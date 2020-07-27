Разделы

ALP Group СЦМК Аргус Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
26.11.2018 ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру российского представительства Fischer Sports 2
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
01.02.2018 Автоматизированная услуга ALP Group снижает расходы на IaaS на 25-45% 3
24.07.2017 ALP Group удвоила ресурсную базу собственного облака ALP Cloud 1
07.02.2017 ALP Group завершила приобретение и интеграцию сервисного подразделения LMC в свой бизнес 2
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 12
30.11.2016 ALP Group обеспечит работу ИС российской сети детских магазинов «Кораблик» 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

