R-Style Softlab вывела на рынок коннектор «Цифровой профиль организации» на российском стеке технологий

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, вывела на рынок модуль для взаимодействия с ГИС (коннектор) «Цифровой профиль организации», реализованный на российском технологическом стеке. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Модуль RS-Connect «Цифровой профиль организации» — готовое решение для быстрого получения информации об организациях (юридических лицах, индивидуальных предпринимателях), содержащейся в информационных системах государственных органов. Коннектор позволяет организовать получение сведений из учетной записи ЕСИА клиента, а также из различных баз данных: ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.

Коннектор предназначен для взаимодействия банков, страховых и финансовых компаний с платформой «Цифровой профиль» и позволяет финансовым организациям сократить время обслуживания бизнеса. Модуль позволяет финансовым компаниям организовать работу с клиентом без дополнительного запроса документов, оптимизировать проверку клиентских сведений, а также поддерживать актуальность данных сведений.

Например, использование коннектора позволяет финансовым организациям получить такие клиентские данные, как сведения по НДС, сведения по УСН, сведения о лицензиях, о среднесписочной численности работников и другие. При этом получение информации из «Цифрового профиля» возможно исключительно при согласии ответственного лица организации, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

Заместитель директора департамента по развитию R-Style Softlab Анна Назарова: «В обновленной конфигурации ИТ-инфраструктуры коннектора «Цифровой профиль организации» на российское программное обеспечение переведены все три компонента системы. Платформенное решение реализовано на СУБД Postgres Pro, работает на операционных системах Astra Linux, использует в своей работе офисный пакет «Р7-Офис». Данные решения зарегистрированы в реестре российского ПО, что позволяет использовать коннектор с соблюдением требований Федерального закона N187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры России. Технические средства, обеспечивающие функционирование ПО, находятся на территории РФ, что позволяет использовать платформу с соблюдением требований о госзакупках и регулировании импортозамещения в ИТ-сфере».

Также в линейке коннекторов платформы RS-Connect PRO представлен модуль «Цифровой профиль физических лиц», позволяющий получать сведения о гражданах, хранящиеся в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.), для обеспечения дистанционного взаимодействия клиентов с банком без необходимости дополнительного предоставления документов. Получение информации также возможно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий, а также при наличии у клиента подтвержденной учетной записи в ЕСИА. Модуль «Цифровой профиль физических лиц» также работает на российском стеке технологий.