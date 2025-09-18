Разделы

Красильникова Наталья


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 «Строки» и Mamba зафиксировали рост интереса к книгам и анкетам, связанным с темой дружбы среди поколения Z 1
31.05.2024 Более половины одиноких россиян готовы использовать чат GPT, чтобы придумать сценарий свидания 1
16.02.2024 «Яблоко» против андроида: пользователи iOS получают в три раза больше лайков в дейтинг-сервисе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Красильникова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13755 1
Apple Inc 12440 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 95 3
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 266 1
Метавселенная - Metaverse 111 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5655 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4202 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5121 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 560 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26654 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25185 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 139 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Строки 8 1
Apple iOS 8127 1
Google Android 14494 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 3
Южная Корея - Республика 6795 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1702 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 156 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5800 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 227 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов 126 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 846 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

