Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сатюков Георгий
УПОМИНАНИЯ
Сатюков Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 2
|Соколов Дмитрий 68 3
|Винник Александр 5 2
|Иванов Алексей 146 2
|Копенкин Игорь 1 1
|Губин Дмитрий 1 1
|Бергман Константин 1 1
|Самокутяев Кирилл 1 1
|Тамбиев Марат 3 1
|Шахмаметов Тимур 2 1
|Ляховенко Кристина 2 1
|Тисленко Владимира 1 1
|Мейер Роман 1 1
|Иванов Сергей 395 1
|Васильев Дмитрий 70 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.