В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке

В России арестовали сотрудника Управления «К» Министерства внутренних дел России. Он не только проходит по делу о крупной взятке, его также подозревают и в хакерском взломе ИТ-систем.

Задержан старший оперуполномоченный

Суд в Москве арестовал сотрудника подразделения Министерства внутренних дел (МВД) России — Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), пишет «Коммерсант».

Под арестом находится Антон Нестеров — старший оперуполномоченный четвертого отдела БСТМ МВД России. Антона Нестерова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть шесть статьи 290 уголовного кодекса (УК) России и неправомерном доступе к компьютерной информации (статьи 272 УК).

БСТМ — подразделение МВД России, известное также как Управление «К», одним из направлений деятельности которого является борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Региональные подразделения БСТМ действуют во всех субъектах России.

МВД Медиа В России арестован сотрудник управления «К» подразделения МВД по обвинению в хакерских атаках

Подробности дела 11 августа 2025 г. неизвестны, но «Коммерсант» пишет, что, по версии Следственного комитета (СК) России, оперативник БСТМ не только брал взятки, но и совершал преступления, характерные для хакеров, с которыми он и должен был бороться.

Силовика задержали Антона Нестерова еще в мае 2025 г. На 12 августа в Московском городском суде (Мосгорсуд) назначено рассмотрение жалобы защиты на очередное продление срока содержания под стражей. Ранее суды неоднократно отклоняли аналогичные ходатайства, ссылаясь на материалы, подтверждающие обоснованность подозрений, а также на риск того, что Антон Нестеров, оказавшись на свободе, может скрыться или оказать давление на участников расследования.

Подразделение полиции

Одно из самых закрытых подразделений министерства — БСТМ, известное также как управление «К», БСТМ созданы в 1992 г. с целью получения оперативной информации, способствовавшей предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений. Требовались наступательные действия для опережения развития возможностей криминалитета.

Региональные подразделения БСТМ МВД России действуют во всех субъектах страны. Значительная часть тяжких и особо тяжких преступлений раскрывается с использованием сил и средств отдела. Сотрудники БСТМ МВД России и входящего в его состав Управления «К» оказывают содействие другим подразделениям полиции в предотвращении и раскрытии самого широкого спектра преступлений: террористического и экстремистского характера, коррупционных, связанных с наркобизнесом, распространением в интернете детской порнографии, незаконным распространением специальных технических средств, преступлениям в сфере компьютерной информации и другим. Подразделения обеспечения специальных технических мероприятий также востребованы следственными органами во время проведения расследований.

В 2025 г. сотрудники службы стабильно добиваются высоких результатов, совершенствуя свое профессиональное мастерство, новейшую технику, привлекая в свои ряды талантливых и квалифицированных ИТ-специалистов.

Надежность деятельности личного состава

В апреле 2024 г. CNews писал о деле против бывшего сотрудника БСТМ МВД Георгия Сатюкова. Басманным районным судом Москвы арестовано имущество семьи бывшего начальника третьего отделения четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России.

По версии следствия, он при посредничестве коллеги Дмитрия Соколова получил от Алексея Иванова — системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), взятку за покровительство. Взятка, по данным следствия, была передана в виде криптовалюты, а ее сумма составила 5 млрд руб.

Алексей Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину в растрате биржевой криптовалюты (части четыре статьи 160 УК) на 3 млрд руб. Ему назначили три с половиной года колонии.

В августе 2024 г. суд арестовал 30 брокерских и банковских счетов, которые фигуранты дела оформляли на доверенных лиц. Под арест попали одно жилое и два нежилых помещения, а также 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. Кроме того, арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых.