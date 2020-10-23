Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото

Acer представила свой первый хромбук на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 7c – Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H/CP513-1HL) и Acer Chromebook Enterprise Spin 513. В новых моделях ультрапортативная конструкция сочетается с высокой производительностью, длительным временем автономной работы и возможностью использования связи 4G LTE для постоянного подключения к Сети.

«Acer рада представить на рынке наши первые хромбуки на базе платформы Snapdragon 7c, которые обладают производительностью и полным набором функций, необходимыми для полноценного раскрытия огромного потенциала Chrome, — отметил Джеймс Лин (James Lin), генеральный директор подразделения ноутбуков и ИТ-продуктов компании Acer. — Сотрудники компаний и студенты в основном перешли на удаленную работу и обучение из дома, поэтому Acer предлагает решения, которые способны обеспечить их новые потребности. В данном случае, это — хромбуки, способные справиться с любыми повседневными задачами, обладающие длительным временем автономной работы и возможностью безопасно подключаться к интернету практически где угодно».

Acer Chromebook Spin 513 создан на базе вычислительной платформы Snapdragon 7c с 8-нм восьмиядерным процессором Qualcomm Kryo 468, который обеспечивает улучшенную многозадачность и мгновенную скорость реакции на команды пользователя. Помимо этого, встроенная графическая подсистема Qualcomm Adreno 618 позволяет наслаждаться онлайн-играми и смотреть потоковое видео в высоком качестве. Новый хромбук способен проработать от одного заряда до 14 часов, то есть целый рабочий или учебный день.

Также новинка может быть оборудована модулем 4G LTE для постоянного подключения к интернету. Он гарантирует, что пользователи сохранят доступ к своему личному облаку, приложениям, расширениям и многому другому, чтобы сосредоточиться на работе, учебе и хобби, даже в местах без доступной сети Wi-Fi.

Тонкий и ультрапортативный дизайн хромбука позволяет с комфортом использовать все возможности Acer Chromebook Spin 513. При этом устройство оборудовано прочной и стильной алюминиевой верхней крышкой, а его экран и тачпад защищены стеклом Corning Gorilla Glass, которое обеспечивает устойчивость к царапинам и повреждениям. Узкие рамки вокруг экрана позволили добиться соотношения дисплея к корпусу в 78%, чтобы все внимание пользователя сосредоточилось на 13,3-дюймовом сенсорном IPS-экране с поддержкой разрешения Full HD.

Acer Chromebook Spin 513 весит менее 1,2 кг при толщине корпуса 15,55 мм, а по размеру он едва больше листа бумаги. Устройство также может поставляться в версии с подсветкой клавиатуры, чтобы обеспечить комфортную работу в любых условиях освещения.

Пара креплений экрана с возможностью поворота на 360 градусов позволяют развернуть хромбук в одно из четырех положений: режим раскладушки для традиционного ввода с клавиатуры, режим планшета, экрана и «палатки» для презентаций или при работе в ограниченном пространстве. Помимо этого, два встроенных микрофона обеспечивают качество и высокую четкость звука во время видеоконференций, использования Google Assistant или общения с друзьями в Google Meet.

Беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac с технологией 2x2 MIMO и возможностью подключения к 4G LTE позволяет оставаться на связи дома, в офисе или в дороге. Хромбук оборудован двумя полнофункциональными портами USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), подключением к DisplayPort через USB-C и зарядкой через USB. Также на корпусе есть разъем USB 3.2 Type-A, а беспроводные периферийные устройства можно подключить к системе через Bluetooth 5.0.

Chromebook Spin 513 поддерживает установку до 8 ГБ памяти SDRAM LPDDR4X и накопителя с максимальной емкостью до 128 ГБ.

Acer Chromebook Enterprise Spin 513 обеспечивает безопасность, поддержку корпоративных функций и экономию средств, помогая компаниям эффективно управлять своими устройствами независимо от их количества. Компактный форм-фактор, высокая производительность, поддержка постоянного подключения к сети 4G LTE и бизнес-возможности Chrome OS создают безопасную среду для продуктивной работы сотрудников вне зависимости от того, где они находятся. ИТ-специалисты оценят комплексные функции безопасности, интегрированные в Chromebook Enterprise, а администраторам будет легко управлять обновлениями, настраивать приложения, использовать расширения и политики при помощи веб-консоли.

Благодаря автоматической регистрации ИТ-отделы смогут выдавать Acer Chromebook Enterprise Spin 513 сотрудникам сразу после приобретения. Устройство автоматически зарегистрируется в корпоративной сети при первом подключении пользователя к Сети. Chrome OS упрощает процесс развертывания, управления и поддержки «облачных» приложений для удаленных сотрудников, в итоге увеличивая время безотказной работы системы и снижая общую стоимость владения (TCO).

Компактный Acer Chromebox CXI4 — выбор для школьных лабораторий и классных комнат, семейного использования и малого бизнеса. Он обеспечивает доступ к информации и помощь в сферах, связанных с обслуживанием клиентов, и может также использоваться в качестве базы для информационных киосков или цифровых вывесок. Помимо этого, новый Chromebox можно приобрести вместе с обновлением Chrome Enterprise Upgrade, которое предоставляет сотрудникам необходимые для эффективной работы бизнес-функции.

Простой и компактный дизайн устройства экономит место, но включает в себя все необходимое для использования экосистемы Chrome. Chromebox CXI4 оборудован процессором Intel Core i7 10-го поколения и оснащен портами для подключения нескольких экранов, периферийных устройств и других аксессуаров, включая до пяти портов USB 3.2 Gen 2, порт USB 3.2 Type-C и два порта HDMI. Устройство также оборудовано беспроводным адаптером Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) и сетевым портом RJ45 для быстрого проводного или беспроводного подключения к интернету.

Ноутбук Acer Chromebook Spin 513

Установить Chromebox CXI4 очень просто: прикрепите его к задней части монитора с помощью монтажного комплекта VESA (приобретается отдельно) или поместите отдельно и закрепите с помощью замка Kensington.

Новая умная колонка Halo — это универсальное устройство, которое способно вписаться в любой интерьер благодаря своему современному дизайну. Компактный размер позволяет разместить ее практически где угодно, даже на загроможденном столе или кухонной стойке. RGB-подсветка основания колонки дает дополнительные возможности для ее кастомизации, например, синхронизацию с ритмом музыки для создания нужной атмосферы или смену цветовой схемы в зависимости от времени суток. Halo — одна из первых умных колонок с поддержкой Google Assistant и DTS sound. Новинка обеспечивает насыщенный звук, который разносится на 360 градусов и заполняет комнату.

Acer Chromebox CXI4

Дополнительный светодиодный дисплей позволит пользователям видеть время или прогноз погоды. Также в разработке находится приложение, которое даст возможность выводить на этот экран простое изображение или сообщение. Поддержка Google Assistant позволит запустить ассистента простой командой «Окей, Google», чтобы включить музыку, подкасты, новости, получить ответ на интересующий вопросы и активировать другие функции системы. Два всенаправленных микрофона легко могут отличить фоновый шум от голосовых команд и обеспечивают отличную скорость реакции на голос пользователя, а физический переключатель на корпусе колонки поможет тем, кто хочет отключить микрофон из соображений конфиденциальности.

Умная колонка Acer Halo

Новые Acer Chromebook Spin 513, Chromebook Enterprise Spin 513, Chromebox CXI4 и Chromebox CXI4 Enterprise поддерживают установку приложений через Google Play, поэтому пользователи будут иметь доступ ко всем программам и сервисам, необходимым для работы, творчества и отдыха.

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H) появится в продаже в Северной Америке в феврале 2021 г. по цене от 399,99 долларов США, и в регионе EMEA в январе 2021 г. по цене от 429 евро.

Acer Chromebook Enterprise Spin 513 появится в продаже в Северной Америке в марте 2021 г. по цене от 699,99 долларов США, и в EMEA в феврале 2021 г. по цене от 699 евро.

Acer Chromebox CXI4 выйдет на рынки Северной Америки и EMEA в I квартале 2021 г. по цене от 259,99 долларов США и 569 евро соответственно.

Acer Chromebox Enterprise CXI4 появится в продаже в Северной Америке и EMEA в I квартале 2021 г. по цене от 409,99 долларов и 639 евро соответственно.

Умная колонка Acer Halo появится в Северной Америке в I квартале 2021 г. по цене от 109,99 долларов США, а в регионе EMEA — в декабре 2020 года по цене от 119 евро.