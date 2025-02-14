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Dimon Jamie Даймон Джейми



14.02.2025 Принадлежащая главе Amazon космическая компания Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника 1
12.11.2019 Безопасности банков угрожают облака и блокчейн 2
09.07.2019 Apple выпустит дешевый iPhone в 2020 г. Каким он будет 2
28.02.2018 Билл Гейтс: Криптовалюты приносят смерть 2
01.12.2017 Основатель McAfee пообещал съесть свой член, если биткоин не поднимется до $1 млн 2
24.10.2017 Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг 2
14.09.2017 Глава JP Morgan предсказал предельный курс биткоина 2

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Dimon Jamie и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2848 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 2
Amazon Inc - Amazon.com 3010 1
Microsoft Corporation 24661 1
Apple Inc 12135 1
Fortinet 390 1
Ponemon Institute 85 1
Synopsys Cybersecurity 3 1
One Identity 11 1
Intel Corporation 12214 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Capital One 18 1
LoveFrom - дизайнерская студия 6 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Barclays 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1458 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5035 2
Умные платформы 1697 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 2
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 110 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 1
ToF camera - Time-of-flight камера 65 1
Моноблок - Monoblock PC 935 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1263 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 294 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1918 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1190 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7621 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2804 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7631 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6710 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 96 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27932 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 526 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12515 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7902 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 987 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30895 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 596 1
Blockchain - Hardfork - Хардфорк - значительное обновление или изменение протокола блокчейна 6 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 125 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 144 1
Apple iPhone 8 183 1
Apple iPhone 2019 15 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 146 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 2
Родионов Михаил 45 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 1
Clarke Andrew - Кларк Эндрю 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Бутерин Виталий 30 1
Путин Владимир 3187 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Шувалов Игорь 82 1
Орешкин Максим 27 1
Набиуллина Эльвира 94 1
Моисеев Алексей 33 1
Samik Chatterjee - Чаттерджи Самик 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52194 5
Россия - РФ - Российская федерация 145110 4
Нидерланды 3526 2
Эквадор - Республика 115 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 306 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 2
Казахстан - Республика 5550 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Белиз 69 1
Гватемала - Республика 58 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
США - Калифорния 4631 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48208 5
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1961 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51312 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 21 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2491 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6722 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1741 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1066 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 180 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 835 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 48 1
Reddit 313 1
ZDnet 660 1
Fortune 206 1
CoinDesk 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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