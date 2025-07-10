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Ростех РТ-Информ
"РТ-ИНФОРМ" — стратегическая организация прямого управления Государственной корпорации "Ростех", выступающая центром компетенций по вопросам информационных технологий и информационной безопасности.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 86 дел, на cумму 5 616 155 335 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.07.2025
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«Код Безопасности» и «Цифровые решения» оснастили ЦОД «Ростеха» высокопроизводительным межсетевым экраном нового поколения
х администратором правил. Проект реализован российским разработчиком «Код Безопасности» и ИТ-вендором «Цифровые решения». Построением ЦОДа занимался центр ИТ- и ИБ-компетенций госкорпорации «Ростех» «РТ-Информ». Создание центра обработки данных – это сложный процесс, включающий в себя проектирование, строительство, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию. Перед «РТ-Информ» стояла з
|29.12.2017
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«РТ-Информ» увеличила выручку за три года в 75 раз
«РТ-Информ» (Центр компетенции по ИТ и ИБ Госкорпорации Ростех) объявил о стабильном росте выручки с 2014 года. За время пребывания во главе компании Камиля Газизова, который назначен на должнос
|18.12.2017
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Ростех подвел итоги работы Центра по устранению последствий компьютерных атак
В Москве состоялось заседание клуба ИБ-директоров Государственной корпорации Ростех (КИБР), организуемое «РТ-Информ» (Центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех). Главной темой встречи стало подведение итогов года по направлению информационной безопасности, и в частности результатов д
|06.12.2017
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«РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России
«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставит компьютерную технику для перинатальных центров в 9 городах России: Архангельске, Гатчине, Петрозаводске, Пскове, Смолен
|24.10.2017
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Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн
«Дочка» засудила «дочку» в закрытом режиме Дочерняя ИТ-компания «Ростеха» «РТ-информ» взыскала 99,5 млн руб. с Центрального НИИ экономики, информатики и систем управлен
|10.10.2017
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«РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха
ации ИТ-инфраструктуры, автоматизации производственных и административных процессов, перехода к аутсорсинговой модели развития информационных технологий на предприятиях.КИГР, созданный по инициативе «РТ-Информ» и при поддержке госкорпорации, объединяет ключевых ИТ-менеджеров холдингов и предприятий, представителей профильных департаментов Ростеха, ведущих российских и зарубежных производите
|25.09.2017
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«РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора»
«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) выиграл конкурс на оказание услуг по сопровождению работы центра обработки данных «Ространснадзора». Сумма контракта составляет бо
|24.08.2017
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«РТ-Информ» внедрила видео конференц-связь в «Росэлектронике»
«РТ-Информ» завершил проект по внедрению системы видео-конференц-связи для «Росэлектроники» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Новый сервис позволит обеспечить качественную внутрикорпоративную к
|22.08.2017
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«РТ-Информ» развивает системы ИБ «Рособоронэкпорта»
«РТ-Информ» (Центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») и «Рособоронэкпорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках международного военно-технического форума «АРМ
|21.08.2017
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«РТ-Информ» запустил новый корпоративный сайт
«РТ-Информ» (центр компетенции «Ростеха» в области ИТ) объявил о запуске нового корпоративного сайта www.rtinform.ru http://www.rtinform.ru/. Обновленный ресурс выполнен разработчиками компании
|17.08.2017
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«РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова
«РТ-Информ» завершил проект автоматизации информационной системы управления производственными процессами, НСИ и парком производственного оборудования для Конструкторского бюро приборостроения им
|15.08.2017
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Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов
Autodesk для «Ростеха» В сентябре 2017 г. дочерняя ИТ-структура «Ростеха» — компания «РТ-информ» — намерена приобрести ПО для промышленного проектирования американской компании Autodesk, выделив на это 21,1 млн руб. Именно эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта
|08.08.2017
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«РТ-Информ» автоматизировал документооборот «Калугаприбор»
«РТ-Информ» (центр компетенции в области ИТ и ИБ госкорпорации Ростех) завершил проект по созданию системы электронного документооборота предприятия «Калугаприбор». Как ожидается, автоматизация
|04.08.2017
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«РТ-Информ» внедрил межсетевое экранирование в «Росэлектронике»
Специалисты «РТ-Информ» завершили работы по внедрению механизмов межсетевого экранирования и предотвращению вторжений в локальную сеть «Росэлектроники». В управляющей компании холдинга были установлены межс
|19.07.2017
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«РТ-Информ» переведет «Вертолеты России» на цифровые технологии
«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ госкорпорации «Ростех») и «Вертолеты России» в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС, который проходит в Жуковском с 18 по 23 июля, подписа
|17.07.2017
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«РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot
«РТ-Информ» и Axelot объявили о заключении соглашения о совместном сотрудничестве в сфере автоматизации, в рамках которого госкорпорация планирует внедрять у себя интеграционные программные прод
|14.07.2017
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«РТ-Информ» подключает предприятия «Ростеха» к единой базе активов
«РТ-Информ» (центр компетенции госкорпорации «Ростех» по ИБ и ИТ) объявил о запуске проекта по подключению предприятий «Ростеха» к информационной базе активов корпорации, позволяющей автоматизир
|26.05.2017
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«РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли
Компания «РТ-Информ» (центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представила новую информационно-аналитическую систему
|26.05.2017
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«РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей
В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов рассказал об экономии на централизованных закупках программного обеспечения и вычислительной техники, переходе к сервисной модели обслуживания предприятий.По словам Ка
|24.05.2017
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«Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России»
«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере с «РТ-Информ» (центр ИТ-компетенций госкорпорации «Ростех») и «Вертолетами России». В результате
|24.05.2017
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«РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Компания «РТ-Информ» (Центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») и Центральный банк Российской Федерации в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-201
|12.05.2017
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«РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка»
«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») завершил проект по модернизации системы защиты каналов связи «Новикомбанка» (входит в «Ростех»). В результате банк перешел на со
|24.04.2017
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«РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта»
«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») объявил о поставке оборудования и выполнении строительно-монтажных работ по организации серверного помещения в рамках проекта мо
|06.04.2017
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«РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35%
В 2016 г. выручка «РТ-Информ» выросла на 35% и составила более 2,5 млрд руб. Компания вышла за рамки рынка «Рост
|05.04.2017
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«РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель
«РТ-Информ» объявил о заключении сервисного контракта по оказанию услуги покопийной печати для
|27.03.2017
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«РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием
«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставил серверное оборудование для оснащения ЦОД концерна «Созвездие». Конкурс, по результатам которого «РТ-Информ» был
|07.03.2017
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«РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами
Компания «РТ-Информ» (дочерняя компания «Ростеха») поставил компьютерную технику для перинатального центра в Брянске, заказчиком строительства которого выступила госкорпорация «Ростех». Об этом CNews соо
|07.03.2017
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«РТ-Информ» обучает специалистов «Ростеха» закупкам в области ИТ и ИБ
Под эгидой «РТ-Информ» в холдинге «Швабе» состоялся семинар по организации процесса закупок в области ИТ и ИБ в «Ростехе». В планах «РТ-Информ» — провести серию подобных мероприятий для ключевых орг
|27.02.2017
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«РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux
Компания «РТ-Информ» завершила очередной этап по переводу «Вертолетов России» на отечественные технологии. В компании была развернута инфраструктура с использованием операционной системы Astra Linux, обе
|09.02.2017
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«РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха»
шего развития централизованных информационных систем госкорпорации, призванных обеспечить высококачественный ИТ-сервис для решения сложных производственных и административных задач, сообщили CNews в «РТ-Информ». В конце 2016 г. «РТ-Информ» как центр ИТ-экспертизы Ростеха согласовал план развития информационных систем госкорпорации. Важным этапом реализации новой стратегии, направленн
|27.10.2016
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«Ростех» совместно с «Ростелекомом» намерен развивать ИТ в промышленности
Компания «РТ-Информ» (центр ИТ-компетенций госкорпорации «Ростех») и «Ростелеком — Центр обработки данных» подписали соглашение о сотрудничестве в области продвижения информационных технологий, облачных
|26.10.2016
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«РТ-Информ» разработает комплексную методику импортозамещения информационных систем
Компания «РТ-Информ», внутренний ИТ-интегратор госкорпорации «Ростех», заключила соглашение о поэтапном переводе на импортозамещающие информационные технологии с предприятиями холдинга «Вертолеты России»
|27.09.2016
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«РТ-Информ» автоматизировал управление ИТ–услугами в «Ростехе»
«РТ-Информ» (ИТ-интегратор госкорпорации «Ростех») объявил о внедрении практики ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами). Как рассказали CNews в компании, используемый подход к управ
|16.09.2016
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«РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России»
«РТ-Информ» (госкорпорация «Ростех») объявил о победе в конкурсе на техническую поддержку систем автоматизации проектирования и управления жизненным циклом изделия (PLM) на предприятиях холдинга
|09.09.2016
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«РТ-Информ» получил аттестат соответствия на ЦОД «Ростеха»
«РТ-Информ» объявил о получении аттестата соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации, предъявляемым к государственным информационным системам (ГИС) на ЦОД госкорпорации «Ростех».
|29.08.2016
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«РТ-Информ» и «Техмаш» оснастили уральские предприятия системой видеосвязи
Концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех совместно с «РТ-Информ» (внутренний ИТ-интегратор Ростеха) установили систему видеоконференцсвязи (ВКС) на уральских предприятиях. Научно-исследовательский институт полимерных материалов и Соликамский завод
|14.07.2016
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«РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве
Компания «РТ-Информ», центр ИТ-компетенции госкорпорации «Ростех», и компания Spirit, разработчик прогр
|06.07.2016
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«РТ-Информ» укрепляет информационную безопасность в ИТ-инфраструктуре госкорпорации «Ростех»
«РТ-Информ» как внутренний ИТ-интегратор «Ростеха» реализует задачи обеспечения информационной безопасности на предприятиях госкорпорации. В частности, компанией предусмотрено поэтапное внедрени
|29.06.2016
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«РТ-Информ» разработает систему финансового планирования для госкорпорации «Ростех»
«РТ-Информ» реализует проект по созданию автоматизированной системы финансового планирования доходов и расходов госкорпорации «Ростех», позволяющей снизить трудозатраты на подготовку финансовой
|24.06.2016
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«РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат»
Дочерняя компания Ростеха «РТ-Информ» завершила работы по поставке и вводу в эксплуатацию телеком-оборудования и вычисли
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Газизов Камиль 68 58
|Путин Владимир 3454 6
|Чемезов Сергей 147 5
|Бровко Василий 60 5
|Ивенев Николай 15 4
|Ильягуева Ольга 5 4
|Месропов Юрий 5 4
|Куликов Сергей 37 4
|Безиев Адам 5 4
|Свердлов Денис 201 4
|Кравцов Сергей 64 3
|Хохлов Сергей 8 3
|Черных Сергей 16 3
|Якунин Александр 50 3
|Зверев Андрей 59 3
|Литвин Владимир 6 3
|Гайдаш Кирилл 3 3
|Скорина Жанна 4 3
|Растопшин Павел 54 2
|Богинский Андрей 4 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Григорьева Людмила 2 2
|Канделаки Тина 11 2
|Сытин Дмитрий 60 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Косов Александр 6 2
|Страх Александр 44 2
|Губарев Андрей 6 2
|Шелепова Виктория 2 2
|Осеевский Михаил 350 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Ахмеров Тимур 91 2
|Носов Михаил 18 2
|Миронов Сергей 64 1
|Иванов Михаил 116 1
|Субботин Вадим 17 1
|Варламов Кирилл 42 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Скворцов Сергей 16 1
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