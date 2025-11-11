Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Госкорпорация по ОрВД ФГУП Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации Аэронавигация

Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация

СОБЫТИЯ


11.11.2025 Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

ля БПЛА Как выяснил CNews, государственная корпорация по организации воздушного движения в России («Госкорпорация по ОрВД») заплатила 10,26 млрд руб. за оборудование и ПО для обеспечения работы
16.05.2025 В регионах России создадут инфраструктуру для контроля за беспилотниками

Госконтракт на 650 миллионов ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) заказала концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» создать на сумму почти 650
12.07.2024 Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro

Заказчик Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») обеспечивает безопасность ﻿и регулярность полетов гражданской а
19.06.2024 Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, переводит 10 тыс. ПК на российский Linux и «МойОфис»

поручения Президента Государственная корпорация по организации воздушного движения в России (ГК по ОрВД) разместила несколько тендеров на сайте госзакупок по использованию отечественного софта
07.11.2023 Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России

Назначение ГК по ОрВД ответственным за организацию управления беспилотников Глава Правительства России Михаил

10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов»

шений Подробнее о тендере госрегулировщика воздушного движения CNews писал в августе 2021 г. Ранее «Госкорпорация по ОрВД» уже использовала СУБД Oracle. Однако для сокращения зависимости от ино
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro

ссийского «Государственная корпорация по организации воздушного движения России» («Госкорпорации по ОрВД»), подведомственная Росавиации, готова потратить на российскую СУБД Postgres Pro Enterpr
28.02.2019 Konica Minolta модернизировала печатную инфраструктуру «Аэронавигации Северо-Запада»

Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру в петербургском офисе предприятия «Аэронавигация Северо-Запада», региональном филиале «Государственной корпорации по организации
26.09.2018 Введена в эксплуатацию система гарантированного электроснабжения для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД

ния (ИБП) для систем и средств управления воздушным движением Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, говорится в сообщении компании. ООО «Фирма «НИТА» — российская компания в области научн
13.11.2017 «Ростелеком» обеспечит мобильную связь для московского филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

л мобильной связи для филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Резервный канал связи федерального оператора обеспечит бесперебо
18.05.2017 «Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг

ские операции и обеспечивает должный уровень надежности платежей банковскими картами любых банков. «Госкорпорация по ОрВД» идет навстречу пожеланиям авиаперевозчиков и частных владельцев воздуш
09.01.2017 «Альфа-Банк» запустил интернет-эквайринг для «Госкорпорации по ОрВД»

ля “Альфа-Банка”. Банк обладает процессингом и риск-менеджментом карточных операций. Проект с ФГУП “Госкорпорация по ОрВД” — это инновационный платежный сервис, который придаст новое ускорение

18.03.2015 «Стинс Коман» создал систему ВКС для «Госкорпорации по организации воздушного движения»

Компания «Стинс Коман» завершила проект по созданию системы многоточечной видеоконференцсвязи для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Контракт на внедрение системы стороны заключили летом 2014 г. Стоимость контракта составила i37,4 млн. Новая система обеспечивает оперативный

26.03.2014 «Стинс Коман» создаст ВКС для «Госкорпорации по ОрВД»

приступил к реализации проекта по созданию многоточечной видеоконференции между генеральной дирекцией ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и его филиалами. Проект для «Госкорпорации по ОрВД» — российского регулятора в области воздушного движения - предполагает создание ситуационного зала, в котором помимо видеоконференцсвязи, будет развернута система коллекти
21.11.2012 Московские авиадиспетчеры принимают новую АС УВД

ёмочные (приёмо-сдаточные) испытания автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД) нового Центра управления полётами. Генеральным подрядчиком выступает «Концерн ПВО «Алма
19.07.2012 «Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада»

ел» построил сеть IP-телефонии на базе оборудования Avaya для филиала «Аэронавигации Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по

24.04.2012 Digital Design наладила закупки в «Госкорпорации по ОрВД»

ва, заместитель начальника отдела администрирования автоматизированных информационных систем, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В результате мы получили решение, являющееся основой для информационн
07.02.2012 СЭД DocsVision внедрена в филиале «Аэронавигация Урала»

Компания «ДоксВижн» сообщила о том, что филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» использует систему электронного документооборота на платформе Do
07.02.2012 «Аэронавигация Урала» использует систему электронного документооборота на платформе DocsVision

Система электронного документооборота филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обеспечивает полный цикл обработки входящих, исходящих и внутрен
14.10.2008 «Госкорпорация по организации воздушного движения» внедряет DocsVision в филиалах

ганизации». В 2006 г. Digital Design уже успешно внедрила систему DocsVision в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», также автоматизировав ключевые задачи канцелярии. По итогам вып
27.02.2007 «Аэронавигация Восточной Сибири» приступила к внедрению СЭД DocsVision

Руководство компании Аэронавигация Восточной Сибири, которая является филиалом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в Иркутске, приняло решение о комплексном внедрении СЭД DocsVisi

Публикаций - 75, упоминаний - 181

Госкорпорация по ОрВД ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 12
Ростех - РТ-Информ 143 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 6
Ростех - Азимут 80 5
Microsoft Corporation 25236 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 5
Oracle Corporation 6867 5
Docsvision - ДоксВижн 1032 5
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 4
Cisco Systems 5222 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 313 4
ХайТэк - Hi-Tech 225 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 4
Ростех - Автоматика Концерн 1744 4
Флай дрон - Fly Drone 21 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 3
Ростелеком 10306 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 3
Google LLC 12255 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 2
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 2
Беспилотные авиационные системы 73 2
Ростех - АИС - Инфоком-Авиа 4 2
Решение - Решение Софт 10 2
Юнисофт 9 2
Восход ФГБУ НИИ 683 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 129 2
Intel Corporation 12541 2
HP Inc. 5761 2
AMD Xilinx 97 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 2
SAP SE 5426 2
Корус Консалтинг ГК 1334 2
Eaton 72 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 12
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 4
РЖД - Российские железные дороги 2001 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 2
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 11 2
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 12 2
Ингосстрах СПАО 451 2
Альфа-Банк 1868 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 63 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Деловые Линии ГК 79 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
Uber 337 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Index Ventures 49 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 8
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 28 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 2
ГосНИИ Аэронавигации - Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации 2 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 8
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 3
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 8 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 7
FreePik 1435 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 4
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 108 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 4
Linux OS 10896 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 3
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 8 3
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 3
Ростех - Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 4 3
Haulmont - Тезис СЭД 90 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 2
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 2
IVA Technologies - IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
IVA Technologies - IVA ЯРъ СХД 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 12 2
IVA Technologies - IVA CV 7 2
Новые облачные технологии - МойОфис 891 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 959 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 137 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 42 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 1
C/C++ - Язык программирования 839 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
Ивенев Николай 14 4
Ильягуева Ольга 5 4
Месропов Юрий 5 4
Безиев Адам 5 4
Черных Сергей 16 3
Каниовский Александр 4 3
Грешнев Олег 35 3
Соломенцев Виктор 4 3
Путин Владимир 3349 3
Сытин Дмитрий 59 2
Капойко Юрий 2 2
Ядров Дмитрий 5 2
Арефьев Игорь 15 2
Бычков Сергей 7 2
Панченко Иван 172 2
Финкельштейн Евгений 11 1
Глащенко Андрей 7 1
Козырев Алексей 326 1
Иванов Михаил 110 1
Иванов Владимир 65 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Ким Александр 43 1
Владимиров Владимир 19 1
Зоткин Александр 2 1
Ярошко Александр 2 1
Беляков Алексей 30 1
Миловидов Алексей 5 1
Полевой Максим 1 1
Подобайло Николай 16 1
Лапшина Екатерина 17 1
Шувалов Антон 1 1
Зотов Дмитрий 8 1
Наумов Виктор 126 1
Кравченко Олег 11 1
Токарев Юрий 3 1
Мельников Евгений 24 1
Гортинский Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Кравченко Наталья 3 1
Черкасов Илья 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 15
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 6
Россия - СФО - Новосибирск 4650 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 3
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 2
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Россия - УФО - Свердловская область 1735 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 37
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 14
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 6
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 3
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 110 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 2
Ведомости 1233 4
Известия ИД 704 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
CNews Северо-Запад 24 1
DB-Engines 7 1
N+1 - Издание 181 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
Juniper Research 551 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 4 1
НИИСССАУ - Научно-исследовательский институт специальных систем связи, автоматизации и управления - НИИ ССАУ - Научно-исследовательский институт систем связи, автоматизации и управления 7 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ИнфоКом 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще