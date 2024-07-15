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PrivacyTech Цифровой профиль гражданина Цифровой образ Цифровой след Цифровая личность Цифровой портрет Цифровые отпечатки Digital fingerprints Digital footprint


 

 

 

Виталий Копысов, Директор по инновациям, СКБ-Банк "Цифровой профиль. Итоги 2021. Планы 2022" на конференции CNews "Цифровизация финансового сектора 2022" 1 марта 2022 года 


15.07.2024 R-Style Softlab вывела на рынок коннектор «Цифровой профиль организации» на российском стеке технологий

нансовой сферы и системный интегратор, вывела на рынок модуль для взаимодействия с ГИС (коннектор) «Цифровой профиль организации», реализованный на российском технологическом стеке. Об этом CNe
25.01.2024 МТС составила цифровой портрет нижегородского студента

ПАО «МТС», цифровая экосистема, на основе обезличенных больших данных составила цифровой портрет студентов, зачисленных в учебные заведения Нижнего Новгорода. В тройку лидирующих городов, из которых чаще всего приезжают учиться вошли Владимир, Москва и Киров. Об этом CNews
07.07.2023 «Единый ЦУПИС» запустил новый канал полной идентификации клиентов – через «Цифровой профиль»

«Единый ЦУПИС» предложил новый канал полной идентификации клиентов – через инфраструктуру «Цифровой профиль». Теперь любой гражданин России может пройти полную идентификацию с сайта букмекера или в «Кошельке ЦУПИС», используя сервис «Госуслуг». Для использования данного способа идент
26.01.2023 Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина»

о пути в сфере ипотечного кредитования, интегрировав личный кабинет заемщика по ипотеке с сервисом «Цифровой профиль гражданина». Благодаря новому ИТ-решению при покупке квартиры, особенно на п
19.12.2022 В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки

котором содержится 800 данных. Аналогичный профиль до сегодняшнего дня был только у физических лиц. Цифровой профиль формировался Минцифры, Министерством экономического развития, Федеральной на
17.11.2021 R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect

банков в рамках получения сведений о клиенте из «Цифрового профиля». С помощью модуля «RS-Connect. Цифровой профиль» кредитные организации с согласия клиента могут дистанционно получать информ
26.05.2021 На «Госуслугах» организовано взаимодействие микрофинансовых организаций с гражданами

расширен перечень финансовых организаций, которые могут взаимодействовать с клиентами через сервис «Цифровой профиль» на портале Госуслуг. Теперь сервис позволяет пользователям дистанционно пер
20.05.2021 За год работы цифрового профиля дано 3,5 млн согласий на предоставление различных сведений

хнических средств, которые позволяют управлять этими данными, в первую очередь, самому гражданину. «Цифровой профиль на Госуслугах — это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе

14.04.2021 ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина

гражданина с долей 30% от всех предоставленных согласий, выданных банками и страховыми компаниями. Цифровой профиль позволяет клиентам в несколько раз быстрее заполнять заявления на различные

08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле

ь юридического лица был создан. И, соответственно, поддерживаем необходимость его ввода. Потому как цифровой профиль и физического лица, и юридического лица – это действительно фундаментальные

12.03.2021 Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки

авления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Предоставление справки осуществляется через цифровой профиль пользователя портала Госуслуг. Чтобы заказать автоматическую выгрузку справк
25.02.2021 Власти определились, как можно использовать цифровой профиль гражданина

ности электронного документооборота между физлицами, банками и госучреждениями. Документ определяет цифровой профиль как все цифровые записи о гражданине в государственных информационных систем
11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг стал лаур
30.10.2020 Group-IB защитит «цифровую личность» человека с помощью Fraud Hunting Platform

rm анализирует каждую сессию и поведение пользователя как на веб-ресурсе, так и в мобильном приложении. Основанная на поведенческом анализе и алгоритмах машинного обучения, система создает уникальный цифровой отпечаток устройств, «связывает» с ними пользователя и его аккаунты, что позволяет с большей точностью отличить его действия от действий мошенников, даже если те, к примеру, завладели

05.10.2020 Сбербанк запустил «Цифровой профиль» в потребительском кредитовании

ии «Сбербанк Онлайн», позже он станет доступен в мобильном приложении на платформах iOS и Android. «Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госо
14.08.2020 Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов

тку банком, логично получать ее автоматически, а не просить клиента принести документы в отделение. Цифровой профиль и новые подсистемы позволят банкам значительно улучшить клиентский сервис и

09.07.2020 Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит

но с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данны
07.07.2020 Банк «Русский Стандарт» подключился к «Цифровому профилю» при поддержке ассоциации «Финтех»

Банк «Русский Стандарт» – участник ассоциации «Финтех» – подключился к сервису «Цифровой профиль». Благодаря «Цифровому профилю» при подаче заявки на кредит можно не вводить
23.06.2020 Альфа-банк подключился к «Цифровому профилю»

Альфа-банк подключился к сервису «Цифровой профиль», который помогает клиенту предоставлять информацию о себе различным организ
10.06.2020 «Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль»

«Почта банк» завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала Госуслуги в рамках реализации национа
20.05.2020 Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль»

Ак Барс Банк присоединился к проекту «Цифровой профиль». Теперь клиентам при подаче заявки на потребительский кредит на сайте банка
20.05.2020 Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»

Райффайзенбанк стал одним из первых банков, завершившим интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги» в рамках реализации нацио
20.01.2020 Цифровой след

Digital Shadow (наша цифровая тень, цифровая копия, цифровой двойник, цифровой след) – это совокупность всех данных, которые остаются в компьютере или в сети каждый раз, когда мы пользуемся какими-либо цифровыми устройствами и услугами, будь то интернет или мобил
21.11.2019 Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан

есть и индустриальные партнеры, в том числе «Группа Синара», «ИРМ», «НПО автоматики» и АНО «ЮУПК». Цифровой профиль гражданина Напомним, в России реализуется проект по созданию цифрового профи
13.11.2019 ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян

х документов при получении различных услуг, в том числе и государственных. Согласно этой концепции, цифровой профиль должен включать основные данные о гражданине (паспортные данные, СНИЛС, ИНН)
23.08.2019 В русскоязычном даркнете расцвела торговля «цифровыми личностями»

Российский рынок «цифровых личностей» Эксперты ИБ-фирмы IntSights Inc опубликовали исследование, посвящённое на
06.08.2019 Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»

рассказал замдиректора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Александр Тютрюмов. Цифровой профиль призван стать «единым окном» для доступа к данным о гражданах и организациях
28.06.2019 Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян

Одобрение цифрового профиля Правительство России одобрило законопроект, формирующий правовую основу для
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках

В ожидании цифрового профиля Важной темой состоявшегося 11 июня 2019 г. CNews Forum Кейсы стало обсужден
15.05.2019 У россиян появятся электронные удостоверения личности

кже Минкомсвязи и правительство. Первый законопроект призван юридически закрепить в России понятия «цифрового профиля» и электронного удостоверения личности гражданина, которое будет необходимо
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить

ехнические компетенции. Как сейчас осуществляется доступ к данным из ГИС и почему это проблематично Цифровой профиль будет представлять из себя совокупность данных о физических и юридических ли
26.03.2019 Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица

конотворческий акт будет направлен «на определение таких понятий как идентификация, аутентификация, цифровой профиль…». Однако в этом проекте до конкретного документа дело пока не дошло. Не иск
26.02.2019 Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль гражданина

ийской Федерации», Центральная избирательная комиссия, Центробанк и «Ростелеком». Суть эксперимента Цифровой профиль представляет собой совокупность оцифрованных юридически значимых сведений о

08.02.2019 Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов

экономика», заседание которой прошло 6 февраля на площадке министерства экономического развития РФ. Цифровой профиль гражданина, создаваемый в рамках федерального проекта «Информационная инфрас
05.12.2018 Ассоциация «Финтех» одобрила концепцию проекта «Цифровой профиль»

ны развития проектов АФТ на следующий год. Члены наблюдательного совета одобрили концепцию проекта «Цифровой профиль» и его дальнейшую реализацию. Над проектом будут работать банки-участники ас
05.08.2014 Zecurion Zlock контролирует сотрудников с помощью цифровых отпечатков и OCR

ток Zecurion в области анализа перехваченных данных. В Zecurion Zlock 6.0 теперь можно использовать цифровые отпечатки DocuPrints, метод опорных векторов SVM, анализ графических файлов с помощь
17.08.2009 InfoWatch выпустит новый модуль для снятия цифровых отпечатков

Компания InfoWatch объявила о выпуске осенью этого года нового модуля «Цифровые отпечатки» («Fingerprints»), позволяющего, в рамках решения по защите от утечки данных InfoWatch Traffic Monitor, снимать с конфиденциальных документов цифровые «слепки» и отслеживать


Публикаций - 499, упоминаний - 701

PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9660 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12469 31
Diasoft - Диасофт 865 30
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 442 29
Программный продукт ГК 63 28
Oracle Corporation 6680 21
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 611 21
SAP SE 5271 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4856 20
Microsoft Corporation 24595 20
VK - Mail.ru Group 3452 20
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 20
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 19
Naumen - Наумен 623 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8728 18
Google LLC 11755 18
Veeam Software 317 18
8191 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3872 17
Dynatrace 56 17
Yandex - Яндекс 7292 16
NtechLab - НтехЛаб 120 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 14
Meta Platforms - Facebook 4433 13
МегаФон 8761 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 903 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2156 12
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 12
Telegram Group 1947 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1122 11
ОТР ГК - ОТР 2000 214 11
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 375 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 218 11
Luxms 77 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3213 9
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 405 9
Softline - Софтлайн 2783 8
Amazon Inc - Amazon.com 2991 8
InfoWatch - Инфовотч 1012 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7267 49
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1624 39
РЖД - Российские железные дороги 1900 34
МКБ - Московский кредитный банк 556 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2795 30
Лента - Сеть розничной торговли 2076 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 26
Почта России ПАО 2107 25
Альфа-Банк 1766 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 458 25
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 481 25
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 22
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 22
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 505 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 328 21
X5 Group - Перекрёсток 543 20
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 20
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 20
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1020 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1147 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 14
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 14
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 14
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 450 13
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 13
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 432 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 452 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 11
Комус 94 11
Почта Банк 466 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11556 120
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2880 74
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Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
WFD - World Forum for Democracy - Всемирный форум за демократию 1 1
Data Fusion Contest 6 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
IBM Think 3 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
ЦИПР - CIPR Digital Awards 1 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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