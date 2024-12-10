Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мамба Mamba Единая служба знакомств и общения
Mamba — онлайн-площадка для новых знакомств в России. Сервис учитывает все тренды индустрии онлайн-знакомств и предоставляет возможность мультиформатного поиска пары.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|10.12.2024
|
Мамбические перемены: новая эра знакомств с акцентом на безопасность, комфорт и человечность
Российский сервис для знакомств «Мамба» объявил о начале ребрендинга и представил обновленную версию приложения, в котором сущ
|31.05.2024
|
Более половины одиноких россиян готовы использовать чат GPT, чтобы придумать сценарий свидания
Эксперты сервиса для знакомств «Мамба» провели опрос и выяснили, как россияне относятся к роли новых технологий в их личной ж
|30.01.2024
|
Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2
2023 г. относительно января 2022 г. и на 6% к началу 2023 г.. Кроме того, на распределение пользователей повлиял уход заграничных приложений с отечественного рынка. В основном от этого выиграл сервис Mamba, чья месячная аудитория выросла в два раза относительно начала 2022 г. Еще один бенефициар – «VK Знакомства», которые с момента запуска приложения в июне 2023 г. вышли на второе место по
|16.08.2023
|
72% россиянок хотят выйти замуж за ИТ-специалиста
Школа ИТ-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba опросили* 2827 пользовательниц приложения и узнали, хотят ли дамы построить отношения с айтишниками. Значительная часть опрошенных девушек (72%) признались, что хотят выйти замуж за айтиш
|02.06.2023
|
«Билайн» и «Мамба» запустили оплату услуг в приложении для знакомств через «Мобильный ID»
Абоненты «Билайна», которые пользуются приложением «Мамба» на Android, получили возможность оплачивать внутренние покупки при помощи «Мобильного ID». Такой способ оплаты позволяет бизнесу получать платежи в условиях ухода SWIFT, Apple Pay, Googl
|29.08.2022
|
Сервис знакомств Mamba запустил аудио и видеозвонки
атель мог оценить реальную внешность звонящего и понять, нравится человек или нет. Согласно опросу «Мамбы», который был проведен незадолго до внедрения новой функции, 48% пользователей хотели б
|10.06.2021
|
Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона
Аналитики «Юmoney» (входит в экосистему «Сбера») и сайта знакомств Mamba изучили, сколько российские пользователи тратят в социальных сетях на продвижение своих аккаунтов, подарки, премиум-статусы и другие платные опции. В мае 2021 г. россияне сделали на сайта
|04.03.2021
|
Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании
я CEO приложения Swant Глория Диез (Gloria Diez), которая десять лет является сотрудницей компании «Мамба», а до этого стояла у истоков создания приложения Badoo и занималась его продвижением н
|25.11.2020
|
F3 привлекла $3,9 млн инвестиций от сервиса знакомств Mamba и Adfirst VC
F3, социальная сеть для поколения Z, привлекла $3,9 млн инвестиций в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba (частично принадлежит Mail.ru Group) и венчурного фонда Adfirst. Среди бизнес-ангелов, присоединившихся к раунду, бывший президент приобретенного TikTok musical.ly Алекс Хофманн и генерал
|12.02.2020
|
«Мамба» научилась знакомить людей по тегам
Российский сервис знакомств «Мамба» анонсировал новую функцию. Теперь пользователи могут добавлять в анкету важные для себ
|17.01.2020
|
«Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств более $1 млн в 2020 году
Российское приложение для знакомств «Мамба» объявило о старте активной экспансии в Турции. Такое решение было принято руководством
|18.12.2019
|
App Annie: российский бренд знакомств Mamba захватывает израильский рынок
в Израиле (iOS и Google Play вместе взятые). Директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов сказал: «Для "Мамбы" это первый успешный опыт масштабирования на новых рынках с позитивным ROI, после ряда
|25.04.2018
|
Mail.ru неудачно познакомилась с «Мамбой»
Mail.ru Group списала половину стоимости своей доли в «Мамба.ру» Mail.ru Group сообщила о списании части стоимости принадлежащей холдингу доли в сер
|24.01.2013
|
«Мамба» продала проект «Мон Амур»
Компания «Мамба» сообщила о продаже проекта поиска серьезных отношений «Мон Амур» — с нового года он пр
|03.08.2012
|
«Мамба» обвинила агрегатор коротких номеров в потакании мошенникам
Сеть знакомств «Мамба» выступила с открытым письмом к агрегатору коротких номеров «Инкормедиа», где обвинила
|30.07.2012
|
«Мамба» выпустила приложение для Windows Phone
Единый сервис знакомств и общения «Мамба» объявил о том, что запустил приложение для телефонов с операционной системой Windows P
|25.05.2012
|
«Мамба» выпустила приложение для поиска ИТ-специалистов в Facebook
Компания «Мамба» объявила о том, что запустила приложение Mamba Hiring для поиска разработчиков в социальной сети Facebook. Несколько тысяч человек прошли тест, и лучшие программисты из них сейчас работа
|22.02.2011
|
Аудитория тулбара «Мамбы» превысила 500 тыс. человек
Сервис знакомств «Мамба» объявил о том, что аудитория его тулбара «Бар Знакомств» превысила 500 тыс. человек, а
|08.02.2011
|
Пополнять баланс в «Мамбе» можно со счета мобильного телефона
Служба знакомств «Мамба» объявила о том, что теперь ее услуги можно оплачивать непосредственно со счета своего мобильного телефона. Основной доход компании «Мамба» приносят микроплатежи пользователей, име
|08.02.2011
|
«Билайн» запускает бесплатный сервис для пользователей сети «Мамба»
ит возможность воспользоваться бесплатными SMS-оповещениями из службы интернет знакомств и общения «Мамба» (Mamba.ru). Для того, чтобы воспользоваться SMS-оповещениями абоненту «Билайн» необход
|14.12.2010
|
«Мамба» запустила сервис «Видеочаты»
В Единой службе знакомств и общения «Мамба» появился новый сервис «Видеочаты». По итогам месяца работы средняя длительность видео-
|20.08.2010
|
Служба знакомств «Мамба» обновила приложение для iPhone
Служба «Мамба» обновила приложение для iPhone, которое теперь доступно для операционной системы iOS 4. Новая версия предлагает пользователям не только последней, но и предыдущих версий прошивок более ш
|13.08.2010
|
«Скай Линк» открыл безлимитный доступ к «Мамбе»
Оператор мобильной связи «Скай Линк» и компания «Мамба» объявили о том, что открыли безлимитный доступ к сервису знакомств «Мамба». За
|01.07.2010
|
«Мамба» и Goldbach Interactive запустили новый формат баннеров
Компания «Мамба» и рекламное агентство Goldbach Interactive объявили о том, что запустили новый формат
|22.06.2010
|
«Мамба» запустила свой тулбар
Компания «Мамба» объявила о том, что разработала и запустила свой тулбар, который дает участникам Едино
|01.06.2010
|
Аудитория мобильной «Мамбы» выросла на 50%
За прошедший 2009 г. число пользователей WAP-портала «Мамба» увеличилось в два раза по сравнению с 2008 г. и превысило 1,2 млн человек. Активная ау
|18.05.2010
|
«Мамба» поменяла дизайн своего сайта
Единая система знакомств и общения «Мамба» объявила о том, что получила новый дизайн, кроме того изменился некоторый функционал п
|02.03.2010
|
«Мамба»: выручка в 2009 г. составила 664 млн руб.
Компания «Мамба» опубликовала свой финансовый отчет за 2009 г. Выручка «Мамбы» в 2009 г. составила 664
|11.02.2010
|
RuTube и Mamba запустили проект «Видеознакомства»
Единая служба знакомств и общения «Мамба» и российский видеопортал RuTube объявили о запуске проекта «Видеознакомства» (love.rut
|10.12.2009
|
14 тыс. пользователей ищут попутчиков на «Мамбе»
Компания «Мамба» опубликовала исследование туристических предпочтений аудитории своего сервиса «Попутчики». По данным сайта, около 14 тыс. уникальных пользователей ищут себе компанию для новогоднего путе
|19.11.2009
|
Число пользователей онлайн на «Мамбе» достигло 100 тыс.
Единая службе знакомств и общения «Мамба» объявила о том, что количество пользователей «Мамбы», одновременно находящихся онлайн,
|29.10.2009
|
«Мамба» выпустила собственное приложение для iPhone
«Мамба» объявила о том, что запустила собственное приложение знакомств для iPhone и iPod touch
|27.08.2009
|
Выручка «Мамбы» в первом полугодии 2009 г. выросла на 32,5%
Компания «Мамба» опубликовала свой финансовый отчет за первое полугодие 2009 г. Выручка «Мамбы» за отче
|13.05.2009
|
Аудитория мобильной «Мамбы» выросла в 4 раза за год
Компания «Мамба» объявила о том, что в 2008 г. ее WAP портал показал рекордные темпы роста - активная аудитория проекта составляет около 350 тыс. человек. Статистика показывает, что число активных пользо
|16.04.2009
|
«Мамба» исследовала аудиторию проекта Mon Amour
Компания «Мамба» опубликовала статистическое исследование аудитории проекта Mon Amour, которое позволило сформировать портрет пользователя агентства. Анализ аудитории показал, что Mon Amour пользуется пр
|31.03.2009
|
«Мамба» подключила платежи по банковским картам с помощью ChronoPay
Компании «Мамба» и ChronoPay объявили о запуске нового платежного метода для всех пользователей Единой системы знакомств и общения «Мамба». Теперь любой посетитель ресурса может через интернет поп
|25.03.2009
|
«Мамба»: выручка в 2008 г. увеличилась на 54%
Компания «Мамба» опубликовала свой финансовый отчет за 2008 г. Выручка «Мамбы» в 2008 г. составила 476
|11.03.2009
|
«Мамба» запустила нишевый проект «Попутчики»
Компания «Мамба» объявила о том что открывает нишевый проект «Попутчики». Это социальный сервис поиска
|04.03.2009
|
«Мамба» стала многоязычной
Единая служба знакомств и общения «Мамба» объявила о том, что стала мультиязычной. Теперь каждый пользователь может самостоятель
|15.01.2009
|
«Мамба» запустила голосовую службу поддержки
Компания «Мамба» объявила о том, что запустила голосовую службу помощи пользователям. Теперь каждый VIP
Мамба и организации, системы, технологии, персоны:
|Бронецкий Андрей 20 20
|Шерман Никита 27 15
|Кочетков Владислав 248 4
|Бойцов Петр 4 4
|Артамонова Анна 183 4
|Борисов Виталий 5 3
|Овчинников Борис 129 3
|Сергеев Ярослав 4 3
|Красильникова Наталья 3 3
|Андреев Андрей 33 3
|Гришин Дмитрий 210 2
|Носик Антон 106 2
|Гуревич Михаил 40 2
|Кузнецова Олеся 2 2
|Федорова Юлия 8 2
|Путин Владимир 3352 2
|Смирнов Дмитрий 99 1
|Попов Андрей 115 1
|Ампелонский Вадим 31 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Никитин Александр 18 1
|Лукашенко Александр 102 1
|Бурин Андрей 17 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Бородин Владимир 20 1
|Соловьев Дмитрий 78 1
|Панченко Дмитрий 6 1
|Наумов Виктор 126 1
|Морозова Ольга 11 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Кармишин Дмитрий 26 1
|Крутой Игорь 16 1
|Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 1
|Исрапилов Арсен 10 1
|Едидин Борис 14 1
|Швецов Вадим 4 1
|Милонов Виталий 7 1
|Данилов Кирилл 2 1
|Пальчун Кирилл 66 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406970, в очереди разбора - 733284.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.