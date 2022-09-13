Google Chromebook - Google Хромбук

Суперпроект Google по созданию «убийц» MacBook провалился. Команда распущена, разработка прекращена Pixelbook, Google не смогла поддерживать столь высокую планку. В октябре 2019 г. свет увидел новый хромбук Pixelbook Go, являвшийся уменьшенной и упрощенной копией оригинального Pixelbook. Как

Создан дешевый «убийца» хромбуков на Windows 11 и ARM-процессоре ния Lenovo анонсировала новый планшетный компьютер 10w, внутри которого есть Windows, но нет процессора Intel или AMD. Планшет работает на ОС Microsoft Windows и представляет собой прямого конкурента хромбуков – недорогих мобильных ПК на базе Google Chrome OS, ориентированных в первую очередь на образовательный сегмент. По умолчанию Lenovo 10w – это именно планшет. Превратить его в ноутбук

Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ ений операционной системы Google Chrome OS 91, выпущенных подряд, вызывают проблемы у пользователей хромбуков. Причем, как отмечает ресурс Android Police, одна неприятнее другой. Наиболее серье

Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки и требует отнюдь не слабого «железа». К примеру, подойдет недавно выпущенный «хромбук» HP Pro c640 Chromebook Enterprise, цена которого в рознице превышает $1,1 тыс.

Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото Acer представила свой первый хромбук на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 7c – Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H/CP513-1HL) и Acer Chromebook Enterprise Spin 513. В новы

Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» ппой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО для виртуализации, выпустила Parallels Desktop для Chromebook Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании. Новинка из серии Parall

Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook Parallels представила решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на корпоративных устройс

AMD выпускает первые мобильные процессоры для Chromebook на базе Zen-архитектуры ске первых мобильных процессоров AMD Ryzen и новейших мобильных процессоров AMD Athlon для платформ Chromebook, которые обеспечивают до 178% более быстрый просмотр веб-страниц по сравнению с пр

AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе омпания AMD провела показ линейки новых мобильных процессоров, созданных специально для установки в хромбуки – ноутбуки на базе Google Chrome OS. Серия включает пять моделей, среди которых есть

Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows Премиальный хромбук Компания Dell выпустила ноутбук Latitude 7410 Chromebook Enterprise премиум-класса. Модель относится к сегменту хромбуков и поставляется бе

HP представила два новых ноутбука семейства HP Chromebook HP Inc. представила два новых ноутбука в портфолио HP Chromebook. Модель HP Chromebook x360 14c – устройство премиального сегмента с улучшен

HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 с, руководитель подразделения корпоративных персональных систем HP Inc. – Наши новые ноутбуки серии Chromebook и мобильные тонкие клиенты созданы специально для бизнес-пользователей, которые мо

HP представила ноутбуки серии Chromebook для цифрового образования ьзуют хромбуки, и HP является крупнейшим производителем ноутбуков в этой категории. Новые модели HP Chromebook 11 G8 Education Edition (EE), HP Chromebook 11A G8 EE, HP Chromebook

HP представила новое портфолио продуктов и услуг Chrome Enterprise ть преимущества современной операционной системы. Новое портфолио HP включает в себя трансформер HP Chromebook Enterprise x360 14E G1 – идеальное решение для современных пользователей облачных

Acer представила линейку Chromebook. Фото Acer представила четыре новые модели Chromebook, сочетающих производительность, портативность и длительное время автономной работы

Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD На конференции Acer анонсировала также новые хромбуки для учебы и бизнеса, обновленные компактные лэптопы Spin 3 и Travelmate P6 для бизне

Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019 я в школах K-12. «Наш 11,6-дюймовый форм-фактор стал основой линейки образовательных продуктов Acer Chromebook после запуска в 2011 году, – сказал Джеймс Лин, генеральный менеджер подразделения

Microsoft показала семь крайне дешевых ноутбуков на Windows 10 - «убийц» ChromeBook х имеют расширенный набор возможностей, которые также могут пригодиться инженерам и художникам. Основная цель Microsoft в продвижении дешевых Windows-ноутбуков заключается в борьбе против Google с ее хромбуками и завоевании образовательного сегмента компьютерного рынка. Доступная «семерка» Анонсированные Microsoft мобильные ПК произведены компаниями Lenovo (Китай), Acer (Тайвань) и Dell (СШ

Acer представила прочные 12-дюймовые Chromebook для учебы Acer на образовательной выставке BETT 2019 представила свои первые 12-дюймовые Chromebook: Acer Chromebook Spin 512 и Chromebook 512. Устройства предназначены

Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках» тивной ОС Google разрабатывает систему загрузки нескольких операционных систем для ноутбуков класса Chromebook, которая, помимо специально разработанной для этих целей Chrome OS, также позволит

Acer выпустила первый Chromebook-трансформер с диагональю 15,6 дюймов Первый Chromebook-трансформер с диагональю 15,6 дюймов Компания Acer на ежегодном мероприятии Next@A

Chromebook в форме планшета Новый планшетный компьютер Acer Chromebook Tab 10 стал первым устройством подобного класса, работающим на базе операционной системы Chrome OS. Acer Chromebook Tab 10 оснащён экраном на матрице IPS диагональю 9,7 дюйма

Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений Acer представила Chromebook Tab 10 — первый планшет на базе операционной системы Chrome OS, специально разработанный для учебных заведений, чтобы расширить и дополнить образовательный процесс за счёт повышения

В Сети появились первые изображения «убийцы Chromebook» Microsoft. Фото ечь о недорогих ноутбуках класса low-end – прямых конкурентах «облачных» портативных решений Google Chromebook, о которых CNews сообщал две недели назад со ссылкой на опубликованные в Сети выде

Google прекратил производство «хромбуков» атьGoogle официально приняла решение отказаться от производства своих ноутбуков под торговой маркой Chromebook Pixel. Об этом решении официально объявил Рик Остерло (Rick Osterloh), старший виц

Десятки тысяч «хромбуков» по всему миру перестали работать после обновления ПО хромбуков не смогли выполнить вход в систему, а часть ПК потеряла доступ к интернету. Отметим, что хромбуки, которые позиционируются как ПК для образовательных целей, очень популярны в школах

Acer показала новый хромбук-трансформер с электронным пером Wacom Компания Acer представила новый хромбук-трансформер Acer Chromebook Spin 11 (R751T), разработанный специально для учебных заведений. Он поставляется с

Отныне на всех новых «хромбуках» работают приложения для Android поддерживать ноутбуки, представленные в январе текущего года на выставке CES 2017 – два новых Acer Chromebook, а также Samsung Chromebook Plus и Pro. «Эти гаджеты будут поставляться с м

Samsung представила игровой ноутбук и новые Chromebook экраном диагональю 17,3 дюйма, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти, имеет жесткий диск SSD объемом до 512 ГБ и обычный жесткий диск объемом 1 ТБ и весит 3,8 кг. Модель имеет клавиатуру Volcano. Chromebook — на ARM и Intel Одновременно Samung презентовала два новых Chromebook — ноутбуков под управлением Chrome OS, созданных при участии корпорации Google. Данные устройства имеют

Новый ноутбук на Google Chrome OS станет «убийцей» MacBook овит «убийцу» MacBookКомпания Asus готовит к релизу новую модель в своей линейке «хромбуков» — Asus Chromebook C302CA, которая может составить конкуренцию Apple MacBook. По информации Chrome Un

«Хромбуки» впервые обогнали по продажам Apple Mac сегменте низкобюджетных ноутбуков, на который она тоже рассчитывает, написал он. «Хромбук» Hisense Chromebook за $149 На прошедшей на днях конференции Google I/O представители Google заявили о

HP выпустила новый «хромбук» для учебных заведений Компания HP Inc. представила HP Chromebook 11 G4 Education Edition (EE) — легкий ноутбук, предназначенный для учащихся и преп

Удар по «хромбукам»: Acer выпустила ноутбуки с Windows 10 по рекордно низкой цене e. Несмотря на наличие полноценной ОС, стоимость ноутбуков Cloudbook не выше стоимости большинства «хромбуков». Характеристики Объединяют ноутбуки и другие характеристики. Обе модели оснащены 2

Google представил рекордно дешевые хромбуки и компьютер размером с флешку -магазине Amazon и американской сети Walmart, выпустили китайские производители Haier (модель Haier Chromebook 11) и Hisense (Hisense Chromebook). Обе новинки оснащены 11,6-дюймовым дисп

Microsoft готовит сверхдешевые ноутбуки для конкуренции с Google буки с такими чипами должны поступить в продажу по примерной цене $179 и ниже. Сейчас самый дешевый хромбук — Acer C720. Он оснащается процессором Intel Celeron и стоит $199. Хромбуки представл

Google анонсировал «убийцу» Macbook с вдвое большим числом портов Спустя год после выпуска алюминиевого ноутбука с дисплеем повышенной четкости Chromebook Pixel корпорация Google представила модель второго поколения. Зарубежные СМИ окрес

Google готовит к выпуску новый премиальный ноутбук Корпорация Google готовит к выпуску второе поколение флагманского «хромбука» Chromebook Pixel. В штаб-квартире уже давно тестируют новое устройство, оно имеет кодовое имя

Хромбуки входят в зону комфорта и роста экраном – так посчитали в компании Acer. Результатом волевого сдвига стало появления хромбука Acer Chromebook 15 – первого лэптопа этого класса с экраном диагональю 15,6 дюймов с разрешением м

Acer Chromebook 13 с процессором Nvidia Tegra K1 появится в России в ноябре модель с повышенной производительностью для работы с графическими приложениями, играми и пр. — Acer Chromebook 13. Устройство является первым на рынке хромбуком с 4-ядерным мобильным процессоро