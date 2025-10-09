Совместимость Indeed AM и BearPass повышает защиту доступа к корпоративным секретам

Компания «Индид» обеспечила возможность интегрировать систему многофакторной аутентификации Indeed Access Manager с решением BearPass, предназначенным для хранения и управления корпоративными паролями. Технологическая совместимость продуктов Indeed Access Manager (Indeed AM) и BearPass повышает защиту при использовании корпоративных паролей за счет усиленной аутентификации. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

Применение BearPass дает возможность централизованно и безопасно хранить корпоративные пароли и управлять ими. Функционал продукта позволяет автоматически генерировать стойкие пароли для различных служб и сервисов, а также задавать политики их сложности. Требования к сложности паролей можно настроить отдельно как для каждой группы, так и для каждой записи. В то же время Indeed AM обеспечивает дополнительный уровень защиты пользователей с помощью двухфакторной аутентификации: при авторизации в системе пользователи указывают свои доменные реквизиты и подтверждают вход с помощью уведомления в мобильном приложении Indeed Key или одноразового пароля.

Indeed Access Manager — система, предназначенная для централизованного управления и контроля доступа к информационным системам. Indeed AM усиливает стандартную парольную аутентификацию, благодаря чему доступ к важным информационным ресурсам могут получить только авторизованные пользователи.

BearPass — российский корпоративный менеджер паролей (компания BearPass входит в группу «Индид»). Программа реализована в виде коробочного (on-premise) решения, что позволяет использовать ее даже в «закрытом контуре» сети. Продукт поддерживает, интеграцию с каталогами LDAP/SSO, внесен в реестр российского ПО и сертифицирован большинством ведущих российских операционных систем.

«Совместимость системы многофакторной аутентификации Indeed AM и решения для управления паролями BearPass дает возможность российским компаниям подойти к вопросам защиты айдентити более комплексно. Синергетический эффект, полученный за счет интеграции двух продуктов и их тесной взаимосвязи, позволяет повысить удобство и надежность доступа к ИТ-системам. Таким образом, клиенты «Индид» получают не только простой, но и безопасный способ хранить корпоративные секреты», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

«Технологическая интеграция BearPass и Indeed AM помогает выстраивать систему управления доступами, которая отвечает современным стандартам безопасности. Применение многофакторной аутентификации сегодня позволяет значительно повысить защиту доступа к корпоративным секретам. Мы уверены, что совместное использование двух продуктов обеспечит компаниям надежное хранение и управление корпоративными паролями и высокий уровень безопасности доступа даже к самым критичным данным», — сказал Валерий Комягин, генеральный директор BearPass.