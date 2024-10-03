Медведев Дмитрий

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома» совете директоров претендовало 11 кандидатов. Из них двое ранее не входили в совет директоров: это Дмитрий Медведев и министр цифрового развития Максут Шадаев. В 2000-х годах лица, занимавшие

Дмитрий Медведев избран председателем Совета директоров «Ростелекома» «Ростелекома», избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознагра

Дмитрий Медведев: выручка резидентов «Сколково» по итогам 2023 г. превысит полтриллиона рублей Такой прогноз озвучен в ходе заседания попечительского совета Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), которое провел Дмитрий Медведев. Всего к III кварталу 2023 г. экосистема объединяет более 3,7 тыс. участников, выручка которых существенно выросла по отношению к 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «

Предприятию концерна «Автоматика» вручена благодарность от Дмитрия Медведева за сбор гумпомощи для участников СВО Коллектив АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») награжден благодарностью председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников СВО России и нуждающихся в помощи людей. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». В ноя

Дмитрий Медведев: «Экосистема “Сколково” успешно адаптируется под новые вызовы» . статус резидента «Сколково» получили более 680 стартапов, всего на конец 2022 г. экосистема объединила около 3500 малых технологических компаний. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что создание условий для опережающего роста участников «Сколково» – один из ключевых приоритетов инновационного центра в рамках задачи укрепления технологического суве

В России создана комиссия по безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Ее возглавит Дмитрий Медведев омиссия Совета безопасности (СБ) по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ее возглавит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Указ об этом Президент России Владимир Путин подписал 14 апреля 2022 г. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановляю образовать межведомственн

Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета Россия без интернета Россия может столкнуться с отключением от Всемирной Паутины, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Как пишут РИА «Новости», он объяснил это тем, что Глобальная сеть контролируется США. Он добавил, что у российских властей есть план на этот случай. «Интернет, как известно, п

Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» Сегодня, 2 июля 2020 г., состоится встреча заместителя председателя Совета Безопасности России, председателя попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрия Медведева с руководителями стартапов инновационного центра «Сколково». Мероприятие пройдет в формате видеоконференции и будет транслироваться на сайте «Сколково». О своих разработках ра

Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов сти. Причем темпы роста в некоторых секторах составляют десятки и сотни процентов в год». Напомним, Дмитрий Медведев возглавляет попечительский совет с момента создания «Сколково» в 2010 г. Фин

«Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил производство «Зенит», где лично ознакомился с первым серийным экземпляром цифровой дальномерной камеры Zenit M и процессом сборки ее уникального объектива Zenitar 1/35.

Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов» Новая работа Дмитрия Алхазова Бывший заместитель главы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов получил должность исполнительного директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). На новом посту он будет отвечать за работу товарных групп оператора системы «Честный

Новому министру ИТ и связи дали полтора месяца на поиск денег на цифровизацию инистерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором председатель правительства Дмитрий Медведев дал Минцифры указание по обеспечению реализации Указа Президента России от 7

«Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации фере IT и телеком, обладает практическими навыками управления в кризисных ситуациях. В разные годы Дмитрий Медведев занимал руководящие посты в финансовых институтах, МГТС, компаниях нефтегазо

Звуки помешали Дмитрию Медведеву выступить на форуме инноваций. Видео В Москве открылся ежегодный форум «Открытые инновации». В этот раз он проходит в инноцентре «Сколково». По традиции, форум посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако основная сессия неожиданно была прервана. Из трансляции заседания, которую вел телеканал «Россия-24», было видно, как во время одного из выступлений люди неожиданно ста

Дмитрий Медведев вводит запрет на иностранное ПО в госорганах Запрет иностранного ПО С 1 января 2016 г. государственные органы в России не смогут закупать иностранное программное обеспечение. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщил CNews источник в отрасли. На сайте правительства текст постановления пока не опубликован. «Закон о запрете иностранного ПО» Документ, вводящий ограничения на приобрет

Дмитрий Медведев подписал постановление о переходе на учет госимущества в электронной форме Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Дмитрий Медведев утвердил концепцию региональной информатизации Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции региональной информатизации. До 20 марта 2015 г. Минкомсвязи по согласованию с Минэкономразвития и заинтересованными органами вла

Хакеры заявили о взломе трех почтовых ящиков Дмитрия Медведева учетной записи usilyaev@yandex.ru, который, как заявляют авторы блога Shaltay Boltay, используется Дмитрием Медведевым для «легкой рабочей переписки». В содержимом этого ящика можно найти пере

Взломан твиттер Дмитрия Медведева. ФОТО Утром 14 августа был взломан микроблог премьер-министра России Дмитрия Медведева в сервисе Twitter. Первая стилистически чужеродная запись в твиттере премьер-министра появилась в 10:12 утра по московскому времени 14 августа 2014 г. Она гласила: «Ухожу в от

Медведев призвал увеличить скорость школьного интернета Лишь 10% городских школ и 3% сельских школ России обеспечены скоростным интернетом, заявил Дмитрий Медведев на Совете при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. По мнению главы российского Правительства, это не слишком высокий показате

Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем главу «Яндекса» Аркадия Воложа Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил гендиректора компании «Яндекс» Аркадия Воложа с юбилеем. «Примите

Экс-менеджер МТС назначен заместителем министра связи У министра связи Николая Никифорова появился новый заместитель. Им стал Дмитрий Алхазов, с февраля 2013 г. работавший директором департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи. На новом посту в круг основных обязанностей Алхазова будут входить вопросы развития

Медведев: Темпы перевода услуг в электронный вид трудно назвать оптимальными Темпы перевода услуг в электронный вид пока трудно назвать оптимальными, - заявил глава правительства Дмитрий Медведев на президиуме Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России. Хотя к 2018 году 70% граждан должны получать госуслуги в электронном виде, сейча

Дмитрий Медведев утвердил кураторов программы «Информационное общество» Кураторами программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Аркадия Дворковича, заместителя председателя правительства РФ, и Сергея Приходько, заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ.

«Яндекс» подтверждает: Глава РЖД был отправлен в отставку Поисковая машина «Яндекса» при поиске по словам «Александр Мишарин» и «Дмитрий Медведев» показывает в поисковой выдаче ссылку на официальный сайт правительства government.ru и на заголовок новости на нем: «Дмитрий Медведев назначил Александра Мишарина главо

Спецслужбы Великобритании и США прослушивали телефонные разговоры Дмитрия Медведева в ходе саммита «двадцатки» в 2009 г. ектронной разведки США. В частности, утверждается, что во время саммита «двадцатки» в апреле 2009 г. в Лондоне АНБ пыталось перехватывать телефонные разговоры занимавшего тогда пост президента России Дмитрия Медведева. По словам представителей The Guardian, британские спецслужбы «получали донесения о попытках АНБ прослушивать лидера России Дмитрия Медведева в тот момент, когда телефо

Дмитрий Медведев поручил разобраться с высокими ценами на интернет в Якутии 2 апреля в Якутске Дмитрий Медведев провел заседание Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Утром, на

Медведев дал зеленый свет открытию госданных -mail и так далее. Приходится выдергивать это из разных баз данных с довольно-таки большим трудом». Дмитрий Медведев встречается с экспертами по открытым данным Исполнительный директор «Интерфа

Глава Минкомсвязи назвал ключевые проблемы СМЭВ Председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам развития сети многофункциональных центров (МФЦ)

Медведев призвал запретить бумажный документооборот Глава российского правительства Дмитрий Медведев высказался в пользу полного перехода органов власти на применение электронного документооборота с отказом от использвоания «бумажной» документации. «Я считаю, что все государст

Медведев: Суды по интеллектуальной собственности откроются в начале 2013 г. Премьер-министр Дмитрий Медведев в очередной раз выступил за создание в России специализированных судов по ин

Цукерберг рассказал Медведеву, зачем он приехал в Россию Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerber

Медведев сложил полномочия в Twitter иальном микроблоге @MedvedevRussia, где отсутствует упоминание его прежней президентской должности, Дмитрий Медведев сообщил, что намерен продолжить общение через Twitter. "Спасибо всем, кто вс

Медведев за 4 года: Главные ИТ-проекты страны. ГОЛОСОВАНИЕ За прошедшие четыре года – с 2008 по 2012 гг., когда пост президента России занимал Дмитрий Медведев – в стране стартовал целый ряд инициатив, связанных с развитием информационн

Медведев за 4 года: любимые гаджеты президента. ФОТО Помимо своих достижений в государственном строительстве оставляющий свой пост российский президент Дмитрий Медведев запомнится своим вниманием к гаджетам. Первые подозрения об особом отношении

Сотрудник «Яндекса» получит 2,5 млн руб. от Дмитрия Медведева ческих и прикладных исследований «Яндекса» Андрей Райгородский стал одним из пяти молодых ученых, которые получат премию президента России в области науки и инноваций за 2011 г. Указ о ее присуждении Дмитрий Медведев подписал сегодня. Ежегодная премия была учреждена в 2008 г. Ее размер составляет 2,5 млн руб., а финансирование осуществляется из федерального бюджета. Если премия выдается нес

Дмитрий Медведев завел страницу "Вконтакте" Сегодня на встрече с представителями интернет-сообщества Дмитрий Медведев анонсировал собственный аккаунт в соцсети «Вконтакте». Строго говоря, страни