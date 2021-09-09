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Медведев Дмитрий


09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 2
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 1
20.05.2021 МВД вошло во вкус «Эльбрусов». Министерство купит серверов с ними еще на 350 миллионов 1
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов 1
07.05.2021 Минцифры упростит электронный документооборот 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
07.04.2021 ЦРПТ завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств 1
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
16.02.2021 Путин распорядился перевести россиян на электронные документы 2
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 5
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 3
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
31.12.2020 Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 2
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 1
30.11.2020 В России разрешат покупать и продавать машину через «Госуслуги» 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
14.10.2020 Путин потребовал перевести все без исключения важнейшие госуслуги в электронный формат 1
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 1
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
10.09.2020 Доля отечественного ПО в закупках госорганов должна прирасти до 70% 1
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 1
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1
25.08.2020 Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1

Публикаций - 1433, упоминаний - 2033

Медведев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 233
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 93
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 92
Ростех - Ростехнологии 2230 55
Microsoft Corporation 10997 55
Ростелеком Связьинвест 692 40
Yandex - Яндекс 4098 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 33
VK - Mail.ru Group 2482 30
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 21
Yota - Скартел 623 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 18
SAP SE 3207 18
Восход ФГБУ НИИ 365 17
Samsung Electronics 5627 17
Микрон - Micron 365 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 16
3726 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Синтерра - Synterra 562 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 12
InfoWatch - Инфовотч 600 11
Google LLC 7124 11
АйТи 748 11
Rambler Group - Рамблер ГК 483 11
Корус Консалтинг ГК 803 11
Ланит ГК 1154 11
Telegram Group 702 11
Акадо Телеком - Комкор 605 11
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
МКД 16 8
IT Vison 10 8
IT Vision 14 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
Alibaba Group 298 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 7
Энлаин - Энлайн - Nline 13 7
Крок 1219 7
Intel Corporation 4143 7
Huawei 2723 7
Почта России ПАО 1570 36
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
AliExpress 275 11
Arrival Group - Charge R&D 13 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Метиз завод 10 8
Hyundai Motor 144 8
KIA Motors 72 8
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 7
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 7
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 7
UPS 36 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 6
РВК - Российская венчурная компания 476 6
Hyndai 12 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 5
Аэрофлот 492 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 5
Газпром ПАО 518 5
Почта Банк 289 5
Лардекс - Lardex Group 7 4
НСТТ Белитон 7 4
X5 Group - Перекресток 203 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
X5 Group 599 4
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Царицын капитал 22 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Российские коммунальные системы 7 4
Qiwi 783 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Нэклис-Банк 15 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 244
Правительство РФ 2198 165
Президент Российской Федерации 1439 122
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 93
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 72
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 72
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 55
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 50
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 31
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 27
Администрация Президента РФ 267 23
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 22
Счётная палата РФ 459 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 20
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 19
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 18
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 15
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 15
Федеральное собрание Российской Федерации 79 14
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
Федеральное казначейство России 766 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 8
Единая Россия - Политическая партия 171 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
Руссофт - Russoft 250 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
ЛДПР 68 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 4
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 3
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
4CIO 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 32
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 13
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 11
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 9
3G - Стандарт мобильной связи 3699 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 7
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 6
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 4
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 178 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
Умные платформы 496 4
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 26
Google Android 10750 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 16
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 11
Apple iOS 5741 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 10
Linux OS 4236 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 8
Microsoft Windows 849 8
Электронное здравоохранение - Программа 19 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 7
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 7
Microsoft Windows 10 6602 6
Arrival Bus - электробус 6 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 6
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 6
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Google Chrome - браузер 1117 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Apple - App Store 2198 3
Telegram - Мессенджер 80 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 3
Путин Владимир 1820 139
Никифоров Николай 1126 102
Дворкович Аркадий 169 65
Носков Константин 201 50
Акимов Максим 167 34
Мишустин Михаил 302 27
Шадаев Максут 384 26
Калугин Сергей 162 22
Сурков Владислав 59 21
Щеголев Игорь 676 17
Козырев Алексей 270 17
Волин Алексей 113 16
Кисляков Евгений 83 16
Соколов Алексей 121 16
Жаров Александр 165 15
Левин Леонид 83 15
Волож Аркадий 181 14
Собянин Сергей 211 13
Чернышенко Дмитрий 234 12
Пак Олег 90 12
Исмаилов Рашид 47 12
Осеевский Михаил 221 12
Рейман Леонид 407 11
Вексельберг Виктор 96 11
Свердлов Денис 163 11
Иванов Олег 124 11
Касперская Наталья 197 10
Войтенко Олег 24 10
Евраев Михаил 222 10
Приходько Сергей 23 9
Скворцова Вероника 51 9
Абызов Михаил 64 8
Мантуров Денис 56 8
Массух Илья 192 8
Шувалов Игорь 64 8
Бойко Елена 151 8
Володин Вячеслав 62 8
Песков Дмитрий 65 8
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Паршин Максим 141 7
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Россия - Республика Крым 625 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 28
Индия - Республика 2156 23
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Россия - Севастополь 419 18
Армения - Республика 684 15
Россия - СФО - Новосибирск 1954 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 13
Восточная Европа 1667 11
Россия - Иннополис 292 11
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 10
Россия - Сочи 910 9
Великобритания - Лондон 815 8
Израиль 716 8
Россия - Ростовская область 859 8
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 21
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