Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182793
ИКТ 14213
Организации 11043
Ведомства 1490
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26190
Персоны 78549
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Компания Индид БЕАРПАСС BearPass

Компания Индид - БЕАРПАСС - BearPass

BearPass — корпоративный парольный менеджер, который помогает бизнесу централизованно хранить корпоративные секреты в зашифрованном виде и безопасно организовывать доступ к ним для своих сотрудников. Продукт включен в реестр российского ПО и разработан при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Разработчик корпоративного менеджера паролей BearPass вошел в структуру группы «Индид» 1
23.06.2025 Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass   1
24.04.2025 BearPass обеспечил поддержку биометрической аутентификации 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Компания Индид и организации, системы, технологии, персоны:

Айдентити Клуб - Identity Security 4 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 322 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 93 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 484 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11920 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30411 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 901 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 915 1
Кибербезопасность - IAM - Беспарольная аутентификация 17 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4316 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 224 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6792 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 1
Кибербезопасность - FIDO WebAuthn - Web Authentication 21 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5356 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 899 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2203 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8779 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2617 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 1
Актив - Рутокен MFA 11 1
Apple Face ID 229 1
Комягин Валерий 3 3
Анфимов Павел 53 1
Баранов Алексей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9724 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Английский язык 6820 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25391 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383576, в очереди разбора - 733632.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще