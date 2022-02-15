Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова
Публикаций - 285, упоминаний - 399
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Потапкин Никита 17 5
|Черемных Андрей 29 5
|Трофимов Дмитрий 15 4
|Пономаренко Виктор 4 4
|Акиниязов Рустам 8 4
|Шадаев Максут 460 4
|Корнеев Сергей 81 4
|Кирюшин Сергей 66 4
|Тюркин Михаил 45 3
|Гольцов Александр 62 3
|Айбашева Анна 97 3
|Волков Алексей 36 3
|Киселев Александр 104 3
|Коршунов Олег 3 3
|Малярчук Юрий 7 3
|Шайхутдинов Роман 108 3
|Стромов Алексей 10 3
|Васильев Дмитрий 48 3
|Андрианов Михаил 9 3
|Козлов Михаил 167 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Попов Алексей 329 2
|Головин Дмитрий 22 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Ремень Виктор 8 2
|Поносов Александр 69 2
|Акулинин Игорь 20 2
|Чурсин Дмитрий 15 2
|Новоселов Евгений 16 2
|Аксельрод Илья 16 2
|Осипов Олег 10 2
|Вирцер Евгений 23 2
|Терехов Александр 13 2
|Ярыгин Денис 2 2
|Власов Александр 7 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Богданов Кирилл 110 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Герман Андрей 19 2
|Морозов Сергей 54 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182428, в очереди разбора - 964089.
Создано именных указателей - 76881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182428, в очереди разбора - 964089.
Создано именных указателей - 76881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru