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Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.04.2025
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«Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово
«Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово площадью более 19 тыс м2. Объект находится в логопарке «Южные врата». Свои складские мощности маркетплейс использует для приемки товаров от продавцов, хранения и отгрузки. Расширение
|05.12.2024
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Аэропорт «Домодедово» избавляется от британского ПО и мигрирует на российское
Импортозамещение в «Домодедово» Московский аэропорт «Домодедово» меняет систему AODB (Airport Operational
|24.10.2024
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Аэропорт Домодедово и WMT Group завершили проект по внедрению и доработке CRM
WMT Group завершила проект по поддержке и доработке цифровой платформы для московского аэропорта Домодедово. Проект был направлен на совершенствование технологий управления маркетингом и ком
|14.08.2023
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Аэропорт Домодедово при участии «Рексофт» запустил импортонезависимую систему обработки багажа для нового сегмента терминала
Московский аэропорт Домодедово ввел в эксплуатацию импортонезависимую систему обработки багажа в новом сегменте т
|15.02.2022
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Аэропорт Домодедово создаст цифровую логистическую платформу Cargocom
Московский аэропорт Домодедово объявил о том, что приступил к созданию первой в России цифровой логистической пла
|16.04.2020
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«Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово
Посетители Московского аэропорта Домодедово могут пользоваться беспроводной сетью на высокой скорости во
|01.10.2019
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Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener
Московский аэропорт Домодедово взял на вооружение статический анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener
|03.08.2018
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«Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates
Московский аэропорт «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates – автоматизированных турникетов для электро
|25.07.2018
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У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта
Письмо с угрозами Аэропорт «Домодедово» получил по электронной почте письмо от неизвестных лиц с требованием уплатить им
|17.04.2018
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«Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта
«Домодедово», московский аэропорт, сообщил о завершении пилотного тестирования автоматизированного распознавания лиц. По результатам испытания точность идентификации составила более 90%. Система
|30.03.2018
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Аэропорт «Домодедово» протестировал турникеты для электронных посадочных талонов
Московский аэропорт «Домодедово» сообщил об успешном завершении тестирования турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна. «Техн
|13.03.2018
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«АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово»
а проект по трансформации бизнес-процессов в части автоГСМ топливозаправочного комплекса аэропорта «Домодедово». Проведена полная автоматизация основных бизнес-процессов, контроля и учета нефте
|10.11.2017
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«Домодедово» автоматизирует проход от гейта на борт воздушного судна
Московский аэропорт «Домодедово» проводит в зоне российского вылета тестирование турникетов типа eGate. Эта технология позволит пассажирам самостоятельно проходить контроль посадки на борт воздушного судна.«Пилотны
|03.11.2017
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«Домодедово» будет готовить кадры в виртуальной реальности
Московский аэропорт «Домодедово» внедрил технологию виртуальной реальности (VR) в систему целевой подготовки кадро
|19.10.2017
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Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM
Московский аэропорт «Домодедово» выбрал решение IBM Maximo для развертывания полномасштабной системы управления ак
|24.03.2017
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Более 1,5 тысяч гаджетов помогут «Домодедово» избегать задержек рейсов
Московский аэропорт «Домодедово» объявил о завершении масштабного обновления Resource Management System (RMS). Как
|21.02.2017
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В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения
первого терминала оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения в аэропорту Домодедово. ФТС России проводит эксперимент, в рамках которого физические лица получили возмо
|14.03.2016
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Как аэропорт Домодедово избегает последствий крупных сбоев
ах ненадежность систем грозит обернуться настоящей катастрофой. Такой случай произошел в аэропорту «Домодедово» в сентябре 2012 г., когда из-за глобального сбоя системы регистрации были задержа
|17.12.2015
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«Алан-ИТ» реализовала масштабный SAM-проект в московском аэропорту «Домодедово»
В рамках лицензионной сверки программного обеспечения Microsoft компания «Алан-ИТ» реализовала проекты SAM Baseline и SAM Assessment в московском аэропорту «Домодедово». Об этом CNews сообщили в «Алан-ИТ». Московский аэропорт «Домодедово» располагает единым провайдером ИТ-сервисов — «Домодедово Айти Сервисиз». Общий парк ПК аэропорта
|14.04.2015
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«Техносерв Консалтинг» повышает качество работы с обращениями аэропорта «Домодедово»
«Техносерв Консалтинг» приступил к внедрению ИТ-системы на базе Oracle Siebel CRM в аэропорту «Домодедово». Новое ИТ-решение повысит оперативность рассмотрения обращений клиентов независим
|30.06.2014
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«Астерос» развернет в «Домодедово» комплекс инженерных и ИТ-систем
роект инженерной инфраструктуры для второго сегмента пассажирского терминала Московского аэропорта «Домодедово», разработанный компанией «Астерос», соответствует всем государственным стандартам
|25.04.2014
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Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта
CNews: Какие стратегические задачи стоят перед «Домодедово» в течение следующих двух лет? Каковы, в связи с этим, приоритетные направления де
|24.04.2014
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Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта
CNews: Какие стратегические задачи стоят перед «Домодедово» в течение следующих двух лет? Каковы, в связи с этим, приоритетные направления де
|08.04.2014
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«Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово
еспроводного indoor-покрытия сети «ВымпелКом» (бренд «Билайн») на территории московского аэропорта «Домодедово». Как рассказали CNews в «Техносерве», пропускная способность сети «Билайн» на тер
|03.02.2014
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В «Домодедово» заработал бесплатный Wi-Fi
Московский аэропорт «Домодедово» открыл для пассажиров и гостей свободный доступ к интернету: в аэровокзальном комплексе развернута зона безлимитного Wi-Fi (сеть DME_free). Запуск сети Wi-Fi – это совместный проект
|03.02.2014
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Аэропорт Домодедово запустил собственную Wi-Fi сеть
Московский аэропорт Домодедово открыл для пассажиров и гостей воздушной гавани свободный доступ к «всемирной паут
|14.01.2014
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Аэропорт Домодедово оптимизировал инфраструктуру авиационной безопасности
Специалисты группы «Борлас» и службы авиационной безопасности (САБ) аэропорта Домодедово интегрировали дополнительные радиоволновые сканеры ProVision в комплексную систему
|29.11.2013
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«Билайн» запустил LTE в аэропорту Домодедово
ъявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (LTE) в Московском аэропорту Домодедово. Пассажиры Домодедово могут воспользоваться LTE-сервисами во всех зонах пас
|24.07.2013
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В «Домодедово» стабильно растет число пользователей сервисов альтернативной регистрации
Московский аэропорт «Домодедово» по результатам первого полугодия 2013 г. отмечает заметный рост количества пассаж
|25.06.2013
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«Платежный мир RURU» реализовал сервис SMS-оплаты парковок Московского аэропорта Домодедово
«Платежный мир RURU» реализовал для Московского аэропорта Домодедово сервис SMS-оплаты парковки. Абоненты операторов сотовой связи «Билайн», МТС и «Мег
|17.04.2013
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«Почта России» свела к нулю остатки международной почты в Домодедово
«Почта России» свела к нулю остатки международной почты в терминале московского аэропорта Домодедово. Задержавшаяся корреспонденция – в пути к своим адресатам, сообщают в почтовом опе
|03.04.2013
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«Акадо» обеспечит услугами интернет-доступа таможенные посты и Управление таможни аэропорта Домодедово
Акадо Телеком») обеспечит услугами интернет-доступа таможенные посты и Управление таможни аэропорта Домодедово. В рамках государственного контракта оператор предоставит ключевым таможенным объе
|09.11.2012
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Аэропорт Домодедово выпустил обновленную версию игры DME Live
В начале ноября Московский аэропорт Домодедово выпустил обновление интерактивного приложения DME Live: игру можно бесплатно загру
|08.10.2012
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Московский аэропорт Домодедово развивает альтернативные сервисы регистрации
К 36 авиакомпаниям-партнерам Московского аэропорта Домодедово, предоставляющим услуги самостоятельной регистрации, присоединились еще 2 перевозч
|03.02.2012
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CNews TV. Зачем в Домодедово придут «киборги»?
1.5 млрд рублей планирует потратить на ИТ в 2012 году Московский аэропорт Домодедово. Основные расходы ИТ-бюджета аэропорта пойдут на проекты, связанные с безопасность
|01.02.2012
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Охранять "Домодедово" будут киборги и умные заборы. ВИДЕО
В 2012 г. ИТ-затраты "Домодедово" возрастут до 1,5 млрд руб., рассказал CNews директор по ИТ аэропорта Виктор Пономаренко, отвечающий за распределение средств. "В бюджет заложено больше, но реально мы потратим около
|01.11.2011
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«Таском» обеспечил услугами связи ПЛК «Северное Домодедово»
Компания «Таском» обеспечила услугами связи крупнейший на территории Московского региона производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово». На территории индустриального центра «А» класса «Северное Домодедово» общей площадью в 558 000 кв. м размещены производственные площадки, терминалы транспортно-логистических
|18.10.2011
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В Домодедово открылась онлайн и мобильная регистрация на рейсы
Пассажиры аэропорта Домодедово теперь могут зарегистрироваться на свой рейс через интернет. Онлайн-регистрация до
|05.09.2011
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«Comepay» установила первые платежные терминалы в аэропорту «Домодедово»
Компания «Comepay» установила первые платежные терминалы в Московском аэропорту «Домодедово». Терминалы, позволяющие оплатить услуги операторов сотовой связи, интернет-провай
|21.04.2011
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«Ай-Теко» построила телекоммуникационную инфраструктуру в офисе «Трансаэро» в Домодедово
никационной инфраструктуры авиакомпании «Трансаэро» в ее многоэтажном офисном комплексе в аэропорту Домодедово. Исполнителем проекта стала компания «Ай-Теко». В рамках проекта реализована принц
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова и организации, системы, технологии, персоны:
|Малярчук Юрий 8 8
|Андрианов Михаил 9 8
|Поляков Дмитрий 56 6
|Барсуков Николай 9 6
|Черныш Сергей 6 6
|Денисюк Геннадий 7 6
|Попенков Владимир 6 6
|Старовойтов Александр 13 5
|Осипов Олег 26 5
|Черемных Андрей 30 5
|Герман Андрей 24 5
|Казаков Николай 9 5
|Кадацкий Валерий 7 5
|Горбатько Александр 105 5
|Соловьев Владимир 108 4
|Гольцов Александр 84 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Волков Алексей 56 4
|Абрамов Сергей 76 4
|Трофимов Дмитрий 43 4
|Головин Леонид 26 4
|Попов Никита 12 4
|Пономаренко Виктор 4 4
|Акиниязов Рустам 8 4
|Рылов Сергей 8 4
|Богомолов Анатолий 4 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Кирюшин Сергей 91 4
|Шайхутдинов Роман 116 3
|Киселев Александр 115 3
|Медведев Владислав 62 3
|Тюркин Михаил 45 3
|Васильев Дмитрий 76 3
|Коршунов Олег 3 3
|Айбашева Анна 98 3
|Чаплыгин Роман 22 3
|Лесь Алексей 10 3
|Стромов Алексей 10 3
|Чайка Павел 7 3
|Висленев Сергей 8 3
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