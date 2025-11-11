Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России ля БПЛА Как выяснил CNews, государственная корпорация по организации воздушного движения в России («Госкорпорация по ОрВД») заплатила 10,26 млрд руб. за оборудование и ПО для обеспечения работы

В регионах России создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками Госконтракт на 650 миллионов ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) заказала концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» создать на сумму почти 650

Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro Заказчик Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») обеспечивает безопасность ﻿и регулярность полетов гражданской а

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, переводит 10 тыс. ПК на российский Linux и «МойОфис» поручения Президента Государственная корпорация по организации воздушного движения в России (ГК по ОрВД) разместила несколько тендеров на сайте госзакупок по использованию отечественного софта

Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России Назначение ГК по ОрВД ответственным за организацию управления беспилотников Глава Правительства России Михаил

Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» шений Подробнее о тендере госрегулировщика воздушного движения CNews писал в августе 2021 г. Ранее «Госкорпорация по ОрВД» уже использовала СУБД Oracle. Однако для сокращения зависимости от ино

Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro ссийского «Государственная корпорация по организации воздушного движения России» («Госкорпорации по ОрВД»), подведомственная Росавиации, готова потратить на российскую СУБД Postgres Pro Enterpr

Konica Minolta модернизировала печатную инфраструктуру «Аэронавигации Северо-Запада» Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру в петербургском офисе предприятия «Аэронавигация Северо-Запада», региональном филиале «Государственной корпорации по организации

Введена в эксплуатацию система гарантированного электроснабжения для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД ния (ИБП) для систем и средств управления воздушным движением Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, говорится в сообщении компании. ООО «Фирма «НИТА» — российская компания в области научн

«Ростелеком» обеспечит мобильную связь для московского филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» л мобильной связи для филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Резервный канал связи федерального оператора обеспечит бесперебо

«Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг ские операции и обеспечивает должный уровень надежности платежей банковскими картами любых банков. «Госкорпорация по ОрВД» идет навстречу пожеланиям авиаперевозчиков и частных владельцев воздуш

«Альфа-Банк» запустил интернет-эквайринг для «Госкорпорации по ОрВД» ля “Альфа-Банка”. Банк обладает процессингом и риск-менеджментом карточных операций. Проект с ФГУП “Госкорпорация по ОрВД” — это инновационный платежный сервис, который придаст новое ускорение

«Стинс Коман» создал систему ВКС для «Госкорпорации по организации воздушного движения» Компания «Стинс Коман» завершила проект по созданию системы многоточечной видеоконференцсвязи для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Контракт на внедрение системы стороны заключили летом 2014 г. Стоимость контракта составила i37,4 млн. Новая система обеспечивает оперативный

«Стинс Коман» создаст ВКС для «Госкорпорации по ОрВД» приступил к реализации проекта по созданию многоточечной видеоконференции между генеральной дирекцией ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и его филиалами. Проект для «Госкорпорации по ОрВД» — российского регулятора в области воздушного движения - предполагает создание ситуационного зала, в котором помимо видеоконференцсвязи, будет развернута система коллекти

Московские авиадиспетчеры принимают новую АС УВД ёмочные (приёмо-сдаточные) испытания автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД) нового Центра управления полётами. Генеральным подрядчиком выступает «Концерн ПВО «Алма

«Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада» ел» построил сеть IP-телефонии на базе оборудования Avaya для филиала «Аэронавигации Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по

Digital Design наладила закупки в «Госкорпорации по ОрВД» ва, заместитель начальника отдела администрирования автоматизированных информационных систем, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В результате мы получили решение, являющееся основой для информационн

СЭД DocsVision внедрена в филиале «Аэронавигация Урала» Компания «ДоксВижн» сообщила о том, что филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» использует систему электронного документооборота на платформе Do

«Аэронавигация Урала» использует систему электронного документооборота на платформе DocsVision Система электронного документооборота филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обеспечивает полный цикл обработки входящих, исходящих и внутрен

«Госкорпорация по организации воздушного движения» внедряет DocsVision в филиалах ганизации». В 2006 г. Digital Design уже успешно внедрила систему DocsVision в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», также автоматизировав ключевые задачи канцелярии. По итогам вып