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Индексная книга (каталог) CNews*
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Samba DC/Free IPA Служба каталогов


11.03.2025 «Ред Виртуализация» — серебряный призер рейтинга CNews 1
27.11.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения 1
19.09.2024 Pragmatic Tools выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator с поддержкой Docker 1
13.08.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть» 4.4 расширяет возможности в многоплатформенной среде 1
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 1
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 1
18.01.2024 Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7 1
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 1
05.09.2023 Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x 1
01.09.2023 Ideco выпустила новый экран UTM 15.0 1
06.07.2023 Операционная система «Атлант» совместима с Pragmatic Tools Migrator 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно 1
07.04.2023 Новая версии Pragmatic Tools Migrator переносит групповые политики из Microsoft в Astra Linux Directory Pro 1
21.02.2023 Новая версия ОС «Альт сервер»: контроллер домена, сервер, рабочее место администратора и разработчика 1
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
29.06.2022 «Сиссофт» начал поставлять решения Pragmatic Tools 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
17.12.2018 На российские рабочие станции будут предустанавливать российскую ОС 1
15.11.2018 CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
15.02.2018 «Базальт СПО» открыла подразделения в Санкт-Петербурге и Саратове 1
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 1
14.12.2017 В России появилась первая линейка операционных систем для всех отечественных процессоров 1
04.04.2017 ALP Group, «Базальт СПО» и Postgres Professional предложили техподдержку импортонезависимого ПО уровня предприятия 1
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Samba DC/Free IPA и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 665 15
Red Hat 1317 6
Microsoft Corporation 24703 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1949 6
Ред Софт - Red Soft 737 6
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 4
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 24 4
8297 3
Intel Corporation 12234 3
Softline - Софтлайн 2868 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 2
MONT - МОНТ 147 2
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 2
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 2
1С Софтехно 2 2
Yandex - Яндекс 7477 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 156 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 2
Ростех - Автоматика Концерн 1650 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 398 2
Oracle Corporation 6723 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
Ideco - Айдеко 76 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 2
2domains 4 2
Multifactor - Мультифактор 41 2
Газинформсервис - ГИС 285 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 2
Honeywell 283 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Русньютек - Rosnewtech 3 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 1
Visa International 1952 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 144 1
Силовые машины 111 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4204 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1972 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
SoGo - Open Source Groupware 8 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7500 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4926 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6319 7
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 92 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 7
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 421 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11716 6
Repository - Репозиторий 880 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21379 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16226 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6168 4
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 129 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 367 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2540 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4046 3
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 364 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5821 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9399 3
Оцифровка - Digitization 4596 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8142 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 3
Нагрузочное тестирование - Load testing 538 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1340 22
Linux OS 10056 13
Microsoft Exchange 1746 10
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 9
Microsoft Windows 15761 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 487 6
Linux - Debian GNU 475 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 6
Intel x86 - архитектура процессора 1870 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 5
Pragmatic Tools Migrator 23 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 198 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1284 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 867 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 3
Ред Софт - Ред Адм 42 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 15 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 2
Mozilla Firefox - браузер 1893 2
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
Asterisk 78 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Новые облачные технологии - МойОфис 793 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 67 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 66 2
VK Teams 66 2
VK WorkMail - Почта+ 22 2
Samba 147 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 5 2
2Test Профишкаф 1 2
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 18 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 24 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 165 2
Арефьев Андрей 52 3
Смирнов Алексей 243 2
Новодворский Алексей 109 2
Синельников Евгений 8 2
Хомутов Дмитрий 31 2
Серчугов Евгений 2 1
Легостаева Светлана 89 1
Подольный Вадим 8 1
Державин Дмитрий 1 1
Фарыгин Антон 5 1
Сизоненко Григорий 40 1
Левин Дмитрий 43 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 462 1
Груздев Сергей 46 1
Серчугова Регина 2 1
Макаров Валентин 224 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Василенко Сергей 5 1
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1018 1
Александров Александр 70 1
Кузеванов Дмитрий 18 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
Сгибнева Ольга 8 1
Коровин Иван 7 1
Семенов Александр 149 1
Булгаков Кирилл 105 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Ульянычев Матвей 36 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Бурилов Андрей 105 1
Груздев Антон 16 1
Стоянов Алексей 41 1
Мриль Станислав 14 1
Черный Владимир 6 1
Климов Андрей 72 1
Рустамов Рустам 419 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 863 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1236 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7536 2
Индия - Bharat 5484 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1182 2
Иран - Исламская Республика Иран 1094 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1246 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2938 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3003 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 613 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2445 1
Россия - СФО - Новосибирск 4346 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 757 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1799 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 618 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 878 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 523 1
Россия - УФО - Тюменская область 1169 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1403 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 326 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 803 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 407 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 729 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 333 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1303 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1217 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 854 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 212 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1693 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1542 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3237 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6203 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 2
Образование в России 2224 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2032 2
Список системообразующих предприятий РФ 289 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6216 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 775 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7553 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4704 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3180 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2142 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3183 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3057 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2419 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 1
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