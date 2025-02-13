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Андреев Андрей



13.02.2025 Как исправить дефекты городской инфраструктуры с помощью искусственного интеллекта, придумали ученые НГУ 1
11.11.2020 Softline и Crafttalk стали партнерами в области омниканальных решений для контакт-центров 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 1
09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1
25.04.2018 Mail.ru неудачно познакомилась с «Мамбой» 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 1
21.11.2013 В Inline Technologies появился департамент вещательных технологий 1
03.12.2010 Деление изотопа ртути удивило физиков 1
28.01.2005 Ноутбук стал потребительским товаром в России 1
18.01.2005 Прямые продажи Dell в России остаются "кривыми" 1
14.01.2005 Российский рынок ноутбуков вырос вдвое 1
29.12.2004 Российские производители начинают прямые продажи в Сети 1
23.12.2004 Новый год: с апгрейдом компьютера лучше подождать 1
22.12.2004 Смартфоны становятся все доступнее для россиян 1
08.12.2004 Компьютерный бизнес IBM "уплыл" в Китай 1
06.12.2004 Российских ноутбуков стало больше 1
01.12.2004 Rover обвиняет коллег по цеху 1
29.10.2004 Россияне хотят ноутбуки подороже? 1
19.10.2004 Продажи Bluetooth выходят на взлет 1
15.10.2004 Смартфоны: есть ли предел совершенству? 1
08.10.2004 "Аквариус" вышел на рынок ноутбуков 1
23.09.2004 Дополнение: Работа Rover Computers блокирована правоохранительными органами 1
15.09.2004 Рынок КПК в России теряет рентабельность 1
14.09.2004 Rover Computers не будет отказываться от производства КПК 1
16.04.2004 iRu не довольствуется Windows 1
09.07.2003 «Аквариус» займется производством «гибридов» 1
25.12.2002 Пресс-конференция Rover и "ПортКом": Партнерство — залог успеха (стенограмма и аудиозапись) 1
03.10.2002 Rover Computers: новый ноутбук эконом-класса 1
22.05.2002 Компания "Белый Ветер" анонсировала линейку высокопроизводительных ноутбуков на базе процессора Intel Pentium 4-M 1
09.01.2002 Будущее SpyLOG под вопросом? 2
09.01.2002 Будущее SpyLOG под вопросом? 2

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Андреев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Rover - RoverComputers 414 19
Intel Corporation 12212 11
Merlion iRU - Деловой офис 308 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 5
Microsoft Corporation 24657 4
IBM - International Business Machines Corp 9446 4
HP Inc. 5690 4
SpyLOG 83 4
Dell EMC 5036 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 4
Nvidia Corp 3504 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
Toshiba Corporation 2931 3
Fujitsu 2041 3
AMD Graphics Product Group - ATI 944 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 3
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 3
Apple Inc 12132 2
Meta Platforms - Facebook 4443 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Match Group 11 2
MagicLab 2 2
Google LLC 11817 2
Ростелеком 9737 2
LG Electronics 3618 2
Sony 6550 2
Lenovo Motorola 3502 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Broadcom - VMware 2365 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Qualcomm Technologies 1827 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Softline - Софтлайн 2839 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Xerox 1139 1
Telegram Group 2014 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 2
Blackstone Group 45 2
Dixis - Диксис 359 2
Альфа-Банк 1775 1
Visa International 1950 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 15 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 1
Евросеть 1405 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 1
Carl Zeiss AG 303 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Белый Ветер 356 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Global Payments - Total System Services 16 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14427 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16177 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2542 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5282 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5578 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 4
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 3
DDR - Double data rate 2737 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4027 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4498 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1015 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7316 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1048 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 293 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 558 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9209 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 6
Microsoft Windows 15711 4
Intel Celeron - Серия процессоров 963 4
Rover - RoverBook 155 4
Rover - RoverPC 102 4
Badoo - Социальная сеть 45 3
Linux OS 10002 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 3
Nokia Symbian OS 1400 3
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 3
Tinder 48 2
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 2
Bumble - Американская социальная сеть 7 2
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 2
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 2
Inrel Celeron M 101 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 1
Apple iOS 7834 1
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
Gameloft Tetris 25 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 13 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 5 1
Microsoft Office 3742 1
Microsoft Windows XP 2400 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Linux KDE Plasma 225 1
Apache OpenOffice 472 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 56 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 627 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Nokia 7650 63 1
Rover - RoverBook Voyager 35 1
Rover - RoverBook Navigator 26 1
Fujitsu Pocket LOOX 81 1
HTC Qtek 44 1
Smart Technologies - Aquarius Tersus 4 1
Медведева Елена 14 7
Басов Алексей 115 3
Шибанов Владимир 32 3
Крымова Екатерина 9 3
Кочетков Владислав 248 2
Сочилин Геннадий 7 2
Киппельман Игнатий 7 2
Зайцев Петр 2 2
Дуров Павел 292 1
Волож Аркадий 251 1
Касперский Евгений 323 1
Усманов Алишер 301 1
Богуславский Леонид 37 1
Скоч Андрей 11 1
Бухман Дмитрий 18 1
Бухман Игорь 6 1
Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
Петухов Денис 27 1
Никифоров Николай 1136 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Никифорова Светлана 34 1
Аитов Тимур 197 1
Федоров Алексей 116 1
Крюков Сергей 30 1
Чеглаков Андрей 57 1
Воронков Алексей 10 1
Низовский Григорий 36 1
Мишин Глеб 70 1
Чеглаков Филипп 3 1
Поздняков Павел 19 1
Ксенин Алекс 311 1
Москалева Татьяна 73 1
Солнцев Игорь 5 1
Лопатин Виктор 25 1
Аминев Шамиль 8 1
Гуляева Татьяна 39 1
Верховод Андрей 22 1
Кузьменко Павел 40 1
Бухманы (братья) 6 1
Жирухина Светлана 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 21
Европа 21798 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 5
Китай - Тайвань 3995 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 3
Европа Восточная 3080 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 2
Франция - Французская Республика 7859 2
Украина 7621 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 2
Африка - Африканский регион 3485 2
Ближний Восток 2950 2
Европа Западная 1482 2
Казахстан - Республика 5550 1
Япония 13301 1
Беларусь - Белоруссия 5689 1
Ирландия - Республика 1012 1
Израиль 2737 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Испания - Королевство 3715 1
Америка Латинская 1818 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 325 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 392 1
США - Техас - Остин 173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Индия - Bharat 5463 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3964 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3555 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2392 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4899 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6721 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 507 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 258 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1195 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1755 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
Энергетика - Energy - Energetically 5105 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4971 1
Паспорт - Паспортные данные 2520 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1212 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 1
Forbes - Форбс 824 2
Bloomberg 1295 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1281 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 11
IDC - International Data Corporation 4911 4
Gartner - Гартнер 3560 2
Gartner - Dataquest 347 2
ITResearch 119 2
SmartMarketing 73 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 848 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 645 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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