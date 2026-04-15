Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ШПД широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет Broadband Network Сеть ШПД Широкополосная передача данных

ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.04.2026 Административный центр Тазовского района Ямала получил высокоскоростной интернет «Ростелекома»

то новые стандарты комфорта, безопасности и саморазвития. Технологии приходят в район, чтобы упрощать повседневные дела и делать жизнь каждой семьи более насыщенной и удобной. Кроме районного центра, высокоскоростной интернет появился и в микрорайоне Тазовского – Газ-Сале». Над проектом более полутора лет трудились десятки сотрудников компании «Ростелеком» и специализированная техника. Кром
02.04.2026 Высокоскоростной интернет МТС пришел на побережье Берингова моря

орий края, мы запустили проект по модернизации оборудования в Ивашке. Наша задача была — превратить доступ к интернету из ограниченной опции в полноценный цифровой инструмент. Мы заменили обору
31.03.2025 «ТрансТелеКом» обеспечил безопасный доступ в интернет для Самарской пригородной пассажирской компании

трудники Макрорегиона Верхневолжский компании «ТрансТелеКом» подобрали и внедрили для заказчика оптимальное решение – специальный программно-аппаратный комплекс (ПАК), который обеспечивает безопасный доступ в интернет. ПАК позволяет настроить списки доступа и пропуска трафика, контролировать использование приложений, защищаться от утечек данных и вторжений в систему, находить шпионское и вр
14.01.2025 Около 1,6 тыс. деревень и сел получат доступ к интернету в 2025 году

попал ли населенный пункт в список Зайти на страницу голосования на «Госуслугах». Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населенный пункт, по нему появится статус. Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 г., за это время связь появилась в более чем 5,5 тыс. деревень и сел. Голосование состоится и в 2025 г. Обеспечение связ
09.01.2025 «Ростелеком» организовал доступ в интернет для Кизлярского коньячного завода

о коньячного завода, сказал: «Масштабный план модернизации завода предполагает как обновление производственных площадей, так и оцифровку многих технологических процессов. Уже организован качественный доступ в интернет, который необходим ККЗ для надежной связи и обмена информацией с партнерами и потребителями. Cовременные технологи позволяют организовать распределенные корпоративные сети с в
18.12.2024 «МегаФон» запустил высокоскоростной интернет в Красногорье, Горчухе и Марковице Костромской области
03.10.2024 Сотовый оператор «Мотив» расширяет сеть ВОЛС в Курганской области. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям Макушино и Головное

ели села Головное, где всего 300 жителей. Результаты этих улучшений уже заметны: с момента запуска нового участка сети ВОЛС объем потребления мобильного интернета в этих населенных пунктах удвоился. «Высокоскоростной доступ в сеть интернет стал базовой потребностью современной жизни, подобно электроснабжению. Современные цифровые сервисы открывают для пользователя возможности общения с людь
29.07.2024 Россия в мировой гонке интернет-скоростей (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

личилось на 8,9%. При этом количество пользователей фиксированного широкополосного доступа (далее — ШПД) со скоростью свыше 100 Мбит/с выросло на 53,3%. Это произошло как за счет подключения но
08.07.2024 Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники»

Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал услуги доступными для посетителей аквакомплекса «Лужники». Скоростной интернет и голос в HD-качестве обеспечены на территории площадью более пяти гектаров комплекса – несколько тысяч гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться б
03.07.2024 Высокоскоростной интернет внедрился в крупнейшие округа Подмосковья

уда приезжают заряжаться отдыхом на природе множество москвичей. Наши базовые станции поддерживают все современные стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что гарантирует высокоскоростной интернет в населенных пунктах. Жители смогут еще быстрее скачивать файлы, совершать звонки и пользоваться любимыми приложениями и сервисами — теперь отдых на природе сохранит п
14.06.2024 «МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района

«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района. Техническая служба оператора запустила новое телеком-оборудование с поддержкой 4G. Горожанам будет доступ
13.06.2024 «МТС Red» отразила самую мощную за год DDoS-атаку на ШПД МТС

ТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Red» успешно отразила самую мощную за год DDoS-атаку на сеть широкополосного доступа в интернет телеком-оператора МТС. Атака не вызвала сбоев в работе ШПД МТС. Широкополосный сегмент сети МТС подвергся мощной DDoS-атаке весной 2024 г. Сервис «МТС Red Anti-DDoS» зафиксировал атаку интенсивностью 207 Гбит/сек, которая на границе сети могла дост
20.05.2024 5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи

ди еще несколько месяцев экспериментов миссии «Рассвет-2» на пути к созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну. Он на
08.05.2024 В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет

Летом живописный пруд делает Сосновоборское популярным местом отдыха для жителей соседнего города Петровска и тех, кто приезжает к родственникам на лето. Село нуждалось в качественной связи. Быстрый доступ в интернет поможет нашему проекту: в этом году мы планируем провести большой фестиваль при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который познакомит с историей села и позво
23.04.2024 «Триколор» будет раздавать российским туристам платный доступ в интернет

о, «Триколор» намерен выйти в сегмент B2G: компания договорилась с властями 13 регионов России об установке VSAT-терминалов в малых населенных пунктов, где отсутствует проводной и мобильный интернет. Доступ в интернет будет раздаваться с помощью хот-спотов по технологии Wi-Fi. По VSAT в том числе будут подключаться и школы, причем доступ к электронным образовательным сервисам (наподобие «Мо
28.03.2024 Высокоскоростной интернет «МегаФона» «выбрался» в деревни Ленинградской области

впервые развернула инфраструктуру в этих населенных пунктах. Новые телекоммуникационные объекты, поддерживают все стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что обеспечивает высокоскоростной интернет на всей территории населенных пунктов. Теперь жители могут за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, пользоваться госуслугами и другими многоч
06.03.2024 Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

рд руб. Кроме того, «Ростелеком» стал единым исполнителем по предоставлению услуг передачи данных и доступ в интернет с использованием Единой сети передачи данных (ЕСПД) для организаций общего

05.03.2024 Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич

На должность директора департамента закупок ШПД (широкопрофильная дистрибуция) Группы компаний Merlion назначен Николай Пулич. В новой должности Николай сосредоточится на развитии взаимоотношений с вендорами и повышении эффективности раб
09.02.2024 Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет

спублика движется к главной цели – обеспечить скоростным интернетом все арктические районы Якутии. Следующим муниципальным образованием, куда будут проложены ВОЛС, станет Олекминский район. В 2020 г. высокоскоростной интернет впервые пришел в якутскую Арктику (Оленекский район). Ранее года все арктические территории Якутии обеспечивались исключительно спутниковым интернетом. В 2023 г. ВОЛС

07.02.2024 В 2023 г. спрос орловского бизнеса на собственную сеть Wi-Fi вырос на 80%

», цифровая экосистема, сообщает о росте спроса орловского бизнеса на широкополосный доступ в сеть (ШПД). По итогам 2023 г. количество подключений региональных компаний к фиксированной связи вы
29.01.2024 Скоростной интернет «МегаФона» стал быстрее на ставропольских берегах Куры и Терека

ступен каждому абоненту, независимо от его места жительства», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Курский округ граничит с четырьмя республиками СКФО, поэтому связь и скоростной интернет «МегаФона» получили не только ставропольцы, но и жители близлежащих поселений Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чеченской республики.
27.12.2023 «Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов

«Дом.ру» подключил широкополосный доступ по технологии XGS-PON на территории Иркутска и Перми. Запуск также планируется в других городах.Технология позволяет использовать интернет до 10 Гбит/с. С помощью XGS-PON

22.12.2023 «ТрансТелеКом» предоставил доступ в интернет для поезда Деда Мороза

Компания «ТрансТелеКом» организовала доступ в интернет для поезда Деда Мороза – специального новогоднего проекта ОАО «РЖД». Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мо
30.11.2023 Отрадное в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет для сельчан

даря им в Отрадном работают фермерские хозяйства, занимающиеся молочным животноводством и посевом зерновых культур, в селе открыто первое кафе на дальневосточном гектаре. Устойчивая мобильная связь и скоростной интернет в районах края также помогает расти бизнесу в селах. Теперь подать документы в госорганы можно с помощью смартфона, не выезжая в город, а также оформить интернет-банкинг и п
17.10.2023 «Дом.ру» назвал города России с самым быстрым интернетом

е. Где выбирают высокую скорость интернета За год наблюдается рост доли абонентов, которые выбирают скоростной интернет. В среднем по всем городам на 5% больше пользователей стали выбирать инте
14.08.2023 «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в селе «Большой Гондыр» на юге Прикамья

ома” построили 55 километров оптики. Теперь у каждого дома появилась собственная выделенная линия. Это гарантирует устойчивость сигнала и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, видеосерсвис Wink, видеонаблюдение, цифровую телефонию и сервисы “Умного дома”». Олеся Мингалиева, житель села Большой Гондыр: «Наше село совсем небольшое, но имеет б
25.11.2022 Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии

ставить, это необходимое условие комфорта жизни людей. Это только начало, мы договорились с главой республики, что дальше будем строить ВОЛС в арктических районах, чтобы у всех жителей республики был доступ в интернет и связь», - сказал Максут Шадаев. Как отметил глава Якутии, появление в Арктике высокоскоростного интернета – это уникальное событие и точка развития для Анабарского района. Б
18.11.2022 Высокоскоростной интернет МТС появился в селах Межениновка и Большое Протопопово

ильным интернетом. Например, к началу дачного сезона МТС запустила сеть 4G более чем в двадцати садоводствах Томского района, а также улучшила покрытие на берегу Оби – в Киреевске и Половинке. Осенью высокоскоростной доступ в сеть получили жители села Кафтанчиково, а теперь и жители Межениновки и Большого Протопопово. До конца года в наших планах обеспечить LTE-покрытие еще в нескольких мал
22.08.2022 «Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для ГФС

«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России)
16.08.2022 Оборудование «Росэлектроники» обеспечит высокоскоростной интернет в самолетах и поездах

«Росэлектроники». Антенные системы интегрируются с бортовыми мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством. Разработчик оборудова
04.08.2022 МТС выходит на рынок партнерств с региональными ШПД-операторами

и нового формата партнерств с региональными операторами по созданию и продвижению совместных конвергентных продуктов. Не территориях – отдельных городах или регионах, – где у МТС нет собственной сети ШПД, компания в партнерстве с региональными операторами фиксированной связи выведет на рынок совместные конвергентные продукты, включающие в себя фиксированные и мобильные сервисы. Проект позво
20.05.2022 Минцифры обеспечило скоростной доступ к интернету более 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов

нцифры России в рамках государственных контрактов в период с 2019 по 2021 гг. обеспечило скоростной доступ к интернету для более чем 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом CNews сообщи
03.02.2022 В горно-алтайском селе Белый Ануй появились связь и скоростной интернет МТС

лый Ануй - одно из старейших в Республике Алтай. Село находится в Усть-Канском районе, в нем проживает 922 человека. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря строительству сети LTE связь и скоростной интернет теперь доступны на всей территории села, которое раскинулось в устье реки Шиверта и вдоль реки Ануй. Здесь начало региональной автотрассы «Белый Ануй — Барагаш». Теперь жите
19.07.2021 Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги

тании, Германии, Франции, Италии и Польше ответили на вопросы о деталях использования ими домашнего ШПД, о тех переменах, которые они прогнозируют в ближайшем будущем. Результаты показали, что

23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет

только МТС и «Ростелекому» (статистика Telecom Daily). По числу абонентов широкополосного доступа (ШПД) по итогам I квартала 2021 г. лидировал «Ростелеком», насчитывающий 12 млн пользователей.
23.06.2021 «Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак

В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), проанализировали фоновый паразитный (DDoS) трафик в сети ШПД Москвы в апреле-мае 2021 г. В ходе мониторинга серьезных угроз не обнаружено, а две незначительные атаки были своевременно предотвращены. Целью исследования «Билайн» была проверка наличия п
19.04.2021 Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД

е решения. Обычно под «инновациями» понимают какие-либо прорывы в научной области, но для решения некоторых задач необходимо взглянуть на проблему под другим углом. Инновационная концепция построения ШПД для мобильных операторов AirPON — именно такой случай. Сеть мобильного оператора в упрощенном виде включает в себя большое количество базовых станций, транспорт и ядро. Построение фиксирова
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций

й связи. Например, с радиостанции можно звонить на городские и мобильные телефоны, есть видеосвязь, доступ в интернет, интеграция с офисными АТС и единая нумерация. Промышленным предприятиям и

30.12.2020 Минцифры России увеличило число учреждений в Татарстане с ШПД по нацпрограмме «Цифровая экономика»

к объектов по госконтракту при необходимости корректируется. В частности, если учреждение уже имеет доступ в интернет с заданными параметрами, объект заменяется. Так, в будущем году по нацпрогр
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект»

в – юридических лиц. Ранее, в 2015 г., МТТ в ходе преобразования структуры бизнеса компании, продал ШПД-активы в Дзержинске и Саранске «Ростелекому». В 2017 г. продал липецкого провайдера «Пром

Публикаций - 9791, упоминаний - 11364

ШПД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 1070
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1049
МегаФон 10742 834
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 759
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 643
Microsoft Corporation 25775 371
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 293
Intel Corporation 12811 268
Huawei 4676 258
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 252
Google LLC 12688 250
Cisco Systems 5372 246
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 232
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 231
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 216
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 209
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 198
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 192
Samsung Electronics 11064 179
Lenovo Motorola 3566 176
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 172
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 161
Ростелеком - Связьинвест 1719 147
AT&T Inc 1725 146
Yandex - Яндекс 9216 138
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 127
IBM - International Business Machines Corp 9699 125
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 124
Sony 6739 124
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 122
Apple Inc 13154 117
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 115
Siemens AG - Siemens Group 2673 92
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 91
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 88
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 86
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 86
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 86
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 85
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 84
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 159
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 143
РЖД - Российские железные дороги 2096 87
Почта России ПАО 2370 66
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 61
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 59
Россети Ленэнерго 1699 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 56
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 49
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 45
Газпром ПАО 1493 44
Boeing 1031 39
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 38
Связной ГК 1401 36
Евросеть 1421 34
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 34
Visa International 1993 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 33
Альфа-Банк 1979 33
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 32
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 31
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
101Hotels.com 456 25
eBay Inc 1640 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 25
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 25
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 25
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 23
NanduQ - Qiwi 1013 23
Airbus Group - Airbus Industries 249 23
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 23
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 22
Warner 540 21
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 20
Рапида НКО - платежные система 145 20
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 535
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 187
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 183
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 143
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 142
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 140
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 88
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 88
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 87
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 83
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 80
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 79
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 78
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 75
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 75
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 72
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 71
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 68
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 67
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 60
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 56
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 50
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 49
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 48
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 45
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 45
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 44
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 38
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 37
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 35
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 34
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 33
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 29
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 26
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 431
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 72
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 56
WiMAX Forum 69 39
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 14
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 13
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 12
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 12
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 12
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 9
Демократическая политическая партия США 122 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 6
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 6
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 6
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2273
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2022
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2022
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1915
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1339
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1275
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 1195
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1168
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1130
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1089
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1083
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1040
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1026
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1009
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 881
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 825
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 741
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 671
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 640
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 628
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 619
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 615
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 577
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 574
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 564
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 563
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 562
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 548
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 538
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 534
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 482
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 481
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 474
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 470
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 461
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 439
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 408
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 406
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 405
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 399
Google Android 15243 277
Microsoft Windows 16882 270
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 256
Microsoft Windows 2000 8678 236
Apple iOS 8583 155
Linux OS 11533 141
Apple iPhone 6 4861 134
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 132
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 125
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 114
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 104
Google YouTube - Видеохостинг 3002 100
Apple iPad 4011 88
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 80
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 64
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 64
Apple - App Store 3109 63
Microsoft Windows XP 2431 61
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 58
Oracle Java - язык программирования 3469 56
Microsoft Office 4170 55
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 54
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 52
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 50
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 49
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 47
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 47
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 43
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 42
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 42
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 40
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 40
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 39
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 38
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 37
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 37
FreePik 1841 36
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 35
Microsoft Office 365 1042 35
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 35
Путин Владимир 3454 108
Никифоров Николай 1138 87
Медведев Дмитрий 1665 66
Рейман Леонид 1065 66
Щеголев Игорь 699 49
Осеевский Михаил 350 44
Анкилов Константин 121 43
Брюквин Юрий 300 42
Шадаев Максут 1210 41
Кусков Денис 221 41
Калугин Сергей 169 40
Приданцев Сергей 149 38
Линник Иван 55 34
Солонин Виталий 90 33
Соловьев Александр 120 30
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 30
Баженов Михаил 39 29
Прозоров Дмитрий 59 29
Белов Александр 76 28
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 27
Пучков Антон 33 27
Слизень Виталий 244 26
Кулаковский Дмитрий 67 26
Свердлов Денис 201 25
Иванов Сергей 405 24
Орловский Виктор 408 24
Асланов Дмитрий 41 22
Коваль Валерий 38 22
Шевченко Евгений 60 22
Кореш Виктор 83 22
Чернышенко Дмитрий 581 22
Малис Александр 158 21
Морошкин Александр 118 21
Соловьев Дмитрий 84 20
Зайцев Владимир 55 20
Мишустин Михаил 787 20
Венцлавович Елена 41 19
Шамзон Светлана 33 19
Вольпе Борис 92 18
Кочетков Владислав 248 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3974
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1887
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1317
Европа 24964 834
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 784
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 480
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 467
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 460
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 381
Япония 13807 352
Германия - Федеративная Республика 13221 344
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 259
Земля - планета Солнечной системы 10865 255
Франция - Французская Республика 8177 252
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 251
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 244
Украина 7928 227
Азия - Азиатский регион 5920 221
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 214
Южная Корея - Республика 7052 205
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 198
Беларусь - Белоруссия 6289 191
Россия - СФО - Новосибирск 4876 191
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 189
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 180
Швеция - Королевство 3782 179
Индия - Bharat 5869 164
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 154
Казахстан - Республика 6048 153
Италия - Итальянская Республика 4508 145
Финляндия - Финляндская Республика 3697 144
Канада 5081 144
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 137
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 137
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 136
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 136
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 134
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 132
Испания - Королевство 3840 132
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 132
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1644
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 958
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 887
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 886
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 857
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 838
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 733
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 615
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 568
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 476
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 339
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 322
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 322
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 299
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 279
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 270
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 246
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 245
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 245
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 236
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 227
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 227
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 226
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 221
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 219
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 213
Аренда 2687 209
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 208
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 190
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 190
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 185
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 179
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 179
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 176
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 174
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 170
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 164
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 158
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 157
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 157
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 202
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 128
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 84
Стрим-ТВ - телекомпания 166 49
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 40
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 39
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 38
Total Telecom 613 37
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 36
CNews - ZOOM.CNews 1866 34
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 33
FT - Financial Times 1296 31
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 31
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 30
CNET Networks - CNET News 1643 30
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 28
The Register - The Register Hardware 1784 28
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 27
Ведомости 1466 21
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 21
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 21
Newsbytes News Network 379 20
Bloomberg 1627 19
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 19
AP - Associated Press 2007 19
Ars Technica 450 18
NYT - The New York Times 1100 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 15
РИА Новости 1033 14
ComNews - Медиа-бизнес 142 14
Wikipedia - Википедия 650 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 13
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 13
Telecom.paper 194 12
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 11
Forbes - Форбс 1002 11
Известия ИД 770 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 11
NE Asia Online 313 11
InterNetNews - InternetNews.com 218 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 307
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 164
IDC - International Data Corporation 4975 114
Gartner - Гартнер 3658 63
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 52
Рустелеком ТК 305 43
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 36
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 36
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 29
Forrester Research 834 26
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 24
Strategy Analytics 285 24
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 24
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 24
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 20
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 19
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 18
eMarketer 206 16
Gartner - Dataquest 353 16
In-Stat 115 15
Frost & Sullivan 207 13
comScore 379 12
ABI Research 236 12
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 11
Informa - Ovum - Omdia 155 11
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 11
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 10
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 10
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 9
In-Stat/MDR 74 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 8
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 7
TeleGeography Research 40 7
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 6
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 6
Juniper Research 131 6
Cahners-Instat Group 34 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 29
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 24
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 17
РАН - Российская академия наук 2122 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 16
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 14
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 8
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 7
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 5
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 5
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 5
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 254
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 65
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 59
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 48
Связь-Экспокомм 276 48
День молодёжи - 27 июня 1087 30
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 30
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 26
CeBIT 614 22
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 21
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 20
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 19
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 14
Intel Developer Forum - IDF 317 13
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 11
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 9
Международный женский день - 8 марта 418 9
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 7
CSTB Telecom & Media 83 6
РИФ - Российский Интернет Форум 109 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 6
CNews AWARDS - награда 571 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 5
Единый день голосования 143 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 5
Startup Village - международная стартап-конференция 62 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
Broadband World Forum 6 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще