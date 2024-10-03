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Медведев Дмитрий

СОБЫТИЯ


03.10.2024 Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома»

совете директоров претендовало 11 кандидатов. Из них двое ранее не входили в совет директоров: это Дмитрий Медведев и министр цифрового развития Максут Шадаев. В 2000-х годах лица, занимавшие

02.10.2024 Дмитрий Медведев избран председателем Совета директоров «Ростелекома»

«Ростелекома», избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознагра
14.11.2023 Дмитрий Медведев: выручка резидентов «Сколково» по итогам 2023 г. превысит полтриллиона рублей

Такой прогноз озвучен в ходе заседания попечительского совета Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), которое провел Дмитрий Медведев. Всего к III кварталу 2023 г. экосистема объединяет более 3,7 тыс. участников, выручка которых существенно выросла по отношению к 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «
13.01.2023 Предприятию концерна «Автоматика» вручена благодарность от Дмитрия Медведева за сбор гумпомощи для участников СВО

Коллектив АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») награжден благодарностью председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников СВО России и нуждающихся в помощи людей. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». В ноя
27.12.2022 Дмитрий Медведев: «Экосистема “Сколково” успешно адаптируется под новые вызовы»

. статус резидента «Сколково» получили более 680 стартапов, всего на конец 2022 г. экосистема объединила около 3500 малых технологических компаний. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что создание условий для опережающего роста участников «Сколково» – один из ключевых приоритетов инновационного центра в рамках задачи укрепления технологического суве
15.04.2022 В России создана комиссия по безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Ее возглавит Дмитрий Медведев

омиссия Совета безопасности (СБ) по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ее возглавит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Указ об этом Президент России Владимир Путин подписал 14 апреля 2022 г. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановляю образовать межведомственн
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета

Россия без интернета Россия может столкнуться с отключением от Всемирной Паутины, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Как пишут РИА «Новости», он объяснил это тем, что Глобальная сеть контролируется США. Он добавил, что у российских властей есть план на этот случай. «Интернет, как известно, п
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково»

Сегодня, 2 июля 2020 г., состоится встреча заместителя председателя Совета Безопасности России, председателя попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрия Медведева с руководителями стартапов инновационного центра «Сколково». Мероприятие пройдет в формате видеоконференции и будет транслироваться на сайте «Сколково». О своих разработках ра
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов

сти. Причем темпы роста в некоторых секторах составляют десятки и сотни процентов в год». Напомним, Дмитрий Медведев возглавляет попечительский совет с момента создания «Сколково» в 2010 г. Фин
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил производство «Зенит», где лично ознакомился с первым серийным экземпляром цифровой дальномерной камеры Zenit M и процессом сборки ее уникального объектива Zenitar 1/35.
09.08.2018 Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов»

Новая работа Дмитрия Алхазова Бывший заместитель главы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов получил должность исполнительного директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). На новом посту он будет отвечать за работу товарных групп оператора системы «Честный
24.05.2018 Новому министру ИТ и связи дали полтора месяца на поиск денег на цифровизацию

инистерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором председатель правительства Дмитрий Медведев дал Минцифры указание по обеспечению реализации Указа Президента России от 7
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации

фере IT и телеком, обладает практическими навыками  управления в кризисных ситуациях. В разные годы Дмитрий Медведев занимал руководящие посты в финансовых институтах, МГТС, компаниях нефтегазо
26.10.2016 Звуки помешали Дмитрию Медведеву выступить на форуме инноваций. Видео

В Москве открылся ежегодный форум «Открытые инновации». В этот раз он проходит в инноцентре «Сколково». По традиции, форум посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако основная сессия неожиданно была прервана. Из трансляции заседания, которую вел телеканал «Россия-24», было видно, как во время одного из выступлений люди неожиданно ста
17.11.2015 Дмитрий Медведев вводит запрет на иностранное ПО в госорганах

Запрет иностранного ПО С 1 января 2016 г. государственные органы в России не смогут закупать иностранное программное обеспечение. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщил CNews источник в отрасли. На сайте правительства текст постановления пока не опубликован. «Закон о запрете иностранного ПО»  Документ, вводящий ограничения на приобрет
22.06.2015 Дмитрий Медведев подписал постановление о переходе на учет госимущества в электронной форме

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в некоторые акты Правительства

09.01.2015 Дмитрий Медведев утвердил концепцию региональной информатизации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции региональной информатизации. До 20 марта 2015 г. Минкомсвязи по согласованию с Минэкономразвития и заинтересованными органами вла
14.08.2014 Хакеры заявили о взломе трех почтовых ящиков Дмитрия Медведева

учетной записи usilyaev@yandex.ru, который, как заявляют авторы блога Shaltay Boltay, используется Дмитрием Медведевым для «легкой рабочей переписки». В содержимом этого ящика можно найти пере
14.08.2014 Взломан твиттер Дмитрия Медведева. ФОТО

Утром 14 августа был взломан микроблог премьер-министра России Дмитрия Медведева в сервисе Twitter. Первая стилистически чужеродная запись в твиттере премьер-министра появилась в 10:12 утра по московскому времени 14 августа 2014 г. Она гласила: «Ухожу в от
20.05.2014 Медведев призвал увеличить скорость школьного интернета

Лишь 10% городских школ и 3% сельских школ России обеспечены скоростным интернетом, заявил Дмитрий Медведев на Совете при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. По мнению главы российского Правительства, это не слишком высокий показате
11.02.2014 Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем главу «Яндекса» Аркадия Воложа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил гендиректора компании «Яндекс» Аркадия Воложа с юбилеем. «Примите

15.11.2013 Экс-менеджер МТС назначен заместителем министра связи

У министра связи Николая Никифорова появился новый заместитель. Им стал Дмитрий Алхазов, с февраля 2013 г. работавший директором департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи. На новом посту в круг основных обязанностей Алхазова будут входить вопросы развития

31.07.2013 Медведев: Темпы перевода услуг в электронный вид трудно назвать оптимальными

Темпы перевода услуг в электронный вид пока трудно назвать оптимальными, - заявил глава правительства Дмитрий Медведев на президиуме Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России. Хотя к 2018 году 70% граждан должны получать госуслуги в электронном виде, сейча
29.07.2013 Дмитрий Медведев утвердил кураторов программы «Информационное общество»

Кураторами программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Аркадия Дворковича, заместителя председателя правительства РФ, и Сергея Приходько, заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ.

21.06.2013 «Яндекс» подтверждает: Глава РЖД был отправлен в отставку

Поисковая машина «Яндекса» при поиске по словам «Александр Мишарин» и «Дмитрий Медведев» показывает в поисковой выдаче ссылку на официальный сайт правительства government.ru и на заголовок новости на нем: «Дмитрий Медведев назначил Александра Мишарина главо
17.06.2013 Спецслужбы Великобритании и США прослушивали телефонные разговоры Дмитрия Медведева в ходе саммита «двадцатки» в 2009 г.

ектронной разведки США. В частности, утверждается, что во время саммита «двадцатки» в апреле 2009 г. в Лондоне АНБ пыталось перехватывать телефонные разговоры занимавшего тогда пост президента России Дмитрия Медведева. По словам представителей The Guardian, британские спецслужбы «получали донесения о попытках АНБ прослушивать лидера России Дмитрия Медведева в тот момент, когда телефо
02.04.2013 Дмитрий Медведев поручил разобраться с высокими ценами на интернет в Якутии

2 апреля в Якутске Дмитрий Медведев провел заседание Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Утром, на
06.02.2013 Медведев дал зеленый свет открытию госданных

-mail и так далее. Приходится выдергивать это из разных баз данных с довольно-таки большим трудом». Дмитрий Медведев встречается с экспертами по открытым данным Исполнительный директор «Интерфа
18.01.2013 Глава Минкомсвязи назвал ключевые проблемы СМЭВ

Председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам развития сети многофункциональных центров (МФЦ)
19.11.2012 Медведев призвал запретить бумажный документооборот

Глава российского правительства Дмитрий Медведев высказался в пользу полного перехода органов власти на применение электронного документооборота с отказом от использвоания «бумажной» документации. «Я считаю, что все государст
22.10.2012 Медведев: Суды по интеллектуальной собственности откроются в начале 2013 г.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в очередной раз выступил за создание в России специализированных судов по ин
01.10.2012 Цукерберг рассказал Медведеву, зачем он приехал в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerber
07.05.2012 Медведев сложил полномочия в Twitter

иальном микроблоге @MedvedevRussia, где отсутствует упоминание его прежней президентской должности, Дмитрий Медведев сообщил, что намерен продолжить общение через Twitter. "Спасибо всем, кто вс
07.03.2012 Медведев за 4 года: Главные ИТ-проекты страны. ГОЛОСОВАНИЕ

За прошедшие четыре года – с 2008 по 2012 гг., когда пост президента России занимал Дмитрий Медведев – в стране стартовал целый ряд инициатив, связанных с развитием информационн
28.02.2012 Медведев за 4 года: любимые гаджеты президента. ФОТО

Помимо своих достижений в государственном строительстве оставляющий свой пост российский президент Дмитрий Медведев запомнится своим вниманием к гаджетам. Первые подозрения об особом отношении
06.02.2012 Сотрудник «Яндекса» получит 2,5 млн руб. от Дмитрия Медведева

ческих и прикладных исследований «Яндекса» Андрей Райгородский стал одним из пяти молодых ученых, которые получат премию президента России в области науки и инноваций за 2011 г. Указ о ее присуждении Дмитрий Медведев подписал сегодня. Ежегодная премия была учреждена в 2008 г. Ее размер составляет 2,5 млн руб., а финансирование осуществляется из федерального бюджета. Если премия выдается нес
05.12.2011 Дмитрий Медведев подписал закон о государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса
29.11.2011 Дмитрий Медведев подписал закон о порядке применения преференций для участников «Сколково»
09.11.2011 Дмитрий Медведев завел страницу "Вконтакте"

Сегодня на встрече с представителями интернет-сообщества Дмитрий Медведев анонсировал собственный аккаунт в соцсети «Вконтакте». Строго говоря, страни
17.10.2011 Владельцы ИТ-компаний об инновациях Медведева: «Я бы сделал не так. Я бы сделал по-другому»

15 октября президент Дмитрий Медведев провел встречу «со своими сторонниками», сообщает пресс-служба Кремля. В ней

Публикаций - 1665, упоминаний - 1927

Медведев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 249
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 108
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 107
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 101
МегаФон 10742 90
Yandex - Яндекс 9215 88
Microsoft Corporation 25775 83
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 63
Восход ФГБУ НИИ 721 59
Ростелеком - Связьинвест 1719 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 46
X Corp - Twitter 2938 44
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 41
Apple Inc 13154 41
Google LLC 12688 40
9594 38
Meta Platforms - Facebook 4621 35
VK - Mail.ru Group 3602 35
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 35
Cisco Systems 5372 31
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 31
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 28
SAP SE 5601 27
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 25
Intel Corporation 12811 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 23
Samsung Electronics 11064 23
Oracle Corporation 7074 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 21
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 21
InfoWatch - Инфовотч 1185 20
Открытые технологии 732 19
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 19
Huawei 4675 19
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 18
Почта России ПАО 2370 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 72
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 45
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 37
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
РВК - Российская венчурная компания 571 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
Газпром ПАО 1493 18
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 16
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 15
Метиз завод 27 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Hyundai Motor Company 436 12
UPS 216 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Россети Ленэнерго 1699 11
Альфа-Банк 1979 11
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 11
Альфа-Групп 745 11
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 10
ИНС - Институт национальной стратегии 31 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Евросеть 1421 10
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 10
ВТБ - Почта Банк 514 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 9
DST Global - Digital Sky Technologies 229 9
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 8
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 671
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 627
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 463
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 222
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 196
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 175
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 123
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 116
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 115
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 106
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 98
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 96
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 80
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 79
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 76
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 74
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 73
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 72
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 66
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 60
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 56
Совет при президенте Российской Федерации 205 52
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 52
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 51
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 49
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 47
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 46
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 44
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 43
Федеральное собрание Российской Федерации 318 42
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 39
Федеральное казначейство России 1949 36
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 34
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 33
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 33
Судебная власть - Judicial power 2500 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 41
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 24
Единая Россия - Политическая партия 321 21
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
ЛДПР 116 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 383
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 231
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 216
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 188
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 172
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 135
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 121
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 118
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 96
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 95
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 91
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 89
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 87
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 77
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 77
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 76
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 76
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 75
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 72
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 72
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 69
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 67
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 66
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 57
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 56
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 48
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 48
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 45
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 224
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 76
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 66
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 59
Linux OS 11533 52
Microsoft Windows 2000 8678 43
Microsoft Windows 16882 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Google Android 15243 25
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 25
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 25
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 23
Apple iPhone 6 4861 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Apple iPad 4011 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 15
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 15
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 15
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 15
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 14
Apple iOS 8583 13
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Apple iPhone 4 800 11
Arrival Bus - электробус 28 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 10
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 9
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 9
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 9
Путин Владимир 3454 332
Никифоров Николай 1138 245
Щеголев Игорь 699 139
Рейман Леонид 1065 120
Дворкович Аркадий 216 70
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Свердлов Денис 201 43
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Радио России - радиостанция 49 3
Вести 24 - Российский информационный канал 47 3
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 39
IDC - International Data Corporation 4975 21
Рустелеком ТК 305 10
Gartner - Гартнер 3658 8
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
НМГ - Медиалогия 37 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
GSMA Intelligence 11 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P 500 565 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Tagline - Тэглайн 30 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
CNews Tenders 18 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
ITResearch 123 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
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РАН - Российская академия наук 2122 36
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 22
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 3
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 69
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 8
Связь-Экспокомм 276 6
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Международный День Интернета 6 4
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Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
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Международный женский день - 8 марта 418 2
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Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 2
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Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 2
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