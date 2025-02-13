Андреев Андрей
Андреев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведева Елена 14 7
|Басов Алексей 115 3
|Шибанов Владимир 32 3
|Крымова Екатерина 9 3
|Кочетков Владислав 248 2
|Сочилин Геннадий 7 2
|Киппельман Игнатий 7 2
|Зайцев Петр 2 2
|Дуров Павел 292 1
|Волож Аркадий 251 1
|Касперский Евгений 323 1
|Усманов Алишер 301 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Скоч Андрей 11 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Бухман Игорь 6 1
|Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
|Петухов Денис 27 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Аитов Тимур 197 1
|Федоров Алексей 116 1
|Крюков Сергей 30 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Воронков Алексей 10 1
|Низовский Григорий 36 1
|Мишин Глеб 70 1
|Чеглаков Филипп 3 1
|Поздняков Павел 19 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Солнцев Игорь 5 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Аминев Шамиль 8 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Верховод Андрей 22 1
|Кузьменко Павел 40 1
|Бухманы (братья) 6 1
|Жирухина Светлана 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 11
|IDC - International Data Corporation 4911 4
|Gartner - Гартнер 3560 2
|Gartner - Dataquest 347 2
|ITResearch 119 2
|SmartMarketing 73 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 848 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
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