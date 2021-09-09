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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Медведев Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1433, упоминаний - 2033
Медведев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 139
|Никифоров Николай 1126 102
|Дворкович Аркадий 169 65
|Носков Константин 201 50
|Акимов Максим 167 34
|Мишустин Михаил 302 27
|Шадаев Максут 384 26
|Калугин Сергей 162 22
|Сурков Владислав 59 21
|Щеголев Игорь 676 17
|Козырев Алексей 270 17
|Волин Алексей 113 16
|Кисляков Евгений 83 16
|Соколов Алексей 121 16
|Жаров Александр 165 15
|Левин Леонид 83 15
|Волож Аркадий 181 14
|Собянин Сергей 211 13
|Чернышенко Дмитрий 234 12
|Пак Олег 90 12
|Исмаилов Рашид 47 12
|Осеевский Михаил 221 12
|Рейман Леонид 407 11
|Вексельберг Виктор 96 11
|Свердлов Денис 163 11
|Иванов Олег 124 11
|Касперская Наталья 197 10
|Войтенко Олег 24 10
|Евраев Михаил 222 10
|Приходько Сергей 23 9
|Скворцова Вероника 51 9
|Абызов Михаил 64 8
|Мантуров Денис 56 8
|Массух Илья 192 8
|Шувалов Игорь 64 8
|Бойко Елена 151 8
|Володин Вячеслав 62 8
|Песков Дмитрий 65 8
|Бокова Людмила 80 7
|Паршин Максим 141 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru