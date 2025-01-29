Российская группа компаний SafeTech, резидент IT-кластера фонда “Сколково”, выпустила в 2024 году на рынок новый продукт SafeTech CA (Certificate Authority) - отечественный центр сертификации. CA является ключевым компонентом в инфраструктуре открытых ключей - выдает, приостанавливает и отзывает сертификаты, используемые внутри компании для различных технологических нужд.