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Bitcoin Биткоин Криптовалюта Пиринговая платёжная система

Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система

Биткойн (Bitcoin): самая известная и распространенная криптовалюта, созданная в 2009 году. Биткойн является децентрализованной валютой, работающей на основе технологии блокчейн, которая представляет собой распределенный реестр всех транзакций. Блокчейн обеспечивает прозрачность и безопасность, так как каждая транзакция записывается в блок и связывается с предыдущими блоками цепочки.

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23.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности

без учета психологического фактора. «Особенно показательным стал ноябрьский период 2024 года, когда биткоин впервые преодолел отметку в $100 тыс. на фоне президентских выборов в США. В этих усл
04.06.2025 Клиентам «БКС Мир инвестиций» стал доступен фьючерс на биткоин

иткоина. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций». Совершать сделки с фьючерсом на биткоин могут только квалифицированные инвесторы. Параметры инструмента: торговый код — IBIT;
30.05.2025 «Сбер» запустил структурные облигации на биткоин

Также «Сбер» будет предлагать и биржевые инструменты с экспозицией на криптовалюту. Так, фьючерс на биткоин будет доступен в «СберИнвестициях» 4 июня сразу, как только его запустит «Мосбиржа».

30.05.2025 Мультимиллионер две недели пытал делового партнера, вымогая у него пароль от кошелька с биткоинами

иевой Долине, после чего вернувшимся в родной Кентукки, где как раз набирали популярность майнинг и крипта. По данным издания, аренда роскошного шестиэтажного дома с собственным лифтом в Нолите
01.04.2025 Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн

rancois McKenzie Женщина случайно выкинула флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн Том вложил деньги в биткоин еще в 2013 г., когда его стоимость была значительно ниже, поэтому их электронный коше
21.03.2025 Криптобиржа DMM Bitcoin закрывается из-за киберограбления

Так продолжаться не может Японская криптобиржа DMM Bitcoin прекращает свою деятельность вследствие кибератаки и кражи активов на сумму $305 млн.
07.03.2025 Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет

ровых активов» — фонд для хранения других цифровых активов, конфискованных американскими властями. «Биткоин часто называют «цифровым золотом» из-за его ограниченного объема и надежности, – гово
26.02.2025 Caviar представляет iPhone 16 Pro Max, посвященный Трампу и биткоину

Caviar дополнил коллекцию Visionaries новой эксклюзивной моделью — Trump x Bitcoin. Кастомный смартфон отдает дань уважения Дональду Трампу и его влиянию на укрепление

17.02.2025 Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК

нес, для сравнения, очень сильно отстает от них – от 2% в телеком-отрасли до 11% в пищевой промышленности. Michael Förtsch / Unsplash Самый обычный ПК в самой обычной учительской может тайно добывать биткоин и обогащать киберпреступников Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что у пристального внимания мошенников к компьютерам в госучреждениях как к потенциальным устройствам для майн
25.11.2024 От грандиозного спада к величайшему подъему. В России бум спроса на «железо» для майнинга – добыча криптовалюты вновь приносит прибыль

г. его курс преодолел отметку $80 тыс. (данные профильного портала CoinDesk). Спустя еще две недели биткоин подорожал до $98 тыс. Для сравнения, в сентябре 2024 г. курс этого токена достигал ма
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту

К новым высотам Цена Bitcoin может снова рвануть вверх, полагает аналитик компании 10x Маркус Тилен (Markus Thiele
17.10.2024 Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

еру, 1 апреля 2013 г. за 1 BTC давали $100. Падение цены наблюдалось в январе 2014 г. до $40, затем биткоин вновь стал расти, а уже в октябре 2015 г. стоимость выросла еще в пять раз и составил
12.09.2024 Экс-начальник отдела Следкома России может сесть на 20 лет за взятку от хакеров в биткоинах на 7 млрд рублей

отокол о том, что носители пусты, после чего ИТ-специалист Владимира Тисленко перевел с них 2718,66 биткоина на криптокошельки Тамбиева, а еще 2493,6 биткойна — на новые кошельки хакеров, у кот
30.08.2024 В России бешеный рост спроса на «железо» для добычи биткоина

л на уровне $71,1 тыс., а 6 августа он просел приблизительно до $54 тыс. На момент выхода материала биткоин подорожал до $59,3. Как сообщил изданию глава Ассоциации промышленного майнинга Серге
06.02.2024 Лондонский суд пытается установить личность таинственного создателя биткоина

ий суд Лондона начал разбирательство по поводу права интеллектуальной собственности на криптовалюту Bitcoin (биткоин). Crypto Open Patent Alliance (COPA) просит суд постановить, что австралиец

05.02.2024 Авторитетный финансист Скарамуччи: Bitcoin в 2025 г. будет стоить дороже $150 тысяч

вторитетный финансист, инвестор, основатель хедж-фонда Skybridge Capital, предсказал, что стоимость Bitcoin достигнет $170 тыс. за единицу. По его мнению, рост начнется вскоре после того как в

29.01.2024 Биткоину обещан крах и исчезновение

из двух тысяч респондентов из США, Великобритании и Евросоюза, считают, что к концу года стоимость Bitcoin упадет ниже $20 тыс. за единицу. 42% опрошенных заявили, что в дальнейшем биткоин исч
01.12.2023 Доля криптовалюты, вовлечённых в торги, достигла исторического минимума Инвесторы придерживают Bitcoin и Ethereum

Антирекорд Объём активно торгуемых криптотокенов Bitcoin (BTC) и Ether (ETH) достиг исторического минимума, подсчитали аналитики издания The Block. В течение 2023 г. только 30,12% от общего количества эмитированных монет BTC и 39,15% токенов

24.11.2023 Власти не дают заработать на криптовалюте. Майнерам кратно повысят цены на электричество на фоне подорожания биткоина

быта». Фото: Госдума Счета за свет для промышленных майнеров станут заоблачными На фоне всего этого биткоин, являющийся главной криптовалютой мира, в последние недели постоянно укрепляется и тя
23.10.2023 Биткоин быстро и крупно дорожает. Мировому рынку криптовалют предсказано возрождение. Видеокарты снова могут стать дефицитом

Биткоин оживился Биткоин, главная криптовалюта мира, всего за сутки подорожал на 2,5%, а за последнюю неделю –
20.10.2023 Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины

Опера богатых Автопроизводитель Ferrari объявил, что будет принимать криптовалюты - в частности, Bitcoin и ETH - в качестве оплаты за свои элитные спорткары. Изначально это предложение будет
02.08.2023 Правительство США требовало от одной из крупнейших мировых криптобирж снять с торгов все, кроме Bitcoin

одачи судебного иска к одной из крупнейших мировых криптобирж Coinbase Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) обращалась к этой компании с просьбой остановить торги всеми криптовалютами, кроме Bitcoin. Об этом заявил исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) в разговоре с корреспондентами Financial Times. SEC обвиняет Coinbase в том, что криптобиржа не зарег
06.07.2023 На фоне рекордного роста биткоина власти вводят карательные правила торговли криптовалютой

Запреты и разрешения На фоне рекордного годичного подорожания биткоина, который 4 июля 2023 г. на бирже Binance пробил отметку в $31,3 тыс., страны Юго-Восточной Азии начали вводить разной степени строгости ограничения для криптооператоров. В частности, т
14.06.2023 На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины

р Веб», специалисты которой выявили угрозу. Доходы операторов трояна пока нельзя назвать огромными. По подсчетам российского разработчика антивирусного ПО, мошенникам удалось похитить 0,73406362 BTC (Биткоин) и 0,07964773 ETH (Эфир) – эквивалент $19 тыс. (около 1,55 млн руб. по курсу ЦБ на 14 июня 2023 г.). Сборки операционной системы, содержащие программу-стилер, являются неофициальными и

17.04.2023 Что произойдет, если курс биткоина рухнет до нуля?

нно наблюдаем заметные колебания курса даже самых успешных монет. Что будет, если однажды обрушится Bitcoin? Мы уже рассказывали о крахе относительно небольших монет. Но Bitcoin также не
10.03.2023 Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился

овые криптокошельки, чем вызвали бурную реакцию на рынке. Следствием этого стало снижение стоимости Bitcoin на 2% (ниже $22 тыс.). Речь идет об огромной сумме — 49 тыс. биткоинов, что составляе
16.02.2023 Биткоин начал стремительно дорожать, а вместе с ним и другие криптовалюты

Криптоактивы снова в цене Биткоин менее чем за сутки подорожал более чем на 11%. Вслед за ним подросли в цене и все осн
10.02.2023 Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима»

о один из старейших ресурсов подобного рода – он появился почти 11 лет назад, в июне 2012 г., когда биткоин еще не достиг пика своей популярности. LocalBitcoins был в числе первых сервисов тако
02.02.2023 Биткоин ожил. Курс растет, инвесторы богатеют

Биткоин подает признаки жизни Биткоин, главная криптовалюта мира, стал резко расти в цене. 2 февраля 2022 г. он взял новый

29.12.2022 Банкротится один из крупнейших эмитентов биткоина. И не он один

c сейчас приходится около 10% вычислительных мощностей, используемых для функционирования блокчейна Bitcoin, и если компания полностью прекратит работу, это может еще больше обрушить рынок крип
12.12.2022 В России идут облавы на майнеров. Добывать биткоины дома становится крайне опасно

За биткоин придется ответить В России начали выслеживать майнеров, пытающихся заработать на крип
10.11.2022 Феерический обвал криптовалют. Курс биткоина упал до пятилетнего минимума. Виновный найден

о уровня середины декабря 2017 г. Согласно CoinDesk, приблизительно столько же, а именно $15,3 тыс. биткоин стоил 11 декабря 2017 г., то есть почти пять лет назад. Это очень далеко от тех рекор
08.11.2022 Один из крупнейших эмитентов Bitcoin на грани банкротства

обходимых для выпуска каждого следующего токена. В то время как компания специализируется именно на Bitcoin, стоимость этой криптовалюты подвержена заметным колебаниям: в ноябре 2021 г. один би
14.06.2022 Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года

, крупнейшая платформа для торговли криптовалютами, временно приостанавливала вывод средств из сети Bitcoin, сославшись на некие проблемы с обработкой транзакций. Аналитики связывают это с паде
11.05.2022 Биткоин переживает стремительный обвал курса. Криптоинвесторы разоряются один за другим

Биткоин в свободном падении Биткоин, крупнейшая криптовалюта мира, стал стремительно терять в цене в первой половине мая

15.04.2022 Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами

лючения в соответствующий реестр. Для добычи криптовалют разрешается использовать центры обработки данных, если собственник — российское юрлицо. Налогообложение этой сферы будет установлено отдельно. Биткоин хотят разрешить как средство платежа По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», требования к операторам торгов выглядят жесткими. Например, операторы должны войти в специальный рее
08.04.2022 Российским ИТ-шникам начали платить зарплату в биткоинах

T-стартапов» могут сами решить, какие токены им больше всего интересны. На выбор им даются биткоин (bitcoin), эфир (ethereum), а также USDT и XRP. Законодательство пока не возражает На начало а
24.02.2022 Биткоин рухнул, не выдержав спецоперации России на Украине

енее популярные. По данным профильного портала CoinDesk, на 14:40 24 февраля 2022 г. по Москве один биткоин стоил $35,5 тыс. Эта цена рассчитана CoinDesk на основе индекса XBX – спотового курса
27.01.2022 Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами

в России, предложенной Центробанком в январе 2022 г. и спровоцировавшее стремительное обесценивание биткоина, значительно снизилась. Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с чл
25.01.2022 Обрушив биткоин, Россия спасла рынок видеокарт

Влияние России Видеокарты стали дешеветь после стремительного падения курса биткоина и других криптовалют, пишет профильный ресурс VideoCardz. Резкое удешевление всех ос

Публикаций - 706, упоминаний - 1276

Bitcoin и организации, системы, технологии, персоны:

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X Corp - Twitter 2938 74
Google LLC 12688 45
Telegram Group 2940 44
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 40
ESET - ESET Software 1161 36
Coinbase 70 35
Microsoft Corporation 25775 33
Yandex - Яндекс 9216 31
Nvidia Corp 4002 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 29
Meta Platforms - Facebook 4621 28
PayPal 671 26
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
Apple Inc 13154 21
Intel Corporation 12811 20
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 20
Dr.Web - Доктор Веб 1294 18
Microsoft Corporation - GitHub 1075 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
Bitriver - Битривер 24 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
Fortinet 452 9
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Bitmain 14 7
Chainalysis 26 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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