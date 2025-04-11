Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова

«Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово «Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово площадью более 19 тыс м2. Объект находится в логопарке «Южные врата». Свои складские мощности маркетплейс использует для приемки товаров от продавцов, хранения и отгрузки. Расширение

Аэропорт «Домодедово» избавляется от британского ПО и мигрирует на российское Импортозамещение в «Домодедово» Московский аэропорт «Домодедово» меняет систему AODB (Airport Operational

Аэропорт Домодедово и WMT Group завершили проект по внедрению и доработке CRM WMT Group завершила проект по поддержке и доработке цифровой платформы для московского аэропорта Домодедово. Проект был направлен на совершенствование технологий управления маркетингом и ком

Аэропорт Домодедово при участии «Рексофт» запустил импортонезависимую систему обработки багажа для нового сегмента терминала Московский аэропорт Домодедово ввел в эксплуатацию импортонезависимую систему обработки багажа в новом сегменте т

Аэропорт Домодедово создаст цифровую логистическую платформу Cargocom Московский аэропорт Домодедово объявил о том, что приступил к созданию первой в России цифровой логистической пла

«Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово Посетители Московского аэропорта Домодедово могут пользоваться беспроводной сетью на высокой скорости во

Аэропорт Домодедово внедрил анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener Московский аэропорт Домодедово взял на вооружение статический анализатор уязвимостей приложений Solar appScreener

«Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates Московский аэропорт «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates – автоматизированных турникетов для электро

У «Домодедово» вымогают биткоины, угрожая обрушить ИТ-системы аэропорта Письмо с угрозами Аэропорт «Домодедово» получил по электронной почте письмо от неизвестных лиц с требованием уплатить им

«Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта «Домодедово», московский аэропорт, сообщил о завершении пилотного тестирования автоматизированного распознавания лиц. По результатам испытания точность идентификации составила более 90%. Система

Аэропорт «Домодедово» протестировал турникеты для электронных посадочных талонов Московский аэропорт «Домодедово» сообщил об успешном завершении тестирования турникетов eGate, которые предназначены для самостоятельного прохода пассажиров в международную галерею и на борт воздушного судна. «Техн

«АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово» а проект по трансформации бизнес-процессов в части автоГСМ топливозаправочного комплекса аэропорта «Домодедово». Проведена полная автоматизация основных бизнес-процессов, контроля и учета нефте

«Домодедово» автоматизирует проход от гейта на борт воздушного судна Московский аэропорт «Домодедово» проводит в зоне российского вылета тестирование турникетов типа eGate. Эта технология позволит пассажирам самостоятельно проходить контроль посадки на борт воздушного судна.«Пилотны

«Домодедово» будет готовить кадры в виртуальной реальности Московский аэропорт «Домодедово» внедрил технологию виртуальной реальности (VR) в систему целевой подготовки кадро

Аэропорт «Домодедово» автоматизирует обслуживание средств производства с помощью IBM Московский аэропорт «Домодедово» выбрал решение IBM Maximo для развертывания полномасштабной системы управления ак

Более 1,5 тысяч гаджетов помогут «Домодедово» избегать задержек рейсов Московский аэропорт «Домодедово» объявил о завершении масштабного обновления Resource Management System (RMS). Как

В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения первого терминала оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения в аэропорту Домодедово. ФТС России проводит эксперимент, в рамках которого физические лица получили возмо

Как аэропорт Домодедово избегает последствий крупных сбоев ах ненадежность систем грозит обернуться настоящей катастрофой. Такой случай произошел в аэропорту «Домодедово» в сентябре 2012 г., когда из-за глобального сбоя системы регистрации были задержа

«Алан-ИТ» реализовала масштабный SAM-проект в московском аэропорту «Домодедово» В рамках лицензионной сверки программного обеспечения Microsoft компания «Алан-ИТ» реализовала проекты SAM Baseline и SAM Assessment в московском аэропорту «Домодедово». Об этом CNews сообщили в «Алан-ИТ». Московский аэропорт «Домодедово» располагает единым провайдером ИТ-сервисов — «Домодедово Айти Сервисиз». Общий парк ПК аэропорта

«Техносерв Консалтинг» повышает качество работы с обращениями аэропорта «Домодедово» «Техносерв Консалтинг» приступил к внедрению ИТ-системы на базе Oracle Siebel CRM в аэропорту «Домодедово». Новое ИТ-решение повысит оперативность рассмотрения обращений клиентов независим

«Астерос» развернет в «Домодедово» комплекс инженерных и ИТ-систем роект инженерной инфраструктуры для второго сегмента пассажирского терминала Московского аэропорта «Домодедово», разработанный компанией «Астерос», соответствует всем государственным стандартам

Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта CNews: Какие стратегические задачи стоят перед «Домодедово» в течение следующих двух лет? Каковы, в связи с этим, приоритетные направления де

Виктор Пономаренко - Мобильность сотрудников – залог успеха крупного аэропорта CNews: Какие стратегические задачи стоят перед «Домодедово» в течение следующих двух лет? Каковы, в связи с этим, приоритетные направления де

«Техносерв» улучшил радиопокрытие сети «Билайн» в аэропорту Домодедово еспроводного indoor-покрытия сети «ВымпелКом» (бренд «Билайн») на территории московского аэропорта «Домодедово». Как рассказали CNews в «Техносерве», пропускная способность сети «Билайн» на тер

В «Домодедово» заработал бесплатный Wi-Fi Московский аэропорт «Домодедово» открыл для пассажиров и гостей свободный доступ к интернету: в аэровокзальном комплексе развернута зона безлимитного Wi-Fi (сеть DME_free). Запуск сети Wi-Fi – это совместный проект

Аэропорт Домодедово запустил собственную Wi-Fi сеть Московский аэропорт Домодедово открыл для пассажиров и гостей воздушной гавани свободный доступ к «всемирной паут

Аэропорт Домодедово оптимизировал инфраструктуру авиационной безопасности Специалисты группы «Борлас» и службы авиационной безопасности (САБ) аэропорта Домодедово интегрировали дополнительные радиоволновые сканеры ProVision в комплексную систему

«Билайн» запустил LTE в аэропорту Домодедово ъявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения (LTE) в Московском аэропорту Домодедово. Пассажиры Домодедово могут воспользоваться LTE-сервисами во всех зонах пас

В «Домодедово» стабильно растет число пользователей сервисов альтернативной регистрации Московский аэропорт «Домодедово» по результатам первого полугодия 2013 г. отмечает заметный рост количества пассаж

«Платежный мир RURU» реализовал сервис SMS-оплаты парковок Московского аэропорта Домодедово «Платежный мир RURU» реализовал для Московского аэропорта Домодедово сервис SMS-оплаты парковки. Абоненты операторов сотовой связи «Билайн», МТС и «Мег

«Почта России» свела к нулю остатки международной почты в Домодедово «Почта России» свела к нулю остатки международной почты в терминале московского аэропорта Домодедово. Задержавшаяся корреспонденция – в пути к своим адресатам, сообщают в почтовом опе

«Акадо» обеспечит услугами интернет-доступа таможенные посты и Управление таможни аэропорта Домодедово Акадо Телеком») обеспечит услугами интернет-доступа таможенные посты и Управление таможни аэропорта Домодедово. В рамках государственного контракта оператор предоставит ключевым таможенным объе

Аэропорт Домодедово выпустил обновленную версию игры DME Live В начале ноября Московский аэропорт Домодедово выпустил обновление интерактивного приложения DME Live: игру можно бесплатно загру

Московский аэропорт Домодедово развивает альтернативные сервисы регистрации К 36 авиакомпаниям-партнерам Московского аэропорта Домодедово, предоставляющим услуги самостоятельной регистрации, присоединились еще 2 перевозч

CNews TV. Зачем в Домодедово придут «киборги»? 1.5 млрд рублей планирует потратить на ИТ в 2012 году Московский аэропорт Домодедово. Основные расходы ИТ-бюджета аэропорта пойдут на проекты, связанные с безопасность

Охранять "Домодедово" будут киборги и умные заборы. ВИДЕО В 2012 г. ИТ-затраты "Домодедово" возрастут до 1,5 млрд руб., рассказал CNews директор по ИТ аэропорта Виктор Пономаренко, отвечающий за распределение средств. "В бюджет заложено больше, но реально мы потратим около

«Таском» обеспечил услугами связи ПЛК «Северное Домодедово» Компания «Таском» обеспечила услугами связи крупнейший на территории Московского региона производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово». На территории индустриального центра «А» класса «Северное Домодедово» общей площадью в 558 000 кв. м размещены производственные площадки, терминалы транспортно-логистических

В Домодедово открылась онлайн и мобильная регистрация на рейсы Пассажиры аэропорта Домодедово теперь могут зарегистрироваться на свой рейс через интернет. Онлайн-регистрация до

«Comepay» установила первые платежные терминалы в аэропорту «Домодедово» Компания «Comepay» установила первые платежные терминалы в Московском аэропорту «Домодедово». Терминалы, позволяющие оплатить услуги операторов сотовой связи, интернет-провай