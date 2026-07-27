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МВД РФ Министерство внутренних дел Российской Федерации

МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации

В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. 27 мая (7 июня по н.с.) 1718 года указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. Это событие и легло в основание Дня образования российской полиции. 5 июня объявлено Днём образования российской полиции приказом МВД России в 2018 году.

 

Всегда на страже всегда на посту (Фекляев В.) 1981 год Всегда на страже всегда на посту (Фекляев В.) 1981 год
плакат 1953 года издания. Художник - Соловьев М плакат 1953 года издания. Художник - Соловьев М
Плакат СССР "Будь всегда на посту" (1975) Плакат СССР "Будь всегда на посту" (1975)
«МИЛИЦИЯ СССР: СТРАНА МОЯ РОДНАЯ, ТОРЖЕСТВЕННО ТЕБЕ Я ПРИСЯГАЮ!» В. Сурьянинов, 1970 год. «МИЛИЦИЯ СССР: СТРАНА МОЯ РОДНАЯ, ТОРЖЕСТВЕННО ТЕБЕ Я ПРИСЯГАЮ!» В. Сурьянинов, 1970 год.
"Сельский участковый" 1982 г. Евгений Конопкин "Сельский участковый" 1982 г. Евгений Конопкин
Участковый 1977 г. Александр Волненко Участковый 1977 г. Александр Волненко
Постников Б.А. "Опергруппа Вахрушева" 1987г. Постников Б.А. "Опергруппа Вахрушева" 1987г.
«РАБОТНИК МИЛИЦИИ! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» Соловьев М., 1953 год «РАБОТНИК МИЛИЦИИ! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» Соловьев М., 1953 год
Константин Вялов "Милиционер" (1923) Константин Вялов "Милиционер" (1923)
Работник милиции! Зорко охраняй народное достояние, это твой священный долг! Советский плакат, 1957г. Работник милиции! Зорко охраняй народное достояние, это твой священный долг! Советский плакат, 1957г.
«СЛАВА СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ!» Г. Гаусман, 1977 год. «СЛАВА СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ!» Г. Гаусман, 1977 год.
Григорий Круглов "Срочный вызов. Будни советской милиции" (б/д) Григорий Круглов "Срочный вызов. Будни советской милиции" (б/д)
Николай Величко "Оперативная группа" (1978) Николай Величко "Оперативная группа" (1978)
"Тревога" (1977) Меренков Михаил Андреевич (Россия, 1936) "Тревога" (1977) Меренков Михаил Андреевич (Россия, 1936)
Милиция: правопорядок ты зорко охраняешь от врагов! (Зисман С.) ок. 1976 год Милиция: правопорядок ты зорко охраняешь от врагов! (Зисман С.) ок. 1976 год
Коллекционный советский плакат «Транспорту - образцовый общественный порядок!» 1973 год издания Коллекционный советский плакат «Транспорту - образцовый общественный порядок!» 1973 год издания
«Следователи УВД Волгоградской области», 1974 г. Михаил Владимирович Козел (1939 - 2011) «Следователи УВД Волгоградской области», 1974 г. Михаил Владимирович Козел (1939 - 2011)
"Отличник милиции старший сержант Лозовский Р.С.", 1971 год. Художник - Казанчан Корюн Геворкович (1920-1991) "Отличник милиции старший сержант Лозовский Р.С.", 1971 год. Художник - Казанчан Корюн Геворкович (1920-1991)
Советский агитационный плакат "Сила милиции - в её связи с народом". Художник Тоидзе И., 1955 год. Советский агитационный плакат "Сила милиции - в её связи с народом". Художник Тоидзе И., 1955 год.
Всегда на страже всегда на посту (Фекляев В.) 1981 год

СОБЫТИЯ


27.07.2026 В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

ения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. В ведомстве со ссылкой на экспертов по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» сообщили в июле 2026 г., что обнаружена вредоносная программа, распространяемая под названием

22.06.2026 Курсанты Краснодарского университета МВД России будут обучаться на киберполигоне Ampire

ь качество подготовки курсантов. «Открытие киберполигона Ampire на базе Краснодарского университета МВД России — это важный шаг в модернизации нашей образовательной деятельности. Мы постоянно с
05.06.2026 Zala продемонстрировала новейшие беспилотные системы на сборах МВД в Дагестане

Инструкторы Zala приняли участие в учебно‑методических сборах специалистов отделов применения и эксплуатации беспилотных аппаратов МВД России. Более 120 сотрудников региональных подразделений ведомства не только ознакомились с перспективными образцами беспилотной техники Zala, но и протестировали их на практике. Мероприяти
03.06.2026 МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Предупреждение граждан В Министерстве внутренних дел (МВД) России рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram, рассказали в своем
29.05.2026 В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

ртамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров. При этом ведомство дотянуло с его разработкой почти до самого дедл
27.05.2026 Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

воправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. В МВД России отметили, что в мае 2026 г. пароль admin по-прежнему остаетс
17.04.2026 Антицифровизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов

еработоспособность системы проверки паспортов – это следствие некоего «технического сбоя на стороне МВД». Емелин подчеркнул, что причина этого сбоя в настоящее время не установлена. Емелин сдел
10.04.2026 Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов

б., об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Иркутской области. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области при содействии представителей энергосберегающей организации выявили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность в сфере незаконного потребления эне
07.04.2026 МВД и ФСБ уничтожили крупный узел связи мошенников. Они засели недалеко от Кремля

мля всего около 20 километров. О ликвидации узла связи 7 апреля 2026 г. сообщило Главное управление МВД России по Москве. Операция по обезвреживанию злоумышленников была совместной – в ней прин
01.04.2026 За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию

ия нижестоящих судов по иску ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России) против АО «Электронная Москва», принадлежащего

27.03.2026 ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

Украины, об этом 27 марта 2026 г. сообщила пресс-служба регионального Министерства внутренних дел (МВД) России. По информации МВД, в результате операции по борьбе с мошенничеством задер
23.03.2026 В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется

Устройства защищены «Яндекс» прокомментировал данные Министерства внутренних дел (МВД) России МВД о риске слежки через умные колонки, пишет «Комме
24.02.2026 Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД

-комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой предоставить компаниям-участникам обмена данными в единой антифрод-системе возможность покупать отдельные категории информации о гражданах из база данных МВД, выяснил «Коммерсант». «Предложение Ассоциации больших данных заслуживает всестороннего анализа и проработки с коллегами из компетентных органов», — прокомментировал изданию Боярский. Имеют
16.02.2026 Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Арест топ-менеджера «Ростелекома» Следственное управление МВД (Министерство внутренних дел) по Республике Саха (Якутия) предъявило обвинение Константину Вой
10.02.2026 МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал»

МВД хочет поучаствовать процессе банкротства Всеволода Опанасенко Министерство внутренних дел (МВД) обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о включении ведомства в реестр кредиторов ИТ-бизнесмена Всеволода Опанасенко, ранее признанного банкротом. Информацию об этом можно найти в
09.02.2026 Кибермошенники крадут аккаунты на маркетплейсах для покупок в рассрочку, а все долги оставляют владельцам

воправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. По данным МВД, чаще всего кибермошенники получали доступ к аккаунтам при

26.01.2026 Мошенники воруют у россиян деньги и персональные данные, заманивая «работающей версией» WhatsApp*

я признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Коммерсант». В Министерстве внутренних дел (МВД) России призвали не переходить по подозрительным ссылкам, ведь мошенники получают доступ

12.12.2025 Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо

Софт из 2000 года Министерство внутренних дел Великобритании оказалось не в состоянии полностью отказаться от д
12.12.2025 БПЛА Zala обеспечили мониторинг крупных учений МВД России в условиях обледенения и РЭБ

1 по 5 декабря в Уфе прошел межрегиональный учебно-методический сбор авиационного персонала органов МВД России. Ключевую роль в организации онлайн-мониторинга практических полетов сыграли беспи
12.12.2025 Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских

альские заводы» 54-летнего Василя Мусина, выяснил «Коммерсант». Разбирательство касается поставок в МВД на сумму 50,5 млн руб. 843 комплектов радиостанций «Эрика» различных модификаций, которые
12.12.2025 Использование частот для борьбы с БПЛА потребует разрешения МВД

частот для средств радиоэлектронного подавления БПЛА есть обязанность согласовывать установку РЭП с МВД Также планировалось добавить в порядок использования средств радиоэлектронного подавления
11.11.2025 Москоммерцбанк подтвердил соответствие требованиям безопасности и сохранил доступ к ГИС МВД России при поддержке «ДиалогНауки»

я КБ «Москоммерцбанк» (АО) в соответствии с требованиями для подключения и сохранения доступа к ГИС МВД России «Проверка действительности паспортов для банков». КБ «Москоммерцбанк» обратился к

06.11.2025 Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

олиции ИТ-сервиса знакомств Twinby планирует проверять пользователей в Министерстве внутренних дел (МВД) России, пишет «Коммерсант». Для того чтобы пользователи могли отправить в ведомство проф
27.10.2025 Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

ражи электричества на более 1 млрд руб., об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) России. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения мес
22.10.2025 В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

Лишиться номера по щелчку пальцев МВД России приступило к крупномасштабным блокировкам номеров российских операторов сотовой св
03.10.2025 Киберполиция России призвала держать фото документов и пароли в облаках: Хранить в смартфонах опасно

Небезопасное хранение личных данных МВД России призвало не хранить пароли и фотографии документов в телефоне, а использовать для

08.09.2025 Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда

ующего Пенсионного фонда России (ПФР), об этом предупредили сотрудники Министерства внутренних дел (МВД). По данным ведомства, злоумышленники выдают себя за сотрудников ПФР и обещают увеличить

25.08.2025 Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

Доступ к базе данных Банки попросили вернуть им доступ к ИТ-системе Министерства внутренних дел (МВД) для проверки подлинности паспортов через ИТ-систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет РБК. Причина отключения, несоответствии поправкам, внесенным в августе 2024

11.08.2025 В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке

ший оперуполномоченный Суд в Москве арестовал сотрудника подразделения Министерства внутренних дел (МВД) России — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), пишет «Коммерсант». Под аресто
07.08.2025 Москвичка украла на работе микросхемы на 12 миллионов

еваемую в хищении продукции на 12 млн руб., об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) России по городу Москве в Telegram-канале. В районе Свиблово произошел инцидент. С заявл
01.07.2025 Интернет-мошенники терроризируют семьи российских военных, притворяясь международным «Красным крестом»

ссийских военнослужащих вредоносные приложения, об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД) России. По данным управлении по организации борьбы с противоправным использованием инфор
23.06.2025 МВД, ФСБ и еще несколько госорганов: Названы ведомства, от чьего имени чаще всего действуют телефонные мошенники

Лжесотрудники из правоохранительных органов Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России назвали ведомства, от имени которых чаще всего действуют телефонные мошенники, об
28.05.2025 Поставка СХД для МВД закончилась уголовным делом. Поставщику светит до 10 лет тюрьмы

Волковского после поставки систем хранения данных (СХД) в Главный информационно-аналитический центр МВД (ГИАЦ МВД). Волковский обвиняется по 159 статье Уголовного кодекса (УК РФ) часть ч
07.05.2025 Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах»

аккаунта на портале «Госуслуг», об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) по борьбе с кибепреступностью. По данным управления по организации борьбы с противоправн
05.05.2025 МВД предупреждает: появился новый способ шантажа подростков в соцсетях

сетях, о методах воздействия мошенников на юные умы рассказали CNews в Министерстве внутренних дел (МВД) России. В интернете злоумышленники создают поддельные аккаунты, чтобы обманом завоевать

27.03.2025 МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги

ротивоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России. Злоумышленники выдают себя за жильцов, предлагая бесплатно забрать ненужную техн
10.03.2025 Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции

Обновление мессенджера Министерство внутренних дел (МВД) России рекомендовало обновить Telegram из-за появления полезной функции, об этом следует
06.03.2025 Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России

Причина сбоя в работе Сайты министерства внутренних дел (МВД) России не открывались из-за скачка напряжения, об этом пишет ТАСС. «Скачок напряжения ст
17.02.2025 В России появилась новая схема мошенничества с поддельными штрафами. МВД предупредило

воправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. В уведомлении УБК МВД говорится, что просрочены платежи, указана конкретн
11.02.2025 Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

ала ширина каждой полосы сокращается до 3,5 МГц. Причиной является наличие в данном диапазоне сетей МВД (Министерство внутренних дел) и «Российских железных дорог» (РЖД). В результате возможнос

Публикаций - 3583, упоминаний - 4637

МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 312
Microsoft Corporation 25775 172
МегаФон 10742 171
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 169
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 149
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 149
Yandex - Яндекс 9215 101
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 98
IBM - International Business Machines Corp 9699 97
9594 77
Восход ФГБУ НИИ 721 70
Telegram Group 2940 69
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 67
Т-Платформы - T-Platforms 412 65
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 64
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 62
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 60
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 60
Oracle Corporation 7074 59
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 59
Intel Corporation 12811 54
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 54
Meta Platforms - Facebook 4621 50
HP Inc. 5883 50
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 49
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 49
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 47
Cisco Systems 5372 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 45
Крок - Croc 1964 45
Google LLC 12688 45
VK - Mail.ru Group 3602 44
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 42
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 42
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 40
Huawei 4675 39
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 39
Ростелеком - Связьинвест 1719 39
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 210
РЖД - Российские железные дороги 2096 105
Почта России ПАО 2370 90
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 66
Газпром ПАО 1493 59
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 39
Евросеть 1421 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 38
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 38
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 36
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 35
ГПБ - Газпромбанк 1273 34
Альфа-Банк 1979 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 32
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 29
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 24
Роснефть НК - нефтяная компания 562 22
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 20
Связной ГК 1401 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 19
Россети Ленэнерго 1699 19
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 19
ВТБ - Почта Банк 514 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 17
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 17
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 17
Резонанс НПП 407 17
Альфа-Групп 745 16
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 16
РВК - Российская венчурная компания 571 15
Visa International 1993 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
ВТБ - ВТБ24 671 15
НСПК - Национальная система платежных карт 948 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
NanduQ - Qiwi 1013 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 854
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 726
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 605
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 368
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 361
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 343
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 339
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 314
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 216
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 208
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 197
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 191
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 190
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 184
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 171
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 170
Федеральное казначейство России 1949 158
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 155
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 154
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 151
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 149
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 126
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 122
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 120
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 117
Судебная власть - Judicial power 2500 108
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 104
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 90
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 88
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 87
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 52
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 36
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 28
Единая Россия - Политическая партия 321 24
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 19
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 18
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 16
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 13
ГосИнформСистемы 160 12
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
РосКомСвобода - Общественная организация 86 12
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 12
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ЛДПР 116 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 7
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 7
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 813
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 783
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 496
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 419
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 418
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 392
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Рустелеком ТК 305 5
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
Mobile Research Group 87 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
НМГ - Медиалогия 37 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
S&P 500 565 2
IMS Research 31 2
Forbes Богатейшие бизнесмены России 3 2
Juniper Research 131 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Markets&Markets Research 113 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CNews Fast рейтинг 55 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
РАН - Российская академия наук 2122 33
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 23
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 13
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 12
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 9
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
ИИИ - Институт исследований интернета 66 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 7
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 4
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 4
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 4
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
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День молодёжи - 27 июня 1087 7
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 5
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Единый день голосования 143 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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