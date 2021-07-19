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ШПД широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет Broadband Network Сеть ШПД Широкополосная передача данных

ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных


19.07.2021 Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги
23.06.2021 «Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак
19.04.2021 Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа
31.10.2017 Цифровая монополия: «Ростелеком» может забрать бюджеты госорганизаций на подключение к интернету
01.03.2017 J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета
09.08.2016 «ТТК-Волга» в первом полугодии увеличил базу абонентов ШПД
20.07.2016 «Транстелеком» вошел в топ-3 ШПД-операторов по приросту абонентской базы
03.02.2016 Число пользователей фиксированного ШПД в России превысило 30 млн. В тройке провайдеров-лидеров перестановки
03.02.2016 За 2015 г. число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2%
17.11.2015 90% рынка фиксированного ШПД в Москве делят 5 операторов
02.11.2015 «ТТК-Нижний Новгород» увеличил количество абонентов ШПД на 6%
09.10.2015 J’son & Partners Consulting: Доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами
28.09.2015 Николай Никифоров: Наши стратегические цели в части ИКТ совпадают с задачами устойчивого развития, поставленными ООН
17.06.2015 «Ростелеком» с начала года построил более 30 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградском регионе
10.04.2015 «Ростелеком» построил более 22 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградской области
18.02.2015 29,7 млн российских домохозяйств имеют фиксированный широкополосный доступ в интернет
09.02.2015 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске до 167 тыс. домохозяйств
23.01.2015 Широкополосный интернет от «Ростелекома» выбрали 70 тыс. абонентов Кабардино-Балкарии
21.01.2015 Всемирный банк назвал планы России по развитию ШПД самыми амбициозными
05.12.2014 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию более 18 тыс. портов ШПД по технологии ETTH в Волгоградской области
09.09.2014 StarBlazer начинает предоставлять услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5»
12.08.2014 «ТТК-Юго-Восток» увеличил доход от ШПД на 12%
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях
20.05.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Калининградской области на 10%
13.05.2014 ТТК завершил строительство сети ШПД в Соликамске
21.04.2014 Рост числа пользователей ШПД существенно замедлился. «Билайн» теряет абонентов
25.02.2014 Количество пользователей мобильного ШПД в России превышает 90 млн
07.02.2014 Передел бюджета: Минкомсвязи забрало у Россвязи 5 млрд рублей
17.01.2014 Анна Рыжикова назначена директором по маркетингу, развитию ШПД и цифрового ТВ «ВымпелКома»
16.01.2014 «Ростелеком» по итогам конкурса на поставку оборудования ШПД снизил цены более чем на 50%
15.11.2013 Глава Ericsson в России о тенденциях в мобильном ШПД
15.11.2013 Никифоров: Российская революция в ИКТ состоится за счет покрытия услугами ШПД городов и поселков с населением от 500 человек
05.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Западной Сибири до 1 млн домохозяйств
30.10.2013 «Ростелеком» в Тверской области до конца года введет около 40 тыс. новых портов ШПД
17.10.2013 К 2016 г. объем российского рынка ШПД вырастет более чем на 40%
09.10.2013 ТТК увеличил охват сети ШПД в Благовещенске
27.09.2013 Исследование: рост скорости ШПД ведет к увеличению доходов домохозяйств
22.08.2013 Рынок телеком-операторов пребывает в затишье

Публикаций - 2109, упоминаний - 2286

ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 281
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 186
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 178
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 176
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 138
Microsoft Corporation 22497 84
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 80
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 69
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 67
Huawei 3222 65
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 49
Ростелеком - Связьинвест 1698 48
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 46
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 32
Intel Corporation 11262 30
Cisco Systems 4720 26
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 25
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 24
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 24
Yandex - Яндекс 5015 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 22
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 22
Ростех - Ростехнологии 2532 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 20
Softline - Софтлайн 1870 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 18
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 18
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 16
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 123 16
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 16
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 16
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 16
Meta Platforms - Facebook 4267 15
Казахтелеком 317 15
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 160 14
Центел - Центральный телеграф 404 14
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 60
РЖД - Российские железные дороги 1458 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 17
Почта России ПАО 1853 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 12
Самолёт ГК 216 9
ПСБ - Промсвязьбанк 682 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 7
Газпром ПАО 1008 6
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 5
Евросеть 1393 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
Северсталь ПАО 308 4
Связной ГК 1190 4
Совкомбанк ПАО 171 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 3
Альфа-Групп 613 3
Яндекс.Еда 490 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 3
Аэрофлот 648 3
ПромСвязьКапитал 75 3
Альфа-Банк 1476 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 2
Банк Россия 70 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 181
Президент Российской Федерации 3770 64
Правительство РФ 8292 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
Счётная палата РФ 628 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 7
Администрация Президента РФ 904 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 7
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
World Bank Group - Всемирный банк 278 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 4
Федеральное казначейство России 1345 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 35
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 25
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 7
WiMAX Forum 66 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Web development - Веб-разработка 0 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Демократическая политическая партия США 91 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 450
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 327
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 252
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 196
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 186
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 184
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 175
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 169
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 164
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 160
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 125
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 109
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 102
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 100
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 93
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 84
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 81
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 69
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 69
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 65
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 61
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 57
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 57
Website - Вебсайт 9736 56
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 54
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 51
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 50
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 48
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 39
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 30
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 41
Google Android 11959 35
Apple iOS 6422 27
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 13
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 115 11
Microsoft Skype 1940 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 10
Apple iPad 3663 9
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 9
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 9
WhatsApp Messenger 745 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 135 7
Microsoft Windows 10 11713 7
Google YouTube - Видеохостинг 2277 7
LG 75SM99 2832 6
Nokia Symbian OS 1388 6
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 5
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 4
Microsoft Office 3247 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 4
Microsoft Mediaroom 15 4
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 4
Amazon Kindle 151 4
Linux OS 7669 4
IBM Watson 144 3
Apple - App Store 2437 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 3
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 54 3
Путин Владимир 2542 20
Никифоров Николай 1161 19
Приданцев Сергей 143 18
Анкилов Константин 96 16
Щеголев Игорь 685 15
Осеевский Михаил 264 15
Калугин Сергей 168 15
Брюквин Юрий 281 13
Медведев Дмитрий 1604 13
Кусков Денис 212 12
Шамзон Светлана 31 9
Исанин Антон 9365 8
Солонин Виталий 89 8
Бецков Григорий 23 8
Баженов Михаил 38 7
Кореш Виктор 81 7
Провоторов Александр 154 7
Рейман Леонид 1009 7
Свердлов Денис 170 6
Анохин Сергей 42 6
Рыжикова Анна 9 6
Линник Иван 55 6
Коваль Валерий 38 6
Зайцев Павел 45 5
Соловьев Александр 64 5
Ознобихин Олег 13 5
Зайцев Владимир 51 5
Пучков Антон 33 5
Иванов Сергей 360 5
Ворыхалов Антон 41 4
Менькова Татьяна 62 4
Королев Игорь 61 4
Соловьев Дмитрий 54 4
Демидов Михаил 132 4
Егоров Александр 67 4
Воробьев Михаил 51 4
Осокина Полина 25 4
Балаценко Андрей 30 4
Мельхорн Кай-Уве 24 4
Ибрагимов Шухрат 7 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 617
Россия - РФ - Российская федерация 108428 439
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 235
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 69
Россия - СФО - Новосибирск 3269 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 52
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 46
Украина 6212 41
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 37
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 37
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 36
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 35
Африка - Африканский регион 2928 34
Швеция - Королевство 2072 33
Россия - УФО - Свердловская область 1102 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 30
Европа 12319 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 30
Япония 10069 29
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 28
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 27
Казахстан - Республика 4467 27
Земля - планета Солнечной системы 7427 26
Нидерланды 2197 26
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 25
Индия - Республика 4263 24
Германия - Федеративная Республика 8903 23
Россия - ЦФО - Тульская область 965 23
Россия - Южный Урал 117 20
Россия - ПФО - Казань 2085 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 18
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 18
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 18
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 481
Абонентская база 1383 81
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 67
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 54
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 53
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 51
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 38
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 22
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 21
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 18
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 12
Информационное общество - Государственная программа 1238 12
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 10
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 10
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 9
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 8
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 21 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 7
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 7
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 5
Физика - область естествознания 889 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
Экономический эффект 694 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 56
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 15
Прайм - Агентство экономической информации 694 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 9
Стрим-ТВ - телекомпания 144 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
Ведомости 375 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
РИА Новости 766 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 2
ComNews - Медиа-бизнес 89 2
WapStart 42 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
Euronews - телеканал 46 1
ShowTime - телеканал 17 1
91Mobiles 590 1
CNews Северо-Запад 24 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
РБК Daily 81 1
Intelligent Enterprise 27 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
The Economist 43 1
ТАСС Телеком 34 1
Открытые системы ИД 160 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
За Телеком - telegram-канал 40 1
Fortune 196 1
Associated Press 1975 1
DigiTimes - Издание 1284 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
InformationWeek 231 1
All Things Digital 167 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 61
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 33
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 10
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 10
Gartner - Гартнер 3301 7
IDC - International Data Corporation 4671 7
Juniper Research 468 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 5
Ericsson Mobility Report 33 3
500 Startups 4742 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 3
Frost & Sullivan 199 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 3
comScore 354 2
Forrester Research 810 2
Strategy Analytics 283 2
TeleGeography Research 39 2
ABI Research 230 2
MForum Analytics 18 2
Директ Инфо 9 2
Technavio 24 1
CNews Mobile - рейтинг 12 1
eMarketer 200 1
In-Stat 81 1
IHS Infonetics Research 90 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
GSMA Intelligence 8 1
Wainhouse Research 38 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
Pew Research Center 20 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 14 1
Analysys Mason 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 3
Ростелеком - Азбука интернета 23 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 3
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 11 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 15 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 3 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
Академгородок Новосибирск 82 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 22 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 6
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 19 1
Час кода - международное движение 11 1
Broadband World Forum 6 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
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