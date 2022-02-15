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Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова

Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова


15.02.2022 Аэропорт Домодедово создаст цифровую логистическую платформу Cargocom
16.04.2020 «Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово
01.10.2019 Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener
03.08.2018 «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates
25.07.2018 У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта
17.04.2018 «Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта
30.03.2018 Аэропорт «Домодедово» протестировал турникеты для электронных посадочных талонов
13.03.2018 «АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово»
10.11.2017 «Домодедово» автоматизирует проход от гейта на борт воздушного судна
03.11.2017 «Домодедово» будет готовить кадры в виртуальной реальности
19.10.2017 Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM
24.03.2017 Более 1,5 тысяч гаджетов помогут «Домодедово» избегать задержек рейсов
21.02.2017 В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения
14.03.2016 Как аэропорт Домодедово избегает последствий крупных сбоев
17.12.2015 «Алан-ИТ» реализовала масштабный SAM-проект в московском аэропорту «Домодедово»
14.04.2015 «Техносерв Консалтинг» повышает качество работы с обращениями аэропорта «Домодедово»
30.06.2014 «Астерос» развернет в «Домодедово» комплекс инженерных и ИТ-систем
25.04.2014 Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта
24.04.2014 Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта
08.04.2014 «Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово
03.02.2014 В «Домодедово» заработал бесплатный Wi-Fi
03.02.2014 Аэропорт Домодедово запустил собственную Wi-Fi сеть
14.01.2014 Аэропорт Домодедово оптимизировал инфраструктуру авиационной безопасности
29.11.2013 «Билайн» запустил LTE в аэропорту Домодедово
24.07.2013 В «Домодедово» стабильно растет число пользователей сервисов альтернативной регистрации
25.06.2013 «Платежный мир RURU» реализовал сервис SMS-оплаты парковок Московского аэропорта Домодедово
17.04.2013 «Почта России» свела к нулю остатки международной почты в Домодедово
03.04.2013 «Акадо» обеспечит услугами интернет-доступа таможенные посты и Управление таможни аэропорта Домодедово
09.11.2012 Аэропорт Домодедово выпустил обновленную версию игры DME Live
08.10.2012 Московский аэропорт Домодедово развивает альтернативные сервисы регистрации
03.02.2012 CNews TV. Зачем в Домодедово придут «киборги»?
01.02.2012 Охранять "Домодедово" будут киборги и умные заборы. ВИДЕО
18.10.2011 В Домодедово открылась онлайн и мобильная регистрация на рейсы
05.09.2011 «Comepay» установила первые платежные терминалы в аэропорту «Домодедово»
21.04.2011 «Ай-Теко» построила телекоммуникационную инфраструктуру в офисе «Трансаэро» в Домодедово
17.03.2011 В Домодедово задержаны партии «серых» iPad 2
25.01.2011 Twitter испытывал сбои после взрыва в Домодедово
25.01.2011 МТС отменила тарификацию звонков на телефоны горячих линий по ситуации в Домодедово
24.01.2011 После взрыва в Домодедово наблюдаются сбои сотовой связи. Телефоны горячей линии
13.01.2011 «Комстар» стал телекоммуникационным партнером Московского аэропорта «Домодедово»

Публикаций - 285, упоминаний - 399

Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 29
Астерос - Asteros 624 16
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 119 13
Microsoft Corporation 22497 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Yandex - Яндекс 5015 8
Cisco Systems 4720 8
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 7
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 6
6072 6
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
1С-ИжТиСи 5461 6
Google LLC 10352 6
Программный продукт ГК 3960 6
АйТи 1179 5
Инфосистемы Джет 865 5
Sabre Corporation 149 5
Zebra Technologies 129 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 5
Zebra - Symbol Technologies 146 5
Аплана Группа компаний 156 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 5
Крок - Croc 1616 4
Oracle Corporation 6035 4
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 110 4
Intel Corporation 11262 4
Amadeus IT Group 84 4
Такском - Taxcom 201 4
Dell EMC 4736 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Ростех - Ростехнологии 2532 3
HP Inc. 5313 3
VMware 2025 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 76
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 51
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 23
Аэрофлот 648 20
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 19
Почта России ПАО 1853 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
Трансаэро - авиакомпания 56 11
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 10
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 39 9
Deutsche Lufthansa AG 106 8
British Airways - British Midland International 120 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 48 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
Авиакомпания ГТК Россия 65 5
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 48 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
Visa International 1809 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
Евросеть 1393 4
X5 Group - Перекрёсток 340 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 14 4
Austrian Airlines - авиакомпания 20 4
Ростех - Вертолеты России 149 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 3
Роснефть НК 434 3
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 3
X5 Group 709 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 3
AliExpress 327 3
Уральские авиалинии 21 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 376 3
Альфа-Банк 1476 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 6
Правительство РФ 8292 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Федеральное казначейство России 1345 5
Мосгортранс ГУП 88 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Мошенничество - Махинации 2142 3
БАД - Биологически активные добавки к пище 24 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 18 1
Аутсорсинг 1351 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 269 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
From door to door - От двери до двери 28 1
Антитеррор 170 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 28 1
Эргономика 840 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 1
Экономический эффект 694 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 59 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 59 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 22
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
РБК ТВ - телеканал 59 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
РИА Новости 766 2
Vc.ru - Виси.ру 21 1
CNews TV 524 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Tatler 4 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Associated Press 1975 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Российская газета 228 1
Юность - радиостанция 28 1
Rusbase 15 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
NYT - The New York Times 956 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Forrester Research 810 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка 12 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 18 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 22 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 12
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
GeekBrains 49 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Всероссийский цифровой диктант 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182428, в очереди разбора - 964089.
Создано именных указателей - 76881.
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