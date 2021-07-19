Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ШПД широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет Broadband Network Сеть ШПД Широкополосная передача данных
Публикаций - 2109, упоминаний - 2286
ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 20
|Никифоров Николай 1161 19
|Приданцев Сергей 143 18
|Анкилов Константин 96 16
|Щеголев Игорь 685 15
|Осеевский Михаил 264 15
|Калугин Сергей 168 15
|Брюквин Юрий 281 13
|Медведев Дмитрий 1604 13
|Кусков Денис 212 12
|Шамзон Светлана 31 9
|Исанин Антон 9365 8
|Солонин Виталий 89 8
|Бецков Григорий 23 8
|Баженов Михаил 38 7
|Кореш Виктор 81 7
|Провоторов Александр 154 7
|Рейман Леонид 1009 7
|Свердлов Денис 170 6
|Анохин Сергей 42 6
|Рыжикова Анна 9 6
|Линник Иван 55 6
|Коваль Валерий 38 6
|Зайцев Павел 45 5
|Соловьев Александр 64 5
|Ознобихин Олег 13 5
|Зайцев Владимир 51 5
|Пучков Антон 33 5
|Иванов Сергей 360 5
|Ворыхалов Антон 41 4
|Менькова Татьяна 62 4
|Королев Игорь 61 4
|Соловьев Дмитрий 54 4
|Демидов Михаил 132 4
|Егоров Александр 67 4
|Воробьев Михаил 51 4
|Осокина Полина 25 4
|Балаценко Андрей 30 4
|Мельхорн Кай-Уве 24 4
|Ибрагимов Шухрат 7 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru