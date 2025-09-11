Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания Индид БЕАРПАСС BearPass
BearPass — корпоративный парольный менеджер, который помогает бизнесу централизованно хранить корпоративные секреты в зашифрованном виде и безопасно организовывать доступ к ним для своих сотрудников. Продукт включен в реестр российского ПО и разработан при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям.
УПОМИНАНИЯ
Компания Индид и организации, системы, технологии, персоны:
|Айдентити Клуб - Identity Security 4 2
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 322 1
|Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 93 1
|Актив - Рутокен MFA 11 1
|Apple Face ID 229 1
|Комягин Валерий 3 3
|Анфимов Павел 53 1
|Баранов Алексей 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383576, в очереди разбора - 733632.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.