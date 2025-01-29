SafeTech CA SafeTech Certificate Authority
Российская группа компаний SafeTech, резидент IT-кластера фонда “Сколково”, выпустила в 2024 году на рынок новый продукт SafeTech CA (Certificate Authority) - отечественный центр сертификации. CA является ключевым компонентом в инфраструктуре открытых ключей - выдает, приостанавливает и отзывает сертификаты, используемые внутри компании для различных технологических нужд.
SafeTech CA и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
|Санин Александр 31 4
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
|Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 993 1
|Филиппины - Республика 565 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
|Индонезия - Республика 957 1
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