PrivacyTech Цифровой профиль гражданина Цифровой образ Цифровой след Цифровая личность Цифровой портрет Цифровые отпечатки Digital fingerprints Digital footprint
- Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft
- IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности
- PrivacyTech
- Digital identity - Цифровая идентичность
Виталий Копысов, Директор по инновациям, СКБ-Банк "Цифровой профиль. Итоги 2021. Планы 2022" на конференции CNews "Цифровизация финансового сектора 2022" 1 марта 2022 года
|15.07.2024
|
R-Style Softlab вывела на рынок коннектор «Цифровой профиль организации» на российском стеке технологий
нансовой сферы и системный интегратор, вывела на рынок модуль для взаимодействия с ГИС (коннектор) «Цифровой профиль организации», реализованный на российском технологическом стеке. Об этом CNe
|25.01.2024
|
МТС составила цифровой портрет нижегородского студента
ПАО «МТС», цифровая экосистема, на основе обезличенных больших данных составила цифровой портрет студентов, зачисленных в учебные заведения Нижнего Новгорода. В тройку лидирующих городов, из которых чаще всего приезжают учиться вошли Владимир, Москва и Киров. Об этом CNews
|07.07.2023
|
«Единый ЦУПИС» запустил новый канал полной идентификации клиентов – через «Цифровой профиль»
«Единый ЦУПИС» предложил новый канал полной идентификации клиентов – через инфраструктуру «Цифровой профиль». Теперь любой гражданин России может пройти полную идентификацию с сайта букмекера или в «Кошельке ЦУПИС», используя сервис «Госуслуг». Для использования данного способа идент
|26.01.2023
|
Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина»
о пути в сфере ипотечного кредитования, интегрировав личный кабинет заемщика по ипотеке с сервисом «Цифровой профиль гражданина». Благодаря новому ИТ-решению при покупке квартиры, особенно на п
|19.12.2022
|
В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки
котором содержится 800 данных. Аналогичный профиль до сегодняшнего дня был только у физических лиц. Цифровой профиль формировался Минцифры, Министерством экономического развития, Федеральной на
|17.11.2021
|
R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect
банков в рамках получения сведений о клиенте из «Цифрового профиля». С помощью модуля «RS-Connect. Цифровой профиль» кредитные организации с согласия клиента могут дистанционно получать информ
|26.05.2021
|
На «Госуслугах» организовано взаимодействие микрофинансовых организаций с гражданами
расширен перечень финансовых организаций, которые могут взаимодействовать с клиентами через сервис «Цифровой профиль» на портале Госуслуг. Теперь сервис позволяет пользователям дистанционно пер
|20.05.2021
|
За год работы цифрового профиля дано 3,5 млн согласий на предоставление различных сведений
хнических средств, которые позволяют управлять этими данными, в первую очередь, самому гражданину. «Цифровой профиль на Госуслугах — это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе
|14.04.2021
|
ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина
гражданина с долей 30% от всех предоставленных согласий, выданных банками и страховыми компаниями. Цифровой профиль позволяет клиентам в несколько раз быстрее заполнять заявления на различные
|08.04.2021
|
Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле
ь юридического лица был создан. И, соответственно, поддерживаем необходимость его ввода. Потому как цифровой профиль и физического лица, и юридического лица – это действительно фундаментальные
|12.03.2021
|
Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки
авления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Предоставление справки осуществляется через цифровой профиль пользователя портала Госуслуг. Чтобы заказать автоматическую выгрузку справк
|25.02.2021
|
Власти определились, как можно использовать цифровой профиль гражданина
ности электронного документооборота между физлицами, банками и госучреждениями. Документ определяет цифровой профиль как все цифровые записи о гражданине в государственных информационных систем
|11.11.2020
|
Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг стал лаур
|30.10.2020
|
Group-IB защитит «цифровую личность» человека с помощью Fraud Hunting Platform
rm анализирует каждую сессию и поведение пользователя как на веб-ресурсе, так и в мобильном приложении. Основанная на поведенческом анализе и алгоритмах машинного обучения, система создает уникальный цифровой отпечаток устройств, «связывает» с ними пользователя и его аккаунты, что позволяет с большей точностью отличить его действия от действий мошенников, даже если те, к примеру, завладели
|05.10.2020
|
Сбербанк запустил «Цифровой профиль» в потребительском кредитовании
ии «Сбербанк Онлайн», позже он станет доступен в мобильном приложении на платформах iOS и Android. «Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госо
|14.08.2020
|
Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов
тку банком, логично получать ее автоматически, а не просить клиента принести документы в отделение. Цифровой профиль и новые подсистемы позволят банкам значительно улучшить клиентский сервис и
|09.07.2020
|
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
но с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данны
|07.07.2020
|
Банк «Русский Стандарт» подключился к «Цифровому профилю» при поддержке ассоциации «Финтех»
Банк «Русский Стандарт» – участник ассоциации «Финтех» – подключился к сервису «Цифровой профиль». Благодаря «Цифровому профилю» при подаче заявки на кредит можно не вводить
|23.06.2020
|
Альфа-банк подключился к «Цифровому профилю»
Альфа-банк подключился к сервису «Цифровой профиль», который помогает клиенту предоставлять информацию о себе различным организ
|10.06.2020
|
«Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль»
«Почта банк» завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала Госуслуги в рамках реализации национа
|20.05.2020
|
Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль»
Ак Барс Банк присоединился к проекту «Цифровой профиль». Теперь клиентам при подаче заявки на потребительский кредит на сайте банка
|20.05.2020
|
Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»
Райффайзенбанк стал одним из первых банков, завершившим интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги» в рамках реализации нацио
|20.01.2020
|
Цифровой след
Digital Shadow (наша цифровая тень, цифровая копия, цифровой двойник, цифровой след) – это совокупность всех данных, которые остаются в компьютере или в сети каждый раз, когда мы пользуемся какими-либо цифровыми устройствами и услугами, будь то интернет или мобил
|21.11.2019
|
Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан
есть и индустриальные партнеры, в том числе «Группа Синара», «ИРМ», «НПО автоматики» и АНО «ЮУПК». Цифровой профиль гражданина Напомним, в России реализуется проект по созданию цифрового профи
|13.11.2019
|
ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян
х документов при получении различных услуг, в том числе и государственных. Согласно этой концепции, цифровой профиль должен включать основные данные о гражданине (паспортные данные, СНИЛС, ИНН)
|23.08.2019
|
В русскоязычном даркнете расцвела торговля «цифровыми личностями»
Российский рынок «цифровых личностей» Эксперты ИБ-фирмы IntSights Inc опубликовали исследование, посвящённое на
|06.08.2019
|
Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»
рассказал замдиректора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Александр Тютрюмов. Цифровой профиль призван стать «единым окном» для доступа к данным о гражданах и организациях
|28.06.2019
|
Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян
Одобрение цифрового профиля Правительство России одобрило законопроект, формирующий правовую основу для
|21.06.2019
|
CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках
В ожидании цифрового профиля Важной темой состоявшегося 11 июня 2019 г. CNews Forum Кейсы стало обсужден
|15.05.2019
|
У россиян появятся электронные удостоверения личности
кже Минкомсвязи и правительство. Первый законопроект призван юридически закрепить в России понятия «цифрового профиля» и электронного удостоверения личности гражданина, которое будет необходимо
|28.03.2019
|
Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить
ехнические компетенции. Как сейчас осуществляется доступ к данным из ГИС и почему это проблематично Цифровой профиль будет представлять из себя совокупность данных о физических и юридических ли
|26.03.2019
|
Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица
конотворческий акт будет направлен «на определение таких понятий как идентификация, аутентификация, цифровой профиль…». Однако в этом проекте до конкретного документа дело пока не дошло. Не иск
|26.02.2019
|
Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль гражданина
ийской Федерации», Центральная избирательная комиссия, Центробанк и «Ростелеком». Суть эксперимента Цифровой профиль представляет собой совокупность оцифрованных юридически значимых сведений о
|08.02.2019
|
Цифровой профиль гражданина начнется с сервиса банковских кредитов
экономика», заседание которой прошло 6 февраля на площадке министерства экономического развития РФ. Цифровой профиль гражданина, создаваемый в рамках федерального проекта «Информационная инфрас
|05.12.2018
|
Ассоциация «Финтех» одобрила концепцию проекта «Цифровой профиль»
ны развития проектов АФТ на следующий год. Члены наблюдательного совета одобрили концепцию проекта «Цифровой профиль» и его дальнейшую реализацию. Над проектом будут работать банки-участники ас
|05.08.2014
|
Zecurion Zlock контролирует сотрудников с помощью цифровых отпечатков и OCR
ток Zecurion в области анализа перехваченных данных. В Zecurion Zlock 6.0 теперь можно использовать цифровые отпечатки DocuPrints, метод опорных векторов SVM, анализ графических файлов с помощь
|17.08.2009
|
InfoWatch выпустит новый модуль для снятия цифровых отпечатков
Компания InfoWatch объявила о выпуске осенью этого года нового модуля «Цифровые отпечатки» («Fingerprints»), позволяющего, в рамках решения по защите от утечки данных InfoWatch Traffic Monitor, снимать с конфиденциальных документов цифровые «слепки» и отслеживать
PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Паршин Максим 315 53
|Албычев Александр 150 49
|Лысенко Эдуард 308 42
|Ципорин Павел 102 42
|Хайруллин Айрат 104 40
|Терещенко Денис 88 39
|Меджитов Тимур 85 38
|Кудрин Алексей 124 35
|Петрушин Андрей 110 35
|Путятинский Сергей 85 35
|Малков Павел 51 34
|Шадаев Максут 1000 34
|Власов Сергей 98 33
|Чернышенко Дмитрий 565 29
|Чаркин Евгений 296 29
|Мартынова Елена 87 28
|Разумовский Дмитрий 121 28
|Натрусов Артем 284 25
|Валчев Стоян 48 24
|Сорокин Даниил 33 24
|Семенов Алексей 82 23
|Катамадзе Анна 101 23
|Херсонцев Алексей 93 23
|Шпак Василий 220 23
|Аитов Тимур 197 22
|Глазков Александр 135 22
|Дьяченко Валерий 95 22
|Дворкович Аркадий 210 22
|Рымар Максим 50 21
|Белоусов Максим 108 21
|Трояновский Владимир 62 20
|Ступин Евгений 28 20
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 20
|Марковский Роман 26 20
|Харитонов Денис 22 20
|Казарин Станислав 175 20
|Андрианов Павел 84 20
|Лагунов Андрей 43 20
|Огуряев Дмитрий 85 19
|Бурилов Андрей 105 19
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1332482, в очереди разбора - 775141.
Создано именных указателей - 164783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.