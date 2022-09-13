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Google Chromebook Google Хромбук

Google Chromebook - Google Хромбук

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.09.2022 Суперпроект Google по созданию «убийц» MacBook провалился. Команда распущена, разработка прекращена

Pixelbook, Google не смогла поддерживать столь высокую планку. В октябре 2019 г. свет увидел новый хромбук Pixelbook Go, являвшийся уменьшенной и упрощенной копией оригинального Pixelbook. Как
20.01.2022 Создан дешевый «убийца» хромбуков на Windows 11 и ARM-процессоре

ния Lenovo анонсировала новый планшетный компьютер 10w, внутри которого есть Windows, но нет процессора Intel или AMD. Планшет работает на ОС Microsoft Windows и представляет собой прямого конкурента хромбуков – недорогих мобильных ПК на базе Google Chrome OS, ориентированных в первую очередь на образовательный сегмент. По умолчанию Lenovo 10w – это именно планшет. Превратить его в ноутбук

22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ

ений операционной системы Google Chrome OS 91, выпущенных подряд, вызывают проблемы у пользователей хромбуков. Причем, как отмечает ресурс Android Police, одна неприятнее другой. Наиболее серье
17.12.2020 Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки

и требует отнюдь не слабого «железа». К примеру, подойдет недавно выпущенный «хромбук» HP Pro c640 Chromebook Enterprise, цена которого в рознице превышает $1,1 тыс.
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото

Acer представила свой первый хромбук на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 7c – Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H/CP513-1HL) и Acer Chromebook Enterprise Spin 513. В новы
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»

ппой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО для виртуализации, выпустила Parallels Desktop для Chromebook Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании. Новинка из серии Parall
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook

Parallels представила решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на корпоративных устройс
24.09.2020 AMD выпускает первые мобильные процессоры для Chromebook на базе Zen-архитектуры

ске первых мобильных процессоров AMD Ryzen и новейших мобильных процессоров AMD Athlon для платформ Chromebook, которые обеспечивают до 178% более быстрый просмотр веб-страниц по сравнению с пр
23.09.2020 AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе

омпания AMD провела показ линейки новых мобильных процессоров, созданных специально для установки в хромбуки – ноутбуки на базе Google Chrome OS. Серия включает пять моделей, среди которых есть
11.08.2020 Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows

Премиальный хромбук Компания Dell выпустила ноутбук Latitude 7410 Chromebook Enterprise премиум-класса. Модель относится к сегменту хромбуков и поставляется бе
11.06.2020 HP представила два новых ноутбука семейства HP Chromebook

HP Inc. представила два новых ноутбука в портфолио HP Chromebook. Модель HP Chromebook x360 14c – устройство премиального сегмента с улучшен
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22

с, руководитель подразделения корпоративных персональных систем HP Inc. – Наши новые ноутбуки серии Chromebook и мобильные тонкие клиенты созданы специально для бизнес-пользователей, которые мо
30.01.2020 HP представила ноутбуки серии Chromebook для цифрового образования

ьзуют хромбуки, и HP является крупнейшим производителем ноутбуков в этой категории. Новые модели HP Chromebook 11 G8 Education Edition (EE), HP Chromebook 11A G8 EE, HP Chromebook
19.11.2019 HP представила новое портфолио продуктов и услуг Chrome Enterprise

ть преимущества современной операционной системы. Новое портфолио HP включает в себя трансформер HP Chromebook Enterprise x360 14E G1 – идеальное решение для современных пользователей облачных

04.09.2019 Acer представила линейку Chromebook. Фото

Acer представила четыре новые модели Chromebook, сочетающих производительность, портативность и длительное время автономной работы
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD

На конференции Acer анонсировала также новые хромбуки для учебы и бизнеса, обновленные компактные лэптопы Spin 3 и Travelmate P6 для бизне
25.01.2019 Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019

я в школах K-12. «Наш 11,6-дюймовый форм-фактор стал основой линейки образовательных продуктов Acer Chromebook после запуска в 2011 году, – сказал Джеймс Лин, генеральный менеджер подразделения
24.01.2019 Microsoft показала семь крайне дешевых ноутбуков на Windows 10 - «убийц» ChromeBook

х имеют расширенный набор возможностей, которые также могут пригодиться инженерам и художникам. Основная цель Microsoft в продвижении дешевых Windows-ноутбуков заключается в борьбе против Google с ее хромбуками и завоевании образовательного сегмента компьютерного рынка. Доступная «семерка» Анонсированные Microsoft мобильные ПК произведены компаниями Lenovo (Китай), Acer (Тайвань) и Dell (СШ
23.01.2019 Acer представила прочные 12-дюймовые Chromebook для учебы

Acer на образовательной выставке BETT 2019 представила свои первые 12-дюймовые Chromebook: Acer Chromebook Spin 512 и Chromebook 512. Устройства предназначены
29.12.2018 Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках»

тивной ОС Google разрабатывает систему загрузки нескольких операционных систем для ноутбуков класса Chromebook, которая, помимо специально разработанной для этих целей Chrome OS, также позволит
28.05.2018 Acer выпустила первый Chromebook-трансформер с диагональю 15,6 дюймов

Первый Chromebook-трансформер с диагональю 15,6 дюймов Компания Acer на ежегодном мероприятии Next@A
30.03.2018 Chromebook в форме планшета

Новый планшетный компьютер Acer Chromebook Tab 10 стал первым устройством подобного класса, работающим на базе операционной системы Chrome OS. Acer Chromebook Tab 10 оснащён экраном на матрице IPS диагональю 9,7 дюйма

29.03.2018 Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений

Acer представила Chromebook Tab 10 — первый планшет на базе операционной системы Chrome OS, специально разработанный для учебных заведений, чтобы расширить и дополнить образовательный процесс за счёт повышения

02.05.2017 В Сети появились первые изображения «убийцы Chromebook» Microsoft. Фото

ечь о недорогих ноутбуках класса low-end – прямых конкурентах «облачных» портативных решений Google Chromebook, о которых CNews сообщал две недели назад со ссылкой на опубликованные в Сети выде
02.03.2017 Google прекратил производство «хромбуков»

атьGoogle официально приняла решение отказаться от производства своих ноутбуков под торговой маркой Chromebook Pixel. Об этом решении официально объявил Рик Остерло (Rick Osterloh), старший виц
28.02.2017 Десятки тысяч «хромбуков» по всему миру перестали работать после обновления ПО

хромбуков не смогли выполнить вход в систему, а часть ПК потеряла доступ к интернету. Отметим, что хромбуки, которые позиционируются как ПК для образовательных целей, очень популярны в школах

27.01.2017 Acer показала новый хромбук-трансформер с электронным пером Wacom

Компания Acer представила новый хромбук-трансформер Acer Chromebook Spin 11 (R751T), разработанный специально для учебных заведений. Он поставляется с
24.01.2017 Отныне на всех новых «хромбуках» работают приложения для Android

поддерживать ноутбуки, представленные в январе текущего года на выставке CES 2017 – два новых Acer Chromebook, а также Samsung Chromebook Plus и Pro. «Эти гаджеты будут поставляться с м
06.01.2017 Samsung представила игровой ноутбук и новые Chromebook

экраном диагональю 17,3 дюйма, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти, имеет жесткий диск SSD объемом до 512 ГБ и обычный жесткий диск объемом 1 ТБ и весит 3,8 кг. Модель имеет клавиатуру Volcano. Chromebook — на ARM и Intel Одновременно Samung презентовала два новых Chromebook — ноутбуков под управлением Chrome OS, созданных при участии корпорации Google. Данные устройства имеют

28.12.2016 Новый ноутбук на Google Chrome OS станет «убийцей» MacBook

овит «убийцу» MacBookКомпания Asus готовит к релизу новую модель в своей линейке «хромбуков» — Asus Chromebook C302CA, которая может составить конкуренцию Apple MacBook. По информации Chrome Un
20.05.2016 «Хромбуки» впервые обогнали по продажам Apple Mac

 сегменте низкобюджетных ноутбуков, на который она тоже рассчитывает, написал он. «Хромбук» Hisense Chromebook за $149 На прошедшей на днях конференции Google I/O представители Google заявили о
28.01.2016 HP выпустила новый «хромбук» для учебных заведений

Компания HP Inc. представила HP Chromebook 11 G4 Education Edition (EE) — легкий ноутбук, предназначенный для учащихся и преп
04.08.2015 Удар по «хромбукам»: Acer выпустила ноутбуки с Windows 10 по рекордно низкой цене

e. Несмотря на наличие полноценной ОС, стоимость ноутбуков Cloudbook не выше стоимости большинства «хромбуков». Характеристики Объединяют ноутбуки и другие характеристики. Обе модели оснащены 2
01.04.2015 Google представил рекордно дешевые хромбуки и компьютер размером с флешку

-магазине Amazon и американской сети Walmart, выпустили китайские производители Haier (модель Haier Chromebook 11) и Hisense (Hisense Chromebook). Обе новинки оснащены 11,6-дюймовым дисп
30.03.2015 Microsoft готовит сверхдешевые ноутбуки для конкуренции с Google

буки с такими чипами должны поступить в продажу по примерной цене $179 и ниже. Сейчас самый дешевый хромбук — Acer C720. Он оснащается процессором Intel Celeron и стоит $199. Хромбуки представл
12.03.2015 Google анонсировал «убийцу» Macbook с вдвое большим числом портов

Спустя год после выпуска алюминиевого ноутбука с дисплеем повышенной четкости Chromebook Pixel корпорация Google представила модель второго поколения. Зарубежные СМИ окрес
12.02.2015 Google готовит к выпуску новый премиальный ноутбук

Корпорация Google готовит к выпуску второе поколение флагманского «хромбука» Chromebook Pixel. В штаб-квартире уже давно тестируют новое устройство, оно имеет кодовое имя
06.01.2015 Хромбуки входят в зону комфорта и роста

экраном – так посчитали в компании Acer. Результатом волевого сдвига стало появления хромбука Acer Chromebook 15 – первого лэптопа этого класса с экраном диагональю 15,6 дюймов с разрешением м
03.10.2014 Acer Chromebook 13 с процессором Nvidia Tegra K1 появится в России в ноябре

модель с повышенной производительностью для работы с графическими приложениями, играми и пр. — Acer Chromebook 13. Устройство является первым на рынке хромбуком с 4-ядерным мобильным процессоро
15.09.2014 Новинки IFA 2014: смартфоны, часы и конкуренты хромбукам

всех, что мы видели». В это легко поверить.Chromebook VS Windows with Bing В недавнем материале про хромбуки на ZOOM мы рассказывали о том, что производитель всея Windows, Microsoft, готовит св

Публикаций - 239, упоминаний - 449

Google Chromebook и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 130
Acer Group - Acer Inc 2776 77
Microsoft Corporation 25775 72
Intel Corporation 12811 68
Apple Inc 13156 60
HP Inc. 5883 58
Samsung Electronics 11065 53
Lenovo Group 2447 50
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 37
Dell EMC 5180 36
AMD - Advanced Micro Devices 4641 27
Nvidia Corp 4002 25
Toshiba Corporation 2980 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 9
Broadcom - VMware 2610 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Huawei 4677 7
Citrix Systems 868 7
Sony 6739 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 6
Canalys 236 5
Wacom 143 5
X Corp - Twitter 2938 5
Qualcomm Technologies 1974 5
LG Electronics 3735 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Fujitsu 2105 5
A4tech 107 4
Google Russia - Гугл Россия 226 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
HTC Corporation 1512 4
Dropbox 527 4
Compal Electronics 137 3
Google - Neverware 3 3
Best Buy 223 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
О2О Холдинг 61 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Nike 195 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Intel Capital 148 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Vector Capital 15 1
Sanavo Capital Partners 2 1
Maxifield Capital 2 1
JIP - Japan Industrial Partners 14 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Moor Insights & Strategy 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Apache Software Foundation - ASF 231 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 176
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 142
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 94
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Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 90
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 35
Китай - Тайвань 4245 20
Европа 24964 18
Япония 13807 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Африка - Африканский регион 3641 10
Ближний Восток 3154 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Индия - Bharat 5870 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Германия - Берлин 732 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Канада 5082 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Америка - Американский регион 2206 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Франция - Французская Республика 8177 5
США - Вашингтон - Редмонд 238 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Испания - Королевство 3840 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
США - Калифорния 4829 3
Нидерланды 3746 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 41
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Образование в России 2893 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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