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МВД РФ
Министерство внутренних дел Российской Федерации


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 1
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда 3
12.10.2021 «Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей 1
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
30.09.2021 Совершена кибератака на российского создателя баллистических ракет 4
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
14.09.2021 «Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц 1
09.09.2021 Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store 1
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 1
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 7
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
03.09.2021 «Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
02.09.2021 На Госуслугах возможно оформить временную регистрацию без посещения ведомства 4
31.08.2021 Банки просят МВД не закрывать сервис проверки паспортов. Аналог на Госуслугах им не нравится 3
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
25.08.2021 МВД строит ИТ-систему на основе ИИ для раскрытия серийных преступлений 3
23.08.2021 ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» 1
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 2
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 3
30.07.2021 МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 4
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 2
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 1
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1

Публикаций - 1323, упоминаний - 2121

МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 159
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 84
Ростех - Ростехнологии 2230 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 71
Microsoft Corporation 10997 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 63
Yandex - Яндекс 4098 46
IBM 3524 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 37
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 35
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 34
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 32
Т-Платформы 272 31
Восход ФГБУ НИИ 365 31
Facebook 3764 29
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 28
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 26
Intel Corporation 4143 26
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 26
Google LLC 7124 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 24
Ланит ГК 1154 24
VK - Mail.ru Group 2482 23
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 22
Ростех - Концерн Автоматика 396 21
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 21
Oracle Corporation 3331 20
Yota - Скартел 623 19
3726 19
Крок 1219 19
Adobe Systems 804 19
Twitter 2204 18
Aquarius - Аквариус 209 18
HP Inc. 2893 18
Samsung Electronics 5627 18
Микрон - Micron 365 17
Cisco Systems 2035 16
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 16
АйТи 748 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 84
РЖД - Российские железные дороги 1081 53
Почта России ПАО 1570 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 29
Газпром ПАО 518 20
Газпромбанк - ГПБ 692 19
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 16
УЭК - Универсальная электронная карта 512 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 11
Аэрофлот 492 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
X5 Group 599 9
Северсталь ПАО 204 9
Qiwi 783 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
Альфа-Банк 1122 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 8
Роснефть НК 367 8
Почта Банк 289 8
РВК - Российская венчурная компания 476 8
Уралсиб Банк 389 7
ВТБ24 583 7
LinkedIn 520 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 6
Евросеть 882 6
Адамас - Ювелирный завод 56 6
Эксмо-АСТ - издательство 50 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 6
Флибуста 27 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 5
РКС - Российские космические системы 100 5
РусГидро ПАО 129 5
Газпром нефть 380 5
Россети ПАО 168 5
Гранит 11 5
FedEx 31 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 303
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 232
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 154
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 145
Правительство РФ 2198 136
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 120
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 112
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 107
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 106
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 103
Федеральное казначейство России 766 100
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 93
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 90
Президент Российской Федерации 1439 81
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 80
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 76
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 73
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 72
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 69
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 68
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 65
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 64
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 64
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 62
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 52
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 50
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 47
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 40
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 37
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 36
Правительство Москвы 649 36
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 36
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 34
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 32
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 31
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 28
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 27
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 22
Единая Россия - Политическая партия 171 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 7
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
Gen-Z Consortium 11 5
Linux Foundation 157 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
АРБ - Ассоциация российских банков 81 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
ЛДПР 68 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 101
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 66
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 65
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 39
Безопасный город 347 38
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 33
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 25
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 17
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 15
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 14
ARM64 - Архитектура процессора 1017 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 13
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 13
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 12
DDR - Double data rate 1062 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 11
3G - Стандарт мобильной связи 3699 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 11
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 9
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 84
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 69
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 63
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 51
Google Android 10750 38
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 36
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 34
Microsoft Windows 10 6602 29
Linux OS 4236 24
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 23
Apple iOS 5741 23
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 22
Intel x86 - Архитектура процессора 990 20
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 20
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 19
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 15
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 13
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 12
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 12
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 11
Microsoft Skype 1459 11
Google YouTube - Видеохостинг 1702 11
Facebook Instagram - Инстаграм 569 11
VK - Mail.ru Одноклассники 848 10
Microsoft Office 1916 10
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 10
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 9
WhatsApp Messenger 654 9
Rakuten Viber 429 8
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
Infotecs - ViPNet Client 53 8
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
Microsoft Windows 7 1662 7
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 7
Путин Владимир 1820 80
Медведев Дмитрий 1433 72
Никифоров Николай 1126 51
Ермолаев Артем 340 43
Четвернин Алексей 651 39
Шадаев Максут 384 35
Звягина Наталья 64 34
Власов Сергей 76 34
Стрельцов Андрей 53 33
Козырев Алексей 270 30
Фомичев Олег 107 30
Бойко Елена 151 29
Ляшенко Сергей 29 28
Матвеева Татьяна 83 27
Носков Константин 201 23
Петрушин Андрей 64 22
Лопаткин Герман 102 22
Шайхутдинов Роман 107 21
Опанасенко Всеволод 100 21
Левин Леонид 83 21
Махонов Александр 29 21
Щеголев Игорь 676 20
Чамара Денис 57 20
Опенышева Светлана 54 20
Лысенко Эдуард 209 20
Калина Роман 60 20
Абызов Михаил 64 20
Гуральников Сергей 161 20
Евраев Михаил 222 20
Чернякова Елена 26 20
Акимов Максим 167 19
Тюркин Михаил 38 19
Приданкин Андрей 30 19
Песчанских Георгий 37 19
Крюков Сергей 26 19
Федулов Владислав 58 19
Бутенко Юрий 64 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Герасимюк Максим 20 18
Цариковский Федор 31 18
Россия - Российская федерация - РФ 57124 809
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 332
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 81
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 60
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 52
Россия - Ростовская область 859 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 47
Россия - Тульская область 752 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 38
Россия - ПФО - Казань 1507 33
Россия - Челябинская область 658 30
Украина 3344 30
Германия - Федеративная Республика 3606 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 29
Россия - Калужская область 568 27
Россия - Республика Алтай 681 27
Россия - Нижегородская область 736 25
Россия - Республика Мордовия 386 24
Европа 3725 24
Россия - Свердловская область 804 24
Россия - Ярославская область 329 23
Россия - Республика Крым 625 22
Россия - Сахалинская область 432 22
Россия - Краснодарский край 913 21
Казахстан - Республика 2618 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 21
Россия - СФО - Новосибирск 1954 21
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 20
Россия - Ульяновская область 348 20
Россия - Новосибирская область 810 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 20
Россия - Ивановская область 261 19
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 19
Россия - Самарская область 557 18
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