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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1323, упоминаний - 2121
МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 80
|Медведев Дмитрий 1433 72
|Никифоров Николай 1126 51
|Ермолаев Артем 340 43
|Четвернин Алексей 651 39
|Шадаев Максут 384 35
|Звягина Наталья 64 34
|Власов Сергей 76 34
|Стрельцов Андрей 53 33
|Козырев Алексей 270 30
|Фомичев Олег 107 30
|Бойко Елена 151 29
|Ляшенко Сергей 29 28
|Матвеева Татьяна 83 27
|Носков Константин 201 23
|Петрушин Андрей 64 22
|Лопаткин Герман 102 22
|Шайхутдинов Роман 107 21
|Опанасенко Всеволод 100 21
|Левин Леонид 83 21
|Махонов Александр 29 21
|Щеголев Игорь 676 20
|Чамара Денис 57 20
|Опенышева Светлана 54 20
|Лысенко Эдуард 209 20
|Калина Роман 60 20
|Абызов Михаил 64 20
|Гуральников Сергей 161 20
|Евраев Михаил 222 20
|Чернякова Елена 26 20
|Акимов Максим 167 19
|Тюркин Михаил 38 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Песчанских Георгий 37 19
|Крюков Сергей 26 19
|Федулов Владислав 58 19
|Бутенко Юрий 64 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Герасимюк Максим 20 18
|Цариковский Федор 31 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754816, в очереди разбора - 658506.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754816, в очереди разбора - 658506.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru