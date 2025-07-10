«Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения х администратором правил. Проект реализован российским разработчиком «Код Безопасности» и ИТ-вендором «Цифровые решения». Построением ЦОДа занимался центр ИТ- и ИБ-компетенций госкорпорации «Ростех» «РТ-Информ». Создание центра обработки данных – это сложный процесс, включающий в себя проектирование, строительство, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию. Перед «РТ-Информ» стояла з

«РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз «РТ-Информ» (Центр компетенции по ИТ и ИБ Госкорпорации Ростех) объявил о стабильном росте выручки с 2014 года. За время пребывания во главе компании Камиля Газизова, который назначен на должнос

Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак В Москве состоялось заседание клуба ИБ-директоров Государственной корпорации Ростех (КИБР), организуемое «РТ-Информ» (Центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех). Главной темой встречи стало подведение итогов года по направлению информационной безопасности, и в частности результатов д

«РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России «РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставит компьютерную технику для перинатальных центров в 9 городах России: Архангельске, Гатчине, Петрозаводске, Пскове, Смолен

Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн «Дочка» засудила «дочку» в закрытом режиме Дочерняя ИТ-компания «Ростеха» «РТ-информ» взыскала 99,5 млн руб. с Центрального НИИ экономики, информатики и систем управлен

«РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха ации ИТ-инфраструктуры, автоматизации производственных и административных процессов, перехода к аутсорсинговой модели развития информационных технологий на предприятиях.КИГР, созданный по инициативе «РТ-Информ» и при поддержке госкорпорации, объединяет ключевых ИТ-менеджеров холдингов и предприятий, представителей профильных департаментов Ростеха, ведущих российских и зарубежных производите

«РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора» «РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) выиграл конкурс на оказание услуг по сопровождению работы центра обработки данных «Ространснадзора». Сумма контракта составляет бо

«РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике» «РТ-Информ» завершил проект по внедрению системы видео-конференц-связи для «Росэлектроники» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Новый сервис позволит обеспечить качественную внутрикорпоративную к

«РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта» «РТ-Информ» (Центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») и «Рособоронэкпорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках международного военно-технического форума «АРМ

«РТ-Информ» запустил новый корпоративный сайт «РТ-Информ» (центр компетенции «Ростеха» в области ИТ) объявил о запуске нового корпоративного сайта www.rtinform.ru http://www.rtinform.ru/. Обновленный ресурс выполнен разработчиками компании

«РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова «РТ-Информ» завершил проект автоматизации информационной системы управления производственными процессами, НСИ и парком производственного оборудования для Конструкторского бюро приборостроения им

Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов Autodesk для «Ростеха» В сентябре 2017 г. дочерняя ИТ-структура «Ростеха» — компания «РТ-информ» — намерена приобрести ПО для промышленного проектирования американской компании Autodesk, выделив на это 21,1 млн руб. Именно эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта

«РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор» «РТ-Информ» (центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) завершил проект по созданию системы электронного документооборота предприятия «Калугаприбор». Как ожидается, автоматизация

«РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике» Специалисты «РТ-Информ» завершили работы по внедрению механизмов межсетевого экранирования и предотвращению вторжений в локальную сеть «Росэлектроники». В управляющей компании холдинга были установлены межс

«РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии «РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ госкорпорации «Ростех») и «Вертолеты России» в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС, который проходит в Жуковском с 18 по 23 июля, подписа

«РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot «РТ-Информ» и Axelot объявили о заключении соглашения о совместном сотрудничестве в сфере автоматизации, в рамках которого госкорпорация планирует внедрять у себя интеграционные программные прод

«РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов «РТ-Информ» (центр компетенции госкорпорации «Ростех» по ИБ и ИТ) объявил о запуске проекта по подключению предприятий «Ростеха» к информационной базе активов корпорации, позволяющей автоматизир

«РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли Компания «РТ-Информ» (центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представила новую информационно-аналитическую систему

«РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов рассказал об экономии на централизованных закупках программного обеспечения и вычислительной техники, переходе к сервисной модели обслуживания предприятий.По словам Ка

«Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России» «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере с «РТ-Информ» (центр ИТ-компетенций госкорпорации «Ростех») и «Вертолетами России». В результате

«РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности Компания «РТ-Информ» (Центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») и Центральный банк Российской Федерации в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-201

«РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка» «РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») завершил проект по модернизации системы защиты каналов связи «Новикомбанка» (входит в «Ростех»). В результате банк перешел на со

«РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта» «РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») объявил о поставке оборудования и выполнении строительно-монтажных работ по организации серверного помещения в рамках проекта мо

«РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35% В 2016 г. выручка «РТ-Информ» выросла на 35% и составила более 2,5 млрд руб. Компания вышла за рамки рынка «Рост

«РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель «РТ-Информ» объявил о заключении сервисного контракта по оказанию услуги покопийной печати для

«РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием «РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставил серверное оборудование для оснащения ЦОД концерна «Созвездие». Конкурс, по результатам которого «РТ-Информ» был

«РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами Компания «РТ-Информ» (дочерняя компания «Ростеха») поставил компьютерную технику для перинатального центра в Брянске, заказчиком строительства которого выступила госкорпорация «Ростех». Об этом CNews соо

«РТ-Информ» обучает специалистов «Ростеха» закупкам в области ИТ и ИБ Под эгидой «РТ-Информ» в холдинге «Швабе» состоялся семинар по организации процесса закупок в области ИТ и ИБ в «Ростехе». В планах «РТ-Информ» — провести серию подобных мероприятий для ключевых орг

«РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux Компания «РТ-Информ» завершила очередной этап по переводу «Вертолетов России» на отечественные технологии. В компании была развернута инфраструктура с использованием операционной системы Astra Linux, обе

«РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» шего развития централизованных информационных систем госкорпорации, призванных обеспечить высококачественный ИТ-сервис для решения сложных производственных и административных задач, сообщили CNews в «РТ-Информ». В конце 2016 г. «РТ-Информ» как центр ИТ-экспертизы Ростеха согласовал план развития информационных систем госкорпорации. Важным этапом реализации новой стратегии, направленн

«Ростех» совместно с «Ростелекомом» намерен развивать ИТ в промышленности Компания «РТ-Информ» (центр ИТ-компетенций госкорпорации «Ростех») и «Ростелеком — Центр обработки данных» подписали соглашение о сотрудничестве в области продвижения информационных технологий, облачных

«РТ-Информ» разработает комплексную методику импортозамещения информационных систем Компания «РТ-Информ», внутренний ИТ-интегратор госкорпорации «Ростех», заключила соглашение о поэтапном переводе на импортозамещающие информационные технологии с предприятиями холдинга «Вертолеты России»

«РТ-Информ» автоматизировал управление ИТ–услугами в «Ростехе» «РТ-Информ» (ИТ-интегратор госкорпорации «Ростех») объявил о внедрении практики ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами). Как рассказали CNews в компании, используемый подход к управ

«РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России» «РТ-Информ» (госкорпорация «Ростех») объявил о победе в конкурсе на техническую поддержку систем автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделия (PLM) на предприятиях холдинга

«РТ-Информ» получил аттестат соответствия на ЦОД «Ростеха» «РТ-Информ» объявил о получении аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам (ГИС) на ЦОД госкорпорации «Ростех».

«РТ-Информ» и «Техмаш» оснастили уральские предприятия системой видеосвязи Концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех совместно с «РТ-Информ» (внутренний ИТ-интегратор Ростеха) установили систему видеоконференцсвязи (ВКС) на уральских предприятиях. Научно-исследовательский институт полимерных материалов и Соликамский завод

«РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве Компания «РТ-Информ», центр ИТ-компетенции госкорпорации «Ростех», и компания Spirit, разработчик прогр

«РТ-Информ» укрепляет информационную безопасность в ИТ-инфраструктуре госкорпорации «Ростех» «РТ-Информ» как внутренний ИТ-интегратор «Ростеха» реализует задачи обеспечения информационной безопасности на предприятиях госкорпорации. В частности, компанией предусмотрено поэтапное внедрени

«РТ-Информ» разработает систему финансового планирования для госкорпорации «Ростех» «РТ-Информ» реализует проект по созданию автоматизированной системы финансового планирования доходов и расходов госкорпорации «Ростех», позволяющей снизить трудозатраты на подготовку финансовой