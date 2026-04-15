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ШПД широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет Broadband Network Сеть ШПД Широкополосная передача данных
- Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection
- ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband
- NBN - NextGeneration Broadband Network - Сеть ШПД будущего поколения
- Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов
- ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет
- Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.04.2026
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Административный центр Тазовского района Ямала получил высокоскоростной интернет «Ростелекома»
то новые стандарты комфорта, безопасности и саморазвития. Технологии приходят в район, чтобы упрощать повседневные дела и делать жизнь каждой семьи более насыщенной и удобной. Кроме районного центра, высокоскоростной интернет появился и в микрорайоне Тазовского – Газ-Сале». Над проектом более полутора лет трудились десятки сотрудников компании «Ростелеком» и специализированная техника. Кром
|02.04.2026
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Высокоскоростной интернет МТС пришел на побережье Берингова моря
орий края, мы запустили проект по модернизации оборудования в Ивашке. Наша задача была — превратить доступ к интернету из ограниченной опции в полноценный цифровой инструмент. Мы заменили обору
|31.03.2025
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«ТрансТелеКом» обеспечил безопасный доступ в интернет для Самарской пригородной пассажирской компании
трудники Макрорегиона Верхневолжский компании «ТрансТелеКом» подобрали и внедрили для заказчика оптимальное решение – специальный программно-аппаратный комплекс (ПАК), который обеспечивает безопасный доступ в интернет. ПАК позволяет настроить списки доступа и пропуска трафика, контролировать использование приложений, защищаться от утечек данных и вторжений в систему, находить шпионское и вр
|14.01.2025
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Около 1,6 тыс. деревень и сел получат доступ к интернету в 2025 году
попал ли населенный пункт в список Зайти на страницу голосования на «Госуслугах». Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населенный пункт, по нему появится статус. Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 г., за это время связь появилась в более чем 5,5 тыс. деревень и сел. Голосование состоится и в 2025 г. Обеспечение связ
|09.01.2025
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«Ростелеком» организовал доступ в интернет для Кизлярского коньячного завода
о коньячного завода, сказал: «Масштабный план модернизации завода предполагает как обновление производственных площадей, так и оцифровку многих технологических процессов. Уже организован качественный доступ в интернет, который необходим ККЗ для надежной связи и обмена информацией с партнерами и потребителями. Cовременные технологи позволяют организовать распределенные корпоративные сети с в
|18.12.2024
|«МегаФон» запустил высокоскоростной интернет в Красногорье, Горчухе и Марковице Костромской области
|03.10.2024
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Сотовый оператор «Мотив» расширяет сеть ВОЛС в Курганской области. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям Макушино и Головное
ели села Головное, где всего 300 жителей. Результаты этих улучшений уже заметны: с момента запуска нового участка сети ВОЛС объем потребления мобильного интернета в этих населенных пунктах удвоился. «Высокоскоростной доступ в сеть интернет стал базовой потребностью современной жизни, подобно электроснабжению. Современные цифровые сервисы открывают для пользователя возможности общения с людь
|29.07.2024
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Россия в мировой гонке интернет-скоростей (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
личилось на 8,9%. При этом количество пользователей фиксированного широкополосного доступа (далее — ШПД) со скоростью свыше 100 Мбит/с выросло на 53,3%. Это произошло как за счет подключения но
|08.07.2024
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Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники»
Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал услуги доступными для посетителей аквакомплекса «Лужники». Скоростной интернет и голос в HD-качестве обеспечены на территории площадью более пяти гектаров комплекса – несколько тысяч гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться б
|03.07.2024
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Высокоскоростной интернет внедрился в крупнейшие округа Подмосковья
уда приезжают заряжаться отдыхом на природе множество москвичей. Наши базовые станции поддерживают все современные стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что гарантирует высокоскоростной интернет в населенных пунктах. Жители смогут еще быстрее скачивать файлы, совершать звонки и пользоваться любимыми приложениями и сервисами — теперь отдых на природе сохранит п
|14.06.2024
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«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района
«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района. Техническая служба оператора запустила новое телеком-оборудование с поддержкой 4G. Горожанам будет доступ
|13.06.2024
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«МТС Red» отразила самую мощную за год DDoS-атаку на ШПД МТС
ТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Red» успешно отразила самую мощную за год DDoS-атаку на сеть широкополосного доступа в интернет телеком-оператора МТС. Атака не вызвала сбоев в работе ШПД МТС. Широкополосный сегмент сети МТС подвергся мощной DDoS-атаке весной 2024 г. Сервис «МТС Red Anti-DDoS» зафиксировал атаку интенсивностью 207 Гбит/сек, которая на границе сети могла дост
|20.05.2024
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5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи
ди еще несколько месяцев экспериментов миссии «Рассвет-2» на пути к созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну. Он на
|08.05.2024
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В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет
Летом живописный пруд делает Сосновоборское популярным местом отдыха для жителей соседнего города Петровска и тех, кто приезжает к родственникам на лето. Село нуждалось в качественной связи. Быстрый доступ в интернет поможет нашему проекту: в этом году мы планируем провести большой фестиваль при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который познакомит с историей села и позво
|23.04.2024
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«Триколор» будет раздавать российским туристам платный доступ в интернет
о, «Триколор» намерен выйти в сегмент B2G: компания договорилась с властями 13 регионов России об установке VSAT-терминалов в малых населенных пунктов, где отсутствует проводной и мобильный интернет. Доступ в интернет будет раздаваться с помощью хот-спотов по технологии Wi-Fi. По VSAT в том числе будут подключаться и школы, причем доступ к электронным образовательным сервисам (наподобие «Мо
|28.03.2024
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Высокоскоростной интернет «МегаФона» «выбрался» в деревни Ленинградской области
впервые развернула инфраструктуру в этих населенных пунктах. Новые телекоммуникационные объекты, поддерживают все стандарты связи и задействуют несколько диапазонов передачи сигнала, что обеспечивает высокоскоростной интернет на всей территории населенных пунктов. Теперь жители могут за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, пользоваться госуслугами и другими многоч
|06.03.2024
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Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей
рд руб. Кроме того, «Ростелеком» стал единым исполнителем по предоставлению услуг передачи данных и доступ в интернет с использованием Единой сети передачи данных (ЕСПД) для организаций общего
|05.03.2024
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Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич
На должность директора департамента закупок ШПД (широкопрофильная дистрибуция) Группы компаний Merlion назначен Николай Пулич. В новой должности Николай сосредоточится на развитии взаимоотношений с вендорами и повышении эффективности раб
|09.02.2024
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Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет
спублика движется к главной цели – обеспечить скоростным интернетом все арктические районы Якутии. Следующим муниципальным образованием, куда будут проложены ВОЛС, станет Олекминский район. В 2020 г. высокоскоростной интернет впервые пришел в якутскую Арктику (Оленекский район). Ранее года все арктические территории Якутии обеспечивались исключительно спутниковым интернетом. В 2023 г. ВОЛС
|07.02.2024
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В 2023 г. спрос орловского бизнеса на собственную сеть Wi-Fi вырос на 80%
», цифровая экосистема, сообщает о росте спроса орловского бизнеса на широкополосный доступ в сеть (ШПД). По итогам 2023 г. количество подключений региональных компаний к фиксированной связи вы
|29.01.2024
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Скоростной интернет «МегаФона» стал быстрее на ставропольских берегах Куры и Терека
ступен каждому абоненту, независимо от его места жительства», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Курский округ граничит с четырьмя республиками СКФО, поэтому связь и скоростной интернет «МегаФона» получили не только ставропольцы, но и жители близлежащих поселений Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чеченской республики.
|27.12.2023
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«Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов
«Дом.ру» подключил широкополосный доступ по технологии XGS-PON на территории Иркутска и Перми. Запуск также планируется в других городах.Технология позволяет использовать интернет до 10 Гбит/с. С помощью XGS-PON
|22.12.2023
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«ТрансТелеКом» предоставил доступ в интернет для поезда Деда Мороза
Компания «ТрансТелеКом» организовала доступ в интернет для поезда Деда Мороза – специального новогоднего проекта ОАО «РЖД». Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мо
|30.11.2023
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Отрадное в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет для сельчан
даря им в Отрадном работают фермерские хозяйства, занимающиеся молочным животноводством и посевом зерновых культур, в селе открыто первое кафе на дальневосточном гектаре. Устойчивая мобильная связь и скоростной интернет в районах края также помогает расти бизнесу в селах. Теперь подать документы в госорганы можно с помощью смартфона, не выезжая в город, а также оформить интернет-банкинг и п
|17.10.2023
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«Дом.ру» назвал города России с самым быстрым интернетом
е. Где выбирают высокую скорость интернета За год наблюдается рост доли абонентов, которые выбирают скоростной интернет. В среднем по всем городам на 5% больше пользователей стали выбирать инте
|14.08.2023
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«Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в селе «Большой Гондыр» на юге Прикамья
ома” построили 55 километров оптики. Теперь у каждого дома появилась собственная выделенная линия. Это гарантирует устойчивость сигнала и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, видеосерсвис Wink, видеонаблюдение, цифровую телефонию и сервисы “Умного дома”». Олеся Мингалиева, житель села Большой Гондыр: «Наше село совсем небольшое, но имеет б
|25.11.2022
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Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии
ставить, это необходимое условие комфорта жизни людей. Это только начало, мы договорились с главой республики, что дальше будем строить ВОЛС в арктических районах, чтобы у всех жителей республики был доступ в интернет и связь», - сказал Максут Шадаев. Как отметил глава Якутии, появление в Арктике высокоскоростного интернета – это уникальное событие и точка развития для Анабарского района. Б
|18.11.2022
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Высокоскоростной интернет МТС появился в селах Межениновка и Большое Протопопово
ильным интернетом. Например, к началу дачного сезона МТС запустила сеть 4G более чем в двадцати садоводствах Томского района, а также улучшила покрытие на берегу Оби – в Киреевске и Половинке. Осенью высокоскоростной доступ в сеть получили жители села Кафтанчиково, а теперь и жители Межениновки и Большого Протопопово. До конца года в наших планах обеспечить LTE-покрытие еще в нескольких мал
|22.08.2022
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«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для ГФС
«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных и организовал защищенный доступ в интернет для Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России)
|16.08.2022
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Оборудование «Росэлектроники» обеспечит высокоскоростной интернет в самолетах и поездах
«Росэлектроники». Антенные системы интегрируются с бортовыми мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством. Разработчик оборудова
|04.08.2022
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МТС выходит на рынок партнерств с региональными ШПД-операторами
и нового формата партнерств с региональными операторами по созданию и продвижению совместных конвергентных продуктов. Не территориях – отдельных городах или регионах, – где у МТС нет собственной сети ШПД, компания в партнерстве с региональными операторами фиксированной связи выведет на рынок совместные конвергентные продукты, включающие в себя фиксированные и мобильные сервисы. Проект позво
|20.05.2022
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Минцифры обеспечило скоростной доступ к интернету более 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов
нцифры России в рамках государственных контрактов в период с 2019 по 2021 гг. обеспечило скоростной доступ к интернету для более чем 26 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом CNews сообщи
|03.02.2022
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В горно-алтайском селе Белый Ануй появились связь и скоростной интернет МТС
лый Ануй - одно из старейших в Республике Алтай. Село находится в Усть-Канском районе, в нем проживает 922 человека. Об этом CNews сообщили представители МТС. Благодаря строительству сети LTE связь и скоростной интернет теперь доступны на всей территории села, которое раскинулось в устье реки Шиверта и вдоль реки Ануй. Здесь начало региональной автотрассы «Белый Ануй — Барагаш». Теперь жите
|19.07.2021
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Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги
тании, Германии, Франции, Италии и Польше ответили на вопросы о деталях использования ими домашнего ШПД, о тех переменах, которые они прогнозируют в ближайшем будущем. Результаты показали, что
|23.06.2021
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В России начинает дорожать проводной интернет
только МТС и «Ростелекому» (статистика Telecom Daily). По числу абонентов широкополосного доступа (ШПД) по итогам I квартала 2021 г. лидировал «Ростелеком», насчитывающий 12 млн пользователей.
|23.06.2021
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«Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак
В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), проанализировали фоновый паразитный (DDoS) трафик в сети ШПД Москвы в апреле-мае 2021 г. В ходе мониторинга серьезных угроз не обнаружено, а две незначительные атаки были своевременно предотвращены. Целью исследования «Билайн» была проверка наличия п
|19.04.2021
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Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД
е решения. Обычно под «инновациями» понимают какие-либо прорывы в научной области, но для решения некоторых задач необходимо взглянуть на проблему под другим углом. Инновационная концепция построения ШПД для мобильных операторов AirPON — именно такой случай. Сеть мобильного оператора в упрощенном виде включает в себя большое количество базовых станций, транспорт и ядро. Построение фиксирова
|17.02.2021
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В России создается собственная система критически важных коммуникаций
й связи. Например, с радиостанции можно звонить на городские и мобильные телефоны, есть видеосвязь, доступ в интернет, интеграция с офисными АТС и единая нумерация. Промышленным предприятиям и
|30.12.2020
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Минцифры России увеличило число учреждений в Татарстане с ШПД по нацпрограмме «Цифровая экономика»
к объектов по госконтракту при необходимости корректируется. В частности, если учреждение уже имеет доступ в интернет с заданными параметрами, объект заменяется. Так, в будущем году по нацпрогр
|11.08.2020
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МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект»
в – юридических лиц. Ранее, в 2015 г., МТТ в ходе преобразования структуры бизнеса компании, продал ШПД-активы в Дзержинске и Саранске «Ростелекому». В 2017 г. продал липецкого провайдера «Пром
ШПД и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 108
|Никифоров Николай 1138 87
|Медведев Дмитрий 1665 66
|Рейман Леонид 1065 66
|Щеголев Игорь 699 49
|Осеевский Михаил 350 44
|Анкилов Константин 121 43
|Брюквин Юрий 300 42
|Шадаев Максут 1210 41
|Кусков Денис 221 41
|Калугин Сергей 169 40
|Приданцев Сергей 149 38
|Линник Иван 55 34
|Солонин Виталий 90 33
|Соловьев Александр 120 30
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 30
|Баженов Михаил 39 29
|Прозоров Дмитрий 59 29
|Белов Александр 76 28
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 27
|Пучков Антон 33 27
|Слизень Виталий 244 26
|Кулаковский Дмитрий 67 26
|Свердлов Денис 201 25
|Иванов Сергей 405 24
|Орловский Виктор 408 24
|Асланов Дмитрий 41 22
|Коваль Валерий 38 22
|Шевченко Евгений 60 22
|Кореш Виктор 83 22
|Чернышенко Дмитрий 581 22
|Малис Александр 158 21
|Морошкин Александр 118 21
|Соловьев Дмитрий 84 20
|Зайцев Владимир 55 20
|Мишустин Михаил 787 20
|Венцлавович Елена 41 19
|Шамзон Светлана 33 19
|Вольпе Борис 92 18
|Кочетков Владислав 248 18
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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