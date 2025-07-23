Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система

Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности без учета психологического фактора. «Особенно показательным стал ноябрьский период 2024 года, когда биткоин впервые преодолел отметку в $100 тыс. на фоне президентских выборов в США. В этих усл

Клиентам «БКС Мир инвестиций» стал доступен фьючерс на биткоин иткоина. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций». Совершать сделки с фьючерсом на биткоин могут только квалифицированные инвесторы. Параметры инструмента: торговый код — IBIT;

«Сбер» запустил структурные облигации на биткоин Также «Сбер» будет предлагать и биржевые инструменты с экспозицией на криптовалюту. Так, фьючерс на биткоин будет доступен в «СберИнвестициях» 4 июня сразу, как только его запустит «Мосбиржа».

Мультимиллионер две недели пытал делового партнера, вымогая у него пароль от кошелька с биткоинами иевой Долине, после чего вернувшимся в родной Кентукки, где как раз набирали популярность майнинг и крипта. По данным издания, аренда роскошного шестиэтажного дома с собственным лифтом в Нолите

Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн rancois McKenzie Женщина случайно выкинула флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн Том вложил деньги в биткоин еще в 2013 г., когда его стоимость была значительно ниже, поэтому их электронный коше

Криптобиржа DMM Bitcoin закрывается из-за киберограбления Так продолжаться не может Японская криптобиржа DMM Bitcoin прекращает свою деятельность вследствие кибератаки и кражи активов на сумму $305 млн.

Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет ровых активов» — фонд для хранения других цифровых активов, конфискованных американскими властями. «Биткоин часто называют «цифровым золотом» из-за его ограниченного объема и надежности, – гово

Caviar представляет iPhone 16 Pro Max, посвященный Трампу и биткоину Caviar дополнил коллекцию Visionaries новой эксклюзивной моделью — Trump x Bitcoin. Кастомный смартфон отдает дань уважения Дональду Трампу и его влиянию на укрепление

Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК нес, для сравнения, очень сильно отстает от них – от 2% в телеком-отрасли до 11% в пищевой промышленности. Michael Förtsch / Unsplash Самый обычный ПК в самой обычной учительской может тайно добывать биткоин и обогащать киберпреступников Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что у пристального внимания мошенников к компьютерам в госучреждениях как к потенциальным устройствам для майн

От грандиозного спада к величайшему подъему. В России бум спроса на «железо» для майнинга – добыча криптовалюты вновь приносит прибыль г. его курс преодолел отметку $80 тыс. (данные профильного портала CoinDesk). Спустя еще две недели биткоин подорожал до $98 тыс. Для сравнения, в сентябре 2024 г. курс этого токена достигал ма

Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту К новым высотам Цена Bitcoin может снова рвануть вверх, полагает аналитик компании 10x Маркус Тилен (Markus Thiele

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться еру, 1 апреля 2013 г. за 1 BTC давали $100. Падение цены наблюдалось в январе 2014 г. до $40, затем биткоин вновь стал расти, а уже в октябре 2015 г. стоимость выросла еще в пять раз и составил

Экс-начальник отдела Следкома России может сесть на 20 лет за взятку от хакеров в биткоинах на 7 млрд рублей отокол о том, что носители пусты, после чего ИТ-специалист Владимира Тисленко перевел с них 2718,66 биткоина на криптокошельки Тамбиева, а еще 2493,6 биткойна — на новые кошельки хакеров, у кот

В России бешеный рост спроса на «железо» для добычи биткоина л на уровне $71,1 тыс., а 6 августа он просел приблизительно до $54 тыс. На момент выхода материала биткоин подорожал до $59,3. Как сообщил изданию глава Ассоциации промышленного майнинга Серге

Лондонский суд пытается установить личность таинственного создателя биткоина ий суд Лондона начал разбирательство по поводу права интеллектуальной собственности на криптовалюту Bitcoin (биткоин). Crypto Open Patent Alliance (COPA) просит суд постановить, что австралиец

Авторитетный финансист Скарамуччи: Bitcoin в 2025 г. будет стоить дороже $150 тысяч вторитетный финансист, инвестор, основатель хедж-фонда Skybridge Capital, предсказал, что стоимость Bitcoin достигнет $170 тыс. за единицу. По его мнению, рост начнется вскоре после того как в

Биткоину обещан крах и исчезновение из двух тысяч респондентов из США, Великобритании и Евросоюза, считают, что к концу года стоимость Bitcoin упадет ниже $20 тыс. за единицу. 42% опрошенных заявили, что в дальнейшем биткоин исч

Доля криптовалюты, вовлечённых в торги, достигла исторического минимума Инвесторы придерживают Bitcoin и Ethereum Антирекорд Объём активно торгуемых криптотокенов Bitcoin (BTC) и Ether (ETH) достиг исторического минимума, подсчитали аналитики издания The Block. В течение 2023 г. только 30,12% от общего количества эмитированных монет BTC и 39,15% токенов

Власти не дают заработать на криптовалюте. Майнерам кратно повысят цены на электричество на фоне подорожания биткоина быта». Фото: Госдума Счета за свет для промышленных майнеров станут заоблачными На фоне всего этого биткоин, являющийся главной криптовалютой мира, в последние недели постоянно укрепляется и тя

Биткоин быстро и крупно дорожает. Мировому рынку криптовалют предсказано возрождение. Видеокарты снова могут стать дефицитом Биткоин оживился Биткоин, главная криптовалюта мира, всего за сутки подорожал на 2,5%, а за последнюю неделю –

Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины Опера богатых Автопроизводитель Ferrari объявил, что будет принимать криптовалюты - в частности, Bitcoin и ETH - в качестве оплаты за свои элитные спорткары. Изначально это предложение будет

Правительство США требовало от одной из крупнейших мировых криптобирж снять с торгов все, кроме Bitcoin одачи судебного иска к одной из крупнейших мировых криптобирж Coinbase Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) обращалась к этой компании с просьбой остановить торги всеми криптовалютами, кроме Bitcoin. Об этом заявил исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) в разговоре с корреспондентами Financial Times. SEC обвиняет Coinbase в том, что криптобиржа не зарег

На фоне рекордного роста биткоина власти вводят карательные правила торговли криптовалютой Запреты и разрешения На фоне рекордного годичного подорожания биткоина, который 4 июля 2023 г. на бирже Binance пробил отметку в $31,3 тыс., страны Юго-Восточной Азии начали вводить разной степени строгости ограничения для криптооператоров. В частности, т

На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины р Веб», специалисты которой выявили угрозу. Доходы операторов трояна пока нельзя назвать огромными. По подсчетам российского разработчика антивирусного ПО, мошенникам удалось похитить 0,73406362 BTC (Биткоин) и 0,07964773 ETH (Эфир) – эквивалент $19 тыс. (около 1,55 млн руб. по курсу ЦБ на 14 июня 2023 г.). Сборки операционной системы, содержащие программу-стилер, являются неофициальными и

Что произойдет, если курс биткоина рухнет до нуля? нно наблюдаем заметные колебания курса даже самых успешных монет. Что будет, если однажды обрушится Bitcoin? Мы уже рассказывали о крахе относительно небольших монет. Но Bitcoin также не

Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился овые криптокошельки, чем вызвали бурную реакцию на рынке. Следствием этого стало снижение стоимости Bitcoin на 2% (ниже $22 тыс.). Речь идет об огромной сумме — 49 тыс. биткоинов, что составляе

Биткоин начал стремительно дорожать, а вместе с ним и другие криптовалюты Криптоактивы снова в цене Биткоин менее чем за сутки подорожал более чем на 11%. Вслед за ним подросли в цене и все осн

Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима» о один из старейших ресурсов подобного рода – он появился почти 11 лет назад, в июне 2012 г., когда биткоин еще не достиг пика своей популярности. LocalBitcoins был в числе первых сервисов тако

Биткоин ожил. Курс растет, инвесторы богатеют Биткоин подает признаки жизни Биткоин, главная криптовалюта мира, стал резко расти в цене. 2 февраля 2022 г. он взял новый

Банкротится один из крупнейших эмитентов биткоина. И не он один c сейчас приходится около 10% вычислительных мощностей, используемых для функционирования блокчейна Bitcoin, и если компания полностью прекратит работу, это может еще больше обрушить рынок крип

В России идут облавы на майнеров. Добывать биткоины дома становится крайне опасно За биткоин придется ответить В России начали выслеживать майнеров, пытающихся заработать на крип

Феерический обвал криптовалют. Курс биткоина упал до пятилетнего минимума. Виновный найден о уровня середины декабря 2017 г. Согласно CoinDesk, приблизительно столько же, а именно $15,3 тыс. биткоин стоил 11 декабря 2017 г., то есть почти пять лет назад. Это очень далеко от тех рекор

Один из крупнейших эмитентов Bitcoin на грани банкротства обходимых для выпуска каждого следующего токена. В то время как компания специализируется именно на Bitcoin, стоимость этой криптовалюты подвержена заметным колебаниям: в ноябре 2021 г. один би

Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года , крупнейшая платформа для торговли криптовалютами, временно приостанавливала вывод средств из сети Bitcoin, сославшись на некие проблемы с обработкой транзакций. Аналитики связывают это с паде

Биткоин переживает стремительный обвал курса. Криптоинвесторы разоряются один за другим Биткоин в свободном падении Биткоин, крупнейшая криптовалюта мира, стал стремительно терять в цене в первой половине мая

Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами лючения в соответствующий реестр. Для добычи криптовалют разрешается использовать центры обработки данных, если собственник — российское юрлицо. Налогообложение этой сферы будет установлено отдельно. Биткоин хотят разрешить как средство платежа По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», требования к операторам торгов выглядят жесткими. Например, операторы должны войти в специальный рее

Российским ИТ-шникам начали платить зарплату в биткоинах T-стартапов» могут сами решить, какие токены им больше всего интересны. На выбор им даются биткоин (bitcoin), эфир (ethereum), а также USDT и XRP. Законодательство пока не возражает На начало а

Биткоин рухнул, не выдержав спецоперации России на Украине енее популярные. По данным профильного портала CoinDesk, на 14:40 24 февраля 2022 г. по Москве один биткоин стоил $35,5 тыс. Эта цена рассчитана CoinDesk на основе индекса XBX – спотового курса

Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами в России, предложенной Центробанком в январе 2022 г. и спровоцировавшее стремительное обесценивание биткоина, значительно снизилась. Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с чл