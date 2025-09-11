Компания Индид - БЕАРПАСС - BearPass

BearPass — корпоративный парольный менеджер, который помогает бизнесу централизованно хранить корпоративные секреты в зашифрованном виде и безопасно организовывать доступ к ним для своих сотрудников. Продукт включен в реестр российского ПО и разработан при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям.