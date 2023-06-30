После анонса об уходе Tinder россияне стали чаще знакомиться для брака

После того, как онлайн-сервис знакомств Tinder заявил об уходе из России, российские дейтинговые ресурсы наблюдают рост регистраций. Аналитики финтех-компании «Юмани», сайтов знакомств Mamba и Teamo выяснили, как изменились знакомства в России в эпоху пост-«Тиндера». Об этом CNews сообщили представители «Юмани».

По данным аналитиков «Юмани», со 2 мая по 23 июня 2023 г. россияне сделали на сайтах знакомств на 86% больше покупок, чем в аналогичный период 2022 г. Оборот платежей на сайтах знакомств в мае — июне 2023 г. вырос в три раза, а число плательщиков снизилось на 21%. Средний чек на сайтах знакомств с момента анонса об уходе с российского рынка популярного дейтинг-сервиса вырос на 52% и составил 263 руб. Количество оплаченных услуг на одного пользователя увеличилось на 134% — до 7,4.

«В 2023 г. наибольшее число покупок через «Юkassa» на сайтах знакомств пришлось на май, это мы связываем с анонсом крупного игрока дейтинг-рынка об уходе из России. В мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. количество покупок на сайтах знакомств через «Юkassa» выросло на 6%, оборот платежей стал больше на 6%, средний чек вырос незначительно — на 1% до 247 руб.», — гсказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «Юмани» Ирина Полякова.

После анонса об уходе американского дейтинг-сервиса Tinder у российского сервиса знакомств Mamba наблюдается плавный рост регистраций.

В мае — июне 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., число регистраций выросло на 25% среди мужчин и на 17% среди женщин. Если сравнивать май — июнь 2023 г. с аналогичным периодом в 2022 г., то показатели похожие, ведь год назад в этот же период с российского рынка уходила социальная сеть для знакомств Badoo.

Как отмечают аналитики Mamba, 78% новых регистраций приходится на пользователей IOS. Пик регистраций среди мужчин также приходится на пользователей IOS в возрасте 28-32 года, пик женских регистраций — на пользовательниц IOS в возрасте 25-28 лет.

Среди женщин самая популярная платная услуга — VIP-статус, в мае — июне 2023 они стали приобретать его на 46% чаще, чем год назад. У мужчин в аналогичный период количество покупок VIP-статуса возросло на 56%, количество купленных подарков стало больше на 17%.

Процентное соотношение между полами в Mamba после анонса об уходе Tinder не изменилось: это классические для российского дейтинга 65% мужчин и 35% женщин, с небольшими колебаниями в возрастных сегментах.

Наибольший рост числа регистраций на Mamba в мае — июне 2023 г. произошел в Москве (25%) и в Санкт-Петербурге (19%). В городах Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород рост за май — июнь составил порядка 15%. Также стали расти регистрации в Сочи (19%) и Калининграде (17%), но аналитики сервиса связывают это с началом курортного сезона.

«Эффект от ухода такого крупного игрока, как Tinder, мы будем наблюдать еще полтора-два года: аудитория будет постепенно перетекать, а мы, в свою очередь, будем менять продукт - именно сейчас Мамба на пороге крупного ребрендинга. В эти месяцы мы наблюдаем приток новой, премиальной IOS аудитории, которой важно иметь VIP-статус, которая любит путешествовать и активно общается. По возросшим внутренним метрикам можно сказать, что к нам пришли более феминизированные в хорошем смысле этого слова женщины, которые занимают активную позицию в знакомствах», — сказал Андрей Бронецкий, генеральный директор приложения для знакомств Mamba.

Еще одна тенденция за последние два месяца — изменение цели знакомства как среди мужчин, так и среди женщин. Число мужчин, которые ищут отношения и брак, увеличилось на 17%. Количество мужчин, кто ищет девушку для переписки, упало на 34%, а число мужчин, ищущих пару для путешествий, выросло на 25%. Последнюю тенденцию аналитики сервиса связывают как с продолжающимся процессом релокации, так и с курортным сезоном.

Среди женщин также растет число тех, кто ищет пару для путешествий: число «путешественниц» выросло в мае — июне 2023 г. на 17%. Кроме того, аналитики сайта знакомств отмечают, что на 34% возросло число женщин, которые ищут серьезные отношения.

Интересно, что новые пользовательницы активно лайкают мужчин — на 27% больше, чем до мая 2023 г., и в два раза чаще пишут первыми.

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Аналитики сайта знакомств Теамо тоже отмечают рост интереса к приложению после того, как Tinder озвучил свои планы по уходу с рынка России. Регистрации на сайте знакомств с апреля по июнь 2023 г. выросли на 20-25%. Кроме того, новые пользователи более спокойно относятся к подписным сервисам и охотно конвертируются в покупку подписки.

Сейчас Теамо, как и сервис Mamba, обновляет дизайн, функционал и позиционирование для того, чтобы решить потребность пользователей в качественных знакомствах в 2023 г.

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«Последние полгода мы исследовали аудитории нашего приложения и приложений-конкурентов и поняли, что люди часто ищут не просто альтернативу условному Tinder, а нишевые проекты, которые по уровню функционала и удобству будут сопоставимы с ушедшими игроками. Пользователям важно, чтобы сервис собирал вокруг себя некое коммьюнити, объединенное одной общей целью, где будут люди, которые хотят осознанных знакомств без ярлыков, а также открытой и понятной политики приложения», — сказала Анна Гришачева, СЕО сервиса знакомств Теамо.

Методика исследования

«Юмани»

Аналитики «Юkassa» изучили данные о платежах на сайтах знакомств. Рассматривали онлайн-платежи пользователей в онлайн-сервисах разных сегментов (малый, средний и крупный) в период со 2 мая по 23 июня 2022 и 2023 гг., а также с января по июнь 2023 г.

Mamba и Teamo

Аналитики Mamba и Теамо изучили метрики приложений (регистрации, платежи и поведение пользователей), сравнив периоды май — июнь в 2022 и в 2023 гг. соответственно.

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«Юмани» —предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «Юkassa». Команда «Юмани» работает в платежной индустрии более 20 лет.

Mamba —онлайн-площадка для новых знакомств в России. Ежедневно на Mamba знакомятся три млн человек, а ежемесячно регистрируется один млн новых пользователей.

Teamo - первый сайт знакомств рунета, разработавший технологию психологического тестирования, которая лежит в основе алгоритма поиска пар. Система совместимости Teamo основана на 17 характеристиках личности, формирующих психологический портрет и дающих представление о пользователе. Теамо развивает сервис на нескольких платформах и ведет разработки в области машинного обучения.