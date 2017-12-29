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Ростех
РТ-Информ



29.12.2017 «РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз
18.12.2017 Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн
10.10.2017 «РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха
25.09.2017 «РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора»
24.08.2017 «РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике»
22.08.2017 «РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта»
15.08.2017 Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов
04.08.2017 «РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике»
19.07.2017 «РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии
17.07.2017 «РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot
14.07.2017 «РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли
26.05.2017 «РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей
24.05.2017 «Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России»
24.05.2017 «РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
12.05.2017 «РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка»
24.04.2017 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта»
06.04.2017 «РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35%
05.04.2017 «РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель
27.03.2017 «РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием
07.03.2017 «РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами
07.03.2017 «РТ-Информ» обучает специалистов «Ростеха» закупкам в области ИТ и ИБ
27.02.2017 «РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха»
27.10.2016 «Ростех» совместно с «Ростелекомом» намерен развивать ИТ в промышленности
26.10.2016 «РТ-Информ» разработает комплексную методику импортозамещения информационных систем
16.09.2016 «РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России»
09.09.2016 «РТ-Информ» получил аттестат соответствия на ЦОД «Ростеха»
29.08.2016 «РТ-Информ» и «Техмаш» оснастили уральские предприятия системой видеосвязи
14.07.2016 «РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве
06.07.2016 «РТ-Информ» укрепляет информационную безопасность в ИТ-инфраструктуре госкорпорации «Ростех»
29.06.2016 «РТ-Информ» разработает систему финансового планирования для госкорпорации «Ростех»
24.06.2016 «РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат»
14.06.2016 «Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома»
08.06.2016 Samsung развивает технологическое сотрудничество с «РТ-Информ»
01.06.2016 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-системы «Калугаприбора»
15.04.2016 «РТ-Информ» участвует в создании «цифровых предприятий»
04.04.2016 ИТ-«дочка» «Ростеха» перестала быть убыточной

Публикаций - 113, упоминаний - 186

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2355 106
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 724 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7842 17
5029 12
Ростех - Автоматика Концерн 422 12
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 208 11
РусБИТех - ГК Astra Linux 490 9
Microsoft Corporation 21038 8
Сервионика - Servionica 165 7
iTeco - Ай-Теко 892 7
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 309 6
Titanium 49 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 6
SAP SE 4374 6
VK - Mail.ru Group 2825 5
Huawei 3000 5
Ростех - Швабе Холдинг 155 5
ХайТэк - Hi-Tech 74 5
Telegram Group 721 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1844 5
Т-Платформы - T-Platforms 334 5
Барс груп 423 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 964 5
IVA Technologies 46 4
Softline - Софтлайн 1773 4
Yota Devices - YD 100 4
Аскон - Ascon 274 4
NVision Group - Энвижн Груп 630 4
Maykor - Мэйкор 265 4
Siemens AG - Сименс Россия 2222 4
Ростех - Технодинамика 26 4
Cisco Systems 4645 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 3
Авикомп сервисез - Avicomp 29 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 3
Код Безопасности 389 3
Булат НИЦ 9 3
HP Inc. 5107 3
IBM - International Business Machines Corp 8707 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 3
Вертолеты России 126 21
РЖД - Российские железные дороги 1334 8
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 6
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 59 6
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 6
АвтоВАЗ 161 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 5
Почта России ПАО 1802 3
Ростех - Новикомбанк 30 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 3
КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 5 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4874 2
Роснефть НК 419 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 2
РусГидро ПАО 173 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 172 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 2
Газпром нефть 402 2
Аэрофлот 618 2
Техмаш - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 15 2
Газпром ПАО 778 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 2
РСХБ - Россельхозбанк 199 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 2
Лукойл Информ 85 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 50 2
Туполев ПАО 22 2
Ростех - Камов Конструкторское бюро 18 2
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 42 1
Метиз завод 11 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 3 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 40 1
Камчатскэнерго ПАО 14 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7430 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1187 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1644 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1990 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1180 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2042 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2373 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1776 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 951 4
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1853 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 473 4
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 930 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 3
Рособоронэкспорт 65 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 229 2
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 2
Федеральное казначейство России 878 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1602 2
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 53 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 2
Правительство Москвы 841 1
ФТС РФ - Красноярская таможня 7 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 11 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 46 1
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа РФ 1 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Союз машиностроителей России 26 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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