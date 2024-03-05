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Индексная книга (каталог) CNews*
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StatCounter

StatCounter

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.03.2024 Linux на ПК прорвался через барьер 4%. Это исторический рекорд

Linux пробил 4-процентный потолок Доля свободной GNU/Linux на рынке настольных операционных систем впервые превысила 4%. Соответствующие данные по итогам февраля 2024 г. приводит сервис статистики Statcounter, который также ведет мониторинг ситуации на рынках веб-браузеров и поисковых систем. Важно отметить, что в зафиксированных сервисом 4,03% не входят персональные компьютеры, работающ
04.04.2023 Популярность Windows 11 стремительно взлетела до небес

чем за полтора года заняла почти 21% мирового рынка Windows-компьютеров. Об этом говорится в отчете StatCounter за март 2023 г. По меркам современных операционных систем это стремительный взлет
08.11.2018 Eset обнаружила целевую атаку на криптобиржу Gate.io

Вирусная лаборатория Eset выявила целевую атаку на популярную криптовалютную биржу Gate.io. Для кражи средств пользователей финансового сервиса злоумышленники скомпрометировали StatCounter – платформу для анализа веб-трафика. StatCounter используется для сбора статистики посещений сайтов. По собственным данным, у платформы больше двух миллионов сайтов-участнико
05.03.2012 Конец эпохи: Opera больше не самый популярный мобильный браузер

Веб-браузер, интегрированный в мобильную платформу Android, в конце февраля 2012 г. вышел на место самого популярного мобильного веб-браузера в мире. Об этом сообщает аналитический ресурс StatCounter. По состоянию на конец февраля на Android-браузер пришлось 22,67% всех посещений, на Opera - 21,70% (о каких версиях браузера идет речь, не отмечается), на Safari - 21,06% (только i
06.02.2012 Internet Explorer нарастил долю в России на фоне мирового обвала

По данным портала веб-статистики StatCounter, с января 2011 г. по январь 2012 г. общая доля браузера Microsoft в мире сократилась с 46% до 37,45%. Значительное падение доли Internet Explorer наблюдалось, к примеру, в США, Евро
21.12.2009 Firefox 3.5 стал самым популярным в мире

Согласно данным ресурса StatCounter, браузер Firefox 3.5 от компании Mozilla впервые обошел своего главного конкурент
24.03.2009 Windows Vista заняла треть рынка США

Компания Microsoft на прошлой недели совершила в США достаточно серьезный прорыв, считает компания StatCounter: операционной системе Windows Vista впервые удалось удержать более 30% рынка в те

Публикаций - 478, упоминаний - 562

StatCounter и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 300
Google LLC 12688 233
Apple Inc 13154 124
Yandex - Яндекс 9216 82
Intel Corporation 12811 39
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Samsung Electronics 11064 31
X Corp - Twitter 2938 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
Meta Platforms - Facebook 4621 25
VK - Mail.ru Group 3602 24
Huawei 4676 23
Microsoft Corporation - GitHub 1075 21
Yahoo! 3726 19
Lenovo Group 2446 19
Xiaomi - Сяоми 2231 19
HP Inc. 5883 16
Otello Corporation - Opera Software 340 14
Blink 58 13
Mozilla Foundation 208 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
Telegram Group 2940 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Acer Group - Acer Inc 2776 12
OpenAI 541 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Dell EMC 5180 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 9
Nvidia Corp 4002 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ред Софт - Red Soft 1236 8
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Proton Technologies AG 54 7
Ростелеком 10948 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Связной ГК 1401 3
Visa International 1993 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Совкомбанк ПАО 316 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Yandex Reklamcilik Hizmetleri - Яндекс Рекламные Услуги 2 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 5 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
101Hotels.com 456 2
Apollo Global Management 11 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 283
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 229
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 126
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 91
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 81
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 67
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 66
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 66
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 60
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 52
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 39
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 37
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 35
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 33
Оповещение и уведомление - Notification 5943 33
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 32
Application store - магазин приложений 1463 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 32
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 28
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 27
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 26
Google Android - приложения и разработчики 735 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 25
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 24
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 24
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 23
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 22
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 21
Microsoft Windows 16882 302
Google Chrome - браузер 1701 195
Microsoft Windows 10 1938 164
Microsoft Windows 11 827 146
Mozilla Firefox - браузер 1951 135
Google Android 15243 130
Linux OS 11533 128
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 117
Apple macOS 2419 112
Opera Browser - Браузер 1050 98
Apple iOS 8583 90
Apple Safari - браузер 896 88
Microsoft Windows 7 2007 74
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 55
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 44
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 43
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 42
Microsoft Windows XP 2431 42
Vivaldi - Браузер 108 41
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 40
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 38
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 32
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 30
Google YouTube - Видеохостинг 3002 29
Apple iPad 4011 27
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 24
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 65 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 22
Apple - App Store 3109 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 20
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 20
Microsoft Office 4170 18
Google Chromebook - Google Хромбук 239 17
Microsoft 365 Copilot 248 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
Microsoft Office 365 1042 16
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 16
Apple iPhone 6 4861 15
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 12
Перов Евгений 97 11
Путин Владимир 3454 11
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 6
Warren Tom - Уоррэн Том 9 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Smith Brad - Смит Брэд 104 5
Исаев Владимир 15 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 4
Дуров Павел 329 4
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 9 3
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 3
Тарасов Сергей 47 3
Калякин Павел 79 3
Eich Brendan - Айк Бренден 15 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Паршин Максим 323 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Бакунов Григорий 22 2
Березкин Григорий 42 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Комлев Николай 113 2
Saraswat Rudra - Сарасват Рудра 3 2
Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 2
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 6 2
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 15 2
Мосеев Виталий 16 2
Шилина Мила 8 2
Альперович Дмитрий 10 2
Clegg Nick - Клегг Ник 11 2
Чернов Федор 35 2
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Ruddock David - Руддок Дэвид 2 2
Белоусов Сергей 254 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 289
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 162
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 75
Европа 24964 36
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Южная Корея - Республика 7052 14
Япония 13807 13
Индия - Bharat 5870 13
Франция - Французская Республика 8177 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Украина 7928 11
Норвегия - Королевство 1858 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Канада 5082 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Испания - Королевство 3840 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Ирландия - Республика 1051 6
Польша - Республика 2031 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Китай - Тайвань 4245 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Калифорния 4829 5
Казахстан - Республика 6048 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Америка - Американский регион 2206 4
Бельгия - Королевство 1192 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Нидерланды 3746 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Израиль 2856 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 2
Германия - Берлин 732 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 36
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 34
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