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Microsoft СА MS CA Microsoft Certificate Authority Microsoft Certificate Services



29.01.2025 «Т-Банк» стал первым в России банком, импортозаместившим технологический корпоративный центр сертификации 1
27.11.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения 1
19.11.2024 Миграция с Microsoft СА без переходного периода. Выпущена версия 2.0 решения SafeTech CA 2
29.10.2024 Станислав Смышляев, «КриптоПро»: Российская криптография способна решать самые масштабные задачи в финансовом секторе 1
23.09.2024 SafeTech завершила пилот по импортозамещению Microsoft CA в банке топ-20 2
04.07.2024 Александр Санин -

Александр Санин, SafeTech: Наш продукт будет на голову выше, чем решение от Microsoft

 2
21.06.2024 Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня, которые отказывалась считать таковыми 1
24.04.2024 SafeTech запустил СА собственной разработки, призванный заменить иностранное решение. 1
30.01.2024 «РЕД Софт» создала аналог Active Directory на замену софту Microsoft 1
25.01.2024 В России создали «убийцу» Microsoft CA 2
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение 1
15.12.2023 Перестройка ИТ-инфраструктуры: какие проблемы возникают и как с ними справиться 4
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
20.07.2016 Вышла новая версия системы управления ключевыми носителями JaCarta Management System 1
20.08.2015 Setec разработала приложение для работы с электронной подписью в интернет-браузерах 1
12.03.2013 Leta внедрила ПК Avanpost 3.0 в банке «Траст» 1
06.02.2008 Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи» 1
21.11.2006 Бизнес ЭЦП в России: "придворный" сервис 1
21.09.2005 Microsoft приобрела технологии управления смарт-картами 1
22.04.2002 IIG усовершенствовала систему IIG SmartLogon 1
30.10.2001 Info Industries Group объявила о выпуске системы IIG SmartLogon 1

Публикаций - 21, упоминаний - 28

Microsoft СА и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24639 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 6
SafeTech - СэйфТек 88 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Ред Софт - Red Soft 709 2
Газпром информ - Информгаз 41 2
Цифра ГК 2431 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 2
Broadcom - VMware 2363 1
Cisco Systems 5115 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1400 1
Yandex - Яндекс 7359 1
Telegram Group 2000 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 1
Sophos - SophosLabs 414 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 121 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 13 1
Thales Group 124 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
IIG - Info Industries Group - Инфо Индастриз Груп 6 1
Системы документооборота 498 1
Oracle Corporation 6694 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Fortis - Фортис 29 1
Setec - СиТек 29 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
Газпром ПАО 1342 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Unsplash 781 1
Visa International 1949 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1210 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
B.U.E.P.A.P. - The Baltic Union for Export Promotion of Agricultural Production - Балтийский Союз Содействия Экспорту Сельхозпродукции 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 9
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 363 9
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 3
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 2
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1559 2
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Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 891 2
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Web Interface - Веб-интерфейс 1684 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 2
Microsoft Windows 15677 8
Linux OS 9967 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1327 7
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 5 4
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 4
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 926 3
Aladdin JaCarta PKI 87 3
Aladdin Secret Disk 85 3
Ред Софт - Ред Адм 39 3
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 2
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 26 2
Red Hat OpenShift 132 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 1
Docker - Платформа распределённых приложений 335 1
Microsoft SmartScreen 42 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 1
Microsoft Windows 9 51 1
Google Chrome - браузер 1563 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 691 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 163 1
КриптоПро CSP СКЗИ 212 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 41 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Актив - Рутокен S RF 27 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 62 1
Санин Александр 31 3
Груздев Сергей 46 3
Рустамов Рустам 414 2
Мельникова Анастасия 375 1
Матюхин Владимир 61 1
Курепкин Игорь 16 1
Логачев Александр 2 1
Иванов Даниил 8 1
Голобоков Владимир 7 1
Карпов Александр 2 1
Суховей Денис 10 1
Nash Mike - Нэш Майк 9 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Макаров Валентин 220 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 441 1
Конусов Андрей 86 1
Малявкин Александр 23 1
Аль-Уляфи Саид 2 1
Синицын Евгений 4 1
Nixon Richard - Никсон Ричард 4 1
Пакостин Андрей 1 1
Боярский Лев 1 1
Aydinbas Johann - Айдинбас Йоханн 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 4
Филиппины - Республика 565 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Индонезия - Республика 957 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 993 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Франция - Французская Республика 7851 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Америка - Американский регион 2163 1
Израиль 2732 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
Китай - Тайвань 3990 1
Украина 7615 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1205 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1740 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1214 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 691 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2303 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1206 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 5 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 400 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Английский язык 6639 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1981 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 1
BleepingComputer - Издание 340 1
Inquirer 463 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Google Threat Analysis Group 16 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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