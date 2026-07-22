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Graphics DDR SDRAM GDDR SDRAM Graphics Double Data Rate Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR)

Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.07.2026 На видеокартах Nvidia пользователи нашли секретные датчики. Теперь будет легче бороться с перегревом

казалось, что графические процессоры способны передавать температуру каждого отдельного чипа памяти GDDR6 и GDDR6X, а не только максимальное значение, которое отображают современные утилиты мон
10.06.2021 Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина

я настольных ПК могут становиться все дороже и дороже, в том числе и из-за роста цен на видеопамять GDDR6. По прогнозам аналитической компании TrendForce, в III квартале 2021 г. удорожание чипо
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

оментально запускать не только программы и приложения, но и самые требовательные игры. Также MSI GT76 Titan DT может похвастаться топовой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Такой набор характеристик позволит MSI GT76 Titan DT запускать все современные игры на максимальных настройках графики как минимум в течение трех лет, не о говоря о менее требовательных

03.09.2020 Micron выпустил «самую быструю» в мире память

ть производительность видеопамяти без увеличения энергопотребления. Предшественница GDDR6X – память GDDR6 – использует схему «без возврата к нулю» (Non-return-to-zero, NRZ или PAM2), но она име
24.09.2009 Ноутбук Toshiba Qosmio X500: 4-ядерный процессор Core i7, 1 ГБ видеопамяти GDDR5

й процессор Intel Core i7-720QM c тактовой частотой 1,6@2,8 ГГц, созданный на базе архитектуры Nehalem. В роли графической подсистемы выступает адаптер Nvidia GeForce GTS 250M с 1 ГБ видеопамяти типа GDDR5 и технологией PhysX. Внешние устройства подключаются через три порта USB 2.0 или совмещенный разъем eSATA/USB. Все четыре разъема поддерживают функцию USB Sleep-and-Charge, благодаря кото
03.12.2008 «Техносерв» испытал EMC GDDR

Российский системный интегратор «Техносерв» провел первые в России испытания технологии EMC GDDR (Geographically Dispersed Disaster Restart), обеспечивающей полный автоматический перезапуск приложений, эксплуатируемых на мэйнфреймах. Статистика нескольких последних лет свидетельствует
26.06.2008 Мощность видеокарты достигла 1 Тфлопса

щность устройств впервые превысила 1 Тфлопс. Кроме того, HD 4750 — первая видеокарта с памятью GDDR5. Обе платы основаны на процессоре RV770, выполненном с использованием 55-нм технологии

04.12.2007 Создана самая быстрая память

Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о создании памяти GDDR5 с рекордной пропускной способностью 6 Гбит/с. Для сравнения, скорость передачи данных к
03.12.2007 Видеопамять GDDR5: Samsung «сделал» конкурентов

Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о разработке видеопамяти GDDR5 с рекордной пропускной способностью в 6 Гбит/с. Память рассчитана на персональные компь
26.02.2007 Samsung готов к выпуску новой памяти для видеокарт

a и ATI, а также графический ускоритель, установленный в Sony PlayStation 3, используют память типа GDDR3. Согласно планам компании, новые микросхемы, которые будут доступны для производителей

07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК

ядре Banias; материнская плата 100 МГц FSB на основе чипсета Intel 855GM; память 256 МБ PC2700 DDR SDRAM (расширяется до 2 ГБ) 333 МГц; жесткий диск ёмкостью от 40.0 до 80 Гб с интерфейсом Ult
06.07.2006 Samsung начинает продажи графической памяти GDDR4

Компания Samsung объявила о начале продаж нового типа графической памяти GDDR4 (Graphics Double Data Rate 4th Generation). Чип с объемом памяти 512 Мб изготавливается
06.12.2005 Hynix увеличила скорость памяти DRAM

дание первого в мире модуля памяти 512 Megabit GDDR4 DRAM, самого быстрого модуля памяти типа DRAM. GDDR является сверхбыстрой графической памятью DRAM, обрабатывающей движущиеся изображения и 
07.11.2005 Samsung разработал первый модуль DDR2 SDRAM на основе 70-нанометровой технологии

Компания Samsung Electronics объявила о разработке первого в мире 512-мегабитного чипа DDR2 SDRAM с применением 70-нанометрового технологического процесса — впервые применяемого для изготовления памяти DRAM. Новая 70-нанометровая технология подобна 80-нм и 90-нм процессам, в настоящее
20.09.2004 Samsung анонсировал первый 2-гигабитный модуль DDR2 SDRAM

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске первых в мире 2-гигабитных модулей памяти DDR2 SDRAM, использующих 80-нанометровую технологию. Новинка найдет применение в высокопроизводительных серверах, а также в компьютерах, работающих с видео и 3D-графикой. Samsung планирует начать ма
05.03.2004 Nvidia теперь оснащает видеокарты графической памятью GDDR-3

ведущие в индустрии решения на рынок, компания Nvidia объявила о поставках графических карт на базе GDDR-3 памяти. При работе с графическими процессорами Nvidia GeForce FX новая технология памя
24.12.2002 Micron Technology представил первые модули DDR SDRAM 1 Гб, произведенные по 0,11-микронному процессу

23 декабря компания Micron Technology объявила о выпуске модуля синхронной DDR SDRAM памяти емкостью 1 Гб. Этот модуль, созданный с использованием 0,11-микронного процесса,
11.12.2002 DRAMeXchange: рынок памяти на подъеме

кабря - на 50-й неделе этого года (цены сравниваются с показателями предыдущей недели): Спот-цены : SDRAM 128 Мб133 МГц$1,95-$2,3Цена выросла 256 Мб133 МГц$2,95-$3,25Цена выросла DDR 128 Мб266

07.10.2002 GDDR3 - революция на рынке видеопамяти

Компания ATI, один из крупнейших производителей графических карт, объявила о завершении разработки стандарта памяти третьего поколения, которая, скорее всего, будет называться GDDR3. Как заявили представители компании, новая память будет отличаться сверхвысокой тактовой частотой при работе - от 500 до 800 МГц, и ею планируется укомплектовывать в будущем графические а
04.09.2002 Samsung начала поставки памяти 1 Гб DDR SDRAM

Сегодня, 4 сентября, корейская корпорация Samsung объявила о начале первых поставок модулей памяти DDR SDRAM емкостью 1 Гб. Ожидается, что память будет использоваться при конструировании мощных серверов. Двумя днями раньше представители компании заявили, что новые модули памяти будут иметь в
17.06.2002 Цена на 256 Мбит SDRAM упала ниже $5

На сегодняшних торгах спот-цена на 256 Мбит микросхемы памяти SDRAM оставалась такой же, как и 15 июня. В среднем за неделю она упала на 4,21%, а за месяц - на 22,52%. Спот-цены на 256 Мбит микросхемы SDRAM (133 МГц, 32M x 8), напротив, выросли на

27.05.2002 Digital Life: Нашейный пульт-удавка, новая клинопись, бумажный мобильник и робот, который боится света

набжается процессорами Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2,26 ГГц и выше, оперативной памятью DDR SDRAM объемом до 1 Гб, жесткими дисками объемом 20, 40, 80 и 120 Гб, а также различными оптич
08.02.2002 Apple провела российскую презентацию нового iMac и iBook

-дисков, графическая карта Nvidia GeForce2 MX с 32 Мб памяти на борту, система поддерживает до 1 Гб SDRAM PC133, жесткий диск объемом до 60 Гб. На все новые iMac предустанавливается целый набор
08.02.2002 Intel: об Itanium, чипсетах, AMD и заводах в России

ность с Pentium 4. Затем мы выпустили на рынок набор микросхем 845, поддерживающий память стандарта SDRAM. В конце концов, в начале этого года мы представили чипсет 845 для памяти DDR. Теперь д
08.02.2002 Intel: об Itanium, чипсетах, AMD и заводах в России

ность с Pentium 4. Затем мы выпустили на рынок набор микросхем 845, поддерживающий память стандарта SDRAM. В конце концов, в начале этого года мы представили чипсет 845 для памяти DDR. Теперь д
24.01.2002 Ноутбуки на базе процессоров Intel заработают быстрее

Технология DDR (Double Data Rate - удвоенная скорость передачи данных) SDRAM, или SDRAM II - следующий этап развития "обычной" памяти SDRAM (или SD
23.01.2002 Kingston Technology начала выпуск DDR SDRAM PC2700

Компания Kingston Technology, производитель памяти, представила два новых чипа памяти DDR SDRAM с частотой 333 МГц. Модули ValueRAM PC2700 совместимы с последними спецификациями Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) для памяти DDR 333. Компания считает, что в 2002

23.01.2002 Samsung продлила контракт с Microsoft на поставку памяти DDR SDRAM для Xbox

сделка - это крайне выгодное завоевание Samsung, так как долгосрочные контракты позволяют поставщикам гораздо эффективнее планировать свое производство. Каждая игровая консоль использует 64 Мб памяти DDR SDRAM. В то же время, пока индустрия ПК испытывает спад, продажи игровых приставок постоянно возрастают. С середины ноября, когда Xbox появилась на рынке, Microsoft продала 1,5 млн. консоле
08.01.2002 Intel и AMD: новый виток процессорных войн

вою линейку чипсетов. Теперь существуют чипсеты для всех наиболее популярных типов памяти на рынке (SDRAM, DDR SDRAM и RDRAM). Что касается AMD, она представила чипсеты с поддержкой S
27.12.2001 Winbond и Infineon ведут переговоры о производстве SDRAM по 0,11-мкм технологии

аявил, что Winbond работает совместно с Infineon по лицензированию 0,11-мкм техпроцесса для выпуска SDRAM-памяти. Компании сейчас обсуждают размер лицензионных отчислений и мощностей. Winbond у
14.12.2001 Новый чипсет i845D для Pentium 4 появится уже скоро

Корпорация Intel негласно представила свой чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-памяти для процессоров семейства Pentium 4. Intel, скорее всего, позволит производителя
30.11.2001 Производство DDR SDRAM растет

По мере того, как спрос на DDR SDRAM память растет, цены на нее растут и продолжат расти до тех пор, пока производители не у
22.11.2001 Nanya сообщила о резком росте спроса на DDR SDRAM

Тайваньская компания Nanya, производящая микросхемы памяти, сообщила о резком росте продаж DDR SDRAM памяти в ноябре. В прошлом месяце компания продала 5 млн. чипов, а в ноябре Nanya надее
31.10.2001 Intel представит чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-стандарта

Корпорация Intel представит свой первый чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-стандарта на выставке Comdex Fall 2001, которая пройдет в Лас-Вегасе. Одновременно с ан
20.08.2001 Intel предупреждает: использование чипсетов Via может довести до суда

о более дорогостоящей RDRAM. Технология DDR (Double Data Rate - удвоенная скорость передачи данных) SDRAM, или SDRAM II - следующий этап развития "обычной" памяти SDRAM (или SD
15.06.2001 Hynix Semiconductor намерена стать лидером в производстве DDR SDRAM

Hynix Semiconductor объявила о увеличении объемов производства DDR (double data rate) SDRAM. Компания намерена занять до 50% мирового рынка памяти DDR SDRAM к концу 2001 г.
02.04.2001 Hyundai Electronics начала поставки микросхем памяти DDR SDRAM компаниям Compaq и Hewlett-Packard

yundai Electronics Industries сообщила о начале продаж наиболее современных модулей памяти типа DDR SDRAM американским компаниям Compaq и Hewlett-Packard. Микросхемы на 128 и 256 Мбит будут исп
28.02.2001 Apple представляет новые модели iMac с CD-RW приводами и программой iTunes

arman Kardon. Новые модели компьютеров iMac будут доступны в Москве в конце марта в трех стандартных конфигурациях: iMac цвета Индиго, снабженный 400МГц процессором PowerPC G3 и содержащий 64МБ PC100 SDRAM, 512K backside кэш-памяти, 10ГБ Ultra ATA жесткий диск, привод CD-ROM с упрощенной загрузкой, ATI RAGE 128 Pro с 8МБ SDRAM, встроенный 56K V.90 модем, два FireWire порта и два USB

06.02.2001 Производители памяти пока не готовы к массовым поставкам модулей DDR SDRAM PC2100

лишь модулями PC1600. Джим Согас (Jim Sogas), вице-президент Elpida Memory Inc., заявил, что в настоящее время производители сконцентрировали внимание на производстве именно PC1600 потому, что память DDR SDRAM нацелена главным образом на рынок серверов, которые вполне справляются со своими обязанностями и на 100 МГц системной шине. Представитель Micron Technology Inc., заявила, что их модул
12.01.2001 Hyundai Electronics выпустила 512 Мб чип DDR SDRAM

Компания Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. заявила о разработке коммерческого варианта 512 Мб чипа памяти DDR SDRAM. Представители Hyundai заявили, что чип работает на тактовой частоте 333 МГц и выполнен по производственным нормам 0,12 мкм. В планах компании - переход к массовому выпуску продукции


Публикаций - 1107, упоминаний - 1403

Graphics DDR SDRAM и организации, системы, технологии, персоны:

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Nvidia Corp 4002 287
AMD - Advanced Micro Devices 4641 198
Microsoft Corporation 25775 118
Samsung Electronics 11064 102
Acer Group - Acer Inc 2776 98
AMD Graphics Product Group - ATI 973 93
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 92
Rambus 246 85
Dell EMC 5180 79
HP Inc. 5883 73
Apple Inc 13154 67
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Sony 6739 64
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PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 141
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 139
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 139
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 135
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 134
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 132
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 128
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 128
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 127
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 119
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 116
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 111
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 107
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 104
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 101
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 101
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 100
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 95
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 92
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 91
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 91
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 90
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 224
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 128
Intel Pentium III 782 115
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 101
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 101
Microsoft Windows 16882 100
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 91
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 88
Nvidia GeForce GTX 525 86
Intel Celeron - Серия процессоров 979 83
Microsoft DirectX 723 77
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 70
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 70
Intel Core - Семейство процессоров 1251 68
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 63
Microsoft Windows 2000 8678 62
Linux OS 11533 54
Microsoft Windows XP 2431 50
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 48
AMD Radeon 295 48
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 44
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 40
Microsoft Windows 10 1938 39
Intel Core i - Cерия процессоров 534 39
AMD Radeon HD 282 36
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 34
AMD Mobility Radeon 232 34
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 34
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 33
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 32
Nvidia GeForce GT 337 32
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 31
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 31
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 30
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 30
Nvidia Quadro GPU 279 29
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 28
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 27
Apple MacBook Pro 559 27
Ксенин Алекс 311 25
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Mooring David - Муринг Дэвид 6 5
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 5
Мезин Сергей 38 5
Свидерский Евгений 77 4
Малафеев Андрей 52 4
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 4
Lin James - Лин Джеймс 15 3
Лебедев Артемий 110 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Газаров Артур 77 3
Никитин Николай 24 3
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 3
Chang-gyu Hwang - Чанг-гуи Гванг 8 3
Пыкин Алексей 5 3
Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 3
Андреев Андрей 33 2
Катаев Александр 40 2
Низовский Григорий 36 2
Walker Chris - Уокер Крис 7 2
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Хан Джесу 5 2
Клинаичев Андрей 33 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Волошин Олег 5 2
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 2
Голубович Драгош 2 2
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
Булычев Кир 7 2
Кораблев Денис 22 2
Bergman Rick - Бергман Рик 13 2
Rivet Robert - Ривет Роберт 13 2
Payne Robert - Пэйн Роберт 4 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Brown Richard - Браун Ричард 21 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 250
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 148
Китай - Тайвань 4245 78
Европа 24964 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 60
Южная Корея - Республика 7052 57
Япония 13807 53
Германия - Федеративная Республика 13221 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
США - Калифорния 4829 12
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 11
Канада 5081 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Америка - Американский регион 2206 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Украина 7928 6
Нидерланды 3746 6
Европа Центральная 278 5
Индия - Bharat 5869 5
Ближний Восток 3154 5
Нидерланды - Амстердам 630 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 4
США - Yellowstone National Park - Йеллоустонский национальный парк - международный биосферный заповедник 25 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 95
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 71
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 41
Ergonomics - Эргономика 1755 39
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 39
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 36
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 25
Английский язык 7030 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 20
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 19
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 9
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 9
Литий - Lithium - химический элемент 663 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 8
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 8
X-Bit Labs 83 25
CNews - ZOOM.CNews 1866 24
DigiTimes - Издание 1331 23
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Tom’s Hardware 600 12
Inquirer 463 10
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DRAMeXchange 42 8
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 7
VideoCardz 44 6
Maeil Business Newspaper 90 5
WCCFTech - Издание 110 5
DailyTech 96 3
Silicon 494 3
Computer Weekly 376 3
Commercial Times 110 3
allNetDevices 160 3
Korea Times 132 3
Hardware Zone 20 3
Liliputing 76 2
SlashGear 134 2
Чудо техники 60 2
EE Times 160 2
Российская газета 290 2
Neowin 217 2
GizmoChina 171 2
Electronista 166 2
TG Daily 98 2
Reg Hardware 91 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Silicon.com 364 2
NE Asia Online 313 2
Ananova 250 2
Electronic News 60 2
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USRSupport 18 2
CMP Net Asia 14 2
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Nikkei Communications 21 2
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Mercury Research 73 9
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
TrendForce 187 2
Synergy Research Group 48 1
In-Stat/MDR 74 1
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Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
Needham & Company 36 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
CeBIT 614 13
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
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Photokina 60 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
LinuxWorld 52 1
ИгроМир 125 1
CEATEC 45 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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