Data Corporation 4671 5
NetMarketShare Web Analytics 29 5
Gartner - Гартнер 3301 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 2
Forrester Research 810 1
Strategy Analytics 283 1
500 Startups 4742 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
California Crane School 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
Microsoft Build - конференция 35 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192171, в очереди разбора - 947857.
Создано именных указателей - 86801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
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