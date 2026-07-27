МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS ения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. В ведомстве со ссылкой на экспертов по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» сообщили в июле 2026 г., что обнаружена вредоносная программа, распространяемая под названием

Курсанты Краснодарского университета МВД России будут обучаться на киберполигоне Ampire ь качество подготовки курсантов. «Открытие киберполигона Ampire на базе Краснодарского университета МВД России — это важный шаг в модернизации нашей образовательной деятельности. Мы постоянно с

Zala продемонстрировала новейшие беспилотные системы на сборах МВД в Дагестане Инструкторы Zala приняли участие в учебно‑методических сборах специалистов отделов применения и эксплуатации беспилотных аппаратов МВД России. Более 120 сотрудников региональных подразделений ведомства не только ознакомились с перспективными образцами беспилотной техники Zala, но и протестировали их на практике. Мероприяти

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации Предупреждение граждан В Министерстве внутренних дел (МВД) России рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram, рассказали в своем

В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование ртамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров. При этом ведомство дотянуло с его разработкой почти до самого дедл

Полиция назвала самый опасный для россиян пароль воправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. В МВД России отметили, что в мае 2026 г. пароль admin по-прежнему остаетс

Антицифровизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов еработоспособность системы проверки паспортов – это следствие некоего «технического сбоя на стороне МВД». Емелин подчеркнул, что причина этого сбоя в настоящее время не установлена. Емелин сдел

Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов б., об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Иркутской области. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области при содействии представителей энергосберегающей организации выявили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность в сфере незаконного потребления эне

МВД и ФСБ уничтожили крупный узел связи мошенников. Они засели недалеко от Кремля мля всего около 20 километров. О ликвидации узла связи 7 апреля 2026 г. сообщило Главное управление МВД России по Москве. Операция по обезвреживанию злоумышленников была совместной – в ней прин

За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию ия нижестоящих судов по иску ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России) против АО «Электронная Москва», принадлежащего

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников Украины, об этом 27 марта 2026 г. сообщила пресс-служба регионального Министерства внутренних дел (МВД) России. По информации МВД, в результате операции по борьбе с мошенничеством задер

В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется Устройства защищены «Яндекс» прокомментировал данные Министерства внутренних дел (МВД) России МВД о риске слежки через умные колонки, пишет «Комме

Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД -комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой предоставить компаниям-участникам обмена данными в единой антифрод-системе возможность покупать отдельные категории информации о гражданах из база данных МВД, выяснил «Коммерсант». «Предложение Ассоциации больших данных заслуживает всестороннего анализа и проработки с коллегами из компетентных органов», — прокомментировал изданию Боярский. Имеют

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии Арест топ-менеджера «Ростелекома» Следственное управление МВД (Министерство внутренних дел) по Республике Саха (Якутия) предъявило обвинение Константину Вой

МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал» МВД хочет поучаствовать процессе банкротства Всеволода Опанасенко Министерство внутренних дел (МВД) обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о включении ведомства в реестр кредиторов ИТ-бизнесмена Всеволода Опанасенко, ранее признанного банкротом. Информацию об этом можно найти в

Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам воправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. По данным МВД, чаще всего кибермошенники получали доступ к аккаунтам при

Мошенники воруют у россиян деньги и персональные данные, заманивая «работающей версией» WhatsApp* я признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Коммерсант». В Министерстве внутренних дел (МВД) России призвали не переходить по подозрительным ссылкам, ведь мошенники получают доступ

Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо Софт из 2000 года Министерство внутренних дел Великобритании оказалось не в состоянии полностью отказаться от д

БПЛА Zala обеспечили мониторинг крупных учений МВД России в условиях обледенения и РЭБ 1 по 5 декабря в Уфе прошел межрегиональный учебно-методический сбор авиационного персонала органов МВД России. Ключевую роль в организации онлайн-мониторинга практических полетов сыграли беспи

Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских альские заводы» 54-летнего Василя Мусина, выяснил «Коммерсант». Разбирательство касается поставок в МВД на сумму 50,5 млн руб. 843 комплектов радиостанций «Эрика» различных модификаций, которые

Использование частот для борьбы с БПЛА потребует разрешения МВД частот для средств радиоэлектронного подавления БПЛА есть обязанность согласовывать установку РЭП с МВД Также планировалось добавить в порядок использования средств радиоэлектронного подавления

Москоммерцбанк подтвердил соответствие требованиям безопасности и сохранил доступ к ГИС МВД России при поддержке «ДиалогНауки» я КБ «Москоммерцбанк» (АО) в соответствии с требованиями для подключения и сохранения доступа к ГИС МВД России «Проверка действительности паспортов для банков». КБ «Москоммерцбанк» обратился к

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции олиции ИТ-сервиса знакомств Twinby планирует проверять пользователей в Министерстве внутренних дел (МВД) России, пишет «Коммерсант». Для того чтобы пользователи могли отправить в ведомство проф

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард ражи электричества на более 1 млрд руб., об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) России. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения мес

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват Лишиться номера по щелчку пальцев МВД России приступило к крупномасштабным блокировкам номеров российских операторов сотовой св

Киберполиция России призвала держать фото документов и пароли в облаках: Хранить в смартфонах опасно Небезопасное хранение личных данных МВД России призвало не хранить пароли и фотографии документов в телефоне, а использовать для

Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда ующего Пенсионного фонда России (ПФР), об этом предупредили сотрудники Министерства внутренних дел (МВД). По данным ведомства, злоумышленники выдают себя за сотрудников ПФР и обещают увеличить

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили Доступ к базе данных Банки попросили вернуть им доступ к ИТ-системе Министерства внутренних дел (МВД) для проверки подлинности паспортов через ИТ-систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет РБК. Причина отключения, несоответствии поправкам, внесенным в августе 2024

В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке ший оперуполномоченный Суд в Москве арестовал сотрудника подразделения Министерства внутренних дел (МВД) России — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), пишет «Коммерсант». Под аресто

Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов еваемую в хищении продукции на 12 млн руб., об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) России по городу Москве в Telegram-канале. В районе Свиблово произошел инцидент. С заявл

Интернет-мошенники терроризируют семьи российских военных, притворяясь международным «Красным крестом» ссийских военнослужащих вредоносные приложения, об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД) России. По данным управлении по организации борьбы с противоправным использованием инфор

МВД, ФСБ и еще несколько госорганов: Названы ведомства, от чьего имени чаще всего действуют телефонные мошенники Лжесотрудники из правоохранительных органов Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России назвали ведомства, от имени которых чаще всего действуют телефонные мошенники, об

Поставка СХД для МВД закончилась уголовным делом. Поставщику светит до 10 лет тюрьмы Волковского после поставки систем хранения данных (СХД) в Главный информационно-аналитический центр МВД (ГИАЦ МВД). Волковский обвиняется по 159 статье Уголовного кодекса (УК РФ) часть ч

Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах» аккаунта на портале «Госуслуг», об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) по борьбе с кибепреступностью. По данным управления по организации борьбы с противоправн

МВД предупреждает: появился новый способ шантажа подростков в соцсетях сетях, о методах воздействия мошенников на юные умы рассказали CNews в Министерстве внутренних дел (МВД) России. В интернете злоумышленники создают поддельные аккаунты, чтобы обманом завоевать

МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги ротивоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России. Злоумышленники выдают себя за жильцов, предлагая бесплатно забрать ненужную техн

Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции Обновление мессенджера Министерство внутренних дел (МВД) России рекомендовало обновить Telegram из-за появления полезной функции, об этом следует

Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России Причина сбоя в работе Сайты министерства внутренних дел (МВД) России не открывались из-за скачка напряжения, об этом пишет ТАСС. «Скачок напряжения ст

В России появилась новая схема мошенничества с поддельными штрафами. МВД предупредило воправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. В уведомлении УБК МВД говорится, что просрочены платежи, указана конкретн