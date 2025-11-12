Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

«Лаборатория Касперского» выпустила свой флагманский антивирус для частных пользователей Linux. Раньше он был доступен только для корпоративных клиентов. В компании подчеркнули, что владельцы ПК на Linux тоже становятся жертвами вредоносного ПО – под угрозой стать жертвой хакеров постоянно находятся далеко не только Windows-пользователи.

Защита для «пингвина»

«Лаборатория Касперского» впервые открыла доступ к своему флагманскому антивирусному решению для частных пользователей ОС на основе ядра Linux, пишет портал Neowin. Ранее пользоваться им на этой платформе могли исключительно корпоративные клиенты компании.

Вопреки популярному мнению, что вирусов и прочего вредоносного ПО под Linux не существует, предпочитающие эту ОС пользователи точно так же на ежедневной основе рискуют стать жертвами хакеров, как и те, кто работает под Windows. Безусловно, такой софт под Linux распространен в гораздо меньшей степени в сравнении с Windows, но факт его существования отрицать не получится.

Безопаснее, чем Windows

В современных Linux-системах реализован целый ряд мер по защите от взлома и заражения вирусом, трояном или другим вредоносным ПО. В частности, в них применяется очень строгая модель прав доступа пользователя, которая не позволяет вредоносным программам легко получить доступ ко всей системе без явного предоставления пароля пользователем.

Кроме того, есть явные различия между тем, как пользователи устанавливают софт на Windows, и как на Linux. В первом случае подавляющее большинство пользователей берет программы откуда попало, полностью игнорируя неудобный и имеющий массу ограничений магазин Microsoft Store.

С дистрибутивами Linux все иначе – в этих ОС программное обеспечение чаще всего устанавливается из проверенных централизованных репозиториев, что снижает вероятность загрузки чего-то вредоносного с незнакомого сайта. Поэтому многие пользователи Linux часто не нуждаются в антивирусе. И все же, Linux, как и Windows, тоже позволяет устанавливать ПО, скачанное напрямую из интернета, минуя репозитории.

Риски заражения никто не отменял

«Лаборатория Касперского» настаивает, что ландшафт ИТ-угроз стремительно меняется, и что представление о тотальной безопасности Linux устарело. Компания утверждает, что количество вредоносных программ, нацеленных на Linux, увеличилось в целых 20 раз всего лишь за последние пять лет. «Лаборатория Касперского» указала на прошлогодний бэкдор в утилите xz как на яркий пример опасного положения, назвав его потенциально «самой масштабной атакой на экосистему Linux за всю ее историю» (the most widespread attack on the Linux ecosystem in its entire history), пишет Neowin. CNews в подробностях писал об этом бэкдоре в апреле 2024 г.

Безопасность как для Windows

Антивирус «Лаборатории Касперского», который теперь доступен под Linux, работает так же, как и его аналог под Windows. У него те же функции, включая сканирование при помощи искусственного интеллекта.

По информации Neowin, антивирус способен проверять как внутрисистемные диски, так и внешние накопители. Доступно обнаружение вредоносных программ при помощи поведенческого анализа.

Также в приложении есть защита от фишинга. Она нужна, чтобы предупреждать пользователей о переходе по опасным ссылкам, которые могут привести, к примеру, на сайты с автоматическим скачиванием и развертыванием вредоносного ПО.

Помимо этого, в первом за многие годы антивирусе «Касперского» для частных пользователей Linux есть интегрированная защита онлайн-платежей. Она проверяет безопасность банковских веб-сайтов перед совершением транзакции.

Linux бесплатный, антивирус – нет

На момент публикации материала пользовательская версия антивируса «Касперского» была доступна для основных 64-битных дистрибутивов Linux. Она распространяется в форматах DEB и RPM. По данным портала Neowin, в настоящее время поддерживаются дистрибутивы Ubuntu и Uncom, а также российские «Ред ОС» компании «Ред Софт» и «Альт» компании «Базальт СПО».

Антивирус «Лаборатории Касперского» для Linux привязан к многоуровневым тарифным планам компании. В частности, доступны тарифы Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium с разными ценами.

Базовый набор функций антивируса от тарифа к тарифу не отличается. Цены различаются в зависимости от предлагаемых защитных функций для других операционных систем, пишет Neowin.

По подсчетам специалистов портала, самый бюджетный вариант для тех, кому нужен антивирус только для Linux – это тарифный план Kaspersky Standard, стоимость которого начинается от $39 (3160 руб. по курсу ЦБ на 12 ноября 2025 г.) в год.

Тем, кто хочет сначала протестировать антивирус, доступна его 30-дневная бесплатная пробная версия. Отметим, что подавляющее большинство современных Linux-дистрибутивов, в том числе Ubuntu, который поддерживается новым антивирусом, распространяются на бесплатной основе.