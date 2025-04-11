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Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова

Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова

Мюд Мечев "Аэропорт ранним утром. Домодедово" (1969) Мюд Мечев "Аэропорт ранним утром. Домодедово" (1969)
Илья Черноиванов "Аэропорт Домодедово" (1960-е) Илья Черноиванов "Аэропорт Домодедово" (1960-е)
Мюд Мечев "Аэропорт ранним утром. Домодедово" (1969)

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11.04.2025 «Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово

«Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово площадью более 19 тыс м2. Объект находится в логопарке «Южные врата». Свои складские мощности маркетплейс использует для приемки товаров от продавцов, хранения и отгрузки. Расширение
05.12.2024 Аэропорт «Домодедово» избавляется от британского ПО и мигрирует на российское

Импортозамещение в «Домодедово» Московский аэропорт «Домодедово» меняет систему AODB (Airport Operational

24.10.2024 Аэропорт Домодедово и WMT Group завершили проект по внедрению и доработке CRM

WMT Group завершила проект по поддержке и доработке цифровой платформы для московского аэропорта Домодедово. Проект был направлен на совершенствование технологий управления маркетингом и ком
14.08.2023 Аэропорт Домодедово при участии «Рексофт» запустил импортонезависимую систему обработки багажа для нового сегмента терминала

Московский аэропорт Домодедово ввел в эксплуатацию импортонезависимую систему обработки багажа в новом сегменте т
15.02.2022 Аэропорт Домодедово создаст цифровую логистическую платформу Cargocom

Московский аэропорт Домодедово объявил о том, что приступил к созданию первой в России цифровой логистической пла
16.04.2020 «Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово

Посетители Московского аэропорта Домодедово могут пользоваться беспроводной сетью на высокой скорости во
01.10.2019 Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener

Московский аэропорт Домодедово взял на вооружение статический анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener
03.08.2018 «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates

Московский аэропорт «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates – автоматизированных турникетов для электро
25.07.2018 У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта

Письмо с угрозами Аэропорт «Домодедово» получил по электронной почте письмо от неизвестных лиц с требованием уплатить им

17.04.2018 «Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта

«Домодедово», московский аэропорт, сообщил о завершении пилотного тестирования автоматизированного распознавания лиц. По результатам испытания точность идентификации составила более 90%. Система
30.03.2018 Аэропорт «Домодедово» протестировал турникеты для электронных посадочных талонов

Московский аэропорт «Домодедово» сообщил об успешном завершении тестирования турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна. «Техн
13.03.2018 «АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово»

а проект по трансформации бизнес-процессов в части автоГСМ топливозаправочного комплекса аэропорта «Домодедово». Проведена полная автоматизация основных бизнес-процессов, контроля и учета нефте
10.11.2017 «Домодедово» автоматизирует проход от гейта на борт воздушного судна

Московский аэропорт «Домодедово» проводит в зоне российского вылета тестирование турникетов типа eGate. Эта технология позволит пассажирам самостоятельно проходить контроль посадки на борт воздушного судна.«Пилотны
03.11.2017 «Домодедово» будет готовить кадры в виртуальной реальности

Московский аэропорт «Домодедово» внедрил технологию виртуальной реальности (VR) в систему целевой подготовки кадро
19.10.2017 Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM

Московский аэропорт «Домодедово» выбрал решение IBM Maximo для развертывания полномасштабной системы управления ак
24.03.2017 Более 1,5 тысяч гаджетов помогут «Домодедово» избегать задержек рейсов

Московский аэропорт «Домодедово» объявил о завершении масштабного обновления Resource Management System (RMS). Как
21.02.2017 В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения

первого терминала оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения в аэропорту Домодедово. ФТС России проводит эксперимент, в рамках которого физические лица получили возмо
14.03.2016 Как аэропорт Домодедово избегает последствий крупных сбоев

ах ненадежность систем грозит обернуться настоящей катастрофой. Такой случай произошел в аэропорту «Домодедово» в сентябре 2012 г., когда из-за глобального сбоя системы регистрации были задержа
17.12.2015 «Алан-ИТ» реализовала масштабный SAM-проект в московском аэропорту «Домодедово»

В рамках лицензионной сверки программного обеспечения Microsoft компания «Алан-ИТ» реализовала проекты SAM Baseline и SAM Assessment в московском аэропорту «Домодедово». Об этом CNews сообщили в «Алан-ИТ». Московский аэропорт «Домодедово» располагает единым провайдером ИТ-сервисов — «Домодедово Айти Сервисиз». Общий парк ПК аэропорта

14.04.2015 «Техносерв Консалтинг» повышает качество работы с обращениями аэропорта «Домодедово»

«Техносерв Консалтинг» приступил к внедрению ИТ-системы на базе Oracle Siebel CRM в аэропорту «Домодедово». Новое ИТ-решение повысит оперативность рассмотрения обращений клиентов независим
30.06.2014 «Астерос» развернет в «Домодедово» комплекс инженерных и ИТ-систем

роект инженерной инфраструктуры для второго сегмента пассажирского терминала Московского аэропорта «Домодедово», разработанный компанией «Астерос», соответствует всем государственным стандартам
25.04.2014 Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта

CNews: Какие стратегические задачи стоят перед «Домодедово» в течение следующих двух лет? Каковы, в связи с этим, приоритетные направления де
24.04.2014 Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта

CNews: Какие стратегические задачи стоят перед «Домодедово» в течение следующих двух лет? Каковы, в связи с этим, приоритетные направления де
08.04.2014 «Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово

еспроводного indoor-покрытия сети «ВымпелКом» (бренд «Билайн») на территории московского аэропорта «Домодедово». Как рассказали CNews в «Техносерве», пропускная способность сети «Билайн» на тер
03.02.2014 В «Домодедово» заработал бесплатный Wi-Fi

Московский аэропорт «Домодедово» открыл для пассажиров и гостей свободный доступ к интернету: в аэровокзальном комплексе развернута зона безлимитного Wi-Fi (сеть DME_free). Запуск сети Wi-Fi – это совместный проект
03.02.2014 Аэропорт Домодедово запустил собственную Wi-Fi сеть

Московский аэропорт Домодедово открыл для пассажиров и гостей воздушной гавани свободный доступ к «всемирной паут
14.01.2014 Аэропорт Домодедово оптимизировал инфраструктуру авиационной безопасности

Специалисты группы «Борлас» и службы авиационной безопасности (САБ) аэропорта Домодедово интегрировали дополнительные радиоволновые сканеры ProVision в комплексную систему
29.11.2013 «Билайн» запустил LTE в аэропорту Домодедово

ъявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (LTE) в Московском аэропорту Домодедово. Пассажиры Домодедово могут воспользоваться LTE-сервисами во всех зонах пас
24.07.2013 В «Домодедово» стабильно растет число пользователей сервисов альтернативной регистрации

Московский аэропорт «Домодедово» по результатам первого полугодия 2013 г. отмечает заметный рост количества пассаж
25.06.2013 «Платежный мир RURU» реализовал сервис SMS-оплаты парковок Московского аэропорта Домодедово

«Платежный мир RURU» реализовал для Московского аэропорта Домодедово сервис SMS-оплаты парковки. Абоненты операторов сотовой связи «Билайн», МТС и «Мег
17.04.2013 «Почта России» свела к нулю остатки международной почты в Домодедово

«Почта России» свела к нулю остатки международной почты в терминале московского аэропорта Домодедово. Задержавшаяся корреспонденция – в пути к своим адресатам, сообщают в почтовом опе
03.04.2013 «Акадо» обеспечит услугами интернет-доступа таможенные посты и Управление таможни аэропорта Домодедово

Акадо Телеком») обеспечит услугами интернет-доступа таможенные посты и Управление таможни аэропорта Домодедово. В рамках государственного контракта оператор предоставит ключевым таможенным объе
09.11.2012 Аэропорт Домодедово выпустил обновленную версию игры DME Live

В начале ноября Московский аэропорт Домодедово выпустил обновление интерактивного приложения DME Live: игру можно бесплатно загру
08.10.2012 Московский аэропорт Домодедово развивает альтернативные сервисы регистрации

К 36 авиакомпаниям-партнерам Московского аэропорта Домодедово, предоставляющим услуги самостоятельной регистрации, присоединились еще 2 перевозч
03.02.2012 CNews TV. Зачем в Домодедово придут «киборги»?

1.5 млрд рублей планирует потратить на ИТ в 2012 году Московский аэропорт Домодедово. Основные расходы ИТ-бюджета аэропорта пойдут на проекты, связанные с безопасность
01.02.2012 Охранять "Домодедово" будут киборги и умные заборы. ВИДЕО

В 2012 г. ИТ-затраты "Домодедово" возрастут до 1,5 млрд руб., рассказал CNews директор по ИТ аэропорта Виктор Пономаренко, отвечающий за распределение средств. "В бюджет заложено больше, но реально мы потратим около
01.11.2011 «Таском» обеспечил услугами связи ПЛК «Северное Домодедово»

Компания «Таском» обеспечила услугами связи крупнейший на территории Московского региона производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово». На территории индустриального центра «А» класса «Северное Домодедово» общей площадью в 558 000 кв. м размещены производственные площадки, терминалы транспортно-логистических
18.10.2011 В Домодедово открылась онлайн и мобильная регистрация на рейсы

Пассажиры аэропорта Домодедово теперь могут зарегистрироваться на свой рейс через интернет. Онлайн-регистрация до
05.09.2011 «Comepay» установила первые платежные терминалы в аэропорту «Домодедово»

Компания «Comepay» установила первые платежные терминалы в Московском аэропорту «Домодедово». Терминалы, позволяющие оплатить услуги операторов сотовой связи, интернет-провай
21.04.2011 «Ай-Теко» построила телекоммуникационную инфраструктуру в офисе «Трансаэро» в Домодедово

никационной инфраструктуры авиакомпании «Трансаэро» в ее многоэтажном офисном комплексе в аэропорту Домодедово. Исполнителем проекта стала компания «Ай-Теко». В рамках проекта реализована принц

Публикаций - 371, упоминаний - 580

Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
МегаФон 10742 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 17
Microsoft Corporation 25775 16
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
Yandex - Яндекс 9215 13
9594 12
Ростелеком 10948 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Cisco Systems 5372 10
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 10
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Крок - Croc 1964 8
АйТи 1519 7
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 7
Google LLC 12688 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Рексофт - Reksoft 488 7
Zebra Technologies 158 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова - Domodedovo Integration - Домодедово Интегрейшн 6 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Oracle Corporation 7074 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
АйТи - Аплана Группа компаний 183 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 6
Такском - Taxcom 256 5
AMT Group - АМТ-Груп 365 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
SAP SE 5601 5
Huawei 4675 5
Intel Corporation 12811 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 103
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 73
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 35
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 26
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 24
Почта России ПАО 2370 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 15
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 11
Трансаэро - авиакомпания 59 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Deutsche Lufthansa AG 121 9
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 9
British Airways - British Midland International 127 8
Газпром - Севернефтегазпром 15 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 7
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 7
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 7
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 7
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 7
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 6
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 5
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 5
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 5
MLP - Multinational Logistics Partnership - МЛП - Международное Логистическое Партнерство - Северное Домодедово - складской комплекс 7 5
Альфа-Банк 1979 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Visa International 1993 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 25
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 5
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
Мосгортранс ГУП 139 4
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 4
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЛДПР 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 89
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 71
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 35
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 24
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Apple iOS 8583 10
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Microsoft Windows 16882 9
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 6
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L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 9 5
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Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-114 «Россия» - советский турбовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолёт 5 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 4
Астерос Бизнес Контакт 29 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 60 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 3
Honeywell Metrologic 54 3
IBM ThinkVantage 33 3
IBM Active Protection System 6 3
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Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 3
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 26
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 21
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 29
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 16
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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