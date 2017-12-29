Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
РТ-Информ
Публикаций - 113, упоминаний - 186
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Союз машиностроителей России 26 2
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1872 1
|Газизов Камиль 64 50
|Ильягуева Ольга 4 4
|Адам Безиев 4 4
|Ивенев Николай 7 4
|Чемезов Сергей 133 4
|Месропов Юрий 4 4
|Куликов Сергей 23 4
|Кравцов Сергей 41 3
|Черных Сергей 11 3
|Бровко Василий 47 3
|Свердлов Денис 170 3
|Путин Владимир 2450 3
|Хохлов Сергей 8 2
|Зверев Андрей 57 2
|Никифоров Николай 1132 2
|Страх Александр 41 2
|Ахмеров Тимур 82 2
|Литвин Владимир 6 2
|Осеевский Михаил 253 2
|Григорьева Людмила 2 2
|Богинский Андрей 3 2
|Сушкевич Антон 59 2
|Носов Михаил 17 2
|Растопшин Павел 28 2
|Якунин Александр 48 2
|Брыкин Арсений 37 1
|Подгорнов Сергей 4 1
|Канделаки Тина 10 1
|Иодковский Станислав 7 1
|Литвинов Игорь 8 1
|Завьялов Игорь 2 1
|Боровиков Игорь 68 1
|Хлебников Владимир 5 1
|Попова Анна 16 1
|Заглумин Павел 6 1
|Косов Александр 6 1
|Русаков Сергей 5 1
|Губарев Андрей 6 1
|Рудаков Дмитрий 7 1
|Оснач Дмитрий 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 611 3
|CNews Fast рейтинг 35 3
|IDC - International Data Corporation 4532 1
|Global Market Insights 7 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru