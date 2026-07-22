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Graphics DDR SDRAM GDDR SDRAM Graphics Double Data Rate Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR)
СОБЫТИЯ
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|22.07.2026
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На видеокартах Nvidia пользователи нашли секретные датчики. Теперь будет легче бороться с перегревом
казалось, что графические процессоры способны передавать температуру каждого отдельного чипа памяти GDDR6 и GDDR6X, а не только максимальное значение, которое отображают современные утилиты мон
|10.06.2021
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Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина
я настольных ПК могут становиться все дороже и дороже, в том числе и из-за роста цен на видеопамять GDDR6. По прогнозам аналитической компании TrendForce, в III квартале 2021 г. удорожание чипо
|19.11.2020
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Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM
оментально запускать не только программы и приложения, но и самые требовательные игры. Также MSI GT76 Titan DT может похвастаться топовой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Такой набор характеристик позволит MSI GT76 Titan DT запускать все современные игры на максимальных настройках графики как минимум в течение трех лет, не о говоря о менее требовательных
|03.09.2020
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Micron выпустил «самую быструю» в мире память
ть производительность видеопамяти без увеличения энергопотребления. Предшественница GDDR6X – память GDDR6 – использует схему «без возврата к нулю» (Non-return-to-zero, NRZ или PAM2), но она име
|24.09.2009
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Ноутбук Toshiba Qosmio X500: 4-ядерный процессор Core i7, 1 ГБ видеопамяти GDDR5
й процессор Intel Core i7-720QM c тактовой частотой 1,6@2,8 ГГц, созданный на базе архитектуры Nehalem. В роли графической подсистемы выступает адаптер Nvidia GeForce GTS 250M с 1 ГБ видеопамяти типа GDDR5 и технологией PhysX. Внешние устройства подключаются через три порта USB 2.0 или совмещенный разъем eSATA/USB. Все четыре разъема поддерживают функцию USB Sleep-and-Charge, благодаря кото
|03.12.2008
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«Техносерв» испытал EMC GDDR
Российский системный интегратор «Техносерв» провел первые в России испытания технологии EMC GDDR (Geographically Dispersed Disaster Restart), обеспечивающей полный автоматический перезапуск приложений, эксплуатируемых на мэйнфреймах. Статистика нескольких последних лет свидетельствует
|26.06.2008
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Мощность видеокарты достигла 1 Тфлопса
щность устройств впервые превысила 1 Тфлопс. Кроме того, HD 4750 — первая видеокарта с памятью GDDR5. Обе платы основаны на процессоре RV770, выполненном с использованием 55-нм технологии
|04.12.2007
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Создана самая быстрая память
Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о создании памяти GDDR5 с рекордной пропускной способностью 6 Гбит/с. Для сравнения, скорость передачи данных к
|03.12.2007
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Видеопамять GDDR5: Samsung «сделал» конкурентов
Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о разработке видеопамяти GDDR5 с рекордной пропускной способностью в 6 Гбит/с. Память рассчитана на персональные компь
|26.02.2007
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Samsung готов к выпуску новой памяти для видеокарт
a и ATI, а также графический ускоритель, установленный в Sony PlayStation 3, используют память типа GDDR3. Согласно планам компании, новые микросхемы, которые будут доступны для производителей
|07.07.2006
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Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК
ядре Banias; материнская плата 100 МГц FSB на основе чипсета Intel 855GM; память 256 МБ PC2700 DDR SDRAM (расширяется до 2 ГБ) 333 МГц; жесткий диск ёмкостью от 40.0 до 80 Гб с интерфейсом Ult
|06.07.2006
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Samsung начинает продажи графической памяти GDDR4
Компания Samsung объявила о начале продаж нового типа графической памяти GDDR4 (Graphics Double Data Rate 4th Generation). Чип с объемом памяти 512 Мб изготавливается
|06.12.2005
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Hynix увеличила скорость памяти DRAM
дание первого в мире модуля памяти 512 Megabit GDDR4 DRAM, самого быстрого модуля памяти типа DRAM. GDDR является сверхбыстрой графической памятью DRAM, обрабатывающей движущиеся изображения и
|07.11.2005
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Samsung разработал первый модуль DDR2 SDRAM на основе 70-нанометровой технологии
Компания Samsung Electronics объявила о разработке первого в мире 512-мегабитного чипа DDR2 SDRAM с применением 70-нанометрового технологического процесса — впервые применяемого для изготовления памяти DRAM. Новая 70-нанометровая технология подобна 80-нм и 90-нм процессам, в настоящее
|20.09.2004
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Samsung анонсировал первый 2-гигабитный модуль DDR2 SDRAM
Компания Samsung Electronics объявила о выпуске первых в мире 2-гигабитных модулей памяти DDR2 SDRAM, использующих 80-нанометровую технологию. Новинка найдет применение в высокопроизводительных серверах, а также в компьютерах, работающих с видео и 3D-графикой. Samsung планирует начать ма
|05.03.2004
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Nvidia теперь оснащает видеокарты графической памятью GDDR-3
ведущие в индустрии решения на рынок, компания Nvidia объявила о поставках графических карт на базе GDDR-3 памяти. При работе с графическими процессорами Nvidia GeForce FX новая технология памя
|24.12.2002
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Micron Technology представил первые модули DDR SDRAM 1 Гб, произведенные по 0,11-микронному процессу
23 декабря компания Micron Technology объявила о выпуске модуля синхронной DDR SDRAM памяти емкостью 1 Гб. Этот модуль, созданный с использованием 0,11-микронного процесса,
|11.12.2002
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DRAMeXchange: рынок памяти на подъеме
кабря - на 50-й неделе этого года (цены сравниваются с показателями предыдущей недели): Спот-цены : SDRAM 128 Мб133 МГц$1,95-$2,3Цена выросла 256 Мб133 МГц$2,95-$3,25Цена выросла DDR 128 Мб266
|07.10.2002
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GDDR3 - революция на рынке видеопамяти
Компания ATI, один из крупнейших производителей графических карт, объявила о завершении разработки стандарта памяти третьего поколения, которая, скорее всего, будет называться GDDR3. Как заявили представители компании, новая память будет отличаться сверхвысокой тактовой частотой при работе - от 500 до 800 МГц, и ею планируется укомплектовывать в будущем графические а
|04.09.2002
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Samsung начала поставки памяти 1 Гб DDR SDRAM
Сегодня, 4 сентября, корейская корпорация Samsung объявила о начале первых поставок модулей памяти DDR SDRAM емкостью 1 Гб. Ожидается, что память будет использоваться при конструировании мощных серверов. Двумя днями раньше представители компании заявили, что новые модули памяти будут иметь в
|17.06.2002
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Цена на 256 Мбит SDRAM упала ниже $5
На сегодняшних торгах спот-цена на 256 Мбит микросхемы памяти SDRAM оставалась такой же, как и 15 июня. В среднем за неделю она упала на 4,21%, а за месяц - на 22,52%. Спот-цены на 256 Мбит микросхемы SDRAM (133 МГц, 32M x 8), напротив, выросли на
|27.05.2002
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Digital Life: Нашейный пульт-удавка, новая клинопись, бумажный мобильник и робот, который боится света
набжается процессорами Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2,26 ГГц и выше, оперативной памятью DDR SDRAM объемом до 1 Гб, жесткими дисками объемом 20, 40, 80 и 120 Гб, а также различными оптич
|08.02.2002
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Apple провела российскую презентацию нового iMac и iBook
-дисков, графическая карта Nvidia GeForce2 MX с 32 Мб памяти на борту, система поддерживает до 1 Гб SDRAM PC133, жесткий диск объемом до 60 Гб. На все новые iMac предустанавливается целый набор
|08.02.2002
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Intel: об Itanium, чипсетах, AMD и заводах в России
ность с Pentium 4. Затем мы выпустили на рынок набор микросхем 845, поддерживающий память стандарта SDRAM. В конце концов, в начале этого года мы представили чипсет 845 для памяти DDR. Теперь д
|08.02.2002
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Intel: об Itanium, чипсетах, AMD и заводах в России
ность с Pentium 4. Затем мы выпустили на рынок набор микросхем 845, поддерживающий память стандарта SDRAM. В конце концов, в начале этого года мы представили чипсет 845 для памяти DDR. Теперь д
|24.01.2002
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Ноутбуки на базе процессоров Intel заработают быстрее
Технология DDR (Double Data Rate - удвоенная скорость передачи данных) SDRAM, или SDRAM II - следующий этап развития "обычной" памяти SDRAM (или SD
|23.01.2002
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Kingston Technology начала выпуск DDR SDRAM PC2700
Компания Kingston Technology, производитель памяти, представила два новых чипа памяти DDR SDRAM с частотой 333 МГц. Модули ValueRAM PC2700 совместимы с последними спецификациями Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) для памяти DDR 333. Компания считает, что в 2002
|23.01.2002
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Samsung продлила контракт с Microsoft на поставку памяти DDR SDRAM для Xbox
сделка - это крайне выгодное завоевание Samsung, так как долгосрочные контракты позволяют поставщикам гораздо эффективнее планировать свое производство. Каждая игровая консоль использует 64 Мб памяти DDR SDRAM. В то же время, пока индустрия ПК испытывает спад, продажи игровых приставок постоянно возрастают. С середины ноября, когда Xbox появилась на рынке, Microsoft продала 1,5 млн. консоле
|08.01.2002
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Intel и AMD: новый виток процессорных войн
вою линейку чипсетов. Теперь существуют чипсеты для всех наиболее популярных типов памяти на рынке (SDRAM, DDR SDRAM и RDRAM). Что касается AMD, она представила чипсеты с поддержкой S
|27.12.2001
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Winbond и Infineon ведут переговоры о производстве SDRAM по 0,11-мкм технологии
аявил, что Winbond работает совместно с Infineon по лицензированию 0,11-мкм техпроцесса для выпуска SDRAM-памяти. Компании сейчас обсуждают размер лицензионных отчислений и мощностей. Winbond у
|14.12.2001
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Новый чипсет i845D для Pentium 4 появится уже скоро
Корпорация Intel негласно представила свой чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-памяти для процессоров семейства Pentium 4. Intel, скорее всего, позволит производителя
|30.11.2001
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Производство DDR SDRAM растет
По мере того, как спрос на DDR SDRAM память растет, цены на нее растут и продолжат расти до тех пор, пока производители не у
|22.11.2001
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Nanya сообщила о резком росте спроса на DDR SDRAM
Тайваньская компания Nanya, производящая микросхемы памяти, сообщила о резком росте продаж DDR SDRAM памяти в ноябре. В прошлом месяце компания продала 5 млн. чипов, а в ноябре Nanya надее
|31.10.2001
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Intel представит чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-стандарта
Корпорация Intel представит свой первый чипсет i845D с поддержкой DDR SDRAM-стандарта на выставке Comdex Fall 2001, которая пройдет в Лас-Вегасе. Одновременно с ан
|20.08.2001
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Intel предупреждает: использование чипсетов Via может довести до суда
о более дорогостоящей RDRAM. Технология DDR (Double Data Rate - удвоенная скорость передачи данных) SDRAM, или SDRAM II - следующий этап развития "обычной" памяти SDRAM (или SD
|15.06.2001
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Hynix Semiconductor намерена стать лидером в производстве DDR SDRAM
Hynix Semiconductor объявила о увеличении объемов производства DDR (double data rate) SDRAM. Компания намерена занять до 50% мирового рынка памяти DDR SDRAM к концу 2001 г.
|02.04.2001
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Hyundai Electronics начала поставки микросхем памяти DDR SDRAM компаниям Compaq и Hewlett-Packard
yundai Electronics Industries сообщила о начале продаж наиболее современных модулей памяти типа DDR SDRAM американским компаниям Compaq и Hewlett-Packard. Микросхемы на 128 и 256 Мбит будут исп
|28.02.2001
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Apple представляет новые модели iMac с CD-RW приводами и программой iTunes
arman Kardon. Новые модели компьютеров iMac будут доступны в Москве в конце марта в трех стандартных конфигурациях: iMac цвета Индиго, снабженный 400МГц процессором PowerPC G3 и содержащий 64МБ PC100 SDRAM, 512K backside кэш-памяти, 10ГБ Ultra ATA жесткий диск, привод CD-ROM с упрощенной загрузкой, ATI RAGE 128 Pro с 8МБ SDRAM, встроенный 56K V.90 модем, два FireWire порта и два USB
|06.02.2001
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Производители памяти пока не готовы к массовым поставкам модулей DDR SDRAM PC2100
лишь модулями PC1600. Джим Согас (Jim Sogas), вице-президент Elpida Memory Inc., заявил, что в настоящее время производители сконцентрировали внимание на производстве именно PC1600 потому, что память DDR SDRAM нацелена главным образом на рынок серверов, которые вполне справляются со своими обязанностями и на 100 МГц системной шине. Представитель Micron Technology Inc., заявила, что их модул
|12.01.2001
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Hyundai Electronics выпустила 512 Мб чип DDR SDRAM
Компания Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. заявила о разработке коммерческого варианта 512 Мб чипа памяти DDR SDRAM. Представители Hyundai заявили, что чип работает на тактовой частоте 333 МГц и выполнен по производственным нормам 0,12 мкм. В планах компании - переход к массовому выпуску продукции
Graphics DDR SDRAM и организации, системы, технологии, персоны:
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|TG Daily 98 2
|Reg Hardware 91 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Silicon.com 364 2
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|Ananova 250 2
|Electronic News 60 2
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