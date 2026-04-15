ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных

Административный центр Тазовского района Ямала получил высокоскоростной интернет «Ростелекома» то новые стандарты комфорта, безопасности и саморазвития. Технологии приходят в район, чтобы упрощать повседневные дела и делать жизнь каждой семьи более насыщенной и удобной. Кроме районного центра, высокоскоростной интернет появился и в микрорайоне Тазовского – Газ-Сале». Над проектом более полутора лет трудились десятки сотрудников компании «Ростелеком» и специализированная техника. Кром

Высокоскоростной интернет МТС пришел на побережье Берингова моря орий края, мы запустили проект по модернизации оборудования в Ивашке. Наша задача была — превратить доступ к интернету из ограниченной опции в полноценный цифровой инструмент. Мы заменили обору

«ТрансТелеКом» обеспечил безопасный доступ в интернет для Самарской пригородной пассажирской компании трудники Макрорегиона Верхневолжский компании «ТрансТелеКом» подобрали и внедрили для заказчика оптимальное решение – специальный программно-аппаратный комплекс (ПАК), который обеспечивает безопасный доступ в интернет. ПАК позволяет настроить списки доступа и пропуска трафика, контролировать использование приложений, защищаться от утечек данных и вторжений в систему, находить шпионское и вр

Около 1,6 тыс. деревень и сел получат доступ к интернету в 2025 году попал ли населенный пункт в список Зайти на страницу голосования на «Госуслугах». Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населенный пункт, по нему появится статус. Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 г., за это время связь появилась в более чем 5,5 тыс. деревень и сел. Голосование состоится и в 2025 г. Обеспечение связ

«Ростелеком» организовал доступ в интернет для Кизлярского коньячного завода о коньячного завода, сказал: «Масштабный план модернизации завода предполагает как обновление производственных площадей, так и оцифровку многих технологических процессов. Уже организован качественный доступ в интернет, который необходим ККЗ для надежной связи и обмена информацией с партнерами и потребителями. Cовременные технологи позволяют организовать распределенные корпоративные сети с в

Сотовый оператор «Мотив» расширяет сеть ВОЛС в Курганской области. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям Макушино и Головное ели села Головное, где всего 300 жителей. Результаты этих улучшений уже заметны: с момента запуска нового участка сети ВОЛС объем потребления мобильного интернета в этих населенных пунктах удвоился. «Высокоскоростной доступ в сеть интернет стал базовой потребностью современной жизни, подобно электроснабжению. Современные цифровые сервисы открывают для пользователя возможности общения с людь

Россия в мировой гонке интернет-скоростей (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) личилось на 8,9%. При этом количество пользователей фиксированного широкополосного доступа (далее — ШПД) со скоростью свыше 100 Мбит/с выросло на 53,3%. Это произошло как за счет подключения но

Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники» Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал услуги доступными для посетителей аквакомплекса «Лужники». Скоростной интернет и голос в HD-качестве обеспечены на территории площадью более пяти гектаров комплекса – несколько тысяч гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться б

Высокоскоростной интернет внедрился в крупнейшие округа Подмосковья уда приезжают заряжаться отдыхом на природе множество москвичей. Наши базовые станции поддерживают все современные стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что гарантирует высокоскоростной интернет в населенных пунктах. Жители смогут еще быстрее скачивать файлы, совершать звонки и пользоваться любимыми приложениями и сервисами — теперь отдых на природе сохранит п

«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района «МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района. Техническая служба оператора запустила новое телеком-оборудование с поддержкой 4G. Горожанам будет доступ

«МТС Red» отразила самую мощную за год DDoS-атаку на ШПД МТС ТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Red» успешно отразила самую мощную за год DDoS-атаку на сеть широкополосного доступа в интернет телеком-оператора МТС. Атака не вызвала сбоев в работе ШПД МТС. Широкополосный сегмент сети МТС подвергся мощной DDoS-атаке весной 2024 г. Сервис «МТС Red Anti-DDoS» зафиксировал атаку интенсивностью 207 Гбит/сек, которая на границе сети могла дост

5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи ди еще несколько месяцев экспериментов миссии «Рассвет-2» на пути к созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну. Он на

В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет Летом живописный пруд делает Сосновоборское популярным местом отдыха для жителей соседнего города Петровска и тех, кто приезжает к родственникам на лето. Село нуждалось в качественной связи. Быстрый доступ в интернет поможет нашему проекту: в этом году мы планируем провести большой фестиваль при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который познакомит с историей села и позво

«Триколор» будет раздавать российским туристам платный доступ в интернет о, «Триколор» намерен выйти в сегмент B2G: компания договорилась с властями 13 регионов России об установке VSAT-терминалов в малых населенных пунктов, где отсутствует проводной и мобильный интернет. Доступ в интернет будет раздаваться с помощью хот-спотов по технологии Wi-Fi. По VSAT в том числе будут подключаться и школы, причем доступ к электронным образовательным сервисам (наподобие «Мо

Высокоскоростной интернет «МегаФона» «выбрался» в деревни Ленинградской области впервые развернула инфраструктуру в этих населенных пунктах. Новые телекоммуникационные объекты, поддерживают все стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что обеспечивает высокоскоростной интернет на всей территории населенных пунктов. Теперь жители могут за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, пользоваться госуслугами и другими многоч

Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей рд руб. Кроме того, «Ростелеком» стал единым исполнителем по предоставлению услуг передачи данных и доступ в интернет с использованием Единой сети передачи данных (ЕСПД) для организаций общего

Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич На должность директора департамента закупок ШПД (широкопрофильная дистрибуция) Группы компаний Merlion назначен Николай Пулич. В новой должности Николай сосредоточится на развитии взаимоотношений с вендорами и повышении эффективности раб

Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет спублика движется к главной цели – обеспечить скоростным интернетом все арктические районы Якутии. Следующим муниципальным образованием, куда будут проложены ВОЛС, станет Олекминский район. В 2020 г. высокоскоростной интернет впервые пришел в якутскую Арктику (Оленекский район). Ранее года все арктические территории Якутии обеспечивались исключительно спутниковым интернетом. В 2023 г. ВОЛС

В 2023 г. спрос орловского бизнеса на собственную сеть Wi-Fi вырос на 80% », цифровая экосистема, сообщает о росте спроса орловского бизнеса на широкополосный доступ в сеть (ШПД). По итогам 2023 г. количество подключений региональных компаний к фиксированной связи вы

Скоростной интернет «МегаФона» стал быстрее на ставропольских берегах Куры и Терека ступен каждому абоненту, независимо от его места жительства», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Курский округ граничит с четырьмя республиками СКФО, поэтому связь и скоростной интернет «МегаФона» получили не только ставропольцы, но и жители близлежащих поселений Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чеченской республики.

«Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов «Дом.ру» подключил широкополосный доступ по технологии XGS-PON на территории Иркутска и Перми. Запуск также планируется в других городах.Технология позволяет использовать интернет до 10 Гбит/с. С помощью XGS-PON

«ТрансТелеКом» предоставил доступ в интернет для поезда Деда Мороза Компания «ТрансТелеКом» организовала доступ в интернет для поезда Деда Мороза – специального новогоднего проекта ОАО «РЖД». Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мо

Отрадное в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет для сельчан даря им в Отрадном работают фермерские хозяйства, занимающиеся молочным животноводством и посевом зерновых культур, в селе открыто первое кафе на дальневосточном гектаре. Устойчивая мобильная связь и скоростной интернет в районах края также помогает расти бизнесу в селах. Теперь подать документы в госорганы можно с помощью смартфона, не выезжая в город, а также оформить интернет-банкинг и п

«Дом.ру» назвал города России с самым быстрым интернетом е. Где выбирают высокую скорость интернета За год наблюдается рост доли абонентов, которые выбирают скоростной интернет. В среднем по всем городам на 5% больше пользователей стали выбирать инте

«Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в селе «Большой Гондыр» на юге Прикамья ома” построили 55 километров оптики. Теперь у каждого дома появилась собственная выделенная линия. Это гарантирует устойчивость сигнала и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, видеосерсвис Wink, видеонаблюдение, цифровую телефонию и сервисы “Умного дома”». Олеся Мингалиева, житель села Большой Гондыр: «Наше село совсем небольшое, но имеет б

Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии ставить, это необходимое условие комфорта жизни людей. Это только начало, мы договорились с главой республики, что дальше будем строить ВОЛС в арктических районах, чтобы у всех жителей республики был доступ в интернет и связь», - сказал Максут Шадаев. Как отметил глава Якутии, появление в Арктике высокоскоростного интернета – это уникальное событие и точка развития для Анабарского района. Б

Высокоскоростной интернет МТС появился в селах Межениновка и Большое Протопопово ильным интернетом. Например, к началу дачного сезона МТС запустила сеть 4G более чем в двадцати садоводствах Томского района, а также улучшила покрытие на берегу Оби – в Киреевске и Половинке. Осенью высокоскоростной доступ в сеть получили жители села Кафтанчиково, а теперь и жители Межениновки и Большого Протопопово. До конца года в наших планах обеспечить LTE-покрытие еще в нескольких мал

«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для ГФС «Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России)

Оборудование «Росэлектроники» обеспечит высокоскоростной интернет в самолетах и поездах «Росэлектроники». Антенные системы интегрируются с бортовыми мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством. Разработчик оборудова

МТС выходит на рынок партнерств с региональными ШПД-операторами и нового формата партнерств с региональными операторами по созданию и продвижению совместных конвергентных продуктов. Не территориях – отдельных городах или регионах, – где у МТС нет собственной сети ШПД, компания в партнерстве с региональными операторами фиксированной связи выведет на рынок совместные конвергентные продукты, включающие в себя фиксированные и мобильные сервисы. Проект позво

Минцифры обеспечило скоростной доступ к интернету более 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов нцифры России в рамках государственных контрактов в период с 2019 по 2021 гг. обеспечило скоростной доступ к интернету для более чем 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом CNews сообщи

В горно-алтайском селе Белый Ануй появились связь и скоростной интернет МТС лый Ануй - одно из старейших в Республике Алтай. Село находится в Усть-Канском районе, в нем проживает 922 человека. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря строительству сети LTE связь и скоростной интернет теперь доступны на всей территории села, которое раскинулось в устье реки Шиверта и вдоль реки Ануй. Здесь начало региональной автотрассы «Белый Ануй — Барагаш». Теперь жите

Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги тании, Германии, Франции, Италии и Польше ответили на вопросы о деталях использования ими домашнего ШПД, о тех переменах, которые они прогнозируют в ближайшем будущем. Результаты показали, что

В России начинает дорожать проводной интернет только МТС и «Ростелекому» (статистика Telecom Daily). По числу абонентов широкополосного доступа (ШПД) по итогам I квартала 2021 г. лидировал «Ростелеком», насчитывающий 12 млн пользователей.

«Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), проанализировали фоновый паразитный (DDoS) трафик в сети ШПД Москвы в апреле-мае 2021 г. В ходе мониторинга серьезных угроз не обнаружено, а две незначительные атаки были своевременно предотвращены. Целью исследования «Билайн» была проверка наличия п

Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД е решения. Обычно под «инновациями» понимают какие-либо прорывы в научной области, но для решения некоторых задач необходимо взглянуть на проблему под другим углом. Инновационная концепция построения ШПД для мобильных операторов AirPON — именно такой случай. Сеть мобильного оператора в упрощенном виде включает в себя большое количество базовых станций, транспорт и ядро. Построение фиксирова

В России создается собственная система критически важных коммуникаций й связи. Например, с радиостанции можно звонить на городские и мобильные телефоны, есть видеосвязь, доступ в интернет, интеграция с офисными АТС и единая нумерация. Промышленным предприятиям и

Минцифры России увеличило число учреждений в Татарстане с ШПД по нацпрограмме «Цифровая экономика» к объектов по госконтракту при необходимости корректируется. В частности, если учреждение уже имеет доступ в интернет с заданными параметрами, объект заменяется. Так, в будущем году по нацпрогр