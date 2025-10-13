Разделы

13.10.2025 Как оркестрация контейнеров меняет корпоративные ИТ 1
15.11.2024 ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам 1
17.07.2024 В России создают сервис знакомств с проверкой долгов и алиментов 1
02.07.2024 «МегаФон»: москвичи возглавили рейтинг любителей онлайн-знакомств 1
02.07.2024 «МегаФон»: российские дейтинг-сервисы импортозаместили Tinder 1
16.02.2024 В России заработал «Tinder для ИТ-шников» 1
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 1
11.09.2023 Татарстанские ИТ-шники разработали бесплатный сервис для обмена товарами и вещами 1
18.07.2023 Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2 1
10.07.2023 Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего – big data Tele2 1
30.06.2023 После анонса об уходе Tinder россияне стали чаще знакомиться для брака 1
05.05.2023 Без подружки не оставят. VK строит российского суверенного «убийцу» Tinder 2
24.03.2023 Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году 1
22.02.2023 В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо 1
28.07.2022 WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы 1
15.04.2022 Как работают знакомства в метавселенных 2
22.02.2022 Yota подключит доступ к сервису Tinder 5
14.02.2022 Исследование Tele2: число пользователей Tinder за год выросло на треть 1
11.02.2022 70% молодых людей знакомятся в социальных сетях 1
08.12.2021 App Annie: пользователи потратили $135 млрд в мобильных приложениях в 2021 г. 2
22.11.2021 В России запущен бесплатный «убийца» Tinder 1
15.11.2021 Apple тайно использует Google в хитрой схеме заработка на пользователях 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
22.05.2021 Кто больше всех торгует нашими данными 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
08.10.2020 Россияне потратили $348 млн в приложениях за квартал 1
10.07.2020 Во всем мире в одночасье сломались миллионы iPhone и iPad. Кто виноват? 1
02.03.2020 Найден способ взломать любой аккаунт Facebook с помощью «дыры», которой 10 лет 1
12.02.2020 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют названия сервисов для знакомств 1
17.01.2020 «Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств более $1 млн в 2020 году 1
18.12.2019 App Annie: российский бренд знакомств Mamba захватывает израильский рынок 1
16.12.2019 App Annie назвала самые популярные приложения десятилетия в России и мире 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 1
09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 1
30.08.2019 Google заплатит за уязвимости, найденные в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
13.08.2019 Переписка 10 млн пользователей «китайского Tinder» оказались в открытом доступе 1
06.08.2019 Вице-президента Tinder уволили после сексуального скандала 1
30.07.2019 «Скучная» «ламповая» соцсеть «Яндекса» заработала на настольных ПК 1

Meta Platforms - Facebook 4509 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4415 12
Google LLC 12149 12
VK - Mail.ru Group 3516 11
X Corp - Twitter 2901 8
Apple Inc 12514 8
Snapchat 136 8
Telegram Group 2450 7
Match Group 11 6
МегаФон 9717 6
Yandex - Яндекс 8217 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3080 5
data.ai - App Annie 85 4
Microsoft Corporation 25147 3
GitHub 943 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1526 3
PayPal 661 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 191 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 322 3
Alibaba Group 447 2
HP Inc. 5745 2
Fortnite 84 2
MagicLab 2 2
Samsung Electronics 10544 2
Gen Digital - Avast Software 176 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 799 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9128 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13883 2
Amazon Inc - Amazon.com 3100 2
Roblox Corporation 63 2
InterActiveCorp - IAC 18 2
Broadcom - VMware 2471 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5204 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 667 1
Qualcomm Technologies 1898 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Intel Corporation 12481 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
IBM - International Business Machines Corp 9533 1
InfoWatch - Инфовотч 1075 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 263 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1585 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 399 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 2
Blackstone Group 46 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
eBay Inc 1629 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 2
Uber 334 2
Лента - Сеть розничной торговли 2236 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1206 2
Visa International 1966 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2756 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1900 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 16 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Walmart - Wal-Mart Stores 388 1
Illumina 12 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Airbnb 98 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 67 1
Mars Incorporated 16 1
Связной ГК 1382 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2643 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 261 1
Walt Disney Company 633 1
Связной Travel - Связной Трэвел 12 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 275 1
НСПК - Национальная система платежных карт 887 1
Microsoft - LinkedIn 676 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7976 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 951 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 75 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5713 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2901 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4736 2
Судебная власть - Judicial power 2391 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3320 1
Президент Украины 126 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1840 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1339 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5166 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3488 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 90 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 819 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 622 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11158 25
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8155 12
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 95 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12046 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25335 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7633 7
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4135 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30891 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9622 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8526 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17011 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14270 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5774 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21734 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5296 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17695 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1811 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5254 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55971 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28759 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31541 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16857 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7905 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5738 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3064 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6888 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2680 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13229 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7426 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13309 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10091 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12810 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5057 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2356 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2293 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25359 3
Оповещение и уведомление - Notification 5239 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2251 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11799 2
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 139 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 857 14
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1190 12
Google Play - Google Store - Android Market 3402 11
Google Android 14545 10
Apple iOS 8160 10
Badoo - Социальная сеть 45 9
ByteDance - TikTok 306 8
Rakuten Viber 641 7
Apple - App Store 2981 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1886 7
Google YouTube - Видеохостинг 2859 6
РБК - LovePlanet 33 6
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 151 5
Bumble - Американская социальная сеть 8 5
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 25 5
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 299 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 698 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7289 3
Apple Music 115 3
Pinterest 72 3
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 3
SoundCloud 27 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5054 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 899 3
Apple iPad 3907 2
Microsoft Office 3907 2
Apple iMessage - Мессенджер 163 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 2
Shazam 39 2
Google Play Music 61 2
Яндекс.Радио 12 2
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 2
Apple iTunes Store 1115 2
Google Play Movies 7 2
Amazon Shopping 2 2
Tencent WeChat - мессенджер 157 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 2
Андреев Андрей 33 3
Бойцов Петр 4 2
Путин Владимир 3314 2
Дуров Павел 306 2
Ульянов Владимир 162 1
Pambakian Rosette - Памбакян Розетт 1 1
Blatt Greg - Блатт Грег 1 1
Rad Sean - Рад Шон 1 1
Mateen Justin - Матин Джастин 1 1
Порошенко Петр 27 1
Дарбинян Саркис 37 1
Кухальский Ян 16 1
Кочетков Владислав 248 1
Кусков Владимир 9 1
Barnes Paul - Барнс Пол 3 1
Евдокимов Леонид 1 1
Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
Baikar Amol - Байкар Амол 1 1
Кутузов Максим 21 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 582 1
Решетин Олег 44 1
Махновский Александр 9 1
Романов Кирилл 31 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Кармишин Дмитрий 26 1
Бурмистров Михаил 37 1
Бронецкий Андрей 20 1
Цимлянский Владимир 2 1
Полякова Ирина 25 1
Тупикина Анна 2 1
Исрафилов Камиль 1 1
Гришачева Анна 1 1
Широков Илья 37 1
Singh Gagan - Сингх Гаган 6 1
Липко Максим 1 1
Ефимова Елизавета 1 1
Курбатова Ксения 1 1
Балюра Денис 3 1
Китов Павел 1 1
Пухкало Влада 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53185 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45234 6
Израиль 2778 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17956 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13516 3
Индия - Bharat 5636 3
Южная Корея - Республика 6810 3
Россия - ПФО - Самарская область 1428 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7987 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 3
Турция - Турецкая республика 2465 2
Франция - Французская Республика 7957 2
Испания - Королевство 3754 2
Америка Латинская 1866 2
Украина 7757 2
Европа 24558 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1646 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1986 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 1
Сингапур - Республика 1898 1
Ближний Восток 3016 1
Италия - Итальянская Республика 4417 1
Великобритания - Лондон 2403 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14423 1
США - Флорида 771 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
США - Калифорния 4766 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 883 1
Новая Зеландия 729 1
США - Торонто 270 1
США - Калифорния - Беркли 282 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Бразилия - Федеративная Республика 2433 1
Швеция - Королевство 3667 1
Земля - планета Солнечной системы 10593 1
Канада 4968 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1391 1
Азия - Азиатский регион 5705 1
Казахстан - Республика 5755 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54308 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31360 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14813 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3625 3
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 248 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 531 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2878 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6701 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5426 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 808 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6854 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6782 2
Паспорт - Паспортные данные 2698 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2653 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3129 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1730 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11337 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6584 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2879 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7931 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17185 2
Увлечения и хобби - Hobbies 377 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 759 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5959 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1004 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1130 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2615 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2981 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 240 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8856 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1035 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5219 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 2
The Verge - Издание 588 2
Forbes - Форбс 898 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1098 2
The Guardian - Британская газета 380 2
Ведомости 1176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11378 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 124 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
TechMedia - Мегамозг 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1059 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2107 1
Парламентская газета 28 1
Известия ИД 690 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 162 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 1
Moody's Investors Service 136 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
INFOLine-Аналитика 65 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 104 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 506 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 627 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2574 1
