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Миграция с сервисов Microsoft AD и СА стала проще благодаря совместимости российских решений SafeTech CA и «Ред АДМ»

Компании завершили комплексное тестирование на технологическую совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ». Проведенные испытания, включавшие в себя проверку работоспособности, производительности и отказоустойчивости, подтвердили корректность и стабильность совместного функционирования программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

SafeTech CA — корпоративный центр сертификации, способный как полностью заменить Microsoft CA для Windows-инфраструктур, так и решать задачи выпуска и управления технологическими сертификатами для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования Cisco и других компонентов ИТ-ландшафта.

«Ред АДМ»— система централизованного управления ИТ-инфраструктурой на базе «Ред ОС». Помогает решать задачи, связанные с администрированием: управлять доменом через единый графический интерфейс, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, работать с файловым хранилищем, осуществлять массовые операции с пользователями и устройствами, устанавливать правила работы в домене и автоматизировать многие процессы, освобождая ИТ-специалистов от рутинных задач.

Интеграция решений позволяет осуществлять бесшовный переход с Microsoft Active Directory (AD) и Microsoft Certificate Authority (CA) на полностью российские аналоги без необходимости дублирования сервисов или создания дополнительных доменов.

SafeTech CA и «Ред АДМ» поддерживают работу в гетерогенной среде и позволяют сохранять полноценную работоспособность ИТ-инфраструктуры, в которой продукты Microsoft взаимодействуют с российским ПО до полного завершения миграции.

«Использование SafeTech CA совместно со службой каталогов «Ред АДМ» позволит российским компаниям построить в Linux-инфраструктуре современный, надежный, и что особенно важно, импортонезависимый центр управления технологическими сертификатами, отвечающий всем актуальным стандартам безопасности и требованиям законодательства», – сказал Алесандр Санин, генеральный директор SafeTech Lab (SafeTech Group)

«Продукты, которые мы создаем, помогают решать задачи на разных уровнях ИТ-инфраструктуры. В том числе, теперь в вопросах сертификации пользователи SafeTech Lab могут использовать контроллер «Ред АДМ» для аутентификации и авторизации пользователей в домене. Важно подчеркнуть, что мы постоянно расширяем каталог совместимых решений, сотрудничая с технологическими партнерами и создавая качественные продукты, с гарантией безопасности», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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