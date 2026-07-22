Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR)

На видеокартах Nvidia пользователи нашли секретные датчики. Теперь будет легче бороться с перегревом казалось, что графические процессоры способны передавать температуру каждого отдельного чипа памяти GDDR6 и GDDR6X, а не только максимальное значение, которое отображают современные утилиты мон

Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина я настольных ПК могут становиться все дороже и дороже, в том числе и из-за роста цен на видеопамять GDDR6. По прогнозам аналитической компании TrendForce, в III квартале 2021 г. удорожание чипо

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM оментально запускать не только программы и приложения, но и самые требовательные игры. Также MSI GT76 Titan DT может похвастаться топовой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Такой набор характеристик позволит MSI GT76 Titan DT запускать все современные игры на максимальных настройках графики как минимум в течение трех лет, не о говоря о менее требовательных

Micron выпустил «самую быструю» в мире память ть производительность видеопамяти без увеличения энергопотребления. Предшественница GDDR6X – память GDDR6 – использует схему «без возврата к нулю» (Non-return-to-zero, NRZ или PAM2), но она име

Ноутбук Toshiba Qosmio X500: 4-ядерный процессор Core i7, 1 ГБ видеопамяти GDDR5 й процессор Intel Core i7-720QM c тактовой частотой 1,6@2,8 ГГц, созданный на базе архитектуры Nehalem. В роли графической подсистемы выступает адаптер Nvidia GeForce GTS 250M с 1 ГБ видеопамяти типа GDDR5 и технологией PhysX. Внешние устройства подключаются через три порта USB 2.0 или совмещенный разъем eSATA/USB. Все четыре разъема поддерживают функцию USB Sleep-and-Charge, благодаря кото

«Техносерв» испытал EMC GDDR Российский системный интегратор «Техносерв» провел первые в России испытания технологии EMC GDDR (Geographically Dispersed Disaster Restart), обеспечивающей полный автоматический перезапуск приложений, эксплуатируемых на мэйнфреймах. Статистика нескольких последних лет свидетельствует

Мощность видеокарты достигла 1 Тфлопса щность устройств впервые превысила 1 Тфлопс. Кроме того, HD 4750 — первая видеокарта с памятью GDDR5. Обе платы основаны на процессоре RV770, выполненном с использованием 55-нм технологии

Создана самая быстрая память Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о создании памяти GDDR5 с рекордной пропускной способностью 6 Гбит/с. Для сравнения, скорость передачи данных к

Видеопамять GDDR5: Samsung «сделал» конкурентов Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о разработке видеопамяти GDDR5 с рекордной пропускной способностью в 6 Гбит/с. Память рассчитана на персональные компь

Samsung готов к выпуску новой памяти для видеокарт a и ATI, а также графический ускоритель, установленный в Sony PlayStation 3, используют память типа GDDR3. Согласно планам компании, новые микросхемы, которые будут доступны для производителей

Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК ядре Banias; материнская плата 100 МГц FSB на основе чипсета Intel 855GM; память 256 МБ PC2700 DDR SDRAM (расширяется до 2 ГБ) 333 МГц; жесткий диск ёмкостью от 40.0 до 80 Гб с интерфейсом Ult

Samsung начинает продажи графической памяти GDDR4 Компания Samsung объявила о начале продаж нового типа графической памяти GDDR4 (Graphics Double Data Rate 4th Generation). Чип с объемом памяти 512 Мб изготавливается

Hynix увеличила скорость памяти DRAM дание первого в мире модуля памяти 512 Megabit GDDR4 DRAM, самого быстрого модуля памяти типа DRAM. GDDR является сверхбыстрой графической памятью DRAM, обрабатывающей движущиеся изображения и

Samsung разработал первый модуль DDR2 SDRAM на основе 70-нанометровой технологии Компания Samsung Electronics объявила о разработке первого в мире 512-мегабитного чипа DDR2 SDRAM с применением 70-нанометрового технологического процесса — впервые применяемого для изготовления памяти DRAM. Новая 70-нанометровая технология подобна 80-нм и 90-нм процессам, в настоящее

Samsung анонсировал первый 2-гигабитный модуль DDR2 SDRAM Компания Samsung Electronics объявила о выпуске первых в мире 2-гигабитных модулей памяти DDR2 SDRAM, использующих 80-нанометровую технологию. Новинка найдет применение в высокопроизводительных серверах, а также в компьютерах, работающих с видео и 3D-графикой. Samsung планирует начать ма

Nvidia теперь оснащает видеокарты графической памятью GDDR-3 ведущие в индустрии решения на рынок, компания Nvidia объявила о поставках графических карт на базе GDDR-3 памяти. При работе с графическими процессорами Nvidia GeForce FX новая технология памя

Micron Technology представил первые модули DDR SDRAM 1 Гб, произведенные по 0,11-микронному процессу 23 декабря компания Micron Technology объявила о выпуске модуля синхронной DDR SDRAM памяти емкостью 1 Гб. Этот модуль, созданный с использованием 0,11-микронного процесса,

DRAMeXchange: рынок памяти на подъеме кабря - на 50-й неделе этого года (цены сравниваются с показателями предыдущей недели): Спот-цены : SDRAM 128 Мб133 МГц$1,95-$2,3Цена выросла 256 Мб133 МГц$2,95-$3,25Цена выросла DDR 128 Мб266

GDDR3 - революция на рынке видеопамяти Компания ATI, один из крупнейших производителей графических карт, объявила о завершении разработки стандарта памяти третьего поколения, которая, скорее всего, будет называться GDDR3. Как заявили представители компании, новая память будет отличаться сверхвысокой тактовой частотой при работе - от 500 до 800 МГц, и ею планируется укомплектовывать в будущем графические а

Samsung начала поставки памяти 1 Гб DDR SDRAM Сегодня, 4 сентября, корейская корпорация Samsung объявила о начале первых поставок модулей памяти DDR SDRAM емкостью 1 Гб. Ожидается, что память будет использоваться при конструировании мощных серверов. Двумя днями раньше представители компании заявили, что новые модули памяти будут иметь в

Цена на 256 Мбит SDRAM упала ниже $5 На сегодняшних торгах спот-цена на 256 Мбит микросхемы памяти SDRAM оставалась такой же, как и 15 июня. В среднем за неделю она упала на 4,21%, а за месяц - на 22,52%. Спот-цены на 256 Мбит микросхемы SDRAM (133 МГц, 32M x 8), напротив, выросли на

Digital Life: Нашейный пульт-удавка, новая клинопись, бумажный мобильник и робот, который боится света набжается процессорами Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2,26 ГГц и выше, оперативной памятью DDR SDRAM объемом до 1 Гб, жесткими дисками объемом 20, 40, 80 и 120 Гб, а также различными оптич

Apple провела российскую презентацию нового iMac и iBook -дисков, графическая карта Nvidia GeForce2 MX с 32 Мб памяти на борту, система поддерживает до 1 Гб SDRAM PC133, жесткий диск объемом до 60 Гб. На все новые iMac предустанавливается целый набор

Intel: об Itanium, чипсетах, AMD и заводах в России ность с Pentium 4. Затем мы выпустили на рынок набор микросхем 845, поддерживающий память стандарта SDRAM. В конце концов, в начале этого года мы представили чипсет 845 для памяти DDR. Теперь д

Intel: об Itanium, чипсетах, AMD и заводах в России ность с Pentium 4. Затем мы выпустили на рынок набор микросхем 845, поддерживающий память стандарта SDRAM. В конце концов, в начале этого года мы представили чипсет 845 для памяти DDR. Теперь д

Ноутбуки на базе процессоров Intel заработают быстрее Технология DDR (Double Data Rate - удвоенная скорость передачи данных) SDRAM, или SDRAM II - следующий этап развития "обычной" памяти SDRAM (или SD

Kingston Technology начала выпуск DDR SDRAM PC2700 Компания Kingston Technology, производитель памяти, представила два новых чипа памяти DDR SDRAM с частотой 333 МГц. Модули ValueRAM PC2700 совместимы с последними спецификациями Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) для памяти DDR 333. Компания считает, что в 2002

Samsung продлила контракт с Microsoft на поставку памяти DDR SDRAM для Xbox сделка - это крайне выгодное завоевание Samsung, так как долгосрочные контракты позволяют поставщикам гораздо эффективнее планировать свое производство. Каждая игровая консоль использует 64 Мб памяти DDR SDRAM. В то же время, пока индустрия ПК испытывает спад, продажи игровых приставок постоянно возрастают. С середины ноября, когда Xbox появилась на рынке, Microsoft продала 1,5 млн. консоле

Intel и AMD: новый виток процессорных войн вою линейку чипсетов. Теперь существуют чипсеты для всех наиболее популярных типов памяти на рынке (SDRAM, DDR SDRAM и RDRAM). Что касается AMD, она представила чипсеты с поддержкой S

Winbond и Infineon ведут переговоры о производстве SDRAM по 0,11-мкм технологии аявил, что Winbond работает совместно с Infineon по лицензированию 0,11-мкм техпроцесса для выпуска SDRAM-памяти. Компании сейчас обсуждают размер лицензионных отчислений и мощностей. Winbond у

Новый чипсет i845D для Pentium 4 появится уже скоро Корпорация Intel негласно представила свой чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-памяти для процессоров семейства Pentium 4. Intel, скорее всего, позволит производителя

Производство DDR SDRAM растет По мере того, как спрос на DDR SDRAM память растет, цены на нее растут и продолжат расти до тех пор, пока производители не у

Nanya сообщила о резком росте спроса на DDR SDRAM Тайваньская компания Nanya, производящая микросхемы памяти, сообщила о резком росте продаж DDR SDRAM памяти в ноябре. В прошлом месяце компания продала 5 млн. чипов, а в ноябре Nanya надее

Intel представит чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-стандарта Корпорация Intel представит свой первый чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-стандарта на выставке Comdex Fall 2001, которая пройдет в Лас-Вегасе. Одновременно с ан

Intel предупреждает: использование чипсетов Via может довести до суда о более дорогостоящей RDRAM. Технология DDR (Double Data Rate - удвоенная скорость передачи данных) SDRAM, или SDRAM II - следующий этап развития "обычной" памяти SDRAM (или SD

Hynix Semiconductor намерена стать лидером в производстве DDR SDRAM Hynix Semiconductor объявила о увеличении объемов производства DDR (double data rate) SDRAM. Компания намерена занять до 50% мирового рынка памяти DDR SDRAM к концу 2001 г.

Hyundai Electronics начала поставки микросхем памяти DDR SDRAM компаниям Compaq и Hewlett-Packard yundai Electronics Industries сообщила о начале продаж наиболее современных модулей памяти типа DDR SDRAM американским компаниям Compaq и Hewlett-Packard. Микросхемы на 128 и 256 Мбит будут исп

Apple представляет новые модели iMac с CD-RW приводами и программой iTunes arman Kardon. Новые модели компьютеров iMac будут доступны в Москве в конце марта в трех стандартных конфигурациях: iMac цвета Индиго, снабженный 400МГц процессором PowerPC G3 и содержащий 64МБ PC100 SDRAM, 512K backside кэш-памяти, 10ГБ Ultra ATA жесткий диск, привод CD-ROM с упрощенной загрузкой, ATI RAGE 128 Pro с 8МБ SDRAM, встроенный 56K V.90 модем, два FireWire порта и два USB

Производители памяти пока не готовы к массовым поставкам модулей DDR SDRAM PC2100 лишь модулями PC1600. Джим Согас (Jim Sogas), вице-президент Elpida Memory Inc., заявил, что в настоящее время производители сконцентрировали внимание на производстве именно PC1600 потому, что память DDR SDRAM нацелена главным образом на рынок серверов, которые вполне справляются со своими обязанностями и на 100 МГц системной шине. Представитель Micron Technology Inc., заявила, что их модул