Сатюков Георгий


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке 1
11.11.2024 Арестовано имущество семьи бывшего главы Управления «К» МВД России. Сам он скрылся за границей 1
12.09.2024 Экс-начальник отдела Следкома России может сесть на 20 лет за взятку от хакеров в биткоинах на 7 млрд рублей 1
17.04.2024 Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сатюков Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 2
Wex - криптобиржа 6 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 211 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1577 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 712 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3276 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 191 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5637 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1628 4
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 145 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21431 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1792 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5519 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 520 1
FreePik 1240 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 3
Соколов Дмитрий 68 3
Винник Александр 5 2
Иванов Алексей 146 2
Копенкин Игорь 1 1
Губин Дмитрий 1 1
Бергман Константин 1 1
Самокутяев Кирилл 1 1
Тамбиев Марат 3 1
Шахмаметов Тимур 2 1
Ляховенко Кристина 2 1
Тисленко Владимира 1 1
Мейер Роман 1 1
Иванов Сергей 395 1
Васильев Дмитрий 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 4
Греция - Греческая Республика 991 2
Сингапур - Республика 1885 2
Казахстан - Республика 5706 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Эстония - Эстонская Республика 754 1
Узбекистан - Республика 1815 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7866 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 1
Польша - Республика 1992 1
Беларусь - Белоруссия 5915 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 642 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7174 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2940 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 697 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5152 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6346 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1292 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2041 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1053 2
