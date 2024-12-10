Разделы

Мамба Mamba Единая служба знакомств и общения

Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения

Mamba — онлайн-площадка для новых знакомств в России. Сервис учитывает все тренды индустрии онлайн-знакомств и предоставляет возможность мультиформатного поиска пары. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.12.2024 Мамбические перемены: новая эра знакомств с акцентом на безопасность, комфорт и человечность

Российский сервис для знакомств «Мамба» объявил о начале ребрендинга и представил обновленную версию приложения, в котором сущ
31.05.2024 Более половины одиноких россиян готовы использовать чат GPT, чтобы придумать сценарий свидания

Эксперты сервиса для знакомств «Мамба» провели опрос и выяснили, как россияне относятся к роли новых технологий в их личной ж
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2

2023 г. относительно января 2022 г. и на 6% к началу 2023 г.. Кроме того, на распределение пользователей повлиял уход заграничных приложений с отечественного рынка. В основном от этого выиграл сервис Mamba, чья месячная аудитория выросла в два раза относительно начала 2022 г. Еще один бенефициар – «VK Знакомства», которые с момента запуска приложения в июне 2023 г. вышли на второе место по

16.08.2023 72% россиянок хотят выйти замуж за ИТ-специалиста

Школа ИТ-профессий Skillfactory и сервис для знакомств Mamba опросили* 2827 пользовательниц приложения и узнали, хотят ли дамы построить отношения с айтишниками. Значительная часть опрошенных девушек (72%) признались, что хотят выйти замуж за айтиш
02.06.2023 «Билайн» и «Мамба» запустили оплату услуг в приложении для знакомств через «Мобильный ID»

Абоненты «Билайна», которые пользуются приложением «Мамба» на Android, получили возможность оплачивать внутренние покупки при помощи «Мобильного ID». Такой способ оплаты позволяет бизнесу получать платежи в условиях ухода SWIFT, Apple Pay, Googl
29.08.2022 Сервис знакомств Mamba запустил аудио и видеозвонки

атель мог оценить реальную внешность звонящего и понять, нравится человек или нет. Согласно опросу «Мамбы», который был проведен незадолго до внедрения новой функции, 48% пользователей хотели б
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона

Аналитики «Юmoney» (входит в экосистему «Сбера») и сайта знакомств Mamba изучили, сколько российские пользователи тратят в социальных сетях на продвижение своих аккаунтов, подарки, премиум-статусы и другие платные опции. В мае 2021 г. россияне сделали на сайта
04.03.2021 Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании

я CEO приложения Swant Глория Диез (Gloria Diez), которая десять лет является сотрудницей компании «Мамба», а до этого стояла у истоков создания приложения Badoo и занималась его продвижением н
25.11.2020 F3 привлекла $3,9 млн инвестиций от сервиса знакомств Mamba и Adfirst VC

F3, социальная сеть для поколения Z, привлекла $3,9 млн инвестиций в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba (частично принадлежит Mail.ru Group) и венчурного фонда Adfirst. Среди бизнес-ангелов, присоединившихся к раунду, бывший президент приобретенного TikTok musical.ly Алекс Хофманн и генерал
12.02.2020 «Мамба» научилась знакомить людей по тегам

Российский сервис знакомств «Мамба» анонсировал новую функцию. Теперь пользователи могут добавлять в анкету важные для себ
17.01.2020 «Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств более $1 млн в 2020 году

Российское приложение для знакомств «Мамба» объявило о старте активной экспансии в Турции. Такое решение было принято руководством
18.12.2019 App Annie: российский бренд знакомств Mamba захватывает израильский рынок

в Израиле (iOS и Google Play вместе взятые). Директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов сказал: «Для "Мамбы" это первый успешный опыт масштабирования на новых рынках с позитивным ROI, после ряда

25.04.2018 Mail.ru неудачно познакомилась с «Мамбой»

Mail.ru Group списала половину стоимости своей доли в «Мамба.ру» Mail.ru Group сообщила о списании части стоимости принадлежащей холдингу доли в сер
24.01.2013 «Мамба» продала проект «Мон Амур»

Компания «Мамба» сообщила о продаже проекта поиска серьезных отношений «Мон Амур» — с нового года он пр
03.08.2012 «Мамба» обвинила агрегатор коротких номеров в потакании мошенникам

Сеть знакомств «Мамба» выступила с открытым письмом к агрегатору коротких номеров «Инкормедиа», где обвинила

30.07.2012 «Мамба» выпустила приложение для Windows Phone

Единый сервис знакомств и общения «Мамба» объявил о том, что запустил приложение для телефонов с операционной системой Windows P
25.05.2012 «Мамба» выпустила приложение для поиска ИТ-специалистов в Facebook

Компания «Мамба» объявила о том, что запустила приложение Mamba Hiring для поиска разработчиков в социальной сети Facebook. Несколько тысяч человек прошли тест, и лучшие программисты из них сейчас работа
22.02.2011 Аудитория тулбара «Мамбы» превысила 500 тыс. человек

Сервис знакомств «Мамба» объявил о том, что аудитория его тулбара «Бар Знакомств» превысила 500 тыс. человек, а
08.02.2011 Пополнять баланс в «Мамбе» можно со счета мобильного телефона

Служба знакомств «Мамба» объявила о том, что теперь ее услуги можно оплачивать непосредственно со счета своего мобильного телефона. Основной доход компании «Мамба» приносят микроплатежи пользователей, име
08.02.2011 «Билайн» запускает бесплатный сервис для пользователей сети «Мамба»

ит возможность воспользоваться бесплатными SMS-оповещениями из службы интернет знакомств и общения «Мамба» (Mamba.ru). Для того, чтобы воспользоваться SMS-оповещениями абоненту «Билайн» необход
14.12.2010 «Мамба» запустила сервис «Видеочаты»

В Единой службе знакомств и общения «Мамба» появился новый сервис «Видеочаты». По итогам месяца работы средняя длительность видео-
20.08.2010 Служба знакомств «Мамба» обновила приложение для iPhone

Служба «Мамба» обновила приложение для iPhone, которое теперь доступно для операционной системы iOS 4. Новая версия предлагает пользователям не только последней, но и предыдущих версий прошивок более ш
13.08.2010 «Скай Линк» открыл безлимитный доступ к «Мамбе»

Оператор мобильной связи «Скай Линк» и компания «Мамба» объявили о том, что открыли безлимитный доступ к сервису знакомств «Мамба». За

01.07.2010 «Мамба» и Goldbach Interactive запустили новый формат баннеров

Компания «Мамба» и рекламное агентство Goldbach Interactive объявили о том, что запустили новый формат

22.06.2010 «Мамба» запустила свой тулбар

Компания «Мамба» объявила о том, что разработала и запустила свой тулбар, который дает участникам Едино
01.06.2010 Аудитория мобильной «Мамбы» выросла на 50%

За прошедший 2009 г. число пользователей WAP-портала «Мамба» увеличилось в два раза по сравнению с 2008 г. и превысило 1,2 млн человек. Активная ау
18.05.2010 «Мамба» поменяла дизайн своего сайта

Единая система знакомств и общения «Мамба» объявила о том, что получила новый дизайн, кроме того изменился некоторый функционал п
02.03.2010 «Мамба»: выручка в 2009 г. составила 664 млн руб.

Компания «Мамба» опубликовала свой финансовый отчет за 2009 г. Выручка «Мамбы» в 2009 г. составила 664

11.02.2010 RuTube и Mamba запустили проект «Видеознакомства»

Единая служба знакомств и общения «Мамба» и российский видеопортал RuTube объявили о запуске проекта «Видеознакомства» (love.rut
10.12.2009 14 тыс. пользователей ищут попутчиков на «Мамбе»

Компания «Мамба» опубликовала исследование туристических предпочтений аудитории своего сервиса «Попутчики». По данным сайта, около 14 тыс. уникальных пользователей ищут себе компанию для новогоднего путе
19.11.2009 Число пользователей онлайн на «Мамбе» достигло 100 тыс.

Единая службе знакомств и общения «Мамба» объявила о том, что количество пользователей «Мамбы», одновременно находящихся онлайн,
29.10.2009 «Мамба» выпустила собственное приложение для iPhone

«Мамба» объявила о том, что запустила собственное приложение знакомств для iPhone и iPod touch
27.08.2009 Выручка «Мамбы» в первом полугодии 2009 г. выросла на 32,5%

Компания «Мамба» опубликовала свой финансовый отчет за первое полугодие 2009 г. Выручка «Мамбы» за отче
13.05.2009 Аудитория мобильной «Мамбы» выросла в 4 раза за год

Компания «Мамба» объявила о том, что в 2008 г. ее WAP портал показал рекордные темпы роста - активная аудитория проекта составляет около 350 тыс. человек. Статистика показывает, что число активных пользо
16.04.2009 «Мамба» исследовала аудиторию проекта Mon Amour

Компания «Мамба» опубликовала статистическое исследование аудитории проекта Mon Amour, которое позволило сформировать портрет пользователя агентства. Анализ аудитории показал, что Mon Amour пользуется пр
31.03.2009 «Мамба» подключила платежи по банковским картам с помощью ChronoPay

Компании «Мамба» и ChronoPay объявили о запуске нового платежного метода для всех пользователей Единой системы знакомств и общения «Мамба». Теперь любой посетитель ресурса может через интернет поп
25.03.2009 «Мамба»: выручка в 2008 г. увеличилась на 54%

Компания «Мамба» опубликовала свой финансовый отчет за 2008 г. Выручка «Мамбы» в 2008 г. составила 476

11.03.2009 «Мамба» запустила нишевый проект «Попутчики»

Компания «Мамба» объявила о том что открывает нишевый проект «Попутчики». Это социальный сервис поиска

04.03.2009 «Мамба» стала многоязычной

Единая служба знакомств и общения «Мамба» объявила о том, что стала мультиязычной. Теперь каждый пользователь может самостоятель
15.01.2009 «Мамба» запустила голосовую службу поддержки

Компания «Мамба» объявила о том, что запустила голосовую службу помощи пользователям. Теперь каждый VIP

Публикаций - 141, упоминаний - 219

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406970, в очереди разбора - 733284.
Создано именных указателей - 187200.
