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Ростех РТ-Информ

Ростех - РТ-Информ

"РТ-ИНФОРМ" — стратегическая организация прямого управления Государственной корпорации "Ростех", выступающая центром компетенций по вопросам информационных технологий и информационной безопасности

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 86 дел, на cумму 5 616 155 335 ₽*

Судебные дела (86) на сумму 5 616 155 335 ₽*
в качестве истца (55) на сумму 4 286 565 956 ₽*
в качестве ответчика (30) на сумму 503 195 201 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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10.07.2025 «Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения

х администратором правил. Проект реализован российским разработчиком «Код Безопасности» и ИТ-вендором «Цифровые решения». Построением ЦОДа занимался центр ИТ- и ИБ-компетенций госкорпорации «Ростех» «РТ-Информ». Создание центра обработки данных – это сложный процесс, включающий в себя проектирование, строительство, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию. Перед «РТ-Информ» стояла з
29.12.2017 «РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз

«РТ-Информ» (Центр компетенции по ИТ и ИБ Госкорпорации Ростех) объявил о стабильном росте выручки с 2014 года. За время пребывания во главе компании Камиля Газизова, который назначен на должнос
18.12.2017 Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак

В Москве состоялось заседание клуба ИБ-директоров Государственной корпорации Ростех (КИБР), организуемое «РТ-Информ» (Центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех). Главной темой встречи стало подведение итогов года по направлению информационной безопасности, и в частности результатов д
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставит компьютерную технику для перинатальных центров в 9 городах России: Архангельске, Гатчине, Петрозаводске, Пскове, Смолен
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн

«Дочка» засудила «дочку» в закрытом режиме Дочерняя ИТ-компания «Ростеха» «РТ-информ» взыскала 99,5 млн руб. с Центрального НИИ экономики, информатики и систем управлен
10.10.2017 «РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха

ации ИТ-инфраструктуры, автоматизации производственных и административных процессов, перехода к аутсорсинговой модели развития информационных технологий на предприятиях.КИГР, созданный по инициативе «РТ-Информ» и при поддержке госкорпорации, объединяет ключевых ИТ-менеджеров холдингов и предприятий, представителей профильных департаментов Ростеха, ведущих российских и зарубежных производите
25.09.2017 «РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора»

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) выиграл конкурс на оказание услуг по сопровождению работы центра обработки данных «Ространснадзора». Сумма контракта составляет бо
24.08.2017 «РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике»

«РТ-Информ» завершил проект по внедрению системы видео-конференц-связи для «Росэлектроники» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Новый сервис позволит обеспечить качественную внутрикорпоративную к
22.08.2017 «РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта»

«РТ-Информ» (Центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») и «Рособоронэкпорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках международного военно-технического форума «АРМ
21.08.2017 «РТ-Информ» запустил новый корпоративный сайт

«РТ-Информ» (центр компетенции «Ростеха» в области ИТ) объявил о запуске нового корпоративного сайта www.rtinform.ru http://www.rtinform.ru/. Обновленный ресурс выполнен разработчиками компании

17.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова

«РТ-Информ» завершил проект автоматизации информационной системы управления производственными процессами, НСИ и парком производственного оборудования для Конструкторского бюро приборостроения им
15.08.2017 Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов

Autodesk для «Ростеха» В сентябре 2017 г. дочерняя ИТ-структура «Ростеха» — компания «РТ-информ» — намерена приобрести ПО для промышленного проектирования американской компании Autodesk, выделив на это 21,1 млн руб. Именно эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта
08.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор»

«РТ-Информ» (центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) завершил проект по созданию системы электронного документооборота предприятия «Калугаприбор». Как ожидается, автоматизация

04.08.2017 «РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике»

Специалисты «РТ-Информ» завершили работы по внедрению механизмов межсетевого экранирования и предотвращению вторжений в локальную сеть «Росэлектроники». В управляющей компании холдинга были установлены межс
19.07.2017 «РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ госкорпорации «Ростех») и «Вертолеты России» в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС, который проходит в Жуковском с 18 по 23 июля, подписа
17.07.2017 «РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot

«РТ-Информ» и Axelot объявили о заключении соглашения о совместном сотрудничестве в сфере автоматизации, в рамках которого госкорпорация планирует внедрять у себя интеграционные программные прод
14.07.2017 «РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов

«РТ-Информ» (центр компетенции госкорпорации «Ростех» по ИБ и ИТ) объявил о запуске проекта по подключению предприятий «Ростеха» к информационной базе активов корпорации, позволяющей автоматизир
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли

Компания «РТ-Информ» (центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представила новую информационно-аналитическую систему
26.05.2017 «РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей

В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов рассказал об экономии на централизованных закупках программного обеспечения и вычислительной техники, переходе к сервисной модели обслуживания предприятий.По словам Ка
24.05.2017 «Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России»

«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере с «РТ-Информ» (центр ИТ-компетенций госкорпорации «Ростех») и «Вертолетами России». В результате
24.05.2017 «РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Компания «РТ-Информ» (Центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») и Центральный банк Российской Федерации в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-201
12.05.2017 «РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка»

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») завершил проект по модернизации системы защиты каналов связи «Новикомбанка» (входит в «Ростех»). В результате банк перешел на со
24.04.2017 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта»

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») объявил о поставке оборудования и выполнении строительно-монтажных работ по организации серверного помещения в рамках проекта мо
06.04.2017 «РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35%

В 2016 г. выручка «РТ-Информ» выросла на 35% и составила более 2,5 млрд руб. Компания вышла за рамки рынка «Рост
05.04.2017 «РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель

«РТ-Информ» объявил о заключении сервисного контракта по оказанию услуги покопийной печати для
27.03.2017 «РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставил серверное оборудование для оснащения ЦОД концерна «Созвездие». Конкурс, по результатам которого «РТ-Информ» был

07.03.2017 «РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами

Компания «РТ-Информ» (дочерняя компания «Ростеха») поставил компьютерную технику для перинатального центра в Брянске, заказчиком строительства которого выступила госкорпорация «Ростех». Об этом CNews соо
07.03.2017 «РТ-Информ» обучает специалистов «Ростеха» закупкам в области ИТ и ИБ

Под эгидой «РТ-Информ» в холдинге «Швабе» состоялся семинар по организации процесса закупок в области ИТ и ИБ в «Ростехе». В планах «РТ-Информ» — провести серию подобных мероприятий для ключевых орг
27.02.2017 «РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux

Компания «РТ-Информ» завершила очередной этап по переводу «Вертолетов России» на отечественные технологии. В компании была развернута инфраструктура с использованием операционной системы Astra Linux, обе
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха»

шего развития централизованных информационных систем госкорпорации, призванных обеспечить высококачественный ИТ-сервис для решения сложных производственных и административных задач, сообщили CNews в «РТ-Информ». В конце 2016 г. «РТ-Информ» как центр ИТ-экспертизы Ростеха согласовал план развития информационных систем госкорпорации. Важным этапом реализации новой стратегии, направленн
27.10.2016 «Ростех» совместно с «Ростелекомом» намерен развивать ИТ в промышленности

Компания «РТ-Информ» (центр ИТ-компетенций госкорпорации «Ростех») и «Ростелеком — Центр обработки данных» подписали соглашение о сотрудничестве в области продвижения информационных технологий, облачных

26.10.2016 «РТ-Информ» разработает комплексную методику импортозамещения информационных систем

Компания «РТ-Информ», внутренний ИТ-интегратор госкорпорации «Ростех», заключила соглашение о поэтапном переводе на импортозамещающие информационные технологии с предприятиями холдинга «Вертолеты России»
27.09.2016 «РТ-Информ» автоматизировал управление ИТ–услугами в «Ростехе»

«РТ-Информ» (ИТ-интегратор госкорпорации «Ростех») объявил о внедрении практики ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами). Как рассказали CNews в компании, используемый подход к управ
16.09.2016 «РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России»

«РТ-Информ» (госкорпорация «Ростех») объявил о победе в конкурсе на техническую поддержку систем автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделия (PLM) на предприятиях холдинга
09.09.2016 «РТ-Информ» получил аттестат соответствия на ЦОД «Ростеха»

«РТ-Информ» объявил о получении аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам (ГИС) на ЦОД госкорпорации «Ростех».
29.08.2016 «РТ-Информ» и «Техмаш» оснастили уральские предприятия системой видеосвязи

Концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех совместно с «РТ-Информ» (внутренний ИТ-интегратор Ростеха) установили систему видеоконференцсвязи (ВКС) на уральских предприятиях. Научно-исследовательский институт полимерных материалов и Соликамский завод
14.07.2016 «РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве

Компания «РТ-Информ», центр ИТ-компетенции госкорпорации «Ростех», и компания Spirit, разработчик прогр
06.07.2016 «РТ-Информ» укрепляет информационную безопасность в ИТ-инфраструктуре госкорпорации «Ростех»

«РТ-Информ» как внутренний ИТ-интегратор «Ростеха» реализует задачи обеспечения информационной безопасности на предприятиях госкорпорации. В частности, компанией предусмотрено поэтапное внедрени
29.06.2016 «РТ-Информ» разработает систему финансового планирования для госкорпорации «Ростех»

«РТ-Информ» реализует проект по созданию автоматизированной системы финансового планирования доходов и расходов госкорпорации «Ростех», позволяющей снизить трудозатраты на подготовку финансовой

24.06.2016 «РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат»

Дочерняя компания Ростеха «РТ-Информ» завершила работы по поставке и вводу в эксплуатацию телеком-оборудования и вычисли

Публикаций - 149, упоминаний - 184

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 139
Ростелеком 10948 25
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 25
9594 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 17
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
Microsoft Corporation 25775 10
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
SAP SE 5601 9
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 9
Т1 Сервионика - Servionica 278 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 7
Т-Платформы - T-Platforms 412 7
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 7
Ростелеком - Булат НИЦ 52 6
Titanium 88 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Huawei 4676 6
Softline - Софтлайн 3743 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Крок - Croc 1964 6
Telegram Group 2940 6
БАРС Груп 579 6
Код Безопасности 812 6
SyncCloud 5 5
МегаФон 10742 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 5
ХайТэк - Hi-Tech 237 5
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 4
Ростех - Вертолеты России 180 23
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 8
Газпром нефть 725 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 6
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 5
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 3
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 2
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 2 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 2
Ростех - Технодинамика - МПО имени И. Румянцева - Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева 7 2
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
ФРИИ Акселератор 59 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Цифровое предприятие Консорциум 1 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
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Microsoft Windows 16882 18
Linux OS 11533 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
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Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 7
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 7
Киберника Сибрус - мессенджер 29 6
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 6
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Rakuten Viber 665 5
Microsoft Office 4170 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 4
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 4
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 4
Ковчег - система резервного копирования 49 3
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IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 9 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 3
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
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Microsoft Visio - MS Visio 194 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 3
Газизов Камиль 68 58
Путин Владимир 3454 6
Чемезов Сергей 147 5
Бровко Василий 60 5
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Якунин Александр 50 3
Зверев Андрей 59 3
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Скорина Жанна 4 3
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Богинский Андрей 4 2
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Сивидов Алексей 40 2
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Губарев Андрей 6 2
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Осеевский Михаил 350 2
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Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Украина 7928 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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