R-Style Softlab вывела на рынок коннектор «Цифровой профиль организации» на российском стеке технологий нансовой сферы и системный интегратор, вывела на рынок модуль для взаимодействия с ГИС (коннектор) «Цифровой профиль организации», реализованный на российском технологическом стеке. Об этом CNe

МТС составила цифровой портрет нижегородского студента ПАО «МТС», цифровая экосистема, на основе обезличенных больших данных составила цифровой портрет студентов, зачисленных в учебные заведения Нижнего Новгорода. В тройку лидирующих городов, из которых чаще всего приезжают учиться вошли Владимир, Москва и Киров. Об этом CNews

«Единый ЦУПИС» запустил новый канал полной идентификации клиентов – через «Цифровой профиль» «Единый ЦУПИС» предложил новый канал полной идентификации клиентов – через инфраструктуру «Цифровой профиль». Теперь любой гражданин России может пройти полную идентификацию с сайта букмекера или в «Кошельке ЦУПИС», используя сервис «Госуслуг». Для использования данного способа идент

Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина» о пути в сфере ипотечного кредитования, интегрировав личный кабинет заемщика по ипотеке с сервисом «Цифровой профиль гражданина». Благодаря новому ИТ-решению при покупке квартиры, особенно на п

В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки котором содержится 800 данных. Аналогичный профиль до сегодняшнего дня был только у физических лиц. Цифровой профиль формировался Минцифры, Министерством экономического развития, Федеральной на

R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect банков в рамках получения сведений о клиенте из «Цифрового профиля». С помощью модуля «RS-Connect. Цифровой профиль» кредитные организации с согласия клиента могут дистанционно получать информ

На «Госуслугах» организовано взаимодействие микрофинансовых организаций с гражданами расширен перечень финансовых организаций, которые могут взаимодействовать с клиентами через сервис «Цифровой профиль» на портале Госуслуг. Теперь сервис позволяет пользователям дистанционно пер

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ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина гражданина с долей 30% от всех предоставленных согласий, выданных банками и страховыми компаниями. Цифровой профиль позволяет клиентам в несколько раз быстрее заполнять заявления на различные

Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле ь юридического лица был создан. И, соответственно, поддерживаем необходимость его ввода. Потому как цифровой профиль и физического лица, и юридического лица – это действительно фундаментальные

Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки авления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Предоставление справки осуществляется через цифровой профиль пользователя портала Госуслуг. Чтобы заказать автоматическую выгрузку справк

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Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг стал лаур

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Сбербанк запустил «Цифровой профиль» в потребительском кредитовании ии «Сбербанк Онлайн», позже он станет доступен в мобильном приложении на платформах iOS и Android. «Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госо

Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов тку банком, логично получать ее автоматически, а не просить клиента принести документы в отделение. Цифровой профиль и новые подсистемы позволят банкам значительно улучшить клиентский сервис и

Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит но с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данны

Банк «Русский Стандарт» подключился к «Цифровому профилю» при поддержке ассоциации «Финтех» Банк «Русский Стандарт» – участник ассоциации «Финтех» – подключился к сервису «Цифровой профиль». Благодаря «Цифровому профилю» при подаче заявки на кредит можно не вводить

Альфа-банк подключился к «Цифровому профилю» Альфа-банк подключился к сервису «Цифровой профиль», который помогает клиенту предоставлять информацию о себе различным организ

«Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль» «Почта банк» завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала Госуслуги в рамках реализации национа

Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль» Ак Барс Банк присоединился к проекту «Цифровой профиль». Теперь клиентам при подаче заявки на потребительский кредит на сайте банка

Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль» Райффайзенбанк стал одним из первых банков, завершившим интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги» в рамках реализации нацио

Цифровой след Digital Shadow (наша цифровая тень, цифровая копия, цифровой двойник, цифровой след) – это совокупность всех данных, которые остаются в компьютере или в сети каждый раз, когда мы пользуемся какими-либо цифровыми устройствами и услугами, будь то интернет или мобил

Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан есть и индустриальные партнеры, в том числе «Группа Синара», «ИРМ», «НПО автоматики» и АНО «ЮУПК». Цифровой профиль гражданина Напомним, в России реализуется проект по созданию цифрового профи

ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян х документов при получении различных услуг, в том числе и государственных. Согласно этой концепции, цифровой профиль должен включать основные данные о гражданине (паспортные данные, СНИЛС, ИНН)

В русскоязычном даркнете расцвела торговля «цифровыми личностями» Российский рынок «цифровых личностей» Эксперты ИБ-фирмы IntSights Inc опубликовали исследование, посвящённое на

Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома» рассказал замдиректора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Александр Тютрюмов. Цифровой профиль призван стать «единым окном» для доступа к данным о гражданах и организациях

Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян Одобрение цифрового профиля Правительство России одобрило законопроект, формирующий правовую основу для

CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках В ожидании цифрового профиля Важной темой состоявшегося 11 июня 2019 г. CNews Forum Кейсы стало обсужден

У россиян появятся электронные удостоверения личности кже Минкомсвязи и правительство. Первый законопроект призван юридически закрепить в России понятия «цифрового профиля» и электронного удостоверения личности гражданина, которое будет необходимо

Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить ехнические компетенции. Как сейчас осуществляется доступ к данным из ГИС и почему это проблематично Цифровой профиль будет представлять из себя совокупность данных о физических и юридических ли

Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица конотворческий акт будет направлен «на определение таких понятий как идентификация, аутентификация, цифровой профиль…». Однако в этом проекте до конкретного документа дело пока не дошло. Не иск

Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль гражданина ийской Федерации», Центральная избирательная комиссия, Центробанк и «Ростелеком». Суть эксперимента Цифровой профиль представляет собой совокупность оцифрованных юридически значимых сведений о

Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов экономика», заседание которой прошло 6 февраля на площадке министерства экономического развития РФ. Цифровой профиль гражданина, создаваемый в рамках федерального проекта «Информационная инфрас

Ассоциация «Финтех» одобрила концепцию проекта «Цифровой профиль» ны развития проектов АФТ на следующий год. Члены наблюдательного совета одобрили концепцию проекта «Цифровой профиль» и его дальнейшую реализацию. Над проектом будут работать банки-участники ас

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