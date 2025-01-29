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SafeTech CA SafeTech Certificate Authority


Российская группа компаний SafeTech, резидент IT-кластера фонда “Сколково”, выпустила в 2024 году на рынок новый продукт SafeTech CA (Certificate Authority) - отечественный центр сертификации. CA является ключевым компонентом в инфраструктуре открытых ключей - выдает, приостанавливает и отзывает сертификаты, используемые внутри компании для различных технологических нужд.


29.01.2025 «Т-Банк» стал первым в России банком, импортозаместившим технологический корпоративный центр сертификации 1
19.11.2024 Миграция с Microsoft СА без переходного периода. Выпущена версия 2.0 решения SafeTech CA 1
23.09.2024 SafeTech завершила пилот по импортозамещению Microsoft CA в банке топ-20 1
04.07.2024 Александр Санин -

Александр Санин, SafeTech: Наш продукт будет на голову выше, чем решение от Microsoft

 2
24.04.2024 SafeTech запустил СА собственной разработки, призванный заменить иностранное решение. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

SafeTech CA и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 88 5
Microsoft Corporation 24639 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 13 1
Broadcom - VMware 2363 1
Cisco Systems 5115 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 95 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 356 1
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Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 76 1
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1533 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 459 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 21 4
Microsoft Windows 15677 2
Linux OS 9967 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Docker - Платформа распределённых приложений 335 1
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Red Hat OpenShift 132 1
Санин Александр 31 4
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 993 1
Филиппины - Республика 565 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Индонезия - Республика 957 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1214 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
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